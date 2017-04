"I Am Not Your Negro", documental sobre el escritor y activista afroamericano James Baldwin

JB, una vida de pelcula

Pgina/12

Resulta imposible reconocer de inmediato la caracterstica voz de Samuel L. Jackson, con su marcado acento y particular cadencia sibilante. Tampoco se parece a la voz del escritor y activista James Baldwin, a quien de alguna manera el actor encarna en el documental "I Am Not Your Negro" (literalmente, Yo no soy tu negro), una de las ms destacadas apuestas de la seccin Trayectorias de este Bafici cosecha 2017. Quizs la idea del realizador Raoul Peck no haya sido otra que partir de una indefinicin sonora para poder adjudicarle a ese timbre por momentos entrecortado, en otros susurrante, en algunas ocasiones duro hasta el punto de quebrarse una cualidad abstracta y universal. Una voz que unificara otras tantas, infinitas voces, atravesando las distintas geografas y eras de la sociedad estadounidense del ltimo siglo y medio. Te confieso que escribo la propuesta que estoy adjuntando en un estado mental dividido. El verano apenas si ha comenzado y ya siento que est a punto de terminarse. Y tendr cincuenta y cinco (s, cincuenta y cinco!) en un mes. Estoy a punto de emprender el viaje. Y este es un viaje, para decirte la verdad, que siempre supe que debera hacer, pero que haba deseado, tal vez (ciertamente, haba deseado), no tener que hacer tan pronto (...) Los tres hombres, Medgar, Malcolm y Martin, eran hombres muy diferentes. As comienza, con imgenes actuales de Nueva York acompaando la voz de Jackson/ Baldwin, el film de Peck. Y as comienza la carta que Baldwin le escribi a su editor, proponindole un libro centrado en las vidas y las muertes de tres figuras pblicas que marcaron a fuego las luchas por los derechos civiles de los ciudadanos negros de los Estados Unidos, en dos dcadas decisivas para los cambios sociales: Medgar Evers, Malcolm X y Martin Luther King Jr. Ese proyecto, imaginado en 1979, ocho aos antes de la muerte del autor de Ve y dilo en la montaa y El cuarto de Giovanni, nunca llegara a completarse. Al menos de manera literal: acoplando ese breve manuscrito epistolar con otros tantos fragmentos de ensayos, entrevistas, notas personales y cartas del autor, "I Am Not Your Negro" intenta redactar ese texto nunca escrito con las armas del cine: las imgenes y los sonidos

Negro, homosexual, agitador, talentoso. Por lo tanto, peligroso. As es descripto entre lneas Baldwin en un informe del FBI, poco despus de su regreso a los Estados Unidos y a su Harlem natal, luego de muchos aos de exilio en Francia. El mismo Harlem que, segn su bigrafo Herb Boyd, hizo que su infancia estuviera marcada por la pobreza, la intranquilidad y los impredecibles espasmos de violencia, pero que tambin esconda tesoros literarios enterrados, oradores de calles marginales que ensalzaban las virtudes y valores de un futuro de liberacin y el coraje grabado con mucho esfuerzo en los rostros de los hombres y mujeres negros que permanecan desafiantes ante la desesperanza. Fue precisamente un rostro, el de una chica afroamericana de quince aos, el que torci el destino y decidi el regreso del autor a sus fuentes geogrficas. En 1957, en Carolina del Norte, Dorothy Counts se transform en una de las primeras estudiantes de raza negra en ingresar a una escuela secundaria hasta ese momento segregada y la reaccin de una mayora de sus compaeros blancos (y las de sus padres) rebot en los medios norteamericanos, cruzando rpidamente el ocano. All, en un quiosco parisino, Baldwin vio a Dorothy. Peck incluye un puado de imgenes de ese da, diferente a cualquier otro da en la vida escolar de la Harry Harding High School, la jovencita ingresando en la institucin mientras un grupo de alumnos la seala sin la ms mnima seal de decoro, otros se burlan de ella con gestos groseros o directamente le gritan cosas en la cara. Eso me hizo poner furioso.

