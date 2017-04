La sharia catlica o el Estado dentro del Estado

Le blog de Christine Delphy

Ni Mlenchon ni Macron saben qu es la laicidad. Y tampoco los periodistas. As, Mlenchon cree que la escuela est sometida a la laicidad . No: los profesores lo estn porque son funcionarios, pero no los usuarios que son los alumnos. Por eso la ley de 2004 que prohbe el pauelo no es conforme a la ley de 1905 1 . Macron parece ignorar que el Consejo de Estado declar no vlidos los decretos antiburkini dictados el verano pasado por varios ayuntamientos. Macron pretende que algunos de estos decretos estn justificados porque su objetivo no es un asunto cultural, sino un asunto de orden pblico . Qu orden pblico ? Las mujeres que llevan un burkini alteran el orden pblico? No. Quienes lo alteran son aquellos y aquellas que las insultan: no es a las vctimas a quien hay que penalizar.

Por lo que se refiere a Mlenchon, le parece que el velo (se refiere al pauelo, pero no importa, se dir que es un velo ) es un smbolo de sumisin de LA mujer . Como Valls. Conocen a LA mujer y quieren emanciparla . Nosotros, no. Nosotros solo conocemos a UNAS mujeres. Y no hablamos de smbolos, sino de los sueldos ms bajos de las mujeres, de su trabajo extra, de las violencias sexuales, cosas todas ellas que no son el absoluto simblicas , sino muy materiales y muy fsicas. As pues, dejen ustedes, seores, de pretender saber mejor que nosotras lo que queremos. No queremos ser emancipadas por ustedes, sino liberarnos de su poder, sobre todo del de hablar en nuestro lugar.

Y nosotras no queremos que ustedes utilicen este poder para oprimir a las musulmanas. Desde hace aos ustedes multiplican las leyes, los decretos y las circulares que impiden a las mujeres que llevan pauelo trabajar en los servicios pblicos y ahora en las empresas privadas, les prohben acompaar a sus hijos a la salida de la escuela. Ustedes las llaman sumisas y pretenden quererlas libres . Qu hipocresa! Ustedes son quienes al obligarlas a quedarse en casa y quitarles los medios de autonoma econmica las hacen dependientes de su cnyuge. Hoy pretenden ustedes prohibirles la universidad e incluso la calle! Pero ellas tienen tanto derecho como ustedes a estar ah.

Es a nuestras compatriotas y a nuestras hermanas a quienes ustedes quitan uno a uno todos los derechos que les corresponden, despreciando la Constitucin, la ley de 1905, las convenciones internacionales, la Declaracin Universal de los Derechos Humanos que garantizan el derecho no solo a pensar lo que se quiera (lo que sigue siendo posible) sino, sobre todo, a decir lo que se piensa. Cundo llegar la prohibicin de repartir panfletos, de gritar consignas o, simplemente, de expresar las opiniones polticas? Ah, s, pero el pauelo es religioso . Hace falta recordar que en ninguno de los textos fundadores (antes citados) se hace diferencia alguna entre las opiniones, ya sean polticas, estticas, religiosas u otras? Ninguna. La libertad de opinin es la libertad de todas las opiniones.