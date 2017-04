Las milicias chies se preparan para la revolucin educativa en Iraq

Las universidades iraques han sido escenario reciente de maniobras militares y polticas por parte de las Unidades de Movilizacin Popular (UMP). En respuesta, el ministro de Educacin Superior e Investigacin Cientfica, Abdul Razzaq al-Issa , anunci el 14 de abril que estamos decididos a eliminar a las autoridades universitarias que no mantengan la independencia sin la cual la identidad de la institucin acadmica iraqu se ve amenazada. Las universidades no formarn parte de clculos polticos.

El sheij Qais al Jazali, dirigente de [el grupo shi] Asaib Ahl al Haq (la Liga de los Justos), hizo una declaracin el 18 de marzo en la que reclamaba el establecimiento de la Universidad de las Unidades de Movilizacin Popular y adverta contra cualquier complot que pretenda distanciar a las UMP de lo que suceda en el Iraq. Sus declaraciones suscitaron gran controversia en el pas. Hay quienes ven en ellas un intento de ideologizar las polticas del campus, como ocurri en Irn, y quienes consideran que lo que se pretende es defender las ambiciones de las UMP en Iraq.

La oficina de Jazali declar en comunicado que su discurso fue la primera leccin magistral emitida para los estudiantes universitarios de las UMP en paralelo a las victorias alcanzadas por las UMP en el oeste de Mosul y a las operaciones para liberar la ciudad de Tal Afar.

Los estudiantes de Iraq tienen que organizar sus filas para que puedan derrocar a cualquier gobierno o rgimen corrupto. Dos son la cosas que necesitamos hoy en da para triunfar en el mbito universitario iraqu: primero, organizar las filas, reorganizar nuestra situacin y manejarla del mismo modo con que actuamos militarmente en los campos de batalla de las UMP. Segundo, tenemos que acordar una visin, los objetivos y los medios para unificar los esfuerzos y las energas de los estudiantes, seala el comunicado.

Jazali sostiene en su discurso que de este modo habr una Universidad de las UMP fuerte y eficaz, a travs de la cual podremos dirigirnos a nuestros enemigos y decirles: 'Si ahora nos temis, debis saber que las UMP estn presentes en cada universidad, en cada facultad, en cada departamento. Y continuaba: Es vuestra responsabilidad hoy empezar a organizar rangos y alcanzar una visin unificada, as como un estudio bien pensado y pormenorizado que complete el anuncio de las UMP en todas las universidades y departamentos iraques para que las UMP puedan ejercer su papel. Para lograr una visin unificada debemos redactar un proyecto y una visin estructurada.

La Universidad de Tikrit en la gobernacin de Salahuddin fue la primera que enarbol la bandera de las UMP el 4 de noviembre de 2016; en ella se lea: La Universidad de las UMP es la columna vertebral de nuestras fuerzas de seguridad y de nuestra movilizacin popular.

Algunos partidos polticos consideran que este llamamiento pretende reproducir la experiencia de la revolucin cultural iran en las universidades de Irn tras el colapso del gobierno del sha en 1979. Los temores se han producido a la par que el llamamiento de Birwan Musleh, miembro de la Comisin de Educacin Superior del Parlamento iraqu, para alejar de los campus universitarios toda actividad poltica.

Segn declaraba Musleh a Al Monitor, [...] Estamos tratando de distanciar los campus universitarios de cualquier actividad poltica y de poner en marcha programas de concienciacin que rechacen toda interferencia partidista en el medio acadmico. Musleh entiende que estas interferencias socavan el nivel educativo de Iraq. La Comisin tambin ha discutido este asunto con las partes interesadas en el Ministerio de Educacin Superior, y seala que la penetracin de las UMP en los campus universitarios ha creado un ambiente sectario y partidista `No permitiremos la reproduccin de la cultura iran en nuestras universidades a travs de las UMP. No es el papel ni la responsabilidad de las UMP interferir en la labor de las instituciones acadmicas.

Fuentes historiadoras indican que la llamada revolucin cultural iran, lanzada en las universidades, elimin todo resquicio de fuente o influencia occidental y no islmica de las ciencias acadmicas y de los currculos para que pudieran ser compatibles con el nuevo sistema poltico. La revolucin cerr por primera vez las universidades en Irn durante tres aos (1980-83), prohibi muchos libros, expuls a miles de estudiantes y profesores de las universidades, por no mencionar otras prcticas cometidas en el campus que afectaron de manera importante a sus condiciones generales educativas, sociales y econmicas.

En este sentido, Jamis al Shahwani, profesor de la Universidad de Nahrain, en Bagdad, denunci en noviembre de 2016 que los servicios de la seguridad universitaria asociada con las UMP haban emitido rdenes de despido ese mes contra 13 profesores universitarios de las reas norte y oeste, bajo el pretexto de que pertenecan al Partido Baaz, prohibido desde 2003. Seal que cuatro de los profesores eran de la Facultad de Economa Empresarial de la Universidad de Nahrin, cuatro de la Facultad de Ciencias Polticas, dos de la Facultad de Ingeniera de la Informacin y tres eran miembros de la presidencia universitaria.

Haidar al Abudi, portavoz del Ministerio de Educacin Superior, niega los temores sobre la interferencia poltica en el campus y sostiene que su ministerio an no ha registrado ningn tipo de prctica poltica en el campus. En entrevista telefnica indicaba que el campus universitario es el seno de la ciencia y la cultura y no cabe el trabajo poltico en l. Comentando los temores de Musleh, Abudi seal: Las universidades consideran que los festivales de poesa ocasionales son una interferencia pero forman parte de la celebracin nacional de las victorias logradas por las fuerzas militares contra el Estado Islmico. Todo el mundo respeta estas batallas.

Karim al-Nuri, dirigente de las UMP, afirmaba ante Al-Monitor: [...] Creemos que la seguridad no se alcanza nicamente a travs de un solo partido poltico sino a travs de la conciencia social, la tolerancia, la comprensin y la aceptacin de otros componentes. Los estudiantes son el pilar de la sociedad. La revolucin cultural de las UMP es muy diferente de la experiencia iran porque Iraq es un estado civil pluralista, mientras que Irn es un Estado religioso liderado por el velayat-e faqih.

Tras el intercambio de acusaciones, se prev para los prximos das sucesos polticos y de seguridad y constataremos si los estudiantes iraques muestran sus afiliaciones polticas en el campus.





Hassan al-Shanoun, iraqu, es periodista y trabaja para varios medios de comunicacin locales. Licenciado por la Facultad de Medios de Comunicacin de la Universidad de Bagdad.

