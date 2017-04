La campaa electoral en Francia nos indica, una vez ms, que una parte muy importante de la poblacin quiere soluciones radicales y de izquierda para salir de la crisis. Prueba de ello, es la enorme cantidad de asistentes a los mtines de Jean Luc Melenchon y de Francia Insumisa, as como los resultados de las encuestas sobre la intencin de voto. Por supuesto, solo cabe alegrarnos. Este aumento a favor de las ideas radicales, ms all de la desobediencia a los tratados europeos, es un buen signo. Las candidaturas de Philippe Poutou y de Natalie Arthaud, ambos de extrema izquierda, estn suscitando tambin una verdadera simpata. Y el discurso de Philippe Poutou contra Franois Fillon y Marine Le Pen, durante el debate televisado del 4 de abril de 2017, despert mucho inters incluso allende las fronteras francesas.

Setenta personalidades y militantes de 19 pases europeos provenientes de diferentes formaciones de izquierdas como Podemos, Izquierda Unida, Bloco dEsquerda portugus, Parti de Gauche y NPA franceses, Unidad Popular y Antarsya en Grecia, de la izquierda radical danesa a la de Chipre, pasando por la de pases como Eslovenia, Bosnia, Paises Bajos, Alemania o Hungra han firmadoLos retos de la izquierda en la zona euro, un manifiesto inspirado por ric Toussaint (portavoz CADTM internacional), que llama a tener el coraje de desobedecer las rdenes de las autoridades y los tratados europeos.

El texto ha sido firmado por eurodiputados de diferentes partidos y diferentes pases, entre ellos Miguel Urban y Marina Albiol, por el concejal de Economa de Madrid, Carlos Snchez Mato, o por la expresidenta del Parlamento griego, Zoe Konstantopoulou, as como por varios miembros de la Comisin por la verdad sobre la deuda griega.

El texto analiza los programas de deuda de pases perifricos, comenzando por el griego en 2010, pero tambin el espaol bajo una forma peculiar y sostiene que tenan cinco objetivos fundamentales: permitir a los bancos privados recibir ayuda pblica; dar a los nuevos acreedores pblicos, sustitutos de los privados, un enorme poder de coaccin sobre los pases perifricos; preservar el permetro de la zona euro; poner como ejemplo la profundizacin de las polticas neoliberales, en particular, en Grecia, aunque tambin en otros pases de la Periferia; y reforzar a escala europea formas autoritarias de gobierno, sin recurrir directamente a nuevas experiencias de tipo fascista.

Los retos de la izquierda en la zona euro advierte de que se debe aprender del fracaso de la poltica de Alexis Tsipras en 2015 para romper con la austeridad en Grecia, as como ser conscientes de las limitaciones de experiencias de gobierno minoritarias, como la de Antonio Costa en Portugal. Y asegura que una orientacin alternativa y favorable a los pueblos debe abordar al mismo tiempo al menos cinco problemas: la austeridad, la deuda pblica, los bancos privados, la zona euro y la oposicin a las polticas autoritarias. La alternativa tambin tendra que afrontar otros problemas, como el aumento el racismo y la crisis ecolgica.

El manifiesto llama, a la luz de la experiencia de 2015 en Grecia, a ampliar el campo de las fuerzas que no mantienen ilusiones con respecto a la UE y la zona euro, y poner por delante una autntica perspectiva de ruptura con la UE tal y como ahora est constituida: Hay que partir de la constatacin de que tanto la UE como la zona euro no son reformables, asevera.

El texto analiza la posibilidad de que fuerzas de izquierda radical accedieran al gobierno de distintos pases europeos, incluido el espaol: Algunos podran replicar que si un gobierno de izquierda gobernase en Espaa, podra utilizar el peso de la economa espaola (4 economa de la zona euro de acuerdo a su PIB ) en la negociacin con los principales gobiernos de la zona y obtener concesiones que Tsipras no haba podido conseguir. Qu concesiones? La posibilidad de una recuperacin de la economa y el empleo mediante gastos pblicos masivos y por lo tanto con un dficit pblico considerable? Berln, el BCE y al menos cinco o seis otras capitales de la zona euro se opondran a eso! Posibilidades de tomar medidas muy fuertes con respecto a los bancos? EL BCE apoyado por la Comisin rechazar esa opcin. Se trata, concluye el texto, de adoptar una estrategia internacionalista y preconizar una integracin europea de los pueblos opuesta a la del gran capital.

