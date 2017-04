Entrevista a la jurista argentina Eleonora Lamm, integrante del tribunal que realiza el simulacro de juicio a Monsanto, que hoy dar su fallo.

Juicio contra Monsanto

Pgina 12

Monsanto est en la mira de la comunidad ecologista internacional desde hace tiempo. Hoy se darn a conocer las conclusiones de un simulacro de juicio indito en el terreno ambiental, del que participaron ms de mil organizaciones y 30 testigos de todo el mundo. Durante el proceso, que se llev a cabo el 15 y 16 de octubre de 2016, se reunieron pruebas sanitarias y jurdicas contra la multinacional que es acusada de ecocidio, una figura que este tribunal de opinin pide que se incorpore a los delitos que juzga la Corte Penal Internacional de La Haya.

Desde aquella ciudad holandesa, Pgina 12 dialog con Eleonora Lamm, la jueza argentina que forma parte del tribunal. Lamm es jurista especializada en biotica, integrante del Conicet y subdirectora de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Mendoza.

Del simulacro de juicio participaron referentes ecologistas de renombre internacional como la filsofa y escritora india Vandana Shiva, la periodista y escritora francesa Marie-Monique Robin -realizadora del documental El mundo segn Monsanto-, y el bilogo francs Gilles Eric Sralini, entre otros.

La conclusin del tribunal, que se conocer a las 10, hora argentina, ser transmitida en vivo en el saln Arturo Illia del Senado de la Nacin por la Comisin de Ambiente de la Cmara alta.

De qu se trata y cul es el objetivo del Tribunal Internacional Monsanto?

Es importante destacar que los primeros tribunales extraordinarios que se crearon en el mundo fueron por iniciativa de Bertrand Russell y Jean Paul Sartre, con el objetivo de juzgar cuestiones relativas a la guerra de Vietnam. A partir de all, se fueron creando distintos tribunales de opinin en el mundo, como el Tribunal Permanente de los Pueblos, que ha tomado intervencin en numerosos casos, como la situacin de los tamiles en Sri Lanka, violaciones de derechos humanos en Argelia o Colombia. Es decir, estos tribunales se crean para tratar cuestiones que no estn teniendo recepcin o que cuesta que ingresen a la Justicia ordinaria, porque quiz no gozan de marcos legales propicios para su tratamiento. Este Tribunal busca generar un avance en el marco legal internacional sobre las cuestiones ambientales y poner de manifiesto una determinada situacin que merece la atencin de la sociedad. Esperamos que tenga peso suficiente como para modificar el Estatuto de Roma que es el que rige a la Corte Penal Internacional de La Haya.

Cmo lleg a ser designada en el tribunal y qu significa para usted formar parte de este proceso?

Recib una invitacin va e-mail de parte del comit que est a cargo de la organizacin, que se propuso tener una representacin lo ms internacional posible. Los otros jueces y juezas son de distintos pases: Canad, Senegal, Blgica y Mxico. Es decir, jueces de distintos lados, que a su vez estn afectados o tengan alguna controversia con Monsanto. Tambin se busc una representacin variada, con distintas especialidades: penal, biotica, derecho comercial o administrativo. La presidenta del tribunal es, adems, la ex presidenta del tribunal europeo de Derechos Humanos. Me llena de orgullo y de satisfaccin formar parte de este proceso histrico. La sociedad est advirtiendo que no podemos seguir viendo delante de nuestros ojos cmo grandes empresas destruyen el planeta, con objetivos econmicos muy claros y los costos que esto tiene para la poblacin. Este tribunal es un gran avance. A su vez, siendo argentina y sabiendo la incidencia que tiene Monsanto en nuestro pas, creo que es significativo tener presencia en lo que defina el tribunal.

Qu revelaciones se produjeron durante el juicio?

