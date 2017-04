La implosin del sistema poltico como estrategia

Brasil 24/7

El levantamiento del secreto de sumario de la operacin Lava Jato tiene la virtud de causar un efecto explosivo en el sistema poltico brasileo. En un sistema destruido, nada queda en pie, ni siquiera la candidatura de Lula. Esta medida no parece ser el fin ideal para la operacin Lava Jato, pero puede ser la nica alternativa posible para evitar el retorno de Lula a la presidencia de Brasil. Es cada vez ms evidente que Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) fueron los objetivos estratgicos de la operacin Lava Jato. Los estrategas del golpe esperaban que el golpe causase la derrota del PT y la destruccin simblica del ex presidente en el imaginario popular. Sin embargo, no fue eso lo que ocurri. A medida que se afianzaba el golpe, Lula se fue consolidando como el nico personaje, de dentro del sistema poltico, con viabilidad electoral y, sobre todo, con autoridad moral y poltica para pacificar el pas y dirigir la reconstruccin econmico-social y la restauracin democrtica de Brasil.

Descontado Lula, tan slo quedan opciones al margen del sistema poltico tradicional: los outsiders, los aventureros, los demagogos populistas; un Silvio Berlusconi de la operacin Lava Jato -alguien, por ejemplo, como el alcalde de So Paulo, Joo Dria.

El alcance y el carcter sistmico de la corrupcin, que afecta a todo el sistema poltico brasileo, exige una reforma poltica radical que tenga dos puntos de partida: primero, el fin del financiamiento empresarial de la poltica, de las elecciones y de los partidos; y, segundo, la eliminacin de la esquizofrenia que supone que un presidente con el 60% de los votos tenga menos del 15% de representacin en el Congreso y sea obligado, por esa razn, a formar gobiernos de coalicin sin identidad programtica.

El grupo de presin que se encuentra tras la operacin Lava Jato descarta la reforma poltica necesaria porque entiende que el sistema tiene que ser completamente destruido para dar lugar al nacimiento de nuevas estructuras, de nuevas instituciones y de polticos puros, limpios, honestos y probos como ellos, los jueces, los fiscales, los gestores, los no-polticos, los predicadores, los joos trabalhadores [1] ...

La divulgacin de la amplia corrupcin que afecta a los partidos golpistas, en especial al PMDB, PP y PSDB, causa un efecto de falsa apariencia de imparcialidad de la operacin Lava Jato, porque finalmente habra dejado de ser selectiva en las filtraciones y denuncias; adems, esta imagen de de imparcialidad se perfecciona con la citacin de todos los ex presidentes de la Repblica.

Sin embargo, en verdad no es ms que un simulacro de justicia e indiferencia; es una falacia para seducir al sentido comn y, al mismo tiempo, servir de coartada para el juicio preparado contra el ex presidente Lula.

Los lderes polticos de la derecha, un grupo muy numeroso, estn todos protegidos por el aforamiento parlamentario, por lo que es poco probable que puedan ser juzgados antes de 2022. Los principales candidatos golpistas a la eleccin presidencial (Alckmin, Acio y Serra), que ya tenan un escaso apoyo en las encuestas, quedaron completamente inutilizados al hacerse pblico los escndalos en que estn envueltos, pero aun as, estn protegidos por el aforamiento y la justicia va lenta.

Por otro lado, los ex ministros de los gobiernos del PT y en particular el ex presidente Lula la joya de la corona de la operacin Lava Jato-, sern juzgados en el 2017 con rapidez y bajo el arbitraje de un juez faccioso, dominado por sentimientos de odio y fascistas.

La destruccin del sistema poltico puede representar la estrategia del grupo de presin de la Lava Jato para impedir el regreso de Lula a la presidencia de Brasil, al precio de lanzar al pas por un precipicio.

Jeferson Miola es integrante del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea) y fue coordinador-ejecutivo del 5 Frum Social Mundial.

[1] Nota del traductor: los analistas y comentaristas polticos brasileos usan este trmino (traducido sera juanes trabajadores), para referirse a Joo Dria, el poltico que se present como un gestor, no un poltico, y como un trabajador, un hombre hecho a s mismo, no un empresario

