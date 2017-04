Tensiones en Siria y Corea del Norte apuntan principalmente a Rusia y China

"American First" ha muerto

Los ataques de Estados Unidos a Siria el pasado 6 de Abril evidencian un cambio brusco en la direccin que el presidente Donald Trump quera dar en cuanto a la poltica exterior de su pas. La salida de Steve Bannon del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y los discursos belicistas tanto de la embajadora ante la ONU, Nikki Haley y el Secretario de Estado, Rex Tillerson, puede graficar el principio de reestructuracin de la administracin de Donald Trump y la cada del discurso "American First", por el cual Trump gan la presidencia.

Lo anterior, da la siguiente leccin: el cambio de presidente en Estados Unidos no significa que pueda haber un cambio sustancial en su poltica, menos cuando se trata de un imperio. Por lo que, poco a poco veremos, el desmantelamiento silencioso del discurso "American First" y, "subrepticiamente", se habr de imponer nuevamente el discurso "World First", el cual pareciera ser la caracterstica principal de los presidentes estadounidenses, terminada la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha.

El lanzamiento de 59 misiles Tomahawk a una base area del ejercito sirio y el lanzamiento del MOAB GBU-43 en Afganistn, son sntomas de que el apetito intervencionista del imperio norteamericano sigue estando vivo, y que no habrn de morir por la llegada de un nuevo presidente con un discurso "aislacionista".

As que, los amantes de la OTAN, el TLCAN, el TPP o el TTIP, deberan estar ms tranquilos. Donald Trump les est mandando un mensaje: "No todo est perdido, seguimos estando ac; no nos hemos ido, ni nos iremos. Por lo que pueden estar tranquilos".

Tanteando el terreno

Muchos especularon de que Donald Trump haba mandado un mensaje tras los ataques en Siria a algunos republicanos con influencia y a pases aliados estratgicos del imperio que se vieron sorprendidos con la direccin que estaba tomando Trump con respecto a la poltica exterior. Pero, ms que mandar un mensaje, lo que Estados Unidos haba hecho era tantear el terreno para ver la reaccin que podan tener los rusos. Y claro, al parecer, han captado la seal: "Podemos seguir atacando al rgimen de Assad, los rusos no metern sus narices". Es la seal que todo el mundo ha visto.

Todos sabamos que Rusia haba desplegado en Siria (2015) sus sistemas de defensa S-400, a partir del derribo del Sukhoi Su-24, por parte de Turqua (Noviembre, 2015). Luego instalaran, un ao despus, el S-300; pero el mundo ahora vio que dichos sistemas no hicieron nada. Por lo que, naturalmente, muchos se deben preguntar: fallaron o son intiles? Son exclusivos para defender nicamente los intereses de Rusia en suelo sirio?

Sera una pena que esos sistemas de defensa estn exclusivamente para defender los activos rusos. Se supone que Rusia est para defender a Siria de las fuerzas que quieren ver caer al gobierno de Bashar al-sad. Por algo estn luchando juntos, no? La exclusividad slo dara espacio para que Estados Unidos u otros (Israel) se sientan en libertad de atacar al ejrcito sirio y poder as debilitar ms al gobierno de Bashar al-sad.

MOAB? No, MOAD: La Madre de toda Distraccin

El pasado 13 de abril, con el lanzamiento del MOAB GBU-43 en Afganistn, el gobierno de los Estados Unidos, en conjunto con los Grandes Medios de Comunicacin, llevaron a cabo una operacin de distraccin masiva para as poder silenciar la incursin area que la "coalicin internacional" haba llevado a cabo, un da antes, en el poblado de Hatlah, al este de la ciudad de Deir Ezzor, como bien informara, en su momento, el Comando General del Ejrcito y las Fuerzas Armadas de Siria. Obviamente la informacin no fue tomada en cuenta; fue ignorada para el beneficio de los intereses imperiales.

16 millones de dlares se calculaba el valor del MOAB, informaban. 16 millones de dlares para eliminar a unos cuantos "militantes de ISIS", sus cuevas y tneles 16 millones de dlares para distraer al mundo y as no enfocar un ataque a instalaciones donde presumiblemente se fabricaban sustancias txicas, debido al gran nmero de muertos que dej tal incursin (cientos de muertos, segn fuentes oficiales sirias)?

