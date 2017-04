Desconocimiento sobre trata pone en riesgo a la poblacin cubana

IPS

La escasa percepcin de riesgo entre la poblacin cubana figura entre los desafos para enfrentar la trata humana, trascendi durante la visita de Maria Grazia Giammarinaro, relatora especial sobre los derechos humanos de las vctimas de este fenmeno global.

No hay percepcin de riesgo porque este lamentable fenmeno que ocurre en el mundo entero, en Cuba se comienza a abordar en algunos espacios pblicos desde 2013, dijo a IPS la documentalista Lizette Vila, una de los 30 representantes de organizaciones no gubernamentales con estatus legal, reunidas el lunes 10 de este mes con Giammarinaro.

Vila y otros activistas consultados por IPS identifican al dilogo abierto y directo sobre el tema como el principal saldo de la primera visita en la ltima dcada realizada por una experta independiente del Consejo de Derechos Humanos de la Organizacin de Naciones Unidas (ONU) a esta isla caribea.

Invitada por el gobierno cubano, Giammarinaro despleg del 10 al 14 de este mes una amplia agenda en la capital y en las provincias de Artemisa y Matanzas, en reuniones adems con funcionarios, parlamentarios, representantes de ONU y el estatal Centro Nacional de Educacin Sexual (Cenesex), que realiza un simposio al respecto.

Espero que esta visita sea un punto de partida para sostener un dilogo provechoso e intenso con todo el sistema de derechos humanos, dijo la relatora en la nica conferencia de prensa, ofrecida el 14 de abril, donde habl de las fortalezas y debilidades observadas en el pas caribeo.

Giammarinaro resalt el acceso universal y gratuito a la educacin y servicios de salud, seguridad social y participacin femenina. Tambin elogi el primer Plan de Accin Nacional para la Prevencin y Enfrentamiento a la Trata de Personas y la proteccin a las vctimas (2017-2020), que an no es pblico.

Valor de adecuado el enfoque del plan y su carcter multidisciplinario, aunque precis que el mayor reto vendr con la implementacin, cuando las autoridades debern establecer protocolos claros y de fcil aplicacin para identificar y proteger a las vctimas.

Tambin inst a separar los delitos de trata de personas y proxenetismo, que estn juntos en el Cdigo Penal vigente; especificar el crimen de explotacin laboral y proteger en el derecho penal a nios, nios y adolescentes hasta los 18 aos de edad y no hasta los 16 como en la actualidad, adems de superar el estigma social hacia la prostitucin.

Otras inquietudes y propuestas de sectores de la sociedad civil salieron a flote gracias a la estancia de la relatora.

Tenemos casos de los dos tipos de trata: transfronteriza e interna, valor Vila, que dirige el Proyecto Palomas, una productora de audiovisuales para el activismo social.

A partir de su trabajo cercano a las comunidades, la documentalista observa que en Cuba hay grupos vulnerados por una serie de determinantes sociales, que pueden ser vctimas de esta cruel expresin de la violencia con dimensiones de pandemia mundial.

En ese sentido, propuso, incluir a los nios varones en las campaas mundiales preventivas de este y otros fenmenos, que solo se enfocan a las mujeres y las nias, algo que asegur haberle comunicado a Giammarinaro en su momento.

Dcadas de silencio sobre el problema en Cuba provocaron que hoy muchas personas desconozcan hasta el trmino ms usado para referirse al comercio ilegal de personas con fines de esclavitud reproductiva, explotacin sexual, trabajos forzados, extraccin de rganos u otras formas modernas de esclavitud.

IPS pregunt a varios vecinos de la capital si conocan sobre trata humana en esta isla de 11,2 millones de habitantes.

Nosotros no tenemos ese problema en Cuba, asegur de inmediato una contadora de 47 aos. He escuchado algo en las noticias, pero no s mucho, respondi un mecnico, de 50 aos. Y un joven profesor universitario, que dice leer los peridicos estatales todos los das, solo conoce del negocio del trfico de personas.

