Entre las polticas ms repudiadas del presidente estadunidense, Donald Trump, estn las antimigratorias, por lo que comunidades y organizaciones se han movilizado para expresar su rechazo. Ya sea en marchas masivas, o pequeas, la inconformidad est siempre en las calles. En la imagen, manifestantes, ayer, a la espera del paso de la caravana del mandatario, en West Palm Beach, Florida Foto Afp

El poltico ms popular en Estados Unidos de Trump ganando por un gran margen al presidente y los lderes del Congreso es alguien que se identifica como socialista , una mayora de la poblacin no slo no vot por el actual mandatario, sino lo reprueba a niveles sin precedente, y las movilizaciones populares de protesta que ha detonado estn generando un movimiento de resistencia tal vez nunca visto antes. O sea, este pas no es (slo) de Trump.

Un acorden ofreca una versin de Esta tierra es tu tierra (This land is your land) de Woody Guthrie himno del pueblo, no de la patria en una de las marchas anti Trump de este pasado fin de semana realizadas en ms de 100 ciudades con la participacin de decenas de miles en el nuevo movimiento de resistencia en Estados Unidos.

Esa meloda surge de una larga historia de lucha la guitarra de Guthrie tena grabado sobre ella esta mquina mata a fascistas que hoy da tal vez enfrenta su momento ms crtico para este pas, y para el planeta.

La eleccin de Donald Trump, afirm recientemente Noam Chomsky, puso a las tres ramas del gobierno ms poderoso de la historia bajo control total del Partido Republicano, al cual considera como la organizacin ms peligrosa en la historia del mundo , ya que est comprometida a la destruccin de la vida humana organizada. No existe precedente para esto .

Ante la pregunta sobre cmo se podr enfrentar este peligro, el intelectual radical ms importante del pas contest que todo depende del tipo de resistencia que se genere, sobre todo por los jvenes y de gente justo como t , le respondi al entrevistador. Es una pregunta que deberas hacerte a ti mismo, no a m .

La pregunta ya tiene respuestas iniciales de todo tipo, algunas sin precedente, desde el primer da del gobierno de Trump, cuando millones convocados por mujeres se expresaron masivamente contra el nuevo gobernante, as como en mltiples actos de protesta, grandes y pequeos, que se organizan a diario por todo el pas. Son los elementos iniciales de algo que todos llaman resistencia .

El prximo fin de semana, por primera vez en la memoria, cientficos tomarn las calles en Marchas por la Ciencia en Washington, y 425 movilizaciones en otras partes del pas y del mundo (marchforscience.com).

Una semana despus, el 29 de abril, se marcarn los primeros 100 das de este gobierno con una megamarcha en Washington por el clima, los empleos y la justicia (https://peoplesclimate.org).

El primero de mayo se ha convocado a una huelga y movilizacin nacional por inmigrantes, trabajadores y aliados que se expresar en marchas por todo este pas.

La resistencia no se expresa slo en grandes actos y marchas, sino en una amplia gama de esfuerzos e iniciativas. El movimiento Santuario en decenas de ciudades y universidades contina organizando formas para proteger a comunidades inmigrantes; una Caravana contra el miedo avanza por el suroeste en repudio a las polticas antimigrantes de Trump (caravanagainstfear.org). En una cena de Pascuas en la calle , en Nueva York, la semana pasada, ante una gran manta en que se lea: esta es la resistencia juda , y una expresin de solidaridad con Black Lives Matter, un rabino nieto de judos sirios, quienes se refugiaron primero en Europa y despus en Argentina, de donde tuvo que huir despus del golpe militar, convoca a la accin de la defensa colectiva de todo inmigrante, refugiado y minora oprimida sealando: un ataque contra uno es un ataque contra todos . Unos 750 inmigrantes se suman a una huelga de hambre en un centro de detencin en Tacoma, Washington, en una accin en defensa de su dignidad (Facebook: NWDCResistance/).

Decenas de organizaciones han formado una coalicin para unificar las luchas de defensa de inmigrantes, afroestadunidenses, latinos, indgenas, gays y otros contra las polticas de Trump, vinculando la lucha contra el militarismo y la injusticia econmica del ltimo ao de Martin Luther King y el Primero de Mayo como da de defensa de los derechos de los trabajadores y los inmigrantes (beyondthemoment.org)

Nuevas y viejas organizaciones e iniciativas nacionales algunas liberales que brotan de las filas derrotadas del Partido Demcrata, otras ms progresistas y hasta radicales que tienen races en movimientos anteriores como Ocupa Wall Street, diversas luchas ambientalistas, de defensa de derechos de mujeres y de trabajadores alimentan esta resistencia que an busca cmo enfrentar una vez ms lo que King llamaba hace medio siglo la feroz urgencia de ahora .

El presidente no tolera esta disidencia. La movilizacin nacional despus de su toma de protesta lo enfureci por su tamao (mucho ms grande que los que llegaron al festejo oficial). Este domingo, 24 horas despus de las marchas en demanda de sus declaraciones tributarias, no pudo evitar un tuit en el cual esencialmente acus a manifestantes de ser pagados por sus enemigos: alguien debera indagar quin pag para los pequeos mtines organizados ayer. La eleccin ya se acab!

Ms an, resulta que en el pas que gobierna Trump, el poltico con mayor aprobacin popular es el senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders. Segn una encuesta de Fox News (medio conservador pro Trump) a mediados de marzo Sanders goza del mayor ndice de aprobacin de cualquier poltico, con 61 por ciento, y la tendencia va mejorando (Trump tiene 43 y la tendencia va empeorando). Este es un pas muy raro: vale recordar que una encuesta de Gallup el ao pasado registr que la mayora (55 por ciento) de los jvenes de entre 18 y 29 aos tena una imagen positiva del socialismo, algo casi increble en un pas cuya cpula se defini durante dcadas como antisocialista.

As, aun con el ruido ensordecedor de misiles y megabombas, la promocin de polticas que asaltan a los ms vulnerables de este pas y revierten el modesto avance en abordar el cambio climtico, y de la declaracin de nuevas guerras contra derechos civiles y los inmigrantes y refugiados, se escucha esa meloda, de ese acorden, por todo el pas.

