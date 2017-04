Rueda de prensa del senador Jorge Enrique Robledo

"Por sus manipulaciones y mentiras en el caso Odebrecht, el fiscal Martnez debe renunciar"

En primer trmino, agradecerles a todos ustedes, seoras y seores, estar aqu con nosotros, particularmente a la prensa. Tambin mis saludos a quienes nos ven por los medios electrnicos.

Acto por mandato de la Constitucin y la ley

Inicio sealando que estoy aqu en cumplimiento de mis deberes legales y constitucionales. Parte del trabajo de un senador es el control tanto poltico como pblico, expresamente estipulado por la Constitucin y por la ley. Acto aqu entonces por mandato de la Constitucin y de la ley. Y el control poltico y pblico, como el que he hecho en todos los aos, incluye la lucha contra la corrupcin. Este debate no es un pleito personal con nadie. No caigo en la mezquindad de convertir el trabajo de un senador en un pleito personal con alguien. Aqu estamos ante una responsabilidad legal inherente a mis funciones como congresista elegido por el voto popular.

Aunque es probable que haya quienes no lo vean as, este es un debate de una inmensa importancia para el pas y para todos los ciudadanos colombianos, porque es un pleito sobre la corrupcin, sobre cmo debe atenderse un problema que tanto dao le hace al pas. Ese ciudadano, ese campesino por all perdido en algn rincn de Colombia, debe interesarse por lo que est pasando aqu hoy.

La mentira suele ocultar propsitos peores

Parto de la idea de que nadie debe mentir y mucho menos los funcionarios pblicos. En los pases mediamente serios, pillar mintiendo a un funcionario pblico es de una gravedad inaudita, ustedes lo saben. En los pases medianamente civilizados no se tolera la mentira como conducta de gobierno. Y menos puede mentir un fiscal. Es que un fiscal es un sper poder, con 30 mil funcionarios a su cargo. Pero adems representa la dignidad de la nacin. Estamos hablando entonces de un funcionario de altsimo nivel que no puede mentir en un caso como este, absolutamente escandaloso y bochornoso, que ha destapado una parte inmensa de las lacras nacionales. El escndalo de Odebrecht no es un asunto de menor cuanta. Apenas equiparable, pienso yo, con el Proceso 8.000, pero este guarda unas implicaciones especiales, repito, que no son de menor cuanta. Ahora, cuando se miente, se hace con ciertos propsitos. La mentira no es un fin, es un medio. Quien falta a la verdad, quien engaa, va detrs de otros objetivos si se quiere ms graves, como robar y tantas otras cosas que encubre una mentira.

La corrupcin destruye a Colombia

La corrupcin destruye a Colombia de muchas maneras. Es un hecho al que le he dedicado buena parte de mi trabajo aqu en el Senado. Y lo de Odebrecht es todava ms daino, todos lo sabemos, dados los inmensos poderes tocados por sus sobornos, ya admitidos en pblico. Dira que no hay gran poder en Colombia, ni en el sector pblico, ni en mucha parte del sector privado, ni en la clase poltica que ha gobernado a este pas desde siempre, que no est de alguna manera tocado directamente o indirectamente por este escndalo. Entonces aqu enfrentamos una lucha descomunal, la lucha entre quienes queremos la verdad, toda la verdad, perturbe al que perturbe, moleste a quien moleste, y los grandes poderes empecinados en que el tapen-tapen prevalezca. Es el gran pleito que tenemos aqu. Nos debe interesar en particular cmo est actuando la fiscala, la institucin encargada de esclarecer este asunto. Porque si no lo esclarece la fiscala, quin lo va a esclarecer.

En otro pas, les digo con toda franqueza, dada la importancia de la justicia es que este es un debate tambin sobre la justicia y sobre la verdad, el seor Martnez Neira ya se habra cado, porque estn probadas desde hace das sus falsedades y las mentiras. Ya se habra cado. Y sin embargo, ah sigue muy orondo, como si nada hubiera pasado.

