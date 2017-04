El impacto del Lava Jato en el capitalismo brasileo

Si la cohesin parlamentaria-meditica-empresarial que haba mostrado Michel Temer al momento de asumir el cargo de presidente permita especular sobre los intereses que estos sectores iran a desplegar una vez que estuvieran en el gobierno, a menos de un ao de realizado el golpe el panorama es ciertamente mucho ms confuso: las quejas de los empresarios son cada vez ms recurrentes, la imagen pblica presidencial no para de caer semana a semana y hasta el propio poder de convocatoria de M. Temer en el Congreso se ha deshidratado. De aquel exultante 2/3 del impeachment no ha quedado mucho. En lo que es la principal apuesta legislativa del gobierno en esta primera parte del ao la aberrante reforma jubilatoria- ni siquiera los 64 diputados del PMDB lo acompaan: por el momento tan slo 34 han declarado que votarn la propuesta del Ejecutivo. No se trata de un puntual debilitamiento del Gobierno de Michel Temer, la circunstancia es ms profunda. A la luz del (des)federalismo administrativo y la casi nula capacidad de coordinacin poltica de la agenda nacional, lo que est ocurriendo se asemeja ms a una implosin del sistema poltico, con consecuencias estructurales para el capitalismo brasileo.

Presin judicial y recesin econmica

Los dos ltimos aos 2015/2016- han sido extremadamente negativos en relacin a la velocidad del crecimiento del desempleo, con el impacto que ello tiene sobre el resto de la masa de trabajadores brasileos. La poltica econmica gubernamental tanto la que le correspondi a Dilma Rousseff como, principalmente, lo administrado por Michel Temer en estos meses ha sido determinante. Sin embargo, un factor (extra) debe ser seriamente contemplado: por la magnitud de su impacto, no son nada secundarios los efectos que ha tenido la Investigacin Lava-Jato sobre el escenario econmico. Iniciada formalmente a principios del 2014, con una serie de denuncias acerca de coimas realizadas principalmente por empresarios de la construccin a directivos de la empresa estatal Petrobrs, esta investigacin judicial modific en profundidad la dialctica reciente. Se convirti en un nuevo clivaje cultural inaugurando un nuevo discurso social moralizante -, un clivaje poltico generando el ambiente para que prosperara el impeachment a Dilma Rousseff, y un clivaje econmico siendo que impactara directamente en el PBI de los aos siguientes: siguiendo algunas estimaciones, en trminos de empleo, los efectos negativos de la investigacin Lava-Jato en la industria y en la construccin civil ascienden a casi 3 millones de trabajadores menos en esos dos sectores durante 2015/2016.

Las retracciones econmicas del PIB en el 2015 (3,8%) y en el 2016 (3,6%) tienen que ver directamente con las consecuencias que trajo esta investigacin judicial. Segn clculos recientes, ha sido responsable de por lo menos un 2% de esas cadas por ao; si no hubiera sido por la Investigacin Lava-Jato la recesin econmica de cada ao hubiera sido alrededor de 1,5%. Esto se debe a que tanto Petrobrs como el conjunto de las constructoras tienen un peso significativo en la economa nacional: por ejemplo, son responsables de una parte no menor de las inversiones las de Petrobrs representan un 2% del PBI, mientras que las de las constructoras un 2,8% del PBI-, cuestin que adquiere mayor relevancia en un contexto general de retraccin de la proporcin Inversin/PBI (19,5% -2010- y 16,4% -2016-). Es que la investigacin judicial ha impactado sobre el circuito econmico en general: sobre las empresas derivadas, los puestos de trabajo, las cadenas de valor agregadas, etc. Por ejemplo, de los 120.000 empleados que registraba la constructora OAS hace dos aos hoy tiene tan slo 30.000; como ENGEVIX, que tena 20.000 y ahora slo tiene en plantilla unos 3.000 empleados, por nombrar dos casos no tan conocidos mediticamente. Todas prdidas que repercuten, siempre, en el mundo de trabajo informal, un detalle idiosincrtico de la economa brasilea.

Frente al avance judicial, tanto Petrobrs como las constructoras involucradas han debido vender activos, transferir competencias y realizar modificaciones empresariales de diverso tipo para garantizar su posicin. Posiciones que, adems, se ven modificadas por la propia accin del gobierno de M. Temer, como el nuevo marco regulatorio para la produccin petrolera sancionado el ao pasado, o bien por la exclusin en licitaciones abiertas bajo el pretexto de no estar idneas judicialmente, dejando el escenario para que entren empresas extranjeras al mercado de la construccin civil. Este es, quizs, el objetivo central de todo el desenlace: el ingreso extranjero en sectores donde se haba logrado desarrollar un complejo empresarial con capacidad tecnolgica endgena (Petrobrs y constructoras), con dinmicas de desarrollo para el mbito nacional, en el marco siempre hay que recordarlo de las lgicas interdependientes del siglo XXI. Si le sumamos a lo ocurrido en estos dos sectores claves de la economa brasilea el affaire (investigacin tambin judicial/meditica, tambin arbitraria y selectivamente expuesta al pblico) de la carne en mal estado revelado este ao, que ha generado una gran incertidumbre global por la capacidad que tienen las multinacionales crnicas brasileas en la formacin de los precios internacionales, el argumento de la presin por la extranjerizacin que ahora tambin alcanzara a este sector econmico pareciera reforzarse; al margen de los nefastos efectos que esto puede tener para el mbito interno, siendo que este sector emplea a casi 500.000 personas.

En este punto, el contexto permite afinar un interrogante: es casualidad que tres sectores claves de la economa domstica brasilea, competitivos globalmente y formadores de precios internacionales en sus segmentos, hayan entrado en un tobogn de rpido deterioro de sus posiciones de mercado? Pareciera que no. Ms bien pareciera que el Golpe a Dilma Rousseff vino (tambin) con ese objetivo: modificar los vectores de la acumulacin capitalista en Brasil, para plantearlos ahora a partir de puntos externos de realizacin. Lo curioso, y esto se fue develando en el desarrollo de los acontecimientos, es que la tarea de limpieza de los elementos residuales del modo de acumulacin previo se hiciera fundamentalmente desde el Poder Judicial, desde investigaciones judiciales congestionadas de arbitrariedades procedimentales- acopladas en su tarea a los medios de comunicacin hegemnicos (que son los que otorgan las formas de presin social). Esto es lo que est modificando Brasil, en su estructura; con la fila de desempleados y la prdida de autonoma nacional.