Si no hay presin de la calle y de los lugares de trabajo para cambios reales y para rechazar compromisos viciados, vendr un futuro sombro

El texto califica a los pases perifricos, entre los que se encuentra el espaol, como los eslabones dbiles de la cadena de dominacin intraeuropea. Tras Grecia, donde Syriza no consigui un cambio positivo en 2015, los otros eslabones dbiles de la cadena en donde la izquierda radical podra acceder al gobierno en los prximos aos son, especialmente, Espaa y Portugal. Podra ser tambin posible, en un futuro, en Irlanda, en Eslovenia, en Chipre, etc. Eso depender de muchos factores: la capacidad de la izquierda radical de aprender las lecciones del ao 2015 y de avanzar propuestas anticapitalistas y democrticas que generen adhesiones. Tambin depender del grado de movilizacin popular: Si no hay presin de la calle, de los barrios, de los lugares de trabajo para cambios reales y para rechazar compromisos viciados, vendr un futuro sombro, augura.

Las diez propuestas de Los retos de la izquierda en la zona euro son las siguientes: La necesidad para un gobierno de izquierda de desobedecer; comprometerse a llamar a la movilizacin popular y a organizar una auditora de la deuda con participacin ciudadana; poner en marcha un control de capitales; socializar los sectores financiero y energtico; crear una moneda complementaria, no convertible y debatir de la salida del euro para adoptar una posicion clara al respecto; reformar radicalmente la fiscalidad; desprivatizar, recomprar las empresas privatizadas por un euro simblico; poner en marcha un amplio plan de urgencia para la creacin de empleo socialmente til y para la justicia; y emprender un verdadero proceso constituyente.

Una primera conclusin se impone: sin tomar medidas soberanas y unilaterales fuertes de autodefensa, las autoridades nacionales y los pueblos que los han elegido para romper con la austeridad no podrn acabar con la violacin de los derechos humanos perpetrada a demanda de los acreedores y de las grandes empresas privadas y dar una primera respuesta al problema de la deuda ilegtima.

A partir de mayo de 2010, la deuda se convirti en un tema crucial en Grecia y en el resto de la zona euro. El primer programa de 110.000 millones de euros implementado por la Troika constituida para su elaboracin y ejecucin provoc un enorme y abrupto aumento de la deuda pblica griega. El mismo proceso se repiti en Irlanda (2010), Portugal (2011), Chipre (2013) y en Espaa bajo una forma peculiar.Los programas tenan cinco objetivos fundamentales:

1.- Permitir a los bancos privados |1| recibir una ayuda pblica con el fin de no pagar la factura del estallido de la burbuja de crdito privado que haban creado y evitar una nueva crisis financiera privada internacional de gran amplitud. |2|

2.- Dar a los nuevos acreedores pblicos, |3| que sustituyeron a los acreedores privados, un enorme poder de coaccin sobre los gobiernos y los Estados de los pases perifricos con el fin de imponer una poltica de austeridad radical, de desregulaciones (en contra de toda una serie de conquistas sociales), de privatizaciones y de fortalecimiento de prcticas autoritarias (vase el punto 5).

3.- Preservar el permetro de la zona euro o sea, mantener dentro de la zona euro a Grecia y a otros pases de la periferia lo que constituye una potente herramienta en manos de las grandes empresas privadas europeas y de las economas que dominan esa zona.

4.- Hacer que la profundizacin de las polticas neoliberales, en particular, en Grecia, aunque tambin en otros pases de la Periferia, sea un ejemplo y un medio de presin para el conjunto de las poblaciones europeas.

