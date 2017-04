"La France pour les franais" o el resurgimiento del fascismo

El caso francs

ce 70 aos una tormenta de fuego, sangre, muerte y destruccin cubri al viejo continente. Cuando las tropas de la Alemania nazi tomaron Pars en junio de 1940, el gobierno francs se vio obligado a abandonar el, sede del poder ejecutivo desde 1874 bajo el gobierno del mariscal Mac Mahon. Else vuelve otra vez el objeto de deseo para los candidatos que se disputarn la presidencia de la Repblica el prximo 23 de abril. Y frente a esto, el fascismo parece levantar su vuelo una vez ms sobre Europa ondeando como estandarte una rosa azul sin espinas: el Frente Nacional (FN) francs.

Tras relevar a su padre y fundador en la Presidencia del partido de la extrema derecha francesa, el Frente Nacional, Marine Le Pen fue inscrita por Vladimir Volfovich Zhirinovsky en la revista Time como una de las personas ms influyentes del 2011. Su decisin se debi al cambio en la direccin del FN en la manera de dirigir al partido, suavizando su lenguaje combativo contra el islam, cediendo la declaratoria del mismo como sinnimo de terrorismo por la defensa de la secularidad del Estado laico francs. Tambin, segn Antonio Jimnez Barca, baja el tono de su discurso anti-gay, anti-aborto, anti-migrante y antisemita (Por qu sube Marine Le pen?, para Liberacin, 21/marzo/2011).

Cuatro aos despus, Vivienn Walt decidira lo mismo que Vladimir. Ella consider la impetuosidad del nacionalismo expresado en el slogan Francia para los franceses en el que ms all de causar incertidumbre sobre qu es un francs, lleva consigo el martillo del nacionalismo xenfobo. Tambin tom en cuenta las victorias del FN en el Parlamento Europeo y en las elecciones locales en Francia gracias a su campaa contra la inmigracin. Para ese ao -2015- la consideraba ya como la lder de la ultra derecha en Europa.

An si no creyramos en el criterio de los escritores de la revista Time, es un hecho el liderazgo de Le Pen en la derecha europea. Muestra de ello es la reunin que se llev a cabo el pasado 21 de enero de 2017 entre los lderes de los partidos de ultra derecha: Le Pen del Frente Nacional en Francia, Geert Wilders del Partido por la libertad holands, y la vicepresidenta de la Formacin Populista Alternativa para Alemania, Frauke Petryen. Dicha reunin se realiz en Coblenza, ciudad al oeste de Alemania con ms de 2000 aos de antigedad, situada a las faldas del Rin y cede de la antigua fortaleza Ehrenbreitstein. En dicha reunin, los tres candidatos expresaron sus ideas en torno al conflicto migratorio en Europa y la necesidad de un Estado-Nacin fuerte en el que el patriotismo no sea una cosa del pasado sino del futuro como afirm la portadora de la rosa azul. (Carmen Valero, La ultraderecha europea une fuerzas tras la llegada de Donald Trump, elmundo.es internacional, 21/01/2017).

Ante esta preocupante situacin cabe preguntarnos, es posible que logren llegar al poder las ultraderechas europeas? A pesar de que la historia no puede repetirse, tenemos que considerar la experiencia que la misma nos ofrece: el fascismo del periodo de entre guerras, caracterizado por su exacerbado nacionalismo, su xenofobia y la eleccin de un enemigo comn a los intereses de la nacin, lleg al poder por la va democrtica. Ms an, el mismo Donald Trump lleg al poder de la misma manera!

Y si creamos que los europeos no son capaces de votar por la extrema derecha, el da 14 de abril de 2017, Opinionlab, (PrsiTrack OpinionWay / ORPI pour Les Echos et Radio Classique) asegur que Marine Le Pen podra ganar la primera vuelta de las elecciones con un 23% de votos; mientas que en una segunda vuelta estara a un 40% de posibilidades de obtener el triunfo y ocupar el Palais dlysee.