Durante las audiencias se escucharon testimonios de todas partes del mundo: Argentina, Bangladesh, Mxico, Canad, Sri Lanka, Francia, Burkina Faso, India se pusieron de manifiesto violaciones de derechos humanos que sufren los pueblos a causa del accionar de Monsanto. Todos los testimonios estn disponibles en la web del tribunal, como as tambin los documentos de estudio. Puedo destacar dos casos. Lo que est sucediendo en la India con el algodn genticamente modificado: en lugar de aumentar la produccin, disminuy a causa de las condiciones ambientales de la India, que no son las apropiadas para ese cultivo, a pesar de lo que haba dicho Monsanto al proponer la siembra. Esta situacin de reduccin drstica, provoc un alto ndice de suicidios entre los campesinos. Otro caso es el de los productores de miel de Mxico, que como consecuencia de la polinizacin que llevan a cabo las abejas a travs de plantas genticamente modificadas, la miel que producen est tambin genticamente contaminada. Entonces se les cerr el mercado europeo, que exige que no haya modificaciones genticas en la miel.

En la Argentina, el modelo agrcola no slo est afectando la salud de las poblaciones rurales, sino que tambin est produciendo un cambio en la composicin del suelo.

Una persona precisamente de Argentina cont cmo, a consecuencia del mayor uso del glifosato en plantaciones de soja transgnica, se haba provocado una compactacin de su tierra. Esto por supuesto est acompaado de numerosos estudios que demuestran cmo el glifosato, que se utiliza cada vez ms por la difusin de los cultivos transgnicos, provoca una compactacin del suelo que le quita absorcin.

En una corte de San Francisco, en EE.UU., se revelaron documentos que muestran cmo opera Monsanto: realizacin de investigaciones pagadas para las que contrataban acadmicos que slo aportaban la firma, un contacto fluido con los organismos de control, que les avisaban sobre estudios y medidas con anticipacin. Este comportamiento se repite en el resto del mundo?

Efectivamente es un punto de la opinin consultiva que se emitir maana (por hoy) y que habla de la afectacin de la libertad de informacin. El caso que se dio a conocer en San Francisco en marzo de este ao pone de manifiesto cmo esta informacin se manipula, investigadores que no son tales que firman informes de Monsanto o estn envueltos en distintas estrategias para hacerle decir a la ciencia lo que ellos quieren que diga o para que la ciencia no diga lo que no quieren. Se trata de un poder econmico muy fuerte y, al comprar a la ciencia, no slo se est violando el derecho a la informacin, sino tambin se est afectando el derecho a la salud, a la vida, al ambiente. Si la ciencia nos dice que el glifosato no es malo, entonces se usa, pero estamos afectando una innumerable cantidad de derechos. Es bastante peligroso lo que est sucediendo, porque hay una manipulacin de la ciencia que tiene repercusiones graves en otros mbitos.

A qu atribuye el xito econmico de una empresa tan cuestionada?

El xito de esta empresa se debe a una combinacin casi perfecta. Generalmente se habla del glifosato pero, por otro lado, Monsanto fabrica semillas genticamente modificadas para tolerar el uso de ese producto. Entonces se siembran estas semillas y pueden usar glifosato sin destruir ese cultivo, matando toda la otra maleza. Lo que est demostrado es que estas semillas provocan una resistencia natural al glifosato y el entorno contaminado se vuelve genticamente resistente, lo que demanda ms uso de glifosato: hay un incremento enorme de su aplicacin. A su vez, hay estrategias econmicas, de marketing; se oculta informacin y se difunde un discurso que sostiene que las semillas transgnicas pueden solucionar el hambre en el mundo. El argumento es errneo: el mundo genera alimentos para que nadie se muera de hambre, pero estn desigualmente distribuidos. Recurrir a un modelo como este, con su impacto sobre la salud y el ambiente, sobre la base de este argumento, es cargarse a las generaciones futuras. Apelar a un sistema agroecolgico es lo deseable hoy en da y los estudios demuestran que este sistema genera suficientes alimentos de calidad y sustentables para toda la poblacin, sin riesgos y sin afectar ningn otro derecho humano.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/32441-juicio-contra-monsanto