5.- Reforzar a escala europea (tanto en el mbito de la UE como de cada Estado miembro) formas autoritarias de gobierno, sin recurrir directamente a nuevas experiencias de tipo fascista, nazi, franquista, salazarista o del rgimen de los coroneles griegos (1967-1974). |4|

Debemos aprender del fracaso de la poltica adoptada por el gobierno de Alexis Tsipras en 2015 para romper con la austeridad. As mismo, es necesario ser concientes de las limitaciones de la experiencia del gobierno socialista minoritario de Antonio Costa en Portugal. |5|

Una orientacin alternativa y favorable a los intereses de los pueblos debe abarcar, al mismo tiempo, la austeridad, la deuda pblica, los bancos privados, la zona euro y la oposicin a las polticas autoritarias. El balance del periodo 2010-2016 en la zona euro es bien claro: es imposible salir de la austeridad sin aportar respuestas al menos a esos cinco problemas. Por supuesto, se necesita agregar que la alternativa debe tambin abordar otros problemas, como la crisis climtica y ecolgica, la crisis humanitaria ligada al fortalecimiento de la Europa fortaleza que cada ao condena a una muerte segura en el Mediterrneo, o en otros lados, a miles de personas inmigrantes o demandantes de asilo, la crisis de Oriente Prximo. Se trata tambin de luchar contra la extrema derecha y el aumento del racismo. Teniendo en cuenta la victoria de Donald Trump, y despus de la aparicin del movimiento amplio que ha llamado a luchar en primera lnea contra Trump y sus proyectos, la izquierda anticapitalista eco-socialista, los movimientos sindicales, sociales, feministas y ecolgicos europeos deben construir puentes con las fuerzas que resisten en Estados Unidos.

Una gran parte de la izquierda radical con representacin parlamentaria tena, y todava tiene, una percepcin errnea de la integracin europea mediante la UE y la zona euro. Para explicarlo en forma simple, esta izquierda ve en la UE y a la zona euro ms ventajas que inconvenientes, y considera que tanto la UE como la zona euro son compatibles con la vuelta a polticas socialdemcratas, con un poco menos de injusticia, con cierta recuperacin del keynesianismo.

Es fundamental, basndose en la experiencia del ao 2015, ampliar el campo de las fuerzas que no mantienen ilusiones con respecto a la UE y la zona euro, y que ponen por delante una autntica perspectiva ecosocialista, de ruptura con la UE tal como ahora est constituida. Hay que partir de la constatacin de que tanto la UE como la zona euro no son reformables.

En 2015, todos y todas pudieron comprobar que es imposible convencer, segn la legitimidad que ofrece el sufragio democrtico y por simple discusin, a la Comisin Europea, al FMI , al BCE y a los gobiernos neoliberales, en el poder en los otros pases europeos, que tomen medidas que respeten los derechos de los ciudadanos griegos as como de los pueblos en general. El referndum del 5 de julio de 2015, que combatieron con el chantaje y la coaccin (como el cierre de los bancos griegos 5 das antes del referndum) no los convenci de la necesidad de hacer concesiones. Por el contrario, pisoteando los derechos democrticos fundamentales, radicalizaron sus exigencias.

Ciertamente, en principio, se tendra que haber tomado, y se podra haber hecho, una serie de medidas en el mbito europeo para recuperar la economa, reducir la injusticia social, volver sostenible el reembolso de la deuda y dar oxgeno a la democracia. Yanis Varoufakis, como ministro de finanzas, haba realizado en febrero de 2015 propuestas que iban en ese sentido. Se trataba de cambiar la deuda griega por dos nuevos tipos de obligaciones: 1. obligaciones indexadas al crecimiento; 2. obligaciones llamadas perpetuas, en el sentido de que Grecia reembolsara nicamente los intereses pero a perpetuidad. |6| Las propuestas de Varoufakis, a pesar de ser moderadas y perfectamente factibles, no tenan, en realidad, ninguna posibilidad de ser aceptadas por las autoridades europeas.

