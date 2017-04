Nuevo estndar de internet promueve el encerramiento de la informacin

[email protected] usamos internet y la teleraa mundial (WWW), y lo celebramos por haber nivelado el campo de juego de la informacin. Ha facilitado la comunicacin no mediada entre pares (p2p), y colocado a todos los contenidos en un nivel de igualdad. Quienes inventaron la internet y la web lo ofrendaron al mundo para promover el bien comn. Las entidades clave encargadas de establecer los estndares de internet, como la Internet Engineering Task Force y la World Wide Web Consortium (W3C), estaban igualmente preocupadas por salvaguardar los valores fundamentales de Internet de igualdad y apertura.

Pero internet ha evolucionado y, para quienes detentan el poder econmico, se ha convertido tambin en una oportunidad clave para la dominacin y la explotacin. Las distintas entidades que ahora desarrollan los estndares de internet se encuentran hoy dominadas por corporaciones digitales transnacionales. No es de sorprenderse, entonces, que los nuevos estndares de la internet/ web respondan cada vez ms a las necesidades de estas corporaciones, en lugar de las del pblico en general.

Motivadas por las demandas de los grandes proveedores de contenidos, como las empresas tradicionales de cine y televisin, los nuevos gigantes tecnolgicos como Apple, Google, Microsoft y Netflix se ha coligado para desarrollar, a travs del W3C, un nuevo estndar web que les permitir acumular cada vez ms poder sobre la vida cultural y econmica de la humanidad.

En el meollo de este asunto se encuentran las extensiones multimedia cifradas (EME), una especificacin tcnica que fue desarrollada en la W3C y est a punto de ser publicada como Recomendacin oficial de la W3C. El objetivo de las EME es permitir la implementacin de los sistemas de Gestin de (restricciones de) los Derechos Digitales (DRM por sus siglas en ingls), a travs de los cuales las casas editoriales podrn controlar lo que los usuarios finales pueden o no hacer con los contenidos que reciban a travs de internet.

Las consecuencias del apoyo de la W3C a los DRM constituye una nueva forma de colonialismo digital, en el que una caja negra de cdigo informtico ser instalado en todos los navegadores a nivel mundial para hacer cumplir las leyes de derechos de autor estadounidenses, como la Digital Millennium Copyright Act, sin el consentimiento de los usuarios y sin respetar legislaciones locales. A diferencia de los estndares web anteriores, ste implica socavar principios fundamentales de justicia social e igualdad de acceso a la informacin, as como principios fundamentales de la seguridad informtica.

Como respuesta esta situacin, la Coalicin Just Net (JNC) ha enviado una carta abierta en la cual exhorta al W3C, y particularmente al inventor de la WWW, Sir Tim Berners-Lee (que tiene poder de veto en la W3C), a rechazar la EME.

Como dice Louis Pouzin, creador de varios elementos clave de la internet original: Por supuesto los lobbies tienen los medios financieros y polticos para ignorar o distorsionar los estndares en sus productos, pero quieren ms. Necesitan la garanta de una reputada institucin de estndares o de individuos de renombre para impulsar la legalizacin de su estrategia de marketing.

En la carta, JNC destaca que:

Internet y la web no fueron inicialmente concebidas para transmitir material sujeto a copyright. An si ese material [cumpliera su amenaza de] marcharse, habremos salvado la internet/web abierta para lo que fue originalmente concebida: compartir y comunicar entre pares. Una internet/web abierta tambin permite a los negocios de contenidos utilizarla, siempre y cuando sus intereses no se impongan sobre los de las personas comunes. Los negocios de contenidos puede usar la internet/web abierta a travs de modelos de negocios que funcionan con una web abierta. Si no, pueden proceder a desarrollar canales privados para sus consumidores, es su derecho. [] Es el poder de la gente, votando con sus pies, el que ha hecho de la internet/web lo que es hoy, y es ese mismo poder el que lo sostendr. No se sostendr sucumbiendo a las amenazas de los grandes propietarios de contenidos o aceptando acuerdos que solo les favorecen a ellos.

Al estandarizar las EME, la W3C estara permitiendo una nueva forma de colonialismo digital que perpetuara desigualdades estructurales, al bloquear contenidos de quienes ms los necesitan y menos recursos tienen para acceder a ellos. Tendra el efecto, entre otros, de entorpecer la innovacin y reprimir el intercambio de contenidos en la web, dificultando las contribuciones digitales efectivas de las personas, grupos y regiones con menos recursos a nivel mundial. Para los ms desfavorecidos, el acceso a la informacin representa una importante tabla de salvacin para salir adelante y realizarse a su mximo potencial. Por qu obligar a la gente del mundo entero, a travs de mecanismos tecnolgicos, a pagar por contenidos a los que de otra manera tendra derecho a acceder de forma gratuita o a bajo costo, gracias a las negociaciones en su nombre por gobiernos, instituciones educativas y dems?

La web est en una encrucijada y tu voz es valiosa para detener este encerramiento. JNC est buscando apoyo y endosos a esta carta transmitida a Sir Tim Berners-Lee y la W3C. Es particularmente importante contar con firmas desde los pases del Sur global, que estarn entre los ms afectados.

La carta abierta (en ingls) se encuentra en: www.justnetcoalition.org/2017/W3C_EME_objection.pdf

Los apoyos institucionales o individuales se pueden registrar en: http://justnetcoalition.org/against-eme

Coalicin Just Net (por una Internet justa y equitativa): www.justnetcoalition.org

