Representacin de los movimientos sociales puede fortalecer a la izquierda en el Congreso

Rede Brasil Atual

Varios factores se juntaron para hacer posible el golpe contra la democracia que ciclo el ciclo ms importante, hasta el momento, de nuestra historia. Entre esos factores hay que mencionar el hecho de que el Congreso es el ms conservador que tuvo el pas en el reciente perodo democrtico. No fuimos capaces de elegir un Congreso tan ruin como los anteriores, elegimos uno insuperablemente ruin.

El Congreso tendra que ser la cara de la sociedad, expresando su diversidad en la proporcin en que existe realmente. Sin embargo, el Congreso es la expresin de una realidad totalmente deformada. Llega con decir que hay una enorme bancada (conjunto de asientos parlamentarios) ruralista y muy pocos representantes de los trabajadores rurales. Hay una gran bancada que defiende los intereses de la educacin privada y pocos representantes de la educacin pblica. De la misma forma que ocurre con la salud privada y la salud pblica. Hay muy pocos representantes de los movimientos de mujeres, de los movimientos de negros, de los movimientos de jvenes, de los movimientos de indgenas, de los movimientos LGBT y as sucesivamente.

Y fue gracias a ese congreso conservador, elegido por el poder del dinero, con el que los grandes empresarios entregaron a Eduardo Cunha nicamente la Odebrecht confiesa haber entregado recursos para financiar a 140 parlamentarios-, por lo que se impuso el golpe y se puso en marcha este inmenso retroceso.

La nica forma de revertir esa situacin es que los movimientos sociales incorporen la prctica de elegir a sus representantes directamente para el Congreso. Eso es vlido para los sindicalistas en general, pero en particular para todas las categoras profesores, trabajadores de banca, petroleros, metalrgicos, qumicos, trabajadores rurales etc.-, as como para los movimientos de negros, de jvenes, de mujeres, de indgenas, LGTB y de todos los dems segmentos que estn presentes en la sociedad brasilea.

Eses parlamentarios no van a sustituir a los actuales, elegidos en general por el voto de la opinin, por el apoyo difuso y generalizado que acostumbran a tener en la sociedad. Van a reforzar esa bancada, de la nica forma mediante la cual la esquerda puede obtener la mayora en el Congreso, mediante la presencia generalizada de los representantes directos de lso distintos sectores de la sociedad en el Congreso.

Los partidos de izquierdas deberan favorecer la presentacin de esas candidaturas, abriendo un espacio reservado para ellas, ampliando de esa manera el nmero de candidatos populares. Este argumento es aplicable para todos los niveles de representacin parlamentaria, as como para los cargos de los distintos estados.

Los movimientos sociales deben hacer reuniones especficas con este objetivo, para definir candidaturas y plataformas conjuntas, con todas las reivindicaciones concretas, sumadas a las posiciones generales que quieran adoptar frente a la crisis del pas y a las soluciones que propongan para superarla.

Fuente: http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2017/04/representacoes-dos-movimentos-sociais-podem-fortalecer-a-esquerda-no-congresso