Lamentablemente los Grandes Medios de Comunicacin no pusieron su foco de atencin en los hechos ocurridos y se dedicaron nicamente a cubrir la "gran bomba no-atmica", o la "madre de todas las bombas", y que haba sido, supuestamente, usada por "primera vez" en suelo afgano. Lo que habla de la utilidad de los Grandes Medios a los intereses imperiales occidentales.

Grandes Medios al servicio de intereses imperiales

Actualmente el control de la informacin es uno de los puntos claves dentro de una guerra. Si "la verdad es la primera vctima de una guerra", entonces el control de la informacin podramos considerarla como la "vctima" natural de toda propaganda.

Ejemplos tenemos de sobra, pero en la actualidad podemos notar que la informacin suele servir a ciertos intereses ms que querer informar. El ejemplo ms emblemtico lo tenemos hoy con la informacin relacionada con Venezuela.

Si prestamos atencin, los Grandes Medios, en la actualidad, estn obsesionados con Venezuela desde hace ya un buen tiempo. Tanta es la obsesin, que han instalado la opinin de que en Venezuela existe "hambre", "no hay comida", "no hay democracia", viven en una "dictadura", etc. Toda informacin, si notamos, que emiten, relacionada con Venezuela, es negativa; pero, ms que negativa, somos testigos de que ms que emitir ciertas informaciones, lo que hacen comnmente es servir de voceros de la oposicin o servir de voceros de los intereses imperiales con respecto al pas. Los Medios locales, dependientes, por lo general slo repiten lo que los Grandes Medios difunden.

Lo anterior, ha pasado con ciertas informaciones que, ms que informar, sirven a ciertos intereses en desmedro de otros intereses chocan con los mismos intereses dominantes. Como ejemplos tenemos el asunto Crimea, el supuesto "ataque qumico ordenado por Bashar al-sad", el lanzamiento del MOAB en Afganistn, etc.

Rusia y China son los objetivos principales

Donald Trump simplemente habr de hacer lo que el complejo militar-industrial ordene. Y lo ms probable es que ahora sepa lo que es estar al mando de un imperio, y que ese imperio necesite mantener su poder en el mundo.

Desconocemos cules sern ahora las relaciones que puedan llevar entre Donald Trump y los conos del eurorealismo. Habrn puntos de desencuentro?

Lo que no sabemos, adems, es quin est dirigiendo la poltica exterior de los Estados Unidos. Da la impresin que la palabra de Nikki Haley Rex Tillerson tienen ms influencia que la palabra de Donald Trump.

Lo que s sabemos es que, como toda gran potencia imperialista, Estados Unidos necesita asegurar el control de los recursos energticos, para as satisfacer su apetito imperial. Por ello, no es por casualidad que Estados Unidos est hoy muy presente en zonas ricas en recursos energticos, como Oriente Medio y el Magreb (Irak, Libia).

Y lo que hoy estamos observando es a una gran potencia imperial, como los Estados Unidos, hacer frente a dos grandes potencias, tales como Rusia y China, para as no perder su posicin privilegiada como primera potencia econmica y militar en el mundo.

Estados Unidos no desea perder su posicin hegemnica en el mundo.

Por tanto, lo primero que tenemos que tener en claro es que Estados Unidos no est en el Oriente Medio y el Magreb para poder "defender la paz" y la "democracia" o para que sus pueblos puedan "vivir en paz" y en "democracia". No. Eso se llama propaganda.

Estados Unidos invadi Irak y Libia para hacerse del control de sus recursos energticos, o sus puntos estratgicos, no para "liberar" al pueblo de "dictaduras". Y hoy nuevamente vende al mundo sus "deseos" de "liberar" al pueblo sirio de una "dictadura". Pero en el fondo, lo que buscan es apropiarse de sus recursos energticos; pero, ms que eso, despojar a Rusia de una zona estratgica de la cual, hasta ahora, han tenido acceso.

