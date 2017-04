Entrevista a Francisco Bez Baquet sobre la industria criminal del amianto

La accin preventiva eficaz exige que el desamiantado se produzca antes del deterioro y al trmino de la vida til del amianto-cemento instalado

Francisco Bez, extrabajador de Uralita en Sevilla, autor de Amianto: un genocidio impune, inici en los aos 70 del pasado siglo la lucha contra esta industria de la muerte desde las filas del sindicato de CCOO. Ha dedicado ms de 45 aos a la investigacin sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, ha reseado y destacado su obra.

La otra buena noticia a la que me refera en la anterior entrevista: http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-03-08/el-congreso-acuerda-sustituir-tuberias-de-fibrocemento-por-contener-amianto_1159247/ Bien no? De quin ha partido la iniciativa? Qu grupos parlamentarios la apoyaron?

No recuerdo en estos momentos de quin ha partido la iniciativa parlamentaria, pero creo que ha sido de Izquierda Unida. En un orden de prioridades, el desamiantado del fibrocemento instalado en cubiertas debe de ser lo prioritario, y dentro de ese contexto, las de las escuelas. Es algo en lo que coincidimos, por ejemplo, con Paco Puche. Las tuberas de amianto-cemento se han utilizado para abastecimiento de agua potable, para alcantarillado, para regados, para conduccin de gas ciudad, y hasta en las pistas de rodadura de los aeropuertos, para desages, por su resistencia a los esfuerzos mecnicos exteriores, originados por el paso de los aviones, por encima de la superficie de la pista. Amianto, pues, hasta en la sopa. Muy caro deshacerse de todo l, cuando, adems, la solucin definitiva no sera acumularlo en unos vertederos autorizados, sino inertizarlo mediante tratamiento trmico a muy altas temperaturas, dada la condicin de ignfugo del susodicho mineral fibroso.

Tambin de su parte: Tres patologas en un mismo paciente expuesto a amianto, si se toman en cuenta tambin a las placas pleurales. Publicado Resumen en PubMed: Bianchi C, Bianchi T. Non-Hodgkin Lymphoma and Pleural Mesothelioma in a Person Exposed to Asbestos. Turk Patoloji Derg. 2017 Feb 4. doi: 10.5146/tjpath.2015.01332. [Epub ahead of print]. Incide en lo mismo que lo abordado en mi trabajo: Polimorbilidad en afectados por patologas asbesto-relacionadas. Rebelin, 20/08/2015 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202278 con coincidencia de patologas involucradas. Nos lo recuerda? Nos hace un breve resumen?

El artculo haca un recorrido por las diversas concurrencias, en un mismo paciente, de varias patologas asbesto-relacionadas, desde las ms frecuentes, hasta las ms o menos inslitas. Se trata de una circunstancia de agravamiento, que habitualmente no es tomada en consideracin por los jueces, a la hora de valorar una indemnizacin, o incluso sin que tal circunstancia de agravamiento venga a favorecer una resolucin favorable al demandante.

Me ha hablado tambin de un libro de Altopiedy y Penelli La lectura de las 111 pginas de la versin en espaol del texto de Altopiedy y Penelli, contenido en el e-book: http://www.asbestosdiseaseawareness.org/wp-content/uploads/2016/02/The-Great-Trial.pdf me ha permitido un mejor conocimiento de su contenido. Supone una valiosa aportacin, para los lectores hispanohablantes, al conocimiento de la responsabilidad patronal respecto de los daos causados por el amianto, algo que debemos agradecer a Paco Puche, promotor de la iniciativa. Bien por Paco Puche!

Adolece de un pequeo defecto, consistente en la omisin de la nota n 37; no es un simple salto de numeracin: la nota falta realmente.

La propia finalidad y estrategia informativa del texto, dejan fuera de enfoque importantes componentes de la "conspiracin de silencio", derivados de las actuaciones u omisiones de otros protagonistas empresariales, como es el caso de John Manville, Turner & Newall, o Uralita, que si bien es cierto que son mencionadas, sin embargo, no se hace con toda la extensin que el peso de las evidencias permitiran.

Incluso acudiendo a la misma fuente, esto es, la documentacin aflorada con ocasin del macroproceso de Casale, por lo que a m respecta, y gracias a la ayuda de Alessandro Pugno, tuve oportunidad de acceder al contenido de aquellas partes de las actas de SAIAC que concernan a Uralita y a su antecesora, Roviralta y Cia., con cosecha de "municin artillera", que dej reflejada en algunos de mis escritos. En cualquier caso, por mi parte, yo s que he tirado de otras muchas fuentes, como es el caso, incluso, de los documentos desclasificados, del servicio secreto norteamericano.

En la actualidad, y atendiendo a un ruego de Franois Iselin, estoy haciendo una seleccin de prrafos dispersos de mis mltiples escritos, todos ellos concernientes a las alegaciones de supuesta "ignorancia" patronal, en su da, de los mortales efectos del amianto, y en consecuencia, sobre la "conspiracin de silencio" realmente habida, para ocultarlos. Esta actividad, en proceso de realizacin actualmente, me permite apreciar hasta qu punto es cierta esa limitacin del librito de Altopiedi y Panelli, que da la sensacin de que en esto el nico villano de la historia ha sido Schmidheiny, cuando lo cierto es que, con mayor o menor intensidad, sudafricanos, canadienses, norteamericanos, australianos, ingleses, rusos, chinos, brasileos, italianos, espaoles, etc., etc., ha sido igualmente partcipes de lo mismo.

