La vida bajo la ocupacin

Sufrir tras el Muro de Anexin

Palestinian Centre for Human Rights

Hani Amer es un hombre de 59 aos de edad padre de cuatro hijos y dos hijas, cuya familia est profundamente arraigada en Kafr Qasim, situado en el lado occidental del Muro de Anexin que separa Palestina de Israel. Cuando en el ao 1948 Israel declar Kafr Qasim tierra del Estado toda la familia Amer fue expulsada, perdi su tierra y se traslad a Masha, que pertenece al gobernorado de Salfit y est situado en la parte este del Muro. La catstrofe de mi familia empez ya en 1948 y no solo con la construccin del Muro en 2003. El Muro es el ltimo problema, no el primero, insiste Hani Amer mientras empieza a contar su historia.

La casa en la que vive actualmente Hani Amer con su familia la construy el propio Hani a principios de la dcada de 1970. Entonces no haba colonias en la zona y el sueo de Hani era construir una casa en su propia tierra donde pudiera crear una familia y proporcionarle una buena vida. Solo tres aos despus de que su familia se mudara a la casa Israel reclam la zona cercana a la tierra de Hani por motivos de seguridad y poco a poco empez a construir una colonia ilegal. A pesar del hecho de que las colonias constituyen una violacin del derecho internacional, desde finales de la dcada de 1960 Israel ha reclamado tierra palestina con el pretexto de su uso militar y de razones de seguridad aunque ha terminado por trasladar ciudadanos israeles a esas tierras y las ha convertido en colonias.

A pesar de que la familia Amer tuvo una vida bastante tranquila hasta 2003, la situacin empez a cambiar significativamente con la construccin del Muro de Anexin en 2003. Los israeles me dijeron que poda elegir: o bien se construa el Muro exactamente donde estaba mi casa y yo me tendra que trasladar al otro lado del Muro o ellos convertiran mi vida en un infierno y nosotros sufriramos, relata Hani. Como no quera abandonar la casa, la familia Amer decidi quedarse y desde entonces ha pagado un precio muy alto por esta decisin. Construyeron el Muro justo enfrente de la casa de Hani, lo que redujo drsticamente su tierra, y la parte trasera de la casa da a la colonia israel de Elkana. De este modo la tierra de Hani fue aadida fsicamente a la colonia, a pesar de estar separada de ella por una amplia valla de alambre, lo que crea un caso nico de sufrimiento. Las fuerzas de ocupacin israeles no solo trataron de echar a la familia de su casa sino que los residentes israeles de Elkana hicieron cuanto pudieron para hacer que la vida de sus vecinos palestinos fuera todo lo desgraciada posible. Entre 2003 y 2010 apenas dorm y permanec despierto la mayora de las noches para estar preparado para cuando nos atacaran los colonos. Con frecuencia atacaron nuestra casa y a mi familia, aparecieron en el jardn y nos tiraron piedras, nos gritaron y nos acosaron, explica Hani.

El continuo acoso ha tenido un grave impacto sobre la vida de la familia. Ms de una vez los soldados israeles irrumpieron en la casa de Hani en medio de la noche para hacer una inspeccin, despertaron a toda la familia gritando por altavoces y sacaron a los seis nios de sus camas a punta de pistola. Mi hijo pequeo, Shaddat, tena tres aos cuando se construy la casa. Los abusos regulares de los colonos unidos a las irrupciones de los soldados han tenido graves consecuencias psicolgicas para l. Dej la escuela a los 8 aos porque no se poda concentrar y era agresivo con los profesores, explica Hani al relatar el impacto de la ocupacin en su familia. Uno de los peores incidentes que recuerda el padre fue cuando Shaddat tena tres aos y logr deslizarse bajo el Muro y pasar a la colonia israel, y los soldados se negaron a devolver al nio a la familia. Temamos que los israeles secuestraran y nos lo quitaran, reitera Hani. Cuando Hani volvi del trabajo por la noche unos palestinos que trabajaban en la colonia y que se haban hecho cargo del nio devolvieron a Shaddat a su familia. Tras el incidente los soldados israeles echaron al culpa a Hani por dejar a su hijo solo. Me pareci que los soldados me estaban provocando, estaba muy enfadado y triste, y les pregunt porqu no tenan un sentimiento de humanidad o de moralidad, recuerda Hani.

