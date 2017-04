Hablando desde la ortodoxia del caso UCLV

A mano y sin permiso (blog)

Renunciar a un espacio de confirmacin y/o disputa de la hegemona, que se trasladar con mayor fuerza despus de la medida a otros escenarios. Evidenciar que se siente incapacitada para discutir y atraer (o no) a jvenes estudiantes que apenas se encuentran en primer ao. Confirmar que ante una decisin tan importante como la de expulsar a una estudiante, le basta con una mayora simple (teniendo en cuenta que en la declaracin no se confrontan los datos ofrecidos por la joven). Demostrar que a la voluntad de bombardear a las actuales instituciones cubanas que se presenta como objetivo de los enemigos de la revolucin, puede unirse el esfuerzo que realizan algunas organizaciones por dinamitarse a s mismas.

Fui de los que enarbol como consigna la idea de universidad para los revolucionarios, como lo hicieron y olvidan (que lo hicieron con entusiasmo y rigor) muchos que tambin dirigieron la Federacin Estudiantil Universitaria (FEU). No soy de los que se niegan, y tampoco de los que despiertan al primer contacto con otro paradigma democrtico.Por aquellos tiempos entenda la frase, y creo lo hacamos varios, en una perspectiva no excluyente. En primer lugar, ya el axioma tiene una marca bastante jodida que martilla en cualquier cabeza hoy: para los revolucionarios Quines son? Dnde estn? Cul es el nivel de no revolucionarismo permisible? Sinceramente, las ltimas discusiones sobre el asunto en lahan planteado el tema pero han aclarado y construido poco. Antagonismo, menciones infantiles a Marx y Lenin, chusmera vienen a presentar como debate algo que es un monlogo a partes.En segundo lugar, la frase para nosotros tena que ver con quin logra la hegemona. En la facultad, el pedaggico y otras estructuras de direccin de la FEU luchbamos polticamente; una lucha que en medio del inmovilismo pareca inexistente. La gente haba votado por nosotros, habamos perdido algunas elecciones, armbamos equipo, consensuamos argumentos, discutamos En fin, tena que ver con la hegemona. Nosotros nos creamos revolucionarios, y pulsbamos por una preponderancia de nuestro campo.Haba gente no revolucionaria en la universidad? O, digmoslo en un lenguaje menos difuso: haba gente que no apoyaba el proyecto poltico que se presenta como Revolucin cubana? Haba estudiantes que cuestionaban y criticaban las decisiones del gobierno, e increpaban a los dirigentes institucionales o estudiantiles? Claro que s.no exista entonces; porque en rigor la crtica no ha sido en Cuba un patrimonio exclusivo de los grupos financiados desde los Estados Unidos y Co.Recuerdo aquello que llamamosprevio al VII Congreso de la FEU y las duras discusiones en las aulas perdonen el eufemismo tras el siglo de reparacin de Fsica, Psicologa, Comunicacin de la Universidad de La Habana. En todos los casos, los encuentros que en ocasiones se extendieron cuatro horas se saldaron en favor del proyecto, y no siempre gracias a nosotros. Acudieron en coincidencia estudiantes con los que otras veces entramos en contradiccin, o profesores que con el tiempo y en franca expresin de retroceso institucional han sido estigmatizados por las autoridades universitarias y una nueva oleada de analistas blogueros.Desde estas experiencias y el actual contexto, qu ha hecho la FEU de la Universidad Central de Las Villas con la decisin de expulsar a la estudiante Karla Mara Prez Gonzlez a la que no conozco personalmente y con la emisin de su declaracin del 14 de abril?De esto y ms hay en la actual decisin tomada en la Universidad Central de Las Villas, y en la que la FEU de ese histrico y tradicionalmente polmico centro de estudios ha aparecido como punta de lanza.Podra haberme referido como argumento principal al derecho a la educacin superior que se relanz en Cuba despus de 1959 para no hablar de este derecho en abstracto, pero eso ha marcado varios de los post ledos sobre el tema (y con los que coincido en lneas generales). Adems, sabemos que muchas veces (y en muchos lugares) la cotidianeidad socioeconmica y la naturalizacin de las diferencias entre los seres humanos, obstaculizan la realizacin de lo que se grita a los mil vientos como un derecho.Las versiones estn demasiado polarizadas. La propia estudiante, una conversacin con Radio Mart, unas declaraciones de la madre que me hicieron sentir como un excomulgado y expulsado de todo (a simple vista no quepo en su proyecto), una repiqueteada declaracin de la FEU de la Universidad que no argumenta, solo ratifica a travs de lugares comunes. A estas horas, estoy esperando otras informaciones sobre el asunto Lo ms cmodo sera aguardarFuente: http://amanoysinpermio.blogspot.com/2017/04/hablando-desde-la-ortodoxia-del-caso.html