Me ha llegado tambin este comentario de Alessandro Pugno sobre su reflexin: Hola Paco, yo tambin estoy muy contento que se haya traducido al espaol este texto. Entiendo tu punto de vista, sin embargo no hay que perder de vista que este texto es la vulgarizacin de las investigaciones utilizadas por la fiscala italiana en contra de S. Schmidheiny y no un libro genrico sobre la historia criminal de las empresas del amianto. En todo caso es interesante tu punto de vista, leyendo el texto yo nunca llegu a la conclusin de que SS fuera el slo responsable, pero quizs, al conocer tan de cerca los hechos narrados, he perdido perspectiva.

Posiblemente, para cuando esta entrevista est ya publicada, est ya ultimado mi ltimo libro electrnico antes aludido, y en condiciones de poder salir a la luz pblica. Vaya ya aqu mi agradecimiento a cuantos hayan colaborado en que eso sea posible

La ltima, esta vez s. La informacin que utilizo es de Jessica Mouzo. Apareci en El Pas a finales de marzo. Se la resumo: Al menos 291 colegios catalanes tienen amianto en sus instalaciones. El Departamento de Enseanza ha revelado este viernes en una respuesta parlamentaria el mapa de centros educativos que cuentan con este material cancergeno en su estructura. Se trata del 12% de los centros pblicos catalanes y la zona de Lleida es la peor parada... Precisamente en el Valls Occidental se encuentra, segn los neumlogos, el municipio de Espaa con mayor incidencia de mesoteliomas: Cerdanyola del Valls. En esa localidad, donde se ubicaba una de las fbricas ms grande de amianto propiedad de Uralita, se detect en 2011 que el patio de una escuela estaba construido sobre placas de amianto... Sin embargo, los datos arrojados por Enseanza, se quedan cortos, a juicio del neumlogo especialista en amianto, Josep Tarrs. Me parece un censo incompleto, muy bajo. La mayora de los colegios estn construidos antes de 2002, cuando se prohibi el amianto; muchos, de hecho, se hicieron hace 30 o 40 aos, critica. Tarrs alerta de la peligrosidad. Hay estudios ingleses que demuestran problemas cancergenos en profesores, por ejemplo, tumores de pleura, apunta, pues no siempre es preciso una exposicin prolongada a este material para desarrollar una enfermedad. Mientras la asbestosis (fibrosis pulmonar) s requiere una exposicin intensa al amianto, para padecer el mesotelioma basta con entrar en contacto una sola vez. El Departamento ha asegurado hoy que trabajan de forma intensiva para retirar el fibrocemento. Cuando hay un deterioro, intervenimos, ha dicho una portavoz. Lo que no se ha detallado son los criterios de priorizacin de unas escuelas respecto a otras y cuntas obras estn en marcha. Enseanza tambin ha explicado que ha reservado una partida dentro del presupuesto del Departamento de 2017 para retirar el amianto de los colegios, aunque no ha concretado el montante... Tarrs avisa: Hay un peligro cierto. Los nios son ms susceptibles porque respiran ms a nivel del suelo, que es donde se acumulan las fibras, y adems, su sistema inmunolgico est en formacin ( http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/03/31/catalunya/1490975717_266791.html Como ve el doctor Tarrs, creo que se conocen personalmente, no est de acuerdo con los datos oficiales e insiste en la urgencia de la intervencin. Qu nos puede decir de esta informacin?

Suscribo ntegramente las palabras del doctor Tarrs, respecto a que para desencadenar un mesotelioma puede bastar una exposicin nica, de intensidad dbil. As lo llevo manifestando reiteradamente a travs de mis propios escritos, aduciendo, en favor de esa tesis, la evidencia epidemiolgica aportada, entre otros muchos investigadores, por el propio doctor Tarrs, y a mayor abundamiento, precisamente en el mismo entorno geogrfico al que la informacin alude, con ocasin y oportunidad del amianto instalado en las escuelas de la zona.

Siendo todo esto as, es evidente que manifestar que "cuando hay un deterioro, intervenimos", es tanto como reconocer que slo se acta cuando ya se puede tener la certeza de que la situacin de riesgo ya se ha generado, puesto que ese deterioro advertido no ha podido producirse sin que, como obligada consecuencia del mismo, se haya producido un desprendimiento de fibras de asbesto, y consiguiente liberacin y dispersin de las mismas a la atmsfera circundante, en dosis que, como ya se dijo, basta para determinar el afloramiento, dcadas despus de habida la exposicin, de mesoteliomas.

La accin preventiva eficaz, demanda la necesidad de que el desamiantado se produzca antes de que el deterioro est ya presente, y al trmino de la vida til del amianto-cemento instalado. Esa situacin de trmino, no es algo sobrevenido de forma brusca, sino todo un proceso de progresiva instauracin. Por el tiempo transcurrido desde que esa vida util comenz, podemos tener la certeza de que, en buena medida, ese trmino ya se produjo, si no es que incluso ya qued sobradamente rebasado.

