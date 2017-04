Posconflicto

La ilegalidad de las drogas amenaza la paz

De la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdiccin. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano, y los lindes de mi piel me resultan mucho ms sagradas que los confines polticos de cualquier pas. Annimo [1].

Toda adiccin es mala, ya sea la droga, el alcohol, la morfina o el idealismo Carl Jung [2].

La economa ilegal del narcotrfico ha tenido notoria incidencia en la vida colombiana, alterando el tranquilo discurrir de la repblica, constituyndose, de forma muy importante, en el determinador principal de nuestra poltica exterior: El problema de las drogas ilegales ha tenido un papel central en la poltica exterior colombiana durante las ltimas tres dcadas. El narcotrfico fue el elemento dominante de las relaciones internacionales del pas a finales del siglo pasado, hasta que a comienzos de esta dcada ese lugar fue ocupado por la seguridad. Sin embargo, en la medida en que el narcotrfico alimenta las distintas dimensiones de la inseguridad, sigue teniendo un papel protagnico en la vida nacional y en las relaciones de Colombia con el mundo [3]. El eje de las relaciones de Colombia con Washington ha sido el narcotrfico y con Venezuela y Ecuador nos ha llevado a niveles de confrontacin casi blicas [4]. Con Venezuela, el tema persiste y puede adquirir ribetes dramticos. La invasin de tropas venezolanas al territorio nacional en Arauca es una abierta y peligrosa provocacin. Que puede repetirse. La excusa, el narcotrfico. [5]

Esta actividad ilcita activ y distorsion sectores claves de la actividad econmica nacional, se convirti en el mayor combustible de la violencia en campos y ciudades; descompuso la actividad poltica [6]; capt y coopt las instituciones del Estado a todos los niveles, por parte de actores armados y de particulares legales e ilegales [7] disparando la corrupcin de consuno con el auge de las economas extractivas; propici la emergencia de ejrcitos privados paramilitares que ensangrentaron el pas en nombre del bien [8]; se inmiscuy en el deporte, especialmente en el ftbol, como fuente de lavado de activos, jugadores convertidos en sicarios y rbitros asesinados [9]; incit el trnsito de los grupos guerrilleros hacia la actividad del narcotrfico como fuente de ingresos, circunstancias todas que obligaron a la nacin a tener una fuerza pblica de 480.000 hombres y a dedicar un elevado porcentaje del gasto pblico a su sostenimiento, en sacrifico de inversiones en campos estratgicos para el desarrollo del pas y para el bienestar de la poblacin [10]. Todas las armas de la repblica han sido tocadas por la influencia perversa del narcotrfico [11]. La produccin y exportacin de cocana no solo transform la realidad interna, tambin distorsion las percepciones del mundo sobre Colombia [12].

Los distintos gobiernos nacionales han diseado la poltica contra el narcotrfico y las drogas ilcitas siguiendo los lineamientos de las instituciones multilaterales, [13] donde ha imperado el criterio del prohibicionismo [14] que ha convertido a estas agencias en un slido instrumento de intervencin internacional. La DEA, por ejemplo, desempea un papel nico en la poltica internacional. Como organizacin es un hibrido entre una agencia nacional de polica y una organizacin internacional de mantenimiento del orden. [15] La lucha contra las drogas ha reemplazado a la lucha contra los comunistas como el principal imperativo moral de la poltica exterior de los Estados Unidos [16]. El Plan Colombia obedece a esa filosofa. En general, todas las administraciones nacionales, con distinto nfasis, le han apostado a este juicio. Las dos administraciones Uribe fueron especialmente paradigmticas en suscribirlo: cero tolerancia frente al consumo [17], profunda criminalizacin y guerra contra las drogas. Sin embargo, el gobierno Uribe I y II no pudo cumplir su promesa de extirpar del territorio nacional cualquier vestigio de una mata de coca y de rematar a las FARC. Entre 2004-2007, en pleno auge de la poltica de seguridad democrtica, el rea sembrada de coca pas de 120.000 a 160.000 hectreas [18] y las FARC estn en trnsito de convertirse en partido poltico porque no pudieron ser exterminadas.

Lo nico que se ha conseguido en Colombia con la poltica de guerra contra las drogas [19] es lograr la transformacin de los carteles de la droga en organizaciones fragmentadas, agiles, que confirman al pas como el mayor productor de hoja de coca del mundo y el cuarto pas mayor consumidor en Amrica latina de sustancias como cocana, marihuana, bazuco [20]. Hasta ahora, ningn programa puesto en prctica por el gobierno nacional ha dado resultados tangibles en la eliminacin y erradicacin de estos cultivos. Despus de asperjar con glifosato 1.800.000 hectreas de sembrados de coca, de los cuales solo 38.5 mil hectreas han resultado en una reduccin efectiva; de los US$ 17.000 millones invertido en el Plan Colombia (2000-2016), el negocio de la droga se expande al ritmo de la demanda del mercado externo e interno y del dlar a USS 3.400-3.000 de los ltimos aos. [21]

El problema con el narcotrfico en Colombia es que a pesar de los miles de muertos y desaparecidos, de los millones de desplazados, de los falsos positivos, de haber matado a todos los jefes de las grandes carteles o enjaularlos, dentro o fuera del pas, de la estupidez de la mata que mata, de la devastacin ambiental [22], de las aspersiones areas, de la fumigacin y erradicacin manual y de la erradicacin forzosa, de la sustitucin de cultivos; del desarrollo alternativo, el rea sembrada de matas de coca no para de crecer [23] y el negocio sigue siendo una formidable fuente de dinero para los carteles [24] y para los sectores olvidados de la poblacin, migajas salpicadas de violencia ya que la economa ilegal es su nica fuente de sus escasos ingresos.



A pesar de tanta sangre, de tanto dolor, de tanto dinero desperdiciado, de tanta desinstitucionalizacin, el negocio del narcotrfico sigue imperturbable y con rentabilidades extraordinarias en toda su estructura de produccin y comercializacin y de la cual los campesinos son el eslabn ms dbil de la cadena. El volumen del negocio se estima en 3.8% del PIB, es decir $ 20.5 billones de pesos anuales. De eso, el narco menudeo representa el 0.75% del PIB, la bicoca de $ 6 billones de pesos, que es el registro vivo y dramtico de la violencia en las calles y barrios de Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Santa Marta, donde lo consumen 1.480.000 adictos, incluidas las zonas rurales en las cuales el fenmeno se est incrementando [25]. Para el primer mercado las ganancias son del 260% y para el narcomenudeo de 346.2% [26]. Ante ese botn y dada la ilegalidad de la actividad, la nica ley que los empresarios de la coca no violan es la ley de la oferta y la demanda. Un negocio del que se obtiene tan extraordinarios mrgenes tendr siempre quien satisfaga las necesidades de los consumidores del mercado interno y externo. Simplemente interiorizan los costos que la actividad requiera, incluida la violencia. En las lgicas del capitalismo, esta ha sido una prctica consuetudinaria.



En la actual coyuntura del proceso de paz, cuando el mundo mira esperanzado el esfuerzo, la persistencia y la seriedad con que las FARC hacen trnsito hacia la vida civil y hacia el ejercicio de la poltica sin armas a pesar de las difciles condiciones de su incorporacin [27] , la ilegalidad del narcotrfico se yergue como la mayor amenaza para la consolidacin de la paz y de la posibilidad de que la implementacin de esos acuerdos ayuden a desbrozar el desarrollo de las regiones y a cerrar.