Los impedimentos del fiscal

Expliquemos que este es un pleito sobre el tema de los impedimentos. Se debe declarar o no impedido el seor fiscal? Debe hacerse a un lado en esta investigacin? Hacerse a un lado, no para que no se haga la investigacin, sino para que la asuman otros funcionarios que no tengan las relaciones que a l lo comprometen con algunos de los involucrados. Que el seor fiscal se declare impedido no quiere decir que acepte ningn crimen ni ningn delito. Se trata simplemente de asumir un principio cuya importancia es bien sabida, y es que el juez, el mejor juez, no debe estar involucrado en los asuntos que investiga, porque las cercanas debilitan la objetividad. Y por eso la ley le ordena declararse impedido.

Aqu ya ha habido impedimentos histricos. El fiscal Montealegre se declar impedido por haber asesorado a Saludcoop. El anterior vicepresidente de la Repblica lo hizo en negocios de amigos muy cercanos a l. Tambin el ministro de Agricultura, en el caso de una ley que poda favorecer a un primo hermano suyo. Y no es que estuviera ninguno de ellos reconociendo un crimen. Se hicieron todos a un lado para que la justicia pudiera obrar de la mejor manera y para que otros funcionarios actuaran. Porque tampoco es verdad que haya solo un funcionario que sea capaz de actuar. Otros muchos colombianos pueden actuar debidamente.

Lo que le dije entonces al doctor Nstor Humberto Martnez es que usted est impedido para actuar en ese caso. Est impedido, y por ah empez la discusin, porque usted tiene unas cercanas inmensas con el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que como todos lo sabemos, es socio de Odebrecht en la Ruta del Sol. Fue la exigencia que le hice en mi primera rueda de prensa. Simplemente le cit una serie de normas y demostr que en ese negocio el doctor Sarmiento Angulo y el Grupo Aval eran socios de Odebrecht, que ya haba confesado ser una empresa en buena medida delincuente. No estoy aseverando que ya est condenado el doctor Sarmiento Angulo. No. Estoy diciendo que es un asunto que est ah y que la cercana del fiscal con l lo obligaba a declararse impedido. El seor fiscal afirm en esa ocasin que no crea que l debiera declararse impedido. Hasta aqu solo haba una diferencia de opiniones, un debate que uno poda aceptar como tal.

Qu es lo que sucede? Que empiezo a allegar ms pruebas para demostrar vnculos cada vez ms estrechos que lo inhabilitaban. Y l, en vez de asumir una actitud positiva, porque resulta que ambos somos servidores pblicos y se supone que l me debe colaborar a m, porque yo estoy investigando en representacin del Congreso de Colombia, en vez de colaborarme, repito, l se dedica a maltratarme y, an ms grave, se dedica a defenderse faltando a la verdad. Si l hubiese sido coherente, lo que hubiera hecho habra sido aceptar que no solo tena esa relacin con el doctor Sarmiento Angulo, sino tambin otras, y habra concluido afirmando que no por ello estaba impedido. Porque esa es su teora. Que l no est impedido, porque hay unos fiscales delegados que son los que vienen actuando.

Pero en vez de facilitarme las cosas, se dedica es a ver cmo me desacredita y, de paso, a ocultar una serie de hechos que son los que hemos venido ahora destapando. Y cuando yo le descubra un hecho, l me responda con otra mentira, con el clculo de engaar a los colombianos y desacreditar a quien estaba haciendo esfuerzos por esclarecer la verdad.

