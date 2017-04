Proyecto Nuestra Amrica realiza accin pblica por la proclamacin del Socialismo en Cuba

Socialismo en la calle, con la gente

Pero debo decir que me toc nacer en el pasado que no volver, es por eso que un da me vi en el presente con un pie all donde vive la muerte, y otro pie suspendido en el aire, buscando lugar, reclamando tierra del futuro para descansar.

Ahora quiero hablar de poetas, de poetas muertos y poetas vivos, de tantos muchachos hijos de esta fiesta y de la tortura de ser ellos mismos, porque hay que decir que hay quien muere sobre su papel, pues vivirle a la vida su talla tiene que doler





Recordbamos canciones de Silvio, Oda a mi generacin, por ejemplo, o Testamento y su profundo verso (le debo una cancin a una bala, a un proyectil que debi esperarme en una selva). O quizs En busca de un sueo, o Eva. Tantas canciones sentidas, revolucionarias, alas que nos remontaron a un 16 de abril de 1961.

En esa esquina prodigiosa (23 y 12, Vedado, La Habana) estuvimos un grupo de jvenes, un colectivo llamado Nuestra Amrica, un 15 de abril, un da antes de que Cuba, hace 66 aos, en la voz de su lder Fidel Castro, asumiera no solo una posicin ideolgica definida, sino el precepto ms humano: que la ley primera de nuestra repblica sea el culto a la dignidad plena del hombre y la mujer.

Y eso es el socialismo: la dignidad plena

Un crucigrama hizo que la gente se involucrara, a partir de estos conceptos (valores socialistas): comunidad en la que vivimos/tener voz, tomar partido y trabajar por un asunto comunitario o social/aquello que nos hace a [email protected] tener los mismos derechos/accin por el bienestar de otras personas/palabra que usa Ruperto (personaje del programa humorstico Vivir del cuento) cuando algo abunda mucho/actitud de lucha ante la dominacin/todas las personas que habitan en la tierra/sentimiento universal que permite la felicidad humana.

Barrio, participacin, igualdad (y equidad), solidaridad, rebelda, humanidad y amor son manifestaciones claras de socialismo. No es todo lo que se desea para ser feliz? No es triunfo de nuestro pas el incluir a cada una de su gente? Y quin construye el socialismo? Es el Estado o la gente?, Necesario el socialismo hoy en Cuba? Y en el mundo? Cul es nuestro futuro si la semana pasada (mircoles, 12 de abril) se arroj sobre Afganistn por Estados Unidos la bomba no nuclear ms poderosa del planeta?

Fueron algunas de las reflexiones e interrogantes que el Proyecto Nuestra Amrica puso en escena. Quizs las personas que se acercaron en su mayora no fueron jvenes, pero los que participaron declararon algunas palabras; una muchacha recit un poema sobre Fidel, otra pregunt por el contacto del colectivo, otras ayudaron a pegar, como parte de la accin, stickers con la figura de Elpidio Valds, que enarbolaban frases como El sueo se hace a mano y sin permiso!; Con Fidel hasta que se seque el malecn!; Es democrtica una revolucin donde los humildes tiene las armas?

Como parte del ejercicio se realizaron entrevistas: las posiciones y opiniones de los entrevistados sobre la construccin del socialismo en Cuba fueron diversas, pero no contradictorias.

Un muchacho subray que ha sido la primera vez que ve este tipo de actividad en la calle. Y recordando la figura de Fidel y la fecha en que declara el carcter socialista precis que Fidel lo era todo. Agreg que no quiere irse del pas y tiene lo que necesita para ser feliz (su hijo) y gracias al socialismo estudia y trabaja

Un hombre (que no quiso decir su nombre y el anonimato es permitido) nos regal la historia de su to, un combatiente de la columna del Che que se emborrach e incumpli una tarea, y aunque se lo dijo al Che y este reconoci su honestidad, lo mando para Guanahacabibes porque las violaciones no pueden quedar sin castigos. Eso hoy en da no se ve, dijo.

Coment que el Che llevaba a prisa a su to, pero Guevara tenia moral porque era el ltimo en comer, el primero en criticarse. Los temas de disciplina son extremadamente difciles, apunt. Tengo 67 aos y sigo trabajando y no me pesa (me ha servido el ejemplo de mi to).

