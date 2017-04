Gomorra

Il Trono di Spade

Hala Bedi/ SerialK

En lo que sigue siendo una de sus definiciones cannicas, el socilogo alemn Max Weber afirmaba que el Estado es "aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama (con xito) para s el monopolio de la violencia fsica legtima [...] El Estado es la nica fuente del "derecho" a la violencia". Si bajamos un poco el nivel de abstraccin y precisamos que todo ello se instituye con un fin tan concreto y mundano como el de blindar los intereses de una minora dominante- aquella que se presenta con xito comocuando no es ms que una nfimade ella- entenderemos por qu el xito de la novela publicada en 2006 por Roberto Saviano, un joven periodista italiano, le ha valido el dudoso honor de tener que vivir bajo escolta permanente. En efecto, son cosas que pasan cuando, para escribir una novela, uno se introduce furtivamente -sin el debido visado- en las comarcas de un mini Estado todopoderoso, buque insignia del patriarcado, de tronco medieval territorialmente enraizado pero con ramificaciones turbocapitalistas trasnacionalizadas, y decide adems husmear diligentemente en sus oscuros negocios. No nos confundamos: el objeto de estudio de aquel libro,no es el Vaticano sino la Camorra napolitana.

En cualquier caso , no contenta con su hazaa libresca, Gomorra volvi a las andadas con una adaptacin para la gran pantalla que le vali el premio del jurado del Festival de Cannes 2008, pas por las tablas del teatro y, como colofn de su valiente recorrido, se serializ en el ao 2014 convirtindose en una de las grandes narraciones de la televisin europea actual. Pero, inverosmil como pueda parecer, con las dos temporadas emitidas hasta ahora Roberto Saviano ha logrado algo an ms atrevido que desollar la bestia camorrista: consigui el tour de force artstico de ofrecernos un Juego de Tronos en su versin neorrealista italiana.

En efecto, ms all del origen novelstico y del xito social y comercial que comparten las dos series, ambas obras beben fundamentalmente de una misma fuente tan clsica, actual y narrativamente eficaz como son los entresijos palaciegos y los campos de batalla donde el poder se reproduce. Ese poder poltico de una nobleza que anida en palacetes tan solemnemente oscuros como sobreactuadamente chispeantes son las mansiones de la lumpen-burguesa napolitana; ese mismo despotismo medievalesco donde la frmula qumica gramsciana de composicin molecular del poder -equilibrio dinmico de consenso y coercin- parece no aplicarse del todo cuando se dispone de ejrcitos o sicarios, de dragones o AK-47s, de carabelas o 4X4s blindados.

Un poder, por lo tanto, que Gomorra presenta crudamente en sus violentas manifestaciones estticas y sociales al hilo de un relato coral- mucho menos barroco que el de su prima estadounidense , neorrealismo oblige- adentrndose en la disputa de un territorio desolado de los suburbios napolitanos por parte de dos familias camorristas y centrndose en las desavenencias internas a una ellas, el clan de los Savastano. Porque, como en Juego de Tronos - Il Trono di Spade en su edicin italiana- , el problema no reside nicamente en saber qu familia se har finalmente con el trono sino en dilucidar, tema ms delicado an, quin es el legtimo candidato a suceder a una cuestionada jefatura familiar. Para ello los lazos de sangre son tan necesarios como imprescindible es la capacidad de ejercer el poder sin que te tiemble el pulso, peculiaridad que no le suele suceder al hijo de sangre pero si al tercero en discordia. As es como a la eficacia narrativa de optar por filmar la mecnica del poder poltico Gomorra le suma, al igual que Juego de Tronos , la siempre atrayente ertica del poder simblico al movilizar arquetipos ms anclados si cabe en nuestro imaginario colectivo. Y es que, resultado explosivo de un atrevido cruce mendeliano entre las familias Stark y Lannister, los Savastano se construyen ellos tambin segn el patrn que dicta la Trinidad, encarnando unos personajes complejos que le dan a esta serie, hacindole honor a la famosa ciudad de la que toma el nombre, grandes momentos de tragedia bblico-edipiana.

Bblica, ya que por un lado tenemos el Padre ubicuo y omnipotente, don Pietro Savastano, tan aguerrido como Lord Tywin Lannister y desodo como Ned Stark; por otro lado, el Hijo sacrificado que tendr que resucitar, Gennaro Savastano, mezcla del milagroso Jon Snow con el regicida Jaime Lannister y, finalmente, el Espritu Santo clarividente y despechado, Ciro "el inmortal", cruce del carnal estratega Tyrion Lannister con el glido joven visionario Bran Stark. Edipiana, ya que en estas series para salvar a la familia el Padre tiene que morir o, ms bien, el hijo tiene que matarlo.

Pero el verdadero catalizador de todas estas tramas y que se convierte sin lugar a duda en el personaje principal, avasallador como ninguno y colosalmente carismtico, es el propio territorio . Sin nada que envidiarle al imponente Desembarco del Rey ni al infinito Muro que la Guardia de la Noche custodia desde milenios, el barrio de Scampia y sus impresionantes bloques de hormign donde malviven familias hacinadas, con pasarelas comunicantes incluidas, se impone monstruosamente como el eje narrativo de esta gran serie italiana. De improbable arquitectura triangular que recuerda a la forma de las velas de un barco- lo que les ha valido el nombre de Vele di Scampia-, y literalmente carcomidos por los efectos de la droga , estos edificios simbolizan los restos de un naufragio social de cuyos supervivientes los magnficos planos areos y panormicas generales nos cuentan la historia. Una vida que en los atardeceres, bulliciosos y sofocantes, recuerda a los vaivenes de las multitudes cacofnicas en la Torre de Babel. Una vida que por las noches, irregularmente iluminadas e indmitas, se asemeja, si me permiten la licencia, a los misteriosos quehaceres de lo que quedara de una tripulacin aliengena en su destartalada nave espacial abandonada y fosilizada, muestra arqueolgica de una misin interestelar fracasada por haberse topado con unos anfitriones menos civilizados de lo esperado. En cualquier caso, de lo que estamos hablando es del magistral retrato de un cuerpo urbano metastasiado por la guerra. Acaso habra que remontarse a una de las obras maestras del neorrealismo italiano, Alemania, ao cero (1948) de Roberto Rossellini, para encontrar un precedente donde la arquitectura demolida expresa mejor que cualquier otro personaje la desmesurada sinrazn de un sistema criminal.

Para terminar, no nos queda ms remedio que dedicarle unas breves palabras al tema que se encarga ritualmente de musicalizar la ltima escena de cada captulo de Gomorra . En sus poco menos de tres minutos, con unos escasos cuatro acordes y percusin cardiovascular acompaada de hipnotizantes desgarros acsticos, Doomed to live (Condenado a vivir), compuesto e interpretado por el grupo electro-rock Mokadelic, nos invita a una suerte de levitacin conclusiva, melanclica e introspectiva. Una vez alcanzado el punto cenital desde el que nos permite abarcar cabalmente toda la miseria de un territorio fsica y emocionalmente diezmado -el nuestro y el de los personajes- un ltimo acorde interrumpe bruscamente el planeo y la escena, dejndonos caer en picado. Una cada menos libre que obligada pero que nos concede, eso s, el tiempo suficiente antes del impacto final para abrazar el interrogante que esta serie no se cansa de plantear a lo largo de sus captulos: cmo hemos podido llegar hasta aqu?





Fuente: http://halabedi.eus/2017/04/12/serialk-il-trono-di-spade-gamorra-guillermo-paniagua/