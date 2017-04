Una mirada revolucionaria a La Iliada

Homero, el Oriental

Desde 1950 el historiador especializado en la Antigedad Hans Erich Stier se preguntaba qu poda haber en la Grecia antigua que no se hubiera tomado prestado de Oriente. Estableca una lista impresionante de los prstamos materiales y espirituales que Grecia haba tomado de un Oriente que dej su impronta en los ms diversos dominios de la vida griega de los tiempos arcaicos 1. Oriente se impone en tanto que centro de influencia determinante, dominante y revolucionario 2 de este periodo que se denominar orientalizante. Cuando Stier publica su texto los descubrimientos de la arqueologa sobre los que se basa al exhumar unas culturas claramente ms antiguas que la griega conocida hasta entonces no permiten ya duda alguna sobre la importancia y el sentido de la transferencia cultural que solo se pudo operar desde el Este al Oeste.

Seguramente Walter Burkert es quien ha ofrecido la mejor visin de conjunto sobre la variedad de los contactos culturales revelados por la arqueologa. Entre muchos ejemplos cita el tmpano de bronce datado del siglo VIII antes de Cristo que se encuentra actualmente en el museo de Hraklion, [y que] se suele admitir que representa a Zeus y los Curetes Es, por tanto, la representacin ms antigua del dios supremo griego , escribe. Y contina: Aunque los libros ilustrados sobre la religin griega no osan la mayor parte de tiempo mostrar este asirio.

A los medios acadmicos les ha costado mucho tiempo admitir lo que la cultura griega antigua deba a las culturas del Oriente Prximo antiguo. Todava les costar ms aceptarlo en lo que concierne a la creacin literaria. Renunciar al prestigio de la anterioridad resulta an ms difcil.

Solo tarda y progresivamente tendrn lugar las reacciones ante los descubrimientos de los documentos literarios provenientes de las diferentes culturas del Oriente Prximo antiguo, de las que se observaron similitudes con las epopeyas homricas y la biblia hebraica desde que en el siglo XIX se descifr la escritura cuneiforme mesopotmica. A partir de entonces las reacciones se concentran en la literatura mesopotmica, que presenta el mayor corpus de textos del Oriente antiguo y desde el siglo IX hasta la destruccin de la capital asiria, Nnive, en el ao 612 antes de nuestra era da testimonio de contactos directos entre griegos y asirios. La aportacin oriental ms importante, la escritura alfabtica, haba llegado a los griegos a principios de esta poca.

Los estudios comparativos privilegian por el momento La Iliada. Por ejemplo, Burkert en Die Griechen und der Orientiv [Los griegos y Oriente] 3 y Martin West en The East Face of Helicon [La cara este de Helicon] establecieron muchos paralelismos entre el repertorio oriental y la epopeya troyana. Revelaron unas relaciones manifiestas en lo que se refiere a los panteones divinos y la mitologa en su conjunto, pero tambin unas similitudes impactantes concernientes a los motivos y el propio estilo entre la obra homrica y las epopeyas acadias. Algunos extractos homricos parecen ser traducciones directas sobre todo de los clsicos Enuma Elish, Gilgamesh y Atrahasis. Adems, ambos investigadores encontraron en el texto de la epopeya troyana el eco de acontecimientos que remitan a la historia asiria.

Quien dice Homero dice literatura. Pero si durante mucho tiempo se ha cuestionado en su principio mismo la influencia oriental sobre las epopeyas que se le atribuyen es porque Homero no es solo literatura. Homero es tambin el ancestro supremo, el Padre de Europa, el comienzo cuya culminacin sera este continente. Y es que Grecia es Europa y todos los europeos son descendientes de un genio original surgido prcticamente de la nada.

Esta visin es lo que viene a trastocar la irrupcin de un Oriente que inspira a Homero. Un Oriente que rompe la imagen de un aislamiento provinciano (segn la frmula de Franz Dornseiff, uno de estos de outsiders