Es el caso de toda una serie de propuestas que apuntaban a aliviar radicalmente la carga de la deuda de Grecia y de muchos otros pases europeos (por medio de la mutualizacin de las deudas, por la emisin de eurobonos eurobonds- etc.). Tcnicamente, podran haberse implementado pero es importante darse cuenta que en el contexto poltico y con la relacin de fuerzas que prevalece en la UE, los pases con gobiernos progresistas no pueden esperar ser escuchados, respetados y todava menos apoyados por la Comisin Europea, el BCE o el MEDE (Mecanismo europeo de estabilidad). El BCE tiene los medios para asfixiar el sistema bancario de un Estado miembro de la zona euro cortndole el acceso a la liquidez. Como ya se mencion, el BCE lo utiliz en Grecia en 2015. La Unin bancaria y el poder arbitrario del BCE refuerzan los medios de coaccin de los que disponen las instituciones europeas para hacer fracasar una experiencia de izquierda.

Ahora, los tratados coaccionan fuertemente en materia de deuda y dficit. En trminos absolutos, las autoridades europeas, incluido el consejo de ministros, podran decidir la derogacin de esos medios de coaccin teniendo en cuenta la situacin de crisis (y de hecho, ya lo hicieron con gobiernos que estaban de su lado) |7| pero claramente no tienen la ms mnima intencin. Por el contrario, tanto esas instituciones como el FMI y los gobiernos neoliberales de otros pases combatieron activamente el gobierno griego a pesar de que este ltimo se mostraba muy moderado (lo menos que podemos decir). La mayora de los medios y numerosos dirigentes polticos europeos presentaron a Alexis Tsipras y Yanis Varoufakis como rebeldes, incluso como radicales antieuropeos. La Troika combati la experiencia que se estaba desarrollando en Grecia entre enero y julio de 2015, con el fin de demostrar a todos los pueblos de Europa de que no hay alternativas al modelo capitalista neoliberal.

La capitulacin del primer gobierno de Alexis Tsipras no les fue suficiente, los dirigentes europeos y el FMI exigieron y obtuvieron del segundo gobierno de Tsipras la profundizacin de las polticas neoliberales al atacar un poco ms el sistema de seguridad social, en particular el sistema de pensiones, al acelerar las privatizaciones, al imponer mltiples cambios en el mbito jurdico y legislativo que constituyen retrocesos estructurales fundamentales a favor del gran capital y contra los bienes comunes . |8| Todas esas nuevas medidas y contrarreformas refuerzan la injusticia y la precariedad. Si los acreedores acaban por acordar una nueva reestructuracin de la deuda, |9| sera a condicin de proseguir con el mismo tipo de polticas. En ese caso una reduccin de la deuda no constituira ni una victoria ni un premio consuelo. Sera solamente una medida que tendra como fin garantizar la continuacin de los reembolsos e intentar evitar una recuperacin vigorosa de las luchas sociales. Una primera conclusin se impone: sin tomar medidas soberanas unilaterales, sobre la base de la autodefensa, las autoridades nacionales y los pueblos que las eligieron para romper con la austeridad, no podrn acabar con la violacin de los derechos humanos perpetrada a demanda de los acreedores y de las grandes empresas privadas.

Algunos podran replicar que si un gobierno de izquierda gobernase en Espaa, podra utilizar el peso de la economa espaola (4 economa de la zona euro de acuerdo a su PIB) en la negociacin con los principales gobiernos de la zona y obtener concesiones que Tsipras no haba podido conseguir. Qu concesiones? La posibilidad de una recuperacin de la economa y el empleo mediante gastos pblicos masivos y por lo tanto con un dficit pblico considerable? Berln, el BCE y al menos cinco o seis otras capitales de la zona euro se opondran a eso! Posibilidades de tomar medidas muy fuertes con respecto a los bancos? EL BCE apoyado por la Comisin rechazar esa opcin.

Lo que tambin es seguro es que si las fuerzas de izquierda radical accedieran al gobierno de pases como Portugal, Chipre, Irlanda, Eslovenia o las tres repblicas blticas, no podrn convencer a la Comisin ni a la direccin del BCE de permitirlas de romper fuertemente con la austeridad, con las privatizaciones, Estos gobiernos tendran que resisitir y tomar medidas unilaterales para defender a su pueblo Y si varios movimientos de izquierda subiesen al poder simultneamente en varios pases de la zona euro y exigieran conjuntamente una negociacin? Por supuesto, estara muy bien pero esa posibilidad tambin la tenemos que descartar aunque ms no sea por el calendario electoral.