Los informes nacionales publicados hasta el momento observaron conductas propias de la trata de personas en 46 casos de todos los procesados entre 2012 y 2015 por los delitos de proxenetismo y corrupcin de menores. Adems, en 2015 las autoridades cubanas cooperaron con las de otros pases en 37 casos de trata.

Resaltaron que, a diferencia de otros pases, en el orden interno no resulta frecuente el empleo de amenazas, coaccin u otras formas de intimidacin para realizar el delito, ni tampoco la explotacin sexual de adultos, nias y nios se asocia a redes criminales organizadas.

Pero suceden casos de captacin de vctimas, principalmente mujeres jvenes, a travs de organizadores nacionales residentes en el exterior o extranjeros, con falsas ofertas laborales. Fuera de Cuba, los delincuentes las obligan a prostituirse, amenazan, privan de libertad y retiran sus documentos identificativos.

La percepcin de riesgo entre la poblacin cubana es mnima, dijo Gabriel Coderch, el coordinador del no gubernamental y de inspiracin cristiana Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), que organiza una campaa nacional contra la violencia de gnero, al ser consultado por IPS.

Si se habla de trata de personas, la mayora de las y los participantes en un taller desconocen que exista esta figura, incluso hay quienes llegan a afirmar que este delito no se da en Cuba, abund.

OAR, que ha impartido talleres sobre abuso sexual infantil a docentes a pedido de la educacin pblica, propuso que se aborde el tema desde el nivel de escolaridad primaria para que las nias y los nios sean capaces tener una visin clara del fenmeno.

En 2015, se reportaron en el pas presuntos hechos que implicaron a 2.174 nias y nios vctimas de algn tipo de abuso sexual, una cifra presentada por las autoridades como muestra de la baja incidencia de estos delitos en este sector de la poblacin.

Coderch consider que la relatora hizo meditar sobre varios asuntos como la edad penal, adems de permitirnos ver con ms objetividad el problema y cmo enfrentarlo.

Debemos trabajar con la poblacin para elevar la percepcin de riesgo, sobre todo con las personas que van a viajar al exterior, dijo Yoandrys Gonzlez, jefe de Cooperacin Operacional Internacional de la Direccin General de la Polica Nacional Revolucionaria, en el ltimo simposio organizado por Cenesex en enero ltimo.

Algunas vctimas y familiares no muestran disposicin a la cooperacin debido a que no se identifican como tales. Falta experticia en todos los actores que se vinculan a las acciones de prevencin, enfrentamiento y proteccin a las vctimas, porque es un fenmeno que antes no nos impactaba con la magnitud actual, abund.

Gonzlez detall que las vctimas suelen ser mujeres aunque tambin se registran hombres, y la mayora de los casos son de trata transfronteriza vinculada a la explotacin sexual. Sin embargo, precis que se debe profundizar ms en investigar el impacto de la trata hacia lo interno.

Trata humana y relaciones Cuba-Estados Unidos



Estados Unidos retir en 2015 a Cuba de su lista de pases que no hacen lo suficiente para combatir el trfico de personas, donde se encontraba desde 2003.



Ahora est en la categora de observacin especial, junto con Bolivia, Costa Rica, Hait, Jamaica y China, entre otros pases que segn Estados Unidos no cumplen con los estndares de lucha contra el trfico de personas establecidos en una ley estadounidense de 2000, pero hacen esfuerzos significativos.



Por su parte, Cuba seal como causa de casos de trata humana y trfico ilcito de migrantes cubanos con destino a Estados Unidos u otros pases de la regin, a las facilidades que brinda la Ley de Ajuste Cubano y la poltica pies secos-pies mojados, esta ltima derogada el 12 de enero de 2017.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/04/desconocimiento-sobre-trata-pone-en-riesgo-a-la-poblacion-cubana/