Rol de la oposicin en democracia

El Telgrafo

Ya es tiempo de que el seor Lasso se baje de la nube a donde se catapult, al conocer los resultados delde su favorita encuestadora Cedatos, autodeclarndose presidente, sin esperar al conteo oficial, y rechazando, horas despus, el resultado del organismo electoral, y aun culminado el escrutinio del 100% de los votos, que le dio el triunfo a Lenn Moreno-Jorge Glas: 51,16% -Guillermo Lasso-Andrs Pez 48,84%. En vez de reconocerlo, Lasso sac de la manga la carta del fraude con la arrogancia de Trump, quien despus del tercer y final debate presidencial, ante su rival Hillary Clinton declar: Aceptar el resultado de las elecciones, si gano. Por eso Lasso convoc a las calles hasta que se proclame la victoria del cambio.Aterrice a la realidad de haber sido aventajado, si bien por un estrecho margen, que en democracia es victoria. Recuerde la noble y democrtica actitud de su contendor en la primera vuelta. Cuando todo pareca que tena asegurado el triunfo, Lenn, ya en la tribuna, se preparaba para celebrarlo, pero no quiso asumir que era el ganador, en espera de que el CNE, una vez escrutado el 100% de los votos, diera los resultados oficiales.Aunque, era estadsticamente imposible que la tendencia se reversara con los votos faltantes, acept democrticamente ir a una segunda vuelta, que estuvo debidamente vigilada por expertos asesores internacionales y delegados en las Juntas Receptoras del Voto, que destacaron el trabajo ordenado y apegado a la ley que hubo en la jornada electoral, que dio el triunfo al binomio Lenn Moreno-Jorge Glas, felicitado por todas las embajadas, la ONU, el Papa y hasta por la OEA.Sin embargo, como se hallaron actas objetadas, la mayora por CREO-SUMA y algunas por AP, que suman 3.865, en aras de la transparencia y para el que pas constate que en ningn momento se manipularon los resultados, CNE dispuso el escrutinio de estas actas, que tendr lugar hoy martes 18 de abril en el coliseo Rumiahui; sern 1275.450 votos recontados que representan el 11,2 % del total de votos registrados el 2 de abril de las 24 provincias del pas y de las dos circunscripciones del exterior.Sin embargo, el excandidato Lasso insiste en que sea el total de las actas, y que los delegados de CREO no participarn en el proceso. Persiste en obtener la Presidencia a la fuerza, en base a mentiras desmentidas, proferidas por Andrs Pez, que en mala hora incorpor a su binomio, haciendo caso omiso de la opinin que de l se tiene en la Izquierda Democrtica, de donde migr, para convertirse en un incitador a la violencia, con la misma estrategia de la oposicin venezolana.Infortunadamente, en la agenda del binomio Lasso-Pez no hay pruebas de que van por el Bien Comn, la Patria, el bienestar de los ciudadanos. Su meta es el poder para ellos y la lite.La democracia exige una oposicin legal, honesta, objetiva, constructiva, no la violenta y engaosa que se vive actualmente. El presidente electo, Lenn Moreno, ha ofrecido gobernar para el 100% de los ciudadanos, a sabiendas de que el ejercicio del poder poltico est sujeto a las crticas de los ciudadanos, que se resuelven por medio del dilogo, que facilita los consensos.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/rol-de-la-oposicion-en-democracia