Podra ser que un gobierno de izquierda en el poder en Pars, como sera el caso si Mlenchon ganase las elecciones presidenciales de mayo de 2017, acompaado de fuerzas de la izquierda radical en las siguientes legislativas, forzara una reforma del euro? Es la hiptesis del equipo de campaa de Jean-Luc Mlenchon. Pero podemos, razonablemente, dudar de esa posibilidad. Admitamos que Mlenchon accede a la presidencia de Francia y constituye un gobierno. As que querr aplicar un conjunto de medidas de justicia social e intentar conseguir una reforma del euro. De todo eso, qu ser posible? Evidentemente, para un gobierno de izquierda en Francia ser posible desobedecer los tratados y hacer respetar sus opciones, pero no podr lograr una reforma profunda de la zona euro. Para conseguir eso, seran necesarias victorias electorales simultneas de la izquierda, tanto en los principales pases como en varios pases perifricos. Dicho esto, est claro que un gobierno de la Francia insumisa, y de sus aliados, que tomara medidas unilaterales a favor de la poblacin de Francia y de los pueblos del mundo (por ejemplo, para anular de manera unilateral las deudas de Grecia y de los pases llamados en desarrollo con respecto a Francia) podra tener un papel positivo en Europa.

Aunque hagamos este anlisis, no se trata de buscar una salida nacionalista a la crisis. Tanto como en el pasado, es necesario adoptar una estrategia internacionalista y preconizar una integracin europea de los pueblos opuesta a la continuacin de la integracin actual, que est completamente dominada por los intereses del gran capital.

Los eslabones dbiles de la cadena de dominacin intraeuropea se encuentran en los pases perifricos. Si Syriza hubiera adoptado una estrategia correcta, podra haber habido un cambio positivo en 2015. Pero no fue el caso. Los otros eslabones dbiles de la cadena en donde la izquierda radical podra acceder al gobierno en los prximos aos son, especialmente, Espaa y Portugal. Podra ser tambin posible, en un futuro, en Irlanda, en Eslovenia, en Chipre, etc. Eso depender de muchos factores: la capacidad de la izquierda radical de aprender las lecciones del ao 2015 y de avanzar propuestas anticapitalistas y democrticas que generen adhesiones Y tambin depender, sin la menor duda, del grado de movilizacin popular Si no hay presin de la calle, de los barrios, de los lugares de trabajo para cambios reales y para rechazar compromisos viciados, se tendr un futuro sombro.

Diez propuestas para no repetir la capitulacin que se produjo en Grecia

Para evitar repetir la capitulacin que se produjo en Grecia en 2015, he aqu diez propuestas para la movilizacin social y la accin de un gobierno realmente al servicio del pueblo, que se deben poner en marcha de forma inmediata y simultnea.

La primera propuesta es la necesidad, para un gobierno de izquierda, de desobedecer, de manera muy clara, y anunciada previamente, a la Comisin Europea. El partido que pretenda, o la coalicin de partidos que pretendan gobernar y, por supuesto pensamos en Espaa, debern negarse a obedecer desde el comienzo, a las exigencias de austeridad, y se deber comprometer a rechazar el equilibrio presupuestario. Ser necesario decir: No aceptaremos la obligacin decretada por los tratados europeos de respetar el equilibrio presupuestario porque queremos aumentar los gastos pblicos para luchar contra las medidas antisociales y de austeridad; y para emprender la transicin ecolgica. Por consiguiente, el primer punto es el de comprometerse de una manera clara y determinada a desobedecer. Despus de la capitulacin griega, es esencial abandonar la ilusin de obtener de la Comisin Europea y de los otros gobiernos europeos el respeto a la voluntad popular. Conservar esa ilusin nos conducir al desastre. Debemos desobedecer para imponer el respecto de la voluntad popular.

