El racismo tiene fecha de caducidad

El color externo del alma

El racismo tiene fecha de caducidad, se acabar como empez siendo el mal chiste ideologizado que sustituy la carcajada de unos pocos por el desconsuelo de millones; de la broma de pretendida inocencia sobre la diversidad tnica de esos tiempos por la burla belicosa y feroz; de la tolerante indiferencia a la oscuridad de la piel por una estrenada atencin criminal. Aquello que haba empezado con dogmas religiosos (la discutidera sobre la fe verdadera) y debates sin trmino acerca de la existencia del alma en unas personas y no en otras se pasara al monopolio brutal del conocimiento validado por unas lecturas oblicuas de la Biblia. Y, el da menos esperado, el color de la piel fue bandera representativa de todos los males sociales para heredar por siempre el reino divino, por cierto ms concreto y menos promisorio. As como tendr fecha de terminacin tuvo fecha de inicio. Despus de la conquista final de Al Andalus, ocurrida el 2 de enero de 1492 con la ocupacin del emirato Nazar de Granada, se retoma el programa del viaje de Cristbal Coln a lo que llamaran desde el 12 de octubre (tambin fecha de llegada) Indias Occidentales.Para el 12 de octubre de 1492, en la pennsula ibrica vivan centenares de miles de personas negras con sus saberes y conocimientos y sus expresiones culturales. Tambin sus sincretismos religiosos, se dice fcil algo que tena complejidades milenarias con distanciamientos, coincidencias y alejamiento. Expresiones como las zarabandas y otras danzas festivo-religiosas hacan de los afanes del cuerpo una recreacin esttica. Nicomedes Santacruz, el gran poeta afroperuano, consider aquello como la gran liberacin de las costumbres ibricas de las imposiciones clericales, que consideraban a toda expresin corporal algo pecaminoso. Hasta ah no se sabe de persecuciones por asuntos de tonalidad del cutis. El catolicismo fue la imposicin ideolgica para el dominio poltico del reino de Castilla en Al Andals y se extendera a toda convivencia cultural. Eso que antes haba sido un cree t y deja creer a los dems, algo as como un aguante a otras religiosidades, se convirti en pensamiento nico religioso o sea en religin exclusiva, por al menos dos estorbos inventados a la tolerancia. Uno, quienes adoraban al dios verdadero (otros dioses eran falsos o esas personas estaban equivocadas en cosas de la fe). Y dos, el alma era privilegio inalienable de unas gentes y quien no la tena, vaya qu tena un gran problema. La complicacin de su existencia de ese ahora en adelante.La presencia africana negra en Europa se haba incrementado con la llegada musulmana a Hispania (durante ocho siglos), algunas regiones de la Galia y de Italia muchos como guerreros, unos como sabios, artistas, mdicos y tambin formando parte de la administracin estatal musulmana. El racismo no empez por la coloracin de la piel; el descrdito cultural y humano desde la visin del poder dominante fue la religin. Ademscomo antes pregonaba Plinio fue un flujo constante hacia esos pases que despus tendran el genrico Europa, de all abajo venan invenciones tecnolgicas, arte, ciencia y filosofa.Cristbal Coln crey haber arribado unas Indias Occidentales, as lo interpret por las cartas de marear chinas, por eso a quienes salieron a curiosear el desembarco empezaron a llamarlos indios. Esa denominacin fue una categora identitaria para homogenizar a todos los habitantes de este continente y aquellos que en viajes posteriores se tropezaron con otras naciones del continente mantuvieron la necedad de esa etiqueta. Casi de inmediato se los consider seres desalmados o sea sin el alma catlica, susceptibles a la esclavizacin hasta la muerte. Desde esa implantacin filosfica y religiosa se percibe que el alma otorgaba categora de humano y quien no la tiene es todo lo contrario, conectada con esa visin se le carga de un montn de identidades todas disminuyendo la humanidad. Bartolom de las Casas reconoce en sus escritos que los indios tenan alma, pero haba que descubrrsela porque estaba oculta por la barbarie, haba que cristianizarlos (es decir, meterlos en el catolicismo) para darle la humanidad completa. Ah un breake entre el racismo religioso (el alma determina la raza) y racismo biolgico (color de piel, forma de cabello, grosor de labios, etc.). O tambin quien se aproxima ms al ideal blanco.La religin