Los ocultamientos y mentiras del fiscal

Veamos los hechos. Primer asunto. El caso Navelena, que fue por donde empezamos. l sigue sin explicar por qu en una investigacin de solo once das sali por los medios a decirle al pas que no haba ninguna posibilidad de corrupcin, es la frase textual, en el caso de Navelena. Fue un acto por lo menos de pasmosa irresponsabilidad. Por el contrario, nosotros, en una investigacin de pocos das, lo nico que hemos descubierto son cosas horribles all en Navelena. l no vio o no dijo que hubiera visto el crdito de los 120 mil millones de pesos, un crdito que estaba vencido y posiblemente est perdido, porque las garantas son malas. l no se dio cuenta tampoco de que en el negocio estaba metido Otto Bula, nada menos que con una comisin de 6 mil millones de pesos. l tampoco se dio cuenta de que hubo una prima de xito extraordinaria de 4.500 millones de pesos. l no se dio cuenta de nada.

Pero ms grave an. l acto a sabiendas de que el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo y l mismo eran parte del negocio de Navelena. Aqu ya estamos hablando de alguien que oculta una informacin clave. No se miente de una sola manera. La verdad tambin tiene que ver con no ocultar las cosas. Y qu descubrimos en Navelena? Que el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, y por ah empieza el impedimento, es nada menos que el banquero de inversin de ese negocio a travs de Corficolombiana, que est en ese negocio, Corfioccidente. Se descubri tambin con el paso de los das que el crdito de los 120 mil millones se hace en parte para cambiarle un crdito al Banco de Occidente, una deuda privada que se iba a perder, para que ms bien la perdiera el sector pblico. Estamos hablando de hechos gravsimos cometidos por una persona que disfruta de una inmensa cercana con el fiscal.

Encontramos adems, porque nos dio la informacin el Banco Agrario, recibida a su vez de Corficolombiana, que l mismo, Martnez Neira, era asesor de Navelena. No era solo la cercana a un amigo suyo que era parte del negocio en Navelena-Odebrecht, sino que l mismo estaba en el negocio. Y nosotros hicimos entonces una segunda rueda de prensa, ustedes han estado en todas, y dimos las pruebas. Dijimos, aqu hay una prueba que nos entrega el Banco Agrario para demostrar que el doctor Martnez Neira est en ese negocio.

Y cul fue la respuesta que dio? Volvi a mentir sobre las pruebas, sali a armar un montn de enredos, a impugnar un tipo de letra que haba en la informacin y a descalificarme, a atropellarme, a maltratarme, simplemente porque yo haba dado unas pruebas hoy absolutamente fehacientes. Y l es tan de malas, que la tercera prueba que me aporta la Vicepresidencia Jurdica del Banco Agrario es nada menos que una asesora de 52 pginas prestada por una firma llamada MNA Martnez Abogados y firmada por el hijo del doctor Martnez Neira. A estas alturas les podemos decir que esa empresa es en el ciento por ciento de la familia de Martnez Neira. l posee el 45 por ciento, la esposa el 48 y los hijos el resto. Y sin embargo, ustedes se acuerdan de cmo me trat porque yo haba dado esta informacin. Y vean lo curioso. Porque despus de que yo diera la informacin, l no volvi a decir una sola palabra sobre el tema.

Adems a Navelena, asesor del Consorcio de la Ruta del Sol

El otro caso es el de la Ruta del Sol. Como lo informamos en la segunda rueda de prensa, el hijo de Martnez Neira ha reconocido que tiene entre sus clientes a la Concesionaria Ruta del Sol. Luego por eso tambin se debe declarar impedido el seor fiscal, porque el impedimento se predica tambin de los familiares. Ese 21 de febrero que l sali a confundir y a enredar a los colombianos dijo que s, que reconoca que tena una asesora con la Ruta del Sol, que se hizo en el 2012 para un contrato de estabilidad jurdica. Se vio obligado aqu a reconocer otro vnculo que inicialmente haba tenido oculto, un vnculo que ha debido contar desde el principio.

Cul es el problema que a l le aparece ahora? Que la Concesionaria Ruta del Sol nos enva una informacin, ya en poder de ustedes, seores periodistas, y de los colombianos, segn la cual, no fue un nico contrato de asesora con la Ruta del Sol, como lo afirma el seor fiscal, sino tres. Vuelve el doctor Martnez Neira a faltar a la verdad. Y ms grave an, aduce que el contrato es del 2012, un contrato de estabilidad jurdica, pero la verdad, segn las pruebas de la Concesionaria, es que el contrato del 2012 buscaba nada menos abrir la posibilidad de otorgar un contrato a dedo para la va Gamarra-Ocaa. Estamos hablando de temas peliagudos. Uno entiende por qu el seor fiscal ha venido empeado en ocultar esa informacin o en falsificarla.

Silencio sobre mis cargos

Estamos hablando de negocios en estos tres contratos por cien millones de pesos. Por eso me he atrevido a afirmar que en los bolsillos del seor fiscal hay cien millones de pesos que le fueron pagados por Odebrecht y por el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, sin saber todava cunto le haya llegado por el caso de Navelena. Pagos que no son en s mismo ilegales. Son pagos que simplemente demuestran que se ha debido declarar impedido. Y cuando saqu esta ltima prueba, entonces l sali ayer a los medios y la respuesta que da es que no abre la boca sobre mis acusaciones de sus contratos con la Ruta del Sol. Tampoco dijo nada sobre las mentiras que haba urdido antes. Nada. La declaracin aqu la tengo, nada, como si unas acusaciones de tanta gravedad no existieran o no fueran de peso para que un fiscal se refiriera a ellas. Ustedes deben tambin recordar, porque algunos periodistas me lo comentaron aterrados, que el mismo da de mi tercera rueda de prensa, cuando destap estos horrores, en especial el caso de la asesora de su hijo, con la prueba abrumadora que tenamos, l sali y le dijo al pas que yo me haba retractado de las acusaciones. Una informacin calculada para engaar a los colombianos, porque claro, l juega a que tiene mucho ms acceso a los medios que yo. Todos sabemos que no me retract de ninguna manera, sino que por el contrario, lo que hice fue lanzar nuevas acusaciones.

Las muchas firmas con las que acta el fiscal

l ha armado un enredo con los nombres de las firmas. Si ustedes lo detallan y s que les cuesta trabajo seguir el caso, porque si me cuesta trabajo a m y a mis asesores, deben ustedes de estar como en babia, no porque les falte inteligencia, sino porque es complejo y el tiempo muy escaso. Bueno, hemos encontrado que el doctor Nstor Humberto Martnez Neira, y alguien lo debera investigar, ha montado en los ltimos aos al menos diez empresas con 22 razones sociales. Es el caso de DLA Piper Martnez Beltrn Asociados, con cuatro razones sociales distintas. l tendr sus motivos y deber explicar por qu acta as, pero lo que s es el colmo es que las utilice para enredar y para hacer afirmaciones que no corresponden con la realidad.

Los fiscales no tienen la autonoma de los jueces

La otra argucia esgrimida por el doctor Martnez, inaceptable, y l lo sabe bien, es que ha intentado poner el debate en que no debe declararse impedido porque los fiscales son autnomos. Tampoco es cierto. La autonoma est escrita en el papel, pero en la prctica todos sabemos que los fiscales no se asemejan a los jueces. Los jueces tienen un grado de autonoma de que no gozan los fiscales. Hoy me lo recordaba alguien que ha sido fiscal. Me explicaba que los fiscales son delegados del fiscal, o sea, actan en nombre del Fiscal. Y es lo que ha sucedido siempre. No es verdad que esos fiscales que estn mirando el caso de Odebrecht no tengan que rendirle cuentas y actuar como lo diga el propio fiscal general.

Como si fuera poco, hace ocho das sac l una resolucin, la 1053, que endurece el control del fiscal sobre los fiscales delegados, amenazndolos incluso con procesos disciplinarios si no hacen lo que l dicta, si no le cumplen la lnea que l les tire a las investigaciones. Luego ah tambin hay una verdad a medias que al final termina siendo una mentira completa. Porque aqu lo que estamos debatiendo es si l debe declararse o no impedido y el tema guarda tambin relacin con este asunto de las autonomas.