Segundo punto: Comprometerse a llamar a la movilizacin popular. Tanto en el mbito de cada uno de los pases como en el europeo. Eso tambin fracas en 2015 en Grecia y en Europa. Es evidente que los movimientos sociales europeos no estuvieron a la altura de las circunstancias en cuanto a movilizaciones se refiere, a pesar de que hubo algunas, no mostraron un nivel suficiente de solidaridad con el pueblo griego. Aunque tambin es cierto que la orientacin estratgica de Syriza no prevea hacer un llamamiento a la movilizacin popular en el mbito europeo, ni tan solo llamar a la movilizacin popular en Grecia. Y cuando el gobierno de Tsipras llam a la movilizacin para el referndum del 5 de julio de 2015, fue solo para no respetar, despus, la voluntad popular del 61, 5 % de los griegos y griegas que se negaron a obedecer a las exigencias de los acreedores y rechazaron sus propuestas.

Recordemos que a partir de fines de febrero de 2015 y hasta junio del mismo ao, Yanis Varoufakis y Alexis Tsipras hicieron declaraciones que iban en la direccin de convencer a la opinin pblica que un acuerdo era posible y que la situacin se arreglara. Imaginemos que despus de cada negociacin importante, por el contrario, hubieran explicado todos los entresijos, mediante comunicados pblicos, por declaraciones orales a los medios, tomando la palabra en los espacios pblicos, ante la sede de las instituciones europeas, en Bruselas y otros lados. Imaginemos que hubieran desvelado lo que se tramaba, eso habra desembocado en concentraciones de miles o de decenas de miles de personas, y las redes sociales habran difundido ese discurso alternativo a centenares de miles o millones de personas.



Tercer punto: Comprometerse a organizar una auditora de la deuda con participacin ciudadana. Las situaciones en los 28 pases de la Unin Europea son diferentes, incluso dentro de la zona euro. Hay pases europeos en los que la suspensin del reembolso de la deuda es una necesidad absoluta y prioritaria, como es el caso de Grecia para poder responder ante todo a las necesidades sociales y garantizar los derechos humanos fundamentales. Es tambin un elemento clave de una estrategia de autodefensa. En Espaa, Portugal, Chipre, Irlanda, depende de la relacin de fuerzas y de la coyuntura. En otros pases, es posible realizar primero una auditora y luego decidir sobre la suspensin de los reembolsos. Estas medidas deben implementarse teniendo en cuenta la situacin especfica de cada pas.

Cuarta medida: Poner en marcha un control de movimiento de capitales. Y saber muy bien lo que eso significa. Aclarar perfectamente que la idea no es prohibir a los ciudadanos y ciudadanas transferir algunos cientos de euros al extranjero. Porque, es evidente, que las transacciones internacionales estarn autorizadas hasta un cierto monto. Por el contrario, se trata de implantar un control estricto sobre el movimiento de capitales por encima de esa suma.



Quinta medida: Socializar el sector financiero y el sector de la energa. Socializar el sector financiero no consiste solamente en desarrollar un polo bancario pblico. Se trata de decretar un monopolio pblico sobre el sector financiero, o sea, sobre los bancos y las compaas de seguros. Debe ser una socializacin del sector financiero bajo control ciudadano. Por consiguiente, transformar el sector financiero en un servicio pblico. |10| En el marco de la transicin ecolgica, por supuesto, la socializacin del sector de la energa es tambin una medida prioritaria. No puede haber transicin ecolgica sin monopolio pblico del sector de la energa, tanto en el nivel de la produccin como de la distribucin.



Sexta propuesta: Creacin de una moneda complementaria, no convertible y el inevitable debate sobre el euro.

Ya sea en el caso de una salida del euro o de mantenerse en la zona euro, es necesario crear una moneda complementaria no convertible. En otras palabras, una moneda que sirva, en los circuitos cortos, a los intercambios en el interior de un pas. Por ejemplo, para el pago del aumento de las pensiones, del aumento de los salarios a los funcionarios, para el pago de impuestos, para el pago de los servicios pblicos Utilizar una moneda complementaria permite apartarse y salir parcialmente de la dictadura del euro y del Banco Central Europeo.

