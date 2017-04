En busca del sentido de la vida

La vida tiene sentido? Cul es el sentido de la existencia? Son preguntas que cualquier buscador de la verdad o persona con inquietudes existenciales tiene muy presente a lo largo de su vida. Quin soy yo?, se sigue preguntando el filsofo que somos todos o mejor dicho, el filsofo que todos deberamos ser.



Si hablamos sobre el sentido de la vida deberemos distinguir dos planos: el primero hace referencia al, podamos llamar, sentido objetivo de la vida, es decir, a si la existencia tiene por s misma sentido. Este es un debate que nos apasiona y que alimenta nuestro intelecto, y en l podremos debatir sobre cuestiones como por ejemplo si nos espera una vida futura o no, si hay algo que me trasciende y del que formo parte o no, si estoy sola o solo o si por contra estoy conectado con algo ms, si hay un dios, varios dioses y qu tipo de dios o dioses puede haber. Este debate sin duda nos enriquece y le resultar necesario a todo aquel buscador que vaya detrs de la verdad. Este sera un primer plano que como digo nos resulta necesario a muchos. Pero junto con esta primera dimensin, en lo que concierne a la bsqueda del sentido tenemos una segunda vertiente, y esta es qu sentido le damos cada uno de nosotros a los acontecimientos que nos suceden en la vida y a la vida misma.



Debemos partir de la base, (y recordando una vez ms que ahora nos encontramos en la segunda vertiente del asunto, la dimensin prctica) que somos arrojados al mundo: no se nos pregunta si deseamos venir, ni cundo deseamos hacerlo...en definitiva se nos arroja a la existencia sin contar con nosotros mismos. Somos arrojados a este mundo sin saber ninguno de nosotros si hay motivos para venir o no, si es todo azar o no lo espero las situaciones van sucediendo. Los acontecimientos suceden en nuestras vidas, y qu podemos decir en este segundo aspecto acerca del sentido de la existencia?



Lo primero que debemos decir al respecto es que aqu no existe un mundo objetivo sino propio o de cada cual. No nos estamos moviendo pues en el que hemos denominado sentido objetivo sino que ahora nos referimos a nuestro propio mundo. De qu estamos hablando cuando decimos que cada uno vive en su mundo? Es que acaso no estamos viviendo todos en una realidad compartida? Evidentemente que esto es muy cierto y as debe seguir siendo, pero no es menos cierto que cada uno de nosotros est permanentemente, como dira Ortega y Gasset, construyendo su mundo o haciendo Metafsica siendo inevitable el que esto sea as, es decir, siendo inevitable el que estemos permanentemente construyendo nuestra propia "realidad". Construimos mundo para posteriormente vivir en l y de ah que personas que aparentemente lo poseen todo sean infelices y por contra otros que poseen bien poco sean dichosos. Y ms an, estamos construyendo constante e inevitablemente mundo, el nuestro, para poder vivir posteriormente en l, pero ni tan siquiera solemos ser conscientes de que hemos sido nosotros mismos los constructores de la realidad en que vivimos viviendo de este modo en la completa inconsciencia.



Es inevitable hacer mundo o disear nuestra propia realidad, hacernos a nosotros mismos cada da, y aqu entra de manera decisiva la cuestin del sentido. Porque en nuestra permanente formacin de nosotros mismos estamos, lo sepamos o no, realizando lecturas de los acontecimientos de la vida, interpretaciones de lo que nos va sucediendo pudiendo variar estas desde las ms favorables para nuestro crecimiento y desarrollo humano hasta las ms nefastas para nosotros mismos. Y es aqu donde entrara en juego el sentido de lo que nos sucede y el sentido de la vida misma. Y es que lo que nos va sucediendo no tiene por s mismo sentido. Recordemos que hemos sido arrojados a este mundo sin darnos ninguna indicacin, ningn mapa, ningn consejo y que aqu nos van sucediendo cosas, pero lo que nos sucede no trae consigo el sentido. Y he aqu el punto central, porque si es inevitable el hacer mundo o Metafsica, el realizar lectura o interpretacin de los hechos...deberemos ser cada uno de nosotros los que otorguemos un sentido a los hechos pero tambin y sobre todo a la vida misma. Es por tanto nuestra tarea el dar sentido a lo que nos vaya sucediendo a lo largo de nuestro camino y dar un sentido favorable para el cuidado de nuestro ser.(1)

Hemos introducido aqu un elemento bsico en toda esta ecuacin y es la cuestin del ser, elemento que nos ayudar a la hora de convertirnos en buenos constructores de nosotros mismos. Y es que si es verdad que hemos sido arrojados a este mundo sin ninguna indicacin, tambin lo es el que todos tenemos una responsabilidad para con nosotros mismos, para con nuestro ser, y esta responsabilidad es cuidar de l, alimentarlo de la mejor manera que nos sea posible siendo esta una tarea espiritual que no religiosa: es nuestra tarea. Y en esta cura sui o cuidado de s mismo es absolutamente necesario convertirnos en grandes arquitectos de nosotros mismos, en grandes cuidadores de nuestro propio ser, y para ello ser determinante el tipo de filosofa de vida de cada uno, es decir, si se estn realizando lecturas positivas de lo que va ocurriendo (si es un buen metafsico o no) o si mismamente se est otorgando a la vida el sentido que permita evolucionar, crecer.



Y es en esta tarea de cuidar a nuestro ser donde se requiere de cierta espiritualidad que no religiosidad en el sentido de conectarse con uno mismo, cuidarse y reconocerse como lo que se es, alguien que por encima de todo tiene una misin: permitir y fomentar la felicidad de su ser que a la postre es la suya. Pero para ello, me reitero una vez ms, debemos aprender, una vez tomada consciencia de que cada uno construye su mundo para vivir en l, aprender a conceder un significado a todo lo que nos vaya aconteciendo que no dae nuestro interior; pero sobre todo deberemos ser capaces de dotar a nuestra existencia misma de sentido, el sentido de que a lo largo de toda nuestra vida tenemos una gran misin: cuidar de nuestro ser.



En conclusin: diremos de nuevo que venimos al mundo sin instrucciones pero con una misin que se desvela: cuidar de nuestro ser. Y en este cuidado de nosotros mismos y en la toma de conciencia de que es inevitable el construir nuestra realidad o construirnos a nosotros mismos deberemos, ya que esa es nuestra responsabilidad, aprender a realidad interpretaciones positivas de lo que nos va sucediendo, es decir, situarnos en ngulos o puntos de vista favorables sobre lo que nos va pasando. Porque los hechos siempre presentan distintos puntos en los que uno se puede situar, y deberemos ir siendo capaces de elegir los ngulos de visin que nos beneficien. Pero sobre todo deberemos ser capaces de dotar a nuestra existencia de sentido, el sentido de proteger, cuidar y alimentar a nuestro ser que vivir adems en comunin con el ser de los dems, permitiendo as que a l, y nosotros mismos junto con l le sea posible alcanzar la felicidad.





Nota



1. Sin duda que la inclusin del trmino ser en este artculo dota al mismo de una dimensin espiritual que bien podra suscitar rechazo en algunos lectores. Desde mi punto de vista en este caso podra ser suprimido el trmino no perdiendo el texto ni un pice de su, nunca mejor dicho, sentido, pero a pesar de que pueda suscitar un cierto rechazo en segn qu lectores, me sigue pareciendo muy til el trmino ya que permite una mirada exterior a nosotros mismos y sobre nosotros mismos.







Vicente Berenguer, asesor filosfico.

