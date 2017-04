Cmo salv a mi hija tras el bombardeo estadounidense sobre Mosul

Awra Ali, de 4 aos, en el hospital para urgencias del oeste de Erbil, Iraq

El 17 de marzo, Alaa Ali dej a su mujer y a su nia de cuatro aos en casa de unos familiares en la barriada de al-Yadida, Mosul, y volvi a la suya para lavarse antes de la llamada a la oracin de la maana. Dos minutos despus de llegar, una explosin ensordecedora asol la barriada, inundando de humo negro la estrecha calle.

Me escond en un rincn del edificio mientras el humo se abra paso por las ventanas, dijo Ali, de 28 aos, a The Intercept. Entonces fue cuando el olor me inund y sent que apenas poda respirar. Tan pronto como pudo, escap de su escondite y corri hacia el escenario de la explosin y hacia la casa donde haba dejado a su familia.

El hogar haba sido alcanzado por un ataque de las fuerzas de la coalicin liderada por EEUU al tratar de bombardear a los combatientes del Estado Islmico.

Los cadveres aparecan por todas partes entre las ruinas del edificio; segn se ha informado, los muertos eran ms de 200. Y la mujer de Ali estaba entre ellos, pero no pudo averiguarlo hasta que las fuerzas iraques de la defensa civil encontraron su cuerpo unas horas despus ese mismo da. Ali pudo percibir el sonido de un nio gimiendo bajo los escombros. Era su hija, Awra. Su cuerpo apareca ennegrecido por graves quemaduras y la metralla le haba alcanzado la cabeza, hirindole el rostro y cerrndole los ojos. Milagrosamente, la nia respiraba.

La levant y corr con ella por las calles, pero entonces un francotirador del ISIS empez a disparar hacia el ejrcito, dijo Ali. Finalmente pude dejarla durante unos minutos en casa de unos vecinos y despus, cuando el tiroteo se apacigu, la llev hasta el hospital de campaa.

Una cama en el hospital de urgencias del oeste de Erbil Foto: Cenqiz Yar para The Intercept

Trasladada a otro hospital de campaa y teniendo que esperar durante horas en los puntos de control, Ali y Awra llegaron por fin a la sala para heridos del hospital de urgencias del oeste de Erbil, a unos 80 kilmetros de Mosul, alejado de las lneas del frente. Los doctores trataron las infecciones de Awra y le escayolaron la pierna que tena rota. Hace pocos das la operaron para extraerle un trozo de metralla del ojo para que pudiera recuperar la vista por vez primera desde el ataque areo.

Aunque su rostro presenta an cicatrices de los cortes de metralla y las quemaduras, Awra est disfrutando de su recin recuperado sentido de la vista. Hojeaba un libro con ilustraciones y jugaba con la gasa sobrante, enrollando y desenrollando una falsa escayola sobre su pierna sana, riendo llena de vitalidad.

Su abuela, Alia, trataba de evitar que la nia se rascara las heridas de la cabeza, regandola suavemente: No puedes tocrtelas o te dolern ms. Como la madre de Awra muri en el ataque, Alia se dedica a la nia en cuerpo y alma. Los doctores del hospital estn desbordados de pacientes a causa del ataque areo en al-Yadida, por eso es Alia quien venda las heridas de Awra.

Cada vez le salen ms trozos de metralla, dijo Alia, sentndose en el suelo de linleo del hospital, acariciando el pelo castao de Awra, que va creciendo de nuevo tras haber tenido que afeitarle la cabeza para poder extraerle las primeras piezas de metal cuando lleg al hospital. Trocitos de metralla siguen saliendo de las heridas de su cabeza y los trozos ms grandes siguen an alojados en sus piernas.

Alaa Ali, el padre de Alia, en el hospital del oeste de Erbil. 10 de abril de 2017 (Foto: Cenqiz Yar para The Intercept)

Estos ataques areos son el mayor de los crmenes de esta guerra, dijo Alia. Estn matando a familias y nios. No podemos vivir seguros mientras esta situacin contine.