Por otra parte, la colonia y el Muro de Anexin tuvieron graves consecuencias sociales y econmicas para la familia Amer, ya que ambas cosas no solo la separaron fsicamente de la ciudad de Masha, sino que acabaron con los negocios palestinos ubicados en la carretera principal entre Kafr Qasim, Masha y Qalqilya. Antes de la construccin del Muro la calle pblica que nos una con Kafr Qasim y Qalqilya estaba repleta de comercios, que fueron obligados a cerrar. Los israeles nos aislaron completamente, insiste Hani. Adems, la colonia separ a Hani de sus tierras de cultivo, situadas al oeste de esta. Tras las presiones de la ONU y de varios grupos de derechos humanos los soldados israeles accedieron a abrir la puerta de acceso a la colonia a las 7 de la maana y a las 3 de la tarde para que Hani pudiera tomar la carretera de la colonia que lleva a sus tierras tras una caminata de 5 minutos. Sin embargo, muchas veces Hani se vea obligado a esperar durante horas tras la puerta cerrada antes de que la abrieran cuando se les antojaba. Siempre que finalmente me dejaban pasar, los nios de la colonia me tiraban basura y me gritaban consignas racistas, as que dej de pasar andando por la carretera de la colonia. Prefiero conducir una hora a travs de los pueblos para llegar a mis tierras antes que sufrir a diario ese acoso, afirma Hani.

Hani no solo estaba separa de sus tierras de cultivo sino que al principio la familia ni siquiera tena llave de la puerta que llevaba a su casa ni estaba autorizada a recibir huspedes, excepto los miembros de la familia. Tras las presiones de varias organizaciones de derechos humanos recibieron la llave, pero los soldados eran quienes decidan quin poda entrar y quin no. La familia Amer no obedeca esta orden israel y siempre que reciban amigos en casa, los soldados podan irrumpir, interrogar a los invitados y expulsarlos. Cuando un grupo de activistas internacionales y de trabajadores de derechos humanos visit a Hani en 2010 los soldados israeles deportaron a los invitados y confiscaron la llave que la familia tena de la puerta como castigo. Cuando los invitados informaron a sus embajadas se suscit la atencin internacional y las embajadas presionaron al ministro israel de Exteriores. A consecuencia de ello un representante israel visit a la familia junto con el Director Ejecutivo de la UNRWA [la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos] para negociar con la familia las condiciones de las visitas. Les dije que tenan que elegir entre dejarme vivir como un ser humano con todos mis derechos o llevarme a la crcel hasta que muriera. No clasificar a las personas que me visitan, afirma Hani mientras cuenta cmo gan esta batalla y logr que le devolvieran la llave. Desde 2010 la familia puede recibir a quien quiera y el acoso ha disminuido. Pero hasta hoy en da la familia Amer vive con un miedo constante. Los soldados y los colonos nos dijeron que mientras vivamos en la casa nos consideran enemigos. Me siento amenazado y en peligro todo el tiempo, pero este es mi hogar as que seguir centrado en cmo podemos permanecer aqu, insiste Hani.

En 2004 el Tribunal Internacional de Justicia consider ilegal la construccin del Muro de Anexin dentro de Cisjordania y pidi que fuera desmantelado y se pagaran indemnizaciones a las personas afectadas por l. A pesar de ello Israel sigui construyendo el Muro y se calcula que una vez completado tendr una extensin el doble de larga que la Lnea Verde y un 85 % del Muro estar en tierra palestina. Israel utiliza el Muro de Anexin para ocupar an ms tierra palestina, particularmente en Jerusaln Oriental y en la Zona C de Cisjordania, dividiendo familias, separando a las personas de sus lugares de trabajo y de sus tierras, y, en ltima instancia, creando hechos consumados para que sea imposible crear un Estado palestino dentro de sus fronteras.





Fuente: https://pchrgaza.org/en/?p=9022

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.