Quin es Marine Le Pen? Antonio Jimnez Barca describe a esta mujer de 48 aos alta, rubia, fuerte, casi siempre sonriente, divorciada dos veces, con tres hijos (la mayor, bautizada como Jehanne, con ortografa deliberadamente medieval, en honor de Juana de Arco, emblema del FN), combina hbilmente la modernidad y la tradicin, se desenvuelve con maestra en la televisin, apela un da a los franceses que miran de reojo a los inmigrantes y otro a los que intuye atosigados por el paro y la crisis (Ella es Le Pen, El Pas, 19/dic/2010).

Esta descripcin de Antonio Jimnez es fiel a la seccin de fotos que se encuentra en la pgina oficial de la candidata. En la gran mayora sonre, vestida con su elegante traje negro, rojo o azul obscuro, a veces protegida con un abrigo. Cuando no la cubre la formalidad, navega en barco, monta un caballo, pasea por la playa o se toma selfies con trabajadores franceses y francesas, con adultos mayores, o bien, besando a una pequea nia afrodescendiente. Caso curioso, ella, adems de un periodista y el presidente de Chad, Idriss Dby, son las nicas personas de color que aparecen en este interesante collage de modernidad y tradicin.

Marine Le Pen inaugur su campaa presidencial al grito de on est chez nous, estamos en nuestra casa o este es nuestro hogar. Negar la xenofobia de su campaa es ya un absurdo insostenible. Ofreciendo una economa proteccionista, nacionalista; una poltica migratoria totalmente intolerante y agresiva, un racismo y una intolerancia que no debera tener cabida, promete una France pour les franais (Carlos Yrnoz, Le Pen inicia campanha na Frana com discurso xenfobo e proteccionista, El Pas Internacional, 05/02/2017).

Un ejemplo de su agresiva poltica antiinmigrante fue su ataque al establecimiento del campo de refugiados de Calais, conocido como La Jungla de Calais, demandando al estado francs su total desmantelamiento, as como el de los dems centros de refugiados de la Repblica (Europe1, 20 de agosto de 2016, Calais: pas de fatalit de la Jungle pour Marine Le Pen). La Jungla fue desmantelada el 24 de octubre del ao pasado a causa de las continuas protestas en su contra.

Pero su imagen no se limita a ser agresiva con los inmigrantes. Como parte de la respuesta de Le Pen a sus seguidores, cre un video titulado Merci! (https://www.marine2017.fr/mer ci/). En l, agradece por sumarse a sus filas y expresa que ser la voz de los franceses; recuperar la prosperidad de Francia y actuar por su proteccin y por la salvaguarda de la identidad nacional.

En otro video, Jai besoin de Marine Le Pen (Necesito a Marine Le Pen), trabajadores, patrones, estudiantes, jvenes, deportistas, mujeres; en fin, una seleccin de varios sectores sociales denuncia sus principales preocupaciones: mayores empleos; seguridad fsica, laboral y social; una economa estable y nacional. Cuando la ltima persona termina de hablar, Le Pen les responde: Para volver a poner a Francia en orden, los necesito a ustedes.

El pasado 20 de marzo ocurri el Primer debate presidencial. En l, Le Pen habl sin escrpulos y afirm nuevamente los principales puntos de su proyecto: Volver a hacer grande a Francia, defender la laicidad tanto del Estado como de las escuelas a travs de un combate contra el islam y la inmigracin; nacionalizar la economa y velar por los bolsillos del pueblo. (https://www.marine2017.fr/le- premier-grand-debat-de-lelecti on-presidentielle/).

En un video realizado al da siguiente del debate, y como reafirmacin de lo declarado en el mismo, afirma dirigindose al pueblo francs: slo ustedes pueden cambiar la historia, slo ustedes pueden volver a poner en el corazn de la poltica el amor de Francia y el respeto de los franceses [] [Ya exaltada] Vamos a devolver Francia a Francia! En el nombre del pueblo, Viva la Repblica, Viva Francia! (Nous allons rendre la France la France).

Afortunadamente, el 15 de marzo fue derrotado Geert Wilders en las elecciones a Primer Ministro en Holanda poniendo un freno a la ultra derecha europea. Falta mucho para que llegue el 24 de septiembre en que le tocar el turno a Alemania. Esperemos que el segundo freno lo ponga el pueblo francs el 23 de abril por la va democrtica; esperemos que la rosa azul sin espinas quede as, sin espinas e inmvil en un rpido marchitar para que no pueda hacer dao a nadie.

