Europa 2017 como Europa 1908

No cierres los ojos

A principios del pasado siglo XX, las grandes potencias imperiales europeas y Japn se enzarzaron en una febril carrera armamentista, que sus pueblos aplaudan gozosos, pues vean en aquellos armamentos un reflejo de su grandeza y gloria. El reparto del poder en el mundo era el motor de las contradicciones, sumadas a los conflictos econmicos y comerciales. No obstante, donde ms fcil era observar el delirio belicista-imperialista era en el desarrollo naval. En 1905, Gran Bretaa puso en quilla un modelo nuevo de buque, que recibi el nombre de Dreadnought (Acorazado), para fortalecer su primaca martima, pensando que Alemania necesitara muchos aos para construir un buque similar. Se equivocaron. En 1906, Alemania adoptaba una ley que dispona que todos los buques de guerra deban ser del tipo Dreadnought. La respuesta inglesa se bas en que, por cada barco alemn, Inglaterra pondra en quilla dos, manteniendo de este modo su actual superioridad relativa. En noviembre de 2016, Donald Trump prometi que se construiran 350 buques de guerra para garantizar la hegemona martima de EEUU. China y Rusia llevan ms de una dcada aplicados a la tarea de multiplicar su poder militar, dirigido a neutralizar y superar el naval estadounidense. China tiene a punto su segundo portaaviones y Rusia, que ha duplicado y modernizado su flota de guerra en diez aos, aspira a ser el segundo poder naval mundial en 2025.

Mientras tanto, el proceso de militarizacin de Europa, promovido por EEUU, sigue imparable y cada vez ms prximo a las fronteras de Rusia y Bielorrusia. Un proceso que se viene produciendo de forma cauta, como sistema de goteo, para no llamar la atencin. En octubre de 2016, EEUU envi a Alemania 620 contenedores con ms de 5.000 toneladas de municiones (su mayor envo en veinte aos), preparatorio del despliegue de centenares de blindados en 2017. Podramos tener aqu mil tanques, pero, si no tenemos municin no tendrn ningn efecto disuasorio, dijo el teniente general Ben Hogdes, del Ejrcito de EEUU, para explicar el volumen desembarcado.

En enero de 2017 arribaron al puerto alemn de Bremerhaven 4.000 soldados y 87 tanques de la Tercera Brigada de la Cuarta Divisin de Infantera de EEUU, con 900 vagones en armas y equipamiento, que tenan una longitud de 14 kilmetros. Ese mes, Alemania estacion 500 soldados en el Paso de Suwalki, Lituania, considerado el taln de Aquiles de la OTAN en su proyeccin sobre los pases blticos; despliegue simblico, pero expresin del compromiso alemn en el cerco de la OTAN sobre Rusia. En febrero de 2017 fue desplegada en la base de Illesheim, Alemania, parte de la 10. Brigada de Aviacin de Combate de Nueva York, formada por helicpteros UH-60 Black Hawk, CH-47 Chinook y Apache, segn informara Stars and Stripes. (Stars and Stripes es un diario militar con informacin actualizada sobre movimientos de tropas, ejercicios militares y otros temas relativos a las fuerzas armadas de EEUU.)

Tanto la Brigada Blindada como la Brigada de Aviacin participaron en la operacin de la OTAN Atlantic Resolve, desarrollada entre enero y marzo de 2017, cuyo objetivo era concentrar tropas en las fronteras de Rusia, supuestamente para tranquilizar a los aliados de Europa oriental ante una supuesta amenaza rusa. La Brigada Blindada ser la primera fuerza militar de rotacin que se desplegar en Europa. Su sede estar en Polonia, en la misma base donde estn los sistemas de misiles Paladn M109, desplegados ya por EEUU. Paralelamente, nuevas unidades sern establecidas en los pases blticos, entre ellos un batalln de tanques M1 Abrams. Otro batalln de tanques se establecer en Alemania. Rumana y Bulgaria, por su parte, recibirn un batalln de infantera mecanizada con vehculos de combate M2 Bradley. Por ltimo, la 10. Brigada de Aviacin trasladara su sede a Alemania y parte de sus unidades areas seran desplegadas en zonas secretas de Polonia, Letonia y Rumana. A este despliegue militar de EEUU debe agregarse el que han hecho varios pases de la OTAN en los pases blticos y Europa oriental, como los 4.000 soldados enviados al Bltico por EEUU, Canad, Gran Bretaa y Alemania.

Captulo aparte son las continuas maniobras militares en pases fronterizos o prximos a Rusia. Tal el caso de las maniobras Anakonda-16, desarrolladas en Polonia en junio de 2016, que movilizaron a 30.000 efectivos, 2.900 piezas de artillera, 105 aeronaves y 12 buques de guerra. Adems del volumen en efectivos y medios, destac la participacin en ellas de Suecia y Finlandia, pases tericamente neutrales. Maniobras militares se desarrollaron en Polonia en enero de 2017. Las maniobras navales se vienen sucediendo casi ininterrumpidamente en los mares Bltico, Negro y de Barents. En julio de 2016 fueron las See Breeze, en el mar Negro, con 25 buques de guerra y 1.700 efectivos de cinco pases. En febrero de 2017, la OTAN desarroll maniobras navales con Ucrania, con la participacin de seis pases, 4.500 efectivos y 16 buques de guerra. A inicios de marzo se realizaron las maniobras navales Poseidn 2017 desde Rumana.

Puede uno creer, ingenuamente, que esta permanente actividad militar tiene propsitos defensivos, pero no es as. Los pases se arman y despliegan su poder militar cuando consideran que deben ir a la guerra, aunque no lo digan pblicamente. Nadie anunci, en 1914, que se iniciaba la Primera Guerra Mundial. Slo se inici, y ese estallido era el resultado natural de quince aos preparndose para la guerra. Rusia espera que, en 2020, sus fuerzas armadas estn dotadas con misiles hipersnicos capaces de alcanzar 5 mach de velocidad (un mach es igual a 1.224 kilmetros por hora: alcanzaran Pars en 40 minutos). Tambin desarrolla el misil hipersnico intercontinental 4202, que alcanzara entre 7 y 12 M. EEUU y China trabajan en este tipo de armas, aunque no alcanzan an el nivel de desarrollo de Rusia, pero es previsible lo logren hacia 2020-2025.

Sealaba en la Introduccin de mi libro sobre poltica y geopoltica que, en Europa, EEUU prepara escenarios de guerra que slo a EEUU pueden interesar y que los europeos han hecho una alianza a muerte con un pas que nunca morir por ellos. En esos escenarios estamos, escenarios que, lamentablemente, recuerdan demasiado la Europa de preguerra en 1914. Hace casi un ao apareci el libro y los anlisis se han visto correctos. Pero la guerra no es una fatalidad. Puede evitarse y el primer paso para lograrlo es informarse y actuar. Actuar e informarse antes de que sea demasiado tarde.

Augusto Zamora R., autor de Poltica y geopoltica para rebeldes, irreverentes y escpticos

Fuente: http://www.nocierreslosojos.com/augusto-zamora-europa-2017-1908/