Siria es a Rusia lo que Corea del Norte es a China. O bien, China debera prestar ms atencin en Corea del Norte, as como Rusia presta mucha atencin en Siria. La gran diferencia es que Estados Unidos, hasta ahora, no ha apostado a Corea del Norte como ya apost en Siria con armas, entrenamiento y golpes. Pero cundo Estados Unidos apostar a ganador en Corea del Norte? Cundo China reaccionar, as como Rusia tuvo que reaccionar en Siria? La reaccin de China ser idntica a la reaccin de Rusia con respecto a Siria? China todava tiene tiempo.

Conclusin

Rusia y China deberan estar conscientes de que el inters de Estados Unidos por Siria y Corea del Norte apuntan ms a frenar el desarrollo de ellos mismos, que a buscar la "libertad" o la "democracia" para aquellos pueblos.

Fue (y sigue siendo) un grave error, por parte de Rusia, buscar entendimiento y colaboracin con los Estados Unidos para el caso de Siria.

Lo primero que debi hacer Rusia al intervenir abiertamente en Siria (2015), fue decir a Estados Unidos y aliados: "Muchachos, ya estamos aqu. Nosotros nos encargamos de todo. Favor no intervenir en suelo Sirio". Punto.

Sin embargo, vemos hoy las consecuencias de actuar sin una coordinacin slida en suelo sirio. Y lo peor de todo, es que la "coalicin internacional", liderada por Estados Unidos, no tiene la aprobacin del gobierno legtimo sirio para intervenir en Siria. Por tanto, deben ser vistos como fuerzas de ocupacin y enemigos del gobierno sirio toda fuerza que quiera intervenir dentro de Siria sin el consentimiento de las fuerzas legtimas.

Rusia podra hacer mucho ms, pero la diplomacia, en ciertos momentos, llega a ser ms un obstculo que una herramienta til.

Es el exceso de diplomacia la cual est dificultando el actuar ruso dentro de Siria. Si no hubiera tanta diplomacia, la "coalicin internacional" tendra que pensarlo muy bien antes de incursionar ilegalmente en suelo sirio. Pero la diplomacia rusa les ha permitido cierta flexibilidad e impunidad.

Y ya pueden observar, la flexibilidad les est permitiendo a Estados Unidos y aliados, querer "liderar" la batalla por "acabar con ISIS". Siendo que la batalla principal abarca, ms que acabar con un grupo, acabar con todas aquellas fuerzas que desean desestabilizar a Siria y su gobierno.

Por otro lado, China debera tender ms puentes con Corea del Norte que tratar de quitarlos, para supuestamente enviar mensajes a Estados Unidos. China debera comprender que Corea del Norte es su vecino, y, como tal, podra servir ms como aliado estratgico que como un elemento hostil dentro de su propio barrio.

Cada paso que se d hacia atrs, con respecto a Corea del Norte, China debera visualizar que es un espacio ms para que Estados Unidos entre y avance un paso ms hacia sus propsitos.

Muy distinto sera, por ejemplo, si China y por qu no Rusia, tambin, lograsen convencer a Corea del Norte para frenar sus ambiciones de ampliar el radio de alcance de sus misiles balsticos dentro de su programa nuclear, a cambio de reconocer internacionalmente a Corea del Norte como una potencia nuclear y, al mismo tiempo, convencer a Estados Unidos de que Corea del Norte, como potencia nuclear, se debera respetar y no seguir con sus prcticas provocadoras y amenazadoras. De esta manera China y Rusia tendran la oportunidad de comprender los verdaderos intereses de Estados Unidos en la zona. Y si el animal sigue chillando, entonces sera porque algo ms le "aqueja" y habra que entrar nuevamente a averiguar. Lo peor, en todo caso, sera encontrarse con un tumor maligno, lo que nadie querra, ni Europa.

La nica y ms razonable solucin para disminuir las tensiones con Corea del Norte, no es humillndolo, como bien acostumbra los Estados Unidos, es nicamente aceptando y reconociendo a Corea del Norte su condicin de nueva potencia nuclear. Todo lo contrario podra llevar a China a tener su propio "Oriente Medio" justo al lado de casa, lo que sera un grave peligro para su seguridad nacional.