El legado de Fidel y del socialismo en Cuba es su paradigma, lo que hicieron, la honestidad, pero eso hay que interiorizarlo. No mentir jams ni violar principios ticos, define tambin al socialismo, pronunci.

La declaracin del carcter socialista fue la salvacin, dijo una seora y al valorar la accin comparti su agradecimiento por la participacin de la juventud. El socialismo es lo ms grande que tenemos en Cuba, y debemos echar esto palante sobre los principios de amor, felicidad, patriotismo, precis.

Aunque todos los participantes no puedan definir tericamente que es el socialismo, las palabras sealadas en el crucigrama apuntaron un consenso. Otras pudieran ser educacin liberadora, dilogo sin jerarqua, pensamiento crtico, actuar coherente, transformacin permanente, construccin colectiva, posicionamiento, mirada comn de trabajo, respeto a la naturaleza, responsabilidad social y poder popular.

Recuerdo una entrevista que hice a una estudiante colombiana de la carrera de Historia y ella mencionaba que hay muchas personas que se quedan en la protesta contra la institucionalidad, en el debate sobre los problemas y no generan propuestas ni formas alternativas de participacin poltica. Es por ello que en Cuba hay que hacer el socialismo con acciones concretas.

Sensibilizar a la gente de que el socialismo es la va para ser feliz fue objetivo de esta accin pblica, por un colectivo que impulsa el socialismo desde el territorio, la calle, la gente.

Hace un ao rodaron por la televisin cubana una pelcula sobre la dictadura en Argentina, en otro canal un documental sobre la pintora mexicana Frida Kahlo y yo sentada en el sof me senta inquieta, paralizada, sin respuestas sobre mi realidad. Hoy se que no soy la desintegracin, como deca Frida, y que ya no estoy sentada.

Yo no reniego de lo que me toca, yo no me arrepiento pues no tengo culpa pero hubiera querido poderme jugar toda la muerte all en el pasado o toda la vida en el porvenir, que no puedo alcanzar. Y con esto no quiero decir que me pongo a llorar. S que hay que seguir navegando, sganme exigindome cada vez ms hasta poder seguir, hasta poder seguir o reventar.

Por el socialismo!





Declaracin del Proyecto Nuestra Amrica por el 66 aniversario de la proclamacin del socialismo en Cuba

16-04-2017

Por qu apostamos por el Socialismo hoy? De qu socialismo hablamos?

Cuando todo avanza rpidamente tras la rueda sin fin del mercado, cuando suena el reggaetn de los desencantos y no el reggaetn de los sortilegios, tiempos en los que se promueve la desesperanza y se destruyen las utopas, por las derechas y por las izquierdas chatas y torpes, por la falta de creatividad y la burocracia de los sin afectos, venimos las compaeras y compaeros del Proyecto Nuestra Amrica a reivindicar la apuesta por un Socialismo nuestro, creativo, popular y democrtico, como aquel por el cual salimos a morir un da miles de cubanas y cubanos en Girn.

El 15 de abril de 1961 fue bombardeado nuestro pas en tres puntos, Ciudad de la Habana, San Antonio de los Baos y Santiago de Cuba. Tales bombardeos fueron planificados desde los Estados Unidos con la direccin de la CIA.

Ese da fue la demostracin del desprecio que practican los Estados Unidos frente a pases que quieren labrar su propio destino. En el caso de Cuba la joven Revolucin ya haba firmado la Ley de Reforma Agraria y comenzaba a transformar para siempre las vidas de miles de seres humanos. Tal ejemplo era imperdonable y de mantenerse en el tiempo podra movilizar a todo un continente. La respuesta del pueblo cubano fue contundente.

Hoy hacen falta muchos Girn, porque al retorno conservador y destructivo de las derechas en el continente se le une la introduccin paulatina en nuestra sociedad de relaciones de tipo capitalistas que empiezan a construir y socializar valores ajenos a nuestra historia de hace ms de 50 aos, que es la historia de la solidaridad, el escuchar al otro, el inters por necesidades bsicas de otras personas, el apoyo a las luchas sociales de otros pases que hicimos nuestras.

Es mucho lo que tenemos que salvar, y es mucho lo nuevo que tenemos por hacer!