Es sospechoso el empecinamiento del fiscal

A m a estas alturas ya se me ha hecho sospechoso el empecinamiento del doctor Martnez Neira y debo decirlo con toda claridad. Porque el impedimento es evidente, lo dicen todos los colombianos. Pero adems, seor fiscal, cuando usted se pone a falsificar la verdad, cuando supuestamente podra lucirla sin problema porque este es un debate sobre impedimentos, entonces a uno le empieza a parecer sospechoso el empecinamiento, como si el fiscal pretendiera llevar esta investigacin en alguna direccin, porque, no se me olvida, l tiene negocios con Luis Carlos Sarmiento Angulo y con Odebrecht, ambos parte del proceso. Y porque es amigusimo del propio presidente de la Repblica, y porque fue uno de sus jefes de campaa, y porque fue uno de los mayores recaudadores de recursos para la campaa de 2014 del presidente Juan Manuel Santos. Y porque es muy cercano a las fuerzas de la Unidad Nacional y del Centro Democrtico. Pregunto, qu colombiano con poder involucrado en el asunto de Odebrecht no goza de algn tipo de vnculo social, econmico o poltico con ambas colectividades, ah, bueno!, y en su caso, tambin con el partido del vicepresidente de la Repblica.

Y hay algo que me preocupa mucho. Si ustedes se fijan en las informaciones de prensa, por infidencias que se filtran de la fiscala, se est llegando a la conclusin de que no hubo soborno en el caso del otros de la Ruta del Sol, el de Gamarra-Ocaa, que es el contrato clave del fiscal Martnez Neira con esta empresa, de la que se sabe que hizo sobornos por 4,5 millones de dlares. Por las informaciones que salen en los medios, que tienen origen en filtraciones de la fiscala, han ido pasando del delito de soborno a una especie de infraccin relativamente menor de los cdigos electorales. Son las anomalas que enturbia en este proceso.

El fiscal debe renunciar

Entonces les digo con toda franqueza, despus de llevar semanas mirando el caso con detenimiento, he perdido de manera absoluta mi confianza en el seor fiscal, el doctor Nstor Humberto Martnez. Cmo puedo confiar en l con todo lo que ha venido pasando. Y cualquier colombiano que haya seguido el proceso tiene que haber llegado a la misma conclusin. No hay cmo confiar en el seor fiscal. Y resulta que es l quien tiene como tarea aclarar este hecho gravsimo.

Entonces debe renunciar a su cargo. Debe renunciar porque ha faltado a la verdad en materia gravsima. Y eso lo convierte en un psimo ejemplo para el pas. No puede salir adelante un pas cuyas altas jerarquas, cuyas lites, le manden al pas el mensaje de que todo vale y de que yo, muy poderoso, soy capaz hasta de prender un cigarrillo debajo del agua. As no se puede. Es un problema de respeto al pas, a la dignidad nacional, porque los colombianos nos merecemos respeto. Debe terminar ese cuento de que aqu la lite pblica y privada puede hacer lo que se le d la gana. Cmo as! Qu tipo de democracia se predica. No importa la verdad?

Es en defensa de la verdad y la justicia por lo que el seor fiscal debe renunciar a su cargo. Qu estarn pensando los colombianos que necesitan pronta y cumplida justicia con situaciones como esta.

El doctor Nstor Humberto Martnez Neira debe renunciar por las conveniencias de Colombia, por la dignidad, por el progreso. Es lo que estoy planteando hoy con toda claridad.





Fuente original: http://jorgerobledo.com/por-sus-manipulaciones-y-mentiras-en-el-caso-odebrecht-el-fiscal-martinez-debe-renunciar/