Donald Trump cumple con una de sus promesas de campaa: promover un poder policial sin restricciones

Democracy Now!

Mientras la atencin del mundo se centra en la violencia en Estados como Siria, Irak, Yemen y Corea del Norte, aqu, en Estados Unidos, se estn sentando las bases de un Estado desenfrenadamente violento a nivel nacional. Donald Trump est cumpliendo al menos una de sus numerosas promesas de campaa: promover un poder policial sin restricciones. El elegido de Trump para ocuparse de llevar a cabo estos objetivos, el fiscal general Jeff Sessions, est conduciendo al Departamento de Justicia hacia un cambio radical de polticas. Sessions est abandonando las medidas de la era Obama para proteger los derechos civiles y electorales, amenaza con ms deportaciones y est resucitando la fallida guerra contra las drogas de dcadas pasadas.

Esta semana, Sessions dijo ante la Asociacin Internacional de Jefes de Polica: Lamentablemente, en los ltimos aos, las fuerzas de la ley en su conjunto se han visto injustamente calumniadas y culpadas por acciones inaceptables cometidas por unos pocos malos actores.

Sherrilyn Ifill, presidenta y directora-consejera del Fondo de Defensa Legal de la Asociacin Nacional para el Progreso de las Personas de Color ( NAACP , por su sigla en ingls), dijo en una entrevista para Democracy Now!: Lo que vemos con el fiscal general Jeff Sessions es un esfuerzo para regresarnos en el tiempo... Es una persona que qued estancada en la dcada de 1980. En algunos casos, en la de 1950. Es una especie de visin retro de la aplicacin de la ley y la polica, en la cual intenta aniquilar los ltimos 30 aos de progreso que hubo en este pas, avances que ya se han hecho; particularmente en los ltimos cuatro aos, donde nos hemos centrado realmente en el tema de la reforma de las fuerzas policiales.

Gran parte de las medidas recientes emanan de la temporada de agitacin social en Ferguson, Missouri, en 2014. All, el 9 de agosto de ese ao, un adolescente afroestadounidense desarmado, Michael Brown, fue asesinado a tiros por el agente de polica de Ferguson Darren Wilson, hecho que provoc meses de protestas. En marzo de 2016, la ciudad de Ferguson y el Departamento de Justicia, entonces al mando de la fiscal general Loretta Lynch, firmaron un decreto de consentimiento con el reconocimiento compartido de que la capacidad de un departamento de polica para proteger a la comunidad a la que sirve es tan fuerte como la relacin que tenga con esa comunidad.

Poco despus, agrupaciones de derecha como The Heritage Foundation comenzaron a hablar del efecto Ferguson, alegando que los decretos de consentimiento o cualquier otro tipo de supervisin judicial o civil de la polica en realidad incrementan los delitos por atarles las manos a las fuerzas del orden. Este argumento, de hecho, no tiene ningn fundamento. No obstante, al igual que muchas de las polticas que impulsa el gobierno de Trump, ahora parece estar guiando la poltica oficial.

Tras la muerte de otro joven afroestadounidense, Freddie Grey, que sufri graves lesiones en la mdula espinal mientras se encontraba bajo custodia policial en abril de 2015, se produjo un nuevo estallido de disturbios y protestas que condujeron a otro decreto de consentimiento. Sessions intent retrasar la implementacin de ese acuerdo, pero la semana pasada un juez federal rechaz la mocin. En un memorndum del 31 de marzo, Sessions instruy al Departamento de Justicia que revisara todos los decretos de consentimiento existentes o contemplados, lo que seala su intencin de socavar los ms de cien acuerdos de monitoreo de las fuerzas policiales alcanzados durante el gobierno de Obama.

Nuevamente, Sherrilyn Fill, presidenta del Fondo de Defensa Legal de la NAACP , expres: El estatuto que regula estas investigaciones y decretos de consentimiento... el Estatuto sobre Conducta Indebida de las Fuerzas de Seguridad, 42 U.S.C. 14141 fue promulgado como parte del proyecto de Ley penal de 1994 como resultado de la golpiza propinada por un grupo de policas a Rodney King y la absolucin de esos oficiales en el primer juicio. Ese estatuto autoriza al fiscal general a investigar el comportamiento policial inconstitucional y llegar a este tipo de acuerdos de consentimiento. Si tenemos en cuenta que [Sessions] es el fiscal general y, como tal, encargado del cumplimiento de la ley y el orden, esta es una ley que est dispuesto a ignorar por completo.

Se puede decir que Norm Stamper sabe algunas cosas sobre la polica. Oficial veterano de 34 aos de servicio, el ex jefe de polica de Seattle es autor del libro To Protect and Serve: How to Fix Americas Police (Proteger y servir: Cmo arreglar la polica de Estados Unidos). El Departamento de Polica de Seattle se encuentra bajo un decreto de consentimiento, y Stamper afirma que ha hecho maravillas para mejorar la situacin: Ha habido una reduccin del 60% en el uso de la fuerza por parte de los oficiales de polica de Seattle. Hubo una disminucin drstica en el uso de armas de fuego, pistolas Taser y garrotes.

Pero este es el giro inesperado: Los propios agentes de polica, a travs del presidente del Sindicato de Oficiales de Polica, estn diciendo: Estamos agradecidos de estar en esta etapa de nuestro progreso. La tasa delictiva ha seguido bajando. Las lesiones de los oficiales se mantienen en el mismo nivel o han bajado. As que no hubo ningn supuesto efecto Ferguson o disminucin del poder de control de la polica. Acerca de Sessions, Stamper expresa: Sessions sst claramente en sintona con su jefe, el presidente. Es claramente un defensor de la peor clase de prctica policial en este pas.

Sherrilyn Ifill, abogada de derechos civiles desde hace muchos aos, resume: Esto es lo que pienso que va a desencadenar el fiscal general Jeff Sessions en este pas si no estamos atentos y vigilantes. Si no ofrecemos verdadera resistencia.

Traduccin al espaol del texto en ingls: Ins Coira. Edicin: Mara Eva Blotta y Democracy Now! en espaol, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en ms de 800 emisoras de radio y televisin en ingls y en ms de 450 en espaol. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Hroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