catlica invent la valoracin subjetiva de las personas y su deshumanizacin (carentes de alma). En el juicio en la Escuela de Salamanca, en Valladolid, en 1552, Bartolom de las Casas y Juan Gins de Seplveda confrontaban la tesis sobre la humanidad de los indios occidentales. El tribunal concluy que s, que los indios deban ser protegidos en trabajos que prologaran sus vidas y por eso fueron trasladados a las encomiendas. La esclavizacin de personas negras de frica no comenz a finales del siglo XV con los portugueses, antes la hubo, pero fue distinta porque su destino fue ms all de servir a un grupo familiar en el cuidado o incremento de su hacienda, sta tena la misin de enriquecer a unos Estados monrquicos europeos. Los idelogos pensaron, estructuraron y consolidaron el trabajo esclavizado como creador de riquezas para familias consideradas nobles y por ellas (o con ellas) del Estado, con una inversin inicial (la compra) y ninguna ms porque la persona esclavizada como objeto de valor de uso era descartable. La. En 1509, unos pocos aos despus del inicio del colonialismo espaol (1492), para paliar los abusos la Corona espaola haba decretado que La encomienda es un derecho concedido por merced real a los benemritos de Indias para recibir y cobrar para s los tributos de los indios que se les encomendasen por su vida y la de un heredero, con rango de cuidar de los indios en lo espiritual y temporal y defender las provincias donde fueren encomendados.El traslado forzado y crimial de intelecto y mano de obra africana a las Amricas (estrenaba este nuevo apelativo) o a las Indias era habitual para el ao que se dio la disputa ante la Junta de Valladolid, pero despus del veredicto se increment de manera exponencial. Antiguamente, antes que hobiese ingenios, tenamos por opinin en esta isla [la Espaola], que si al negro no acaeca ahorcalle, nunca mora, porque nunca habamos visto negro de su enfermedad muerto... pero despus que los metieron en los ingenios, por los grandes trabajos que padecan y por los brebajes que de las mieles de caas hacen y beben, hallaron su muerte y pestilencia, y as muchos dellos cada da mueren. Dolorosas palabras de Bartolom de las Casas, hacia 1560, creyendo, como despus se creera y todava se cree, que la trada de personas africanas esclavizadas fue su responsabilidad. Para ese tiempo, el trfico ya gozaba de maldita buena salud y la maquinaria ideolgica racista antinegra funcionaba a todo vapor.Hasta entonces la negrura del pellejo no haba servido de marcador diferenciador para empujar a unos para arriba y otros para abajo, apenas equivala a un gentilicio para designar a todos los que provenan de la otra orilla del Mediterrneo. A toda la gente africana de piel oscura se la llamaba etope derivado del griegoo sea cara quemada, sin importar el lugar de procedencia. Roma latiniz la denominacin comotambin para describir la coloracin del cutis de los que vivan en la regin de los vientos calientes. Para esa poca nadie tena preocupacin por la diferencia racial y la distincin se haca considerando al otro "brbaro", por diferentes motivos y no exclusivamente raciales.El acarreo de africanos, mujeres y hombres, para comercializarlos en puertos europeos debi sorprender, pero funcion la diferenciacin religiosa como dudosos portadores de alma. De la idea abstracta al vislumbre fsico apenas fue un suspiro, la biologa complement la explicacin religiosa. De repente, perdieron la humanidad y la oscuridad del cutis acerc a los que eran esclavizados a la maldad; el alma se les hizo nada y ya podan ser comercializados sin manchas en la blancura del alma europea.Ramn Grosfoguel escribe: con la esclavizacin africana en las Amricas el discurso racista religioso se transform en discurso racista del color. En el llamado Siglo de Oro, gran parte de la literatura espaola, el teatro, los escritos religiosos, el derecho civil se ocuparon de una formacin ideolgica antinegra y aquello se difundi por Europa y Amrica. La captura, almacenamiento, transporte y comercio de personas no fue ofensa a Dios, porque esa gente pertenecan a naciones sin alma. Tampoco importaba que durante alguna de estas etapas se murieran, apenas era una prdida econmica. As pues, mientras los indios hacan trabajos forzados en la encomienda, el trabajo esclavo se asignaba a los africanos que eran clasificados como pueblos sin alma.