El film contina con una serie de fragmentos escogidos de pelculas de los aos 30: "El mundo que baila", un musical temprano protagonizado por Joan Crawford, estrella de cine cuyo rostro le resultaba idntico a un jovencsimo Baldwin al de una mujer negra que atenda un negocio de su barrio; King Kong, con su platinada rubia siendo sacrificada ante la negra y gigante bestia; "La diligencia", de John Ford, con su matanza de ese Otro que rastrea e intenta dar caza al hombre blanco; "The Monster Walks", olvidado film de horror clase B que presenta por ensima vez un estereotipo duro de matar el del hombre negro asustado, dcil y dependiente del amo blanco y la comparacin directa con otro personaje tambin aterrorizado, aunque por cuestiones mucho ms razonables, en "Ellos no olvidarn", de Mervyn Le Roy: la posibilidad de que le endilguen la autora de un homicidio por el simple hecho de estar en el lugar y el momento equivocados. Y ser negro.

En gran medida traducida y editada en idioma espaol, la obra de Baldwin (1924-1987) suele dividirse entre sus esfuerzos ensaysticos y las novelas, a las cuales se les suma una coleccin de cuentos, algunas poesas y un par de piezas teatrales. Su primera novela, Ve y dilo en la montaa, fue publicada en 1953, cinco aos despus de abandonar los Estados Unidos e instalarse en Francia, decisin marcada a fuego por lo que el autor consideraba un contexto txico: el racismo imperante y su corolario en cada aspecto de la vida cotidiana, el segregacionismo. Con pinceladas autobiogrficas (Baldwin tuvo un breve paso por la iglesia pentecostal como sacerdote) y una estructura de relato de crecimiento y maduracin, el libro describe sin pelos en la lengua un tema por dems polmico: la influencia de la iglesia cristiana en la vida y el pensamiento de los ciudadanos negros estadounidenses, tanto en sus aspectos ms negativos (como mtodo de apaciguamiento ante la violencia y la opresin externa, pero tambin de represin interior) como en los positivos. La repentina repercusin del volumen le permiti a Baldwin continuar con la elaboracin de una serie de ensayos que terminara publicando dos aos ms tarde bajo el ttulo Notes of a Native Son, donde, entre otros temas, describi el antisemitismo en la poblacin negra norteamericana, realiz un minuciosa comparacin de los negros franceses con los de su propio pas y escribi sendas diatribas contra esa institucin de la literatura llamada La cabaa del To Tom, y la produccin cinematogrfica Carmen Jones, de Otto Preminger, que acababa de estrenarse con xito en Europa. Nadie, de todas formas, pudo anticipar la llegada de La habitacin de Giovanni (1956), el libro que termin de cimentar la fama de Baldwin en el mundo literario, considerado hoy en da como uno de los grandes clsicos contemporneos de la literatura gay. Con una Pars bohemia como trasfondo para un trgico relato de amor y deseo, el autor se explaya con otra de las obsesiones de su obra: la homosexualidad y cmo una mayora de la sociedad reprima esa condicin/ eleccin con una fuerza mucho mayor aun que aquella aplicada a los conflictos raciales. Muchas cosas han cambiado desde aquellos tiempos, ciertamente, pero la doble condicin de negro y homosexual contina siendo una suerte de seudo tab, ms all de las correcciones polticas discursivas al uso.

Luego del regreso a los Estados Unidos, Baldwin continuara publicando de manera regular, al tiempo que iniciara un perodo de frentica actividad como orador y activista, dando charlas en universidades y encuentros pblicos, como as tambin en programas de televisin: I Am Not Your Negro hace un uso magnfico de ese material de archivo, entrelazndolo con los textos que vertebran el documental. Para algunos, esa faceta como agitador terminara devorndose la del literato, pero lo cierto es que resulta difcil separar una de la otra. En 1962 se editaba Otro pas, relato de ficcin que haba comenzado a escribir haca tres lustros, antes de exiliarse, y que permaneci como proyecto inconcluso hasta que tom la decisin de terminarlo. Tal vez sea su novela ms psicologista, en la cual la orientacin sexual de los personajes suele ser mucho ms ambigua de lo que dictan las instituciones sociales y las relaciones amorosas interraciales son una posibilidad cierta y no tanto una fantasa enraizada en el mito de la violencia sexual. La prxima vez el fuego, en tanto, publicado apenas un ao ms tarde y pocos meses antes del asesinato del activista por los derechos civiles Medgar Evers, apuntaba directamente hacia uno de los ncleos centrales del racismo en los Estados Unidos. al reflexionar sobre las relaciones entre las razas negra y blanca a lo largo de la historia del pas, regresando luego al tema religioso que tanto pareca haberlo marcado en su infancia y adolescencia. Libros posteriores como Dime cunto hace que el tren se fue, Blues de la calle Beale y The Devil Finds Work ahondaran en la relacin entre raza y arte (teatro, cine, msica), tanto en su vertiente narrativa como en la ensaystica. Textos que, de una manera indirecta, refieren a una famosa respuesta del autor ante la pregunta de un entrevistador: Un artista no est aqu para darte respuestas sino para hacerte preguntas.