En la planta baja, Mubashir Sanun estaba sentado junto a su hermano dormido, el nico hermano que le queda despus de que veinte miembros de su familia perecieran en el mismo ataque que casi dej ciega a Awra. A su hermano le han fijado el brazo en su sitio, apenas intacto.

No tenemos ningn sitio al que volver, dijo. Sanun escap del ataque porque busc refugio en una de las casas adyacentes; tard cuatro das en poder encontrar a su hermano entre los escombros.

En el mes de marzo ha habido una cifra sin precedentes de vctimas civiles causadas por los ataques de la coalicin tanto en Iraq como en Siria. Aunque los ataques han sido fundamentales para que las fuerzas iraques de seguridad pudieran recuperar Mosul al Estado Islmico, a medida que los combates se acercan a la Ciudad Vieja, de calles ms estrechas y edificios ms antiguos, hay una mayor concentracin de civiles y un mayor potencial para incidentes letales como el ataque que alcanz a Awra.

El Pentgono ha reconocido que el 17 de marzo impacto en la zona sobre un camin que iba lleno de explosivos, y que el ataque poda haber causado muertes de civiles, aunque hay informes contradictorios sobre el nmero exacto de civiles y la causa de su muerte. El general de divisin Nayim al-Yaburi, comandante de las fuerzas de seguridad iraques al mando de las operaciones de Mosul, dijo a The Intercept que poda haber sido un coche-bomba del ISIS o una bomba-trampa del ISIS que contribuy tambin a causar vctimas civiles. Afirm que el ataque haba alcanzado un edificio matando a 101 civiles; un funcionario de la defensa civil iraqu declar a Los Angeles Times que varios hogares haban sido alcanzados y que se haban sacado 278 muertos de entre los escombros. Otros grupos locales sealan que la cifra de muertos es an mayor.

Para aadir ms confusin, el ataque del 17 de marzo no fue el nico ataque areo de la coalicin en al-Yadida esa semana; justo cuatro das antes, otro ataque caus la muerte de 29 civiles, segn el grupo de observacin Airwars, con sede en el Reino Unido. Debido a la peligrosa posicin de la barriada, cercana a la lnea del frente, las fuerzas de la defensa civil de Iraq no llegaron a ese lugar hasta despus del 17 de marzo, y algunos de los cuerpos incluidos en su recuento de vctimas llevaban varios das pudrindose.

Lo que est absolutamente claro es que una cifra importante de civiles han muerto debido en gran medida a las consecuencias de los bombardeos areos y terrestres tanto de la coalicin liderada por EEUU como de las fuerzas iraques, dijo Chris Woods, especialista en conflicto de Airwars. En total, Airwars estima que desde 2014, un mnimo de 2.900 civiles han muerto a causa de los ataques de la coalicin tanto en Iraq como en Siria. El Pentgono ha reconocido haber matado a 229.

Arwa Ali en su cama del hospital de Erbil (Foto Cengiz Yar para The Intercept)

Despus de pasar casi un mes en el hospital, Alia y Awra estn preparando sus bolsas para marcharse. Alaa Ali ha alquilado una casita en una de las barriadas del este de Mosul que ha sido recuperada al ISIS, donde confa en que Awra pueda recuperarse totalmente y la familia pueda empezar una nueva vida con un mnimo de paz.

No podemos volver a nuestra antigua casa debido al ataque areo, dijo Alia, al borde de las lgrimas mientras miraba las bolsas negras de basura con las pertenencias de la familia. Hemos intentado por todos los medios no convertirnos en refugiados, pero aqu estamos.





Anna Lekas Miller es una periodista independiente que se dedica a cubrir los efectos sociales de las polticas de seguridad nacionales y en el extranjero de Estados Unidos. Su Twitter es @agoodcuppa.

