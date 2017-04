Monsanto culpable de ecocidio

Pgina 12

La multinacional fue encontrada culpable de afectar el derecho a un ambiente saludable, a la salud, la alimentacin y a la libertad para la investigacin cientfica. Las aseveraciones del tribunal no tienen validez jurdica, pero pueden usarse como prueba en los juicios de cada pas.

El Tribunal Internacional Monsanto analiz el testimonio de ms de 30 damnificados por la empresa. (Imagen: AFP)

Afectacin negativa al derecho a un medio ambiente saludable, a la alimentacin y a la salud, a la libertad para la investigacin cientfica. El Tribunal Internacional Monsanto analiz el testimonio de ms de 30 testigos, damnificados directos por la conducta de la empresa, y el aporte de ms de mil organizaciones ambientalistas, para acusar a la multinacional de semillas transgnicas y glifosato como responsable del delito de ecocidio.

La opinin consultiva emitida ayer por cinco jueces de distintos pases entre ellos la jurista Eleonora Lamm, de la Argentina no tiene validez legal, ya que se trata de un tribunal extraordinario, pero sus representantes creen que la carga probatoria podra servir para impulsar procesos penales contra Monsanto.

Las aseveraciones del Tribunal pueden utilizarse en los juicios de cada pas, las pruebas sientan un precedente porque estn jurdica y cientficamente probadas, explic a PginaI12 Lamm. Este tribunal es producto de una iniciativa popular y como tal la opinin consultiva est en manos de la sociedad; ahora depende de todos apropirsela, difundirla, aadi.

La jurista mendocina destac que en la disyuntiva entre derechos econmicos de la empresa y los derechos humanos, el acento tiene que ponerse en los derechos humanos. Si se sigue haciendo prevalecer los derechos econmicos de las corporaciones, los perjudicados son los derechos de la poblacin.

Sobre la incidencia de Monsanto en Argentina, Lamm reconoci que el pas tiene una legislacin avanzada en cuanto al reconocimiento de los derechos ambientales, incluso existe una Ley General del Ambiente, que establece principios de prevencin y precaucin. Es una base slida, sin embargo no existen polticas para aplicar y hacer efectiva esta legislacin. La opinin consultiva puede influir para hacer efectiva estas leyes y porque, si bien algunas provincias haban limitado el uso del glifosato, otras no han dispuesto nada y muchas no son regulaciones buenas. En la Ciudad de Buenos Aires se prohbe el glifosato en lugares pblicos, pero qu sucede en los mbitos privados?, se pregunt.

Lamm pidi tambin la creacin en la Argentina de Tribunales Ambientales, que tengan competencia especfica en estos temas, con jueces especializados en la materia. La opinin consultiva tambin podra influir, segn la jurista especializada en biotica, para que no avance la Ley de Semillas, conocida como la Ley Monsanto, que prev el patentamiento de las semillas: De avanzar esa legislacin, el modelo agroindustrial ser la regla y el agroecolgico, la excepcin.

El proceso contra la mxima productora mundial de herbicidas se llev a cabo entre el 15 y el 16 de octubre de 2016 en La Haya, emulando los mecanismos de la Corte Penal Internacional que tiene sede en esa ciudad.

Durante esas jornadas, Lamm, junto a su par senegalesa Dior Fall Sow (consultora de la Corte Penal Internacional), el mexicano Jorge Fernndez Souza (Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Mxico), el canadiense Steven Shrybman y la belga Franoise Tulkens (ex jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) evaluaron pruebas y testimonios de investigadores, mdicos, cientficos y vctimas sobre las consecuencias del uso de los productos fabricados por Monsanto.

El Tribunal consider a la empresa responsable de ecocidio, entendiendo esa figura como la de causar dao severo o destruir el medioambiente para alterar de forma significativa y duradera los bienes comunes o servicios del ecosistema de los cuales ciertos grupos humanos dependen, e inst a Naciones Unidas a incorporarlo como delito penal al Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional de La Haya. Adems exigi que las empresas y corporaciones sean consideradas sujetas al derecho internacional, con responsabilidad civil y penal.

En tanto, la Comisin Directiva Global de Derechos Humanos de Monsanto expres que el evento fue organizado por un selecto grupo de crticos anti-tecnologa en la agricultura y anti-Monsanto, que actuaron como organizadores, jueces y jurados, segn consign la agencia Tlam.

La empresa afirm que se neg la evidencia cientfica existente y los antecedentes jurdicos de varios temas y fue organizado con un resultado ya predeterminado. Adems advirti que en una poca en la que el pblico est tratando de separar los hechos de la ficcin, esta opinin no-judicial podra ser malinterpretada.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/32646-monsanto-culpable-de-cometer-ecocidio