Documentalista y director de pelculas de ficcin, activista y ex Ministro de Cultura de su Hait natal, taxista en Nueva York durante algn perodo difcil de su juventud, diplomado en cine en la prestigiosa Academia de Cine y TV de Berln, Raoul Peck viene desarrollando desde hace dos dcadas una intensa carrera en su pas de adopcin, Francia. Su ltima pelcula, Le jeune Karl Marx que tambin se exhibe por estos das en el Bafici resulta un contrapunto interesante de su trabajo inmediatamente anterior, I Am Not Your Negro: en su reelaboracin biogrfica del Marx juvenil, en los pliegues del film de poca con temtica prestigiosa, el realizador tambin encuentra la forma de sortear las tentaciones de la inefable qualit y aportar una mirada particular a la lucha de clases a partir del encuentro del padre de El capital con Engels. El punto de vista poltico como plataforma para la lucha y la lucha como destino poltico. El documental sobre Baldwin, por supuesto, es ms frontal, y su inclusin en la terna correspondiente de los ltimos premios Oscar resulta casi una rareza. Para Peck, en cambio, fue un proyecto abrazado durante muchos aos, quizs durante toda la vida. En una entrevista con IndiWire confes que, desde la idea del film hasta su concrecin, transcurrieron unos diez aos, pero que a esa dcada deberan sumrseles las tres anteriores, desde su primer contacto con un texto del escritor. Tuvo una enorme influencia en la manera en la que veo el mundo, a m mismo y a mi lugar en el mundo. De hecho, siento que soy tambin un producto de Baldwin. Creo que lo entiendo mejor hoy, cuando puedo ver cmo fue su vida en las diferentes etapas de su obra. Hasta la poca del movimiento por los derechos civiles, cuando empez a perder su lugar como cono. El movimiento radical ocup el lugar y l se fue transformando ms en un personaje ilustre que en un actor. Antes de su muerte, todava intentaba ensear y estar involucrado, pero ya no era el mismo James Baldwin que sola estar siempre presente en los medios y que era invitado a todos lados. Es increble haber seguido su vida, con sus altos y bajos. Las palabras, sin embargo, son todava tan impactantes y verdaderas y actuales.

En uno de los pasajes ms lcidos del largo texto que atraviesa la totalidad del film, puede escucharse la siguiente reflexin, tomada del ensayo de 1976 The Devil Finds Work de alguna manera, un extenso libro de crtica de cine concentrado en aspectos ideolgicos particulares, respecto de la famosa pelcula de Stanley Kramer "Fuga en cadenas": Es imposible aceptar la premisa de la historia, una premisa basada en el profundo equvoco americano de la naturaleza del odio entre blancos y negros. Hay odio, ciertamente, aunque estoy utilizando ahora esta palabra con mucho cuidado, y solamente a la luz de los efectos, o el resultado, del odio. Pero el odio no es igual de ambos lados, porque no tiene las mismas races. Tal vez sea este un argumento sutil, pero los hombres negros no tienen las mismas razones para odiar a los hombres blancos que los blancos a los negros. La raz del odio del hombre blanco es el terror, un terror sin nombre y sin fondo, que se concentra en el negro, en su pavorosa figura, una entidad que vive slo en su mente. Pero la raz del odio del hombre negro es la rabia, y no es tanto que odie al hombre blanco, sino que lo quiere fuera de su camino y, an ms que eso, fuera del camino de sus hijos.

Durante una entrevista televisiva, Baldwin suea con la posibilidad de que, de all a unos cuarenta aos, los Estados Unidos puedan tener a un presidente negro. Peck introduce all un fundido encadenado a una imagen de la asuncin de Barack Obama, afirmando que algunas cosas s han cambiado. Otras, en cambio, como lo ilustran las imgenes de golpizas y detenciones recientes a ciudadanos negros, continan obstinadamente siendo parte del presente.