Por supuesto, es inevitable el debate sobre la zona euro. En varios pases, la salida de la zona euro es tambin una opcin que debe ser defendida por los partidos, los sindicatos, y los movimientos sociales. Algunos pases de la zona euro no podrn realmente romper con la austeridad y emprender una transicin ecosocialista sin abandonar la zona euro. En el caso de una salida de la zona euro, habra que: o poner en marcha una reforma monetaria redistributiva, |11| o aplicar un impuesto excepcional progresivo para ms de 200.000 euros. Esta propuesta solo concierne al patrimonio lquido, por lo tanto, no concierne al patrimonio inmobiliario (casa, etc).

Sptima medida: una reforma radical de la fiscalidad. Suprimir el IVA sobre los bienes y los servicios de consumo bsicos, como la alimentacin, la electricidad, el agua (hasta un cierto consumo por individuo), |12| y otros bienes de primera necesidad. Por el contrario, un aumento del IVA sobre los bienes y productos de lujo, etc. Necesitaremos tambin un aumento de los impuestos sobre los beneficios de las empresas privadas y de los ingresos por encima de una determinada cantidad. Dicho de otro modo, un impuesto progresivo sobre los ingresos y sobre el patrimonio. La vivienda habitual debera estar exonerada del impuesto por debajo de un cierto monto que variara en funcin de la composicin de las personas que habitan en la casa. La reforma de la fiscalidad debe producir efectos inmediatos: una reduccin muy sensible de los impuestos indirectos y directos para la mayora de la poblacin y un aumento muy sensible para el 10 % ms rico y para las grandes empresas.



Octava medida: Desprivatizaciones, recomprar las empresas privatizadas por un euro simblico. Desde este punto de vista, utilizar el euro podra verse hasta simptico, al pagar un euro simblico a aquellos y aquellas que se hubieran beneficiado de las privatizaciones. Y reforzar y extender los servicios pblicos bajo control ciudadano.

Novena medida. La puesta en marcha de un amplio plan de urgencia para la creacin de empleo socialmente til y para la justicia. Reducir el tiempo de trabajo con el mantenimiento de los salarios. Abrogar las leyes antisociales y adoptar leyes para remediar la situacin producida por una deuda hipotecaria abusiva, que concierne prioritariamente a pases como Espaa, Irlanda, Grecia Eso se podra resolverse muy bien mediante una ley, evitando procesos judiciales (ya que hay muchos procesos por deudas hipotecarias en los que las familias se tienen que enfrentar a los bancos). Un Parlamento podra decretar por ley la anulacin de las deudas hipotecarias menores a 150.000 euros por ejemplo. Eso permitira evitar ir a juicio. Se trata tambin de implementar un amplio programa de gastos pblicos con el fin de relanzar el empleo y la actividad socialmente til, favoreciendo los circuitos cortos.

Dcima medida: Emprender un verdadero proceso constituyente. No se trata de cambios constitucionales en el marco de las instituciones parlamentarias actuales. Se tratara de disolver el parlamento y de convocar una eleccin por sufragio directo de una Asamblea constituyente. Por supuesto, se tendr que tener en cuenta las cuestiones de nacionalidades, etc. pero se trata de abrir un verdadero proceso constituyente, ya sea con respecto a las nacionalidades o al Estado como tal. Y de buscar insertar ese proceso en otros procesos constituyentes europeos.

Estas son diez propuestas de base para someter a debate. Pero una cosa es cierta, las medidas que se deben tomar, tienen que ir a la raz de los problemas y aplicarse simultneamente puesto que se necesita un programa coherente. En ausencia de la puesta en marcha de medidas radicales anunciadas desde el comienzo, no habr ruptura con las polticas de austeridad. No hay margen de maniobra para romper con las polticas de austeridad sin tomar medidas radicales contra el gran capital. Los que piensan que eso se puede evitar, son liantes que no podrn obtener avances reales concretos. En el mbito europeo, dada la arquitectura europea y como la crisis del capitalismo es de tal extensin, no hay un espacio real para polticas productivistas neokeynesianas. El ecosocialismo no debe quedar al margen sino estar en el centro del debate, de donde deben venir las propuestas inmediatas y concretas. Es necesario llevar a cabo la lucha contra la austeridad y emprender el camino del anticapitalismo La transicin ecosocialista es una necesidad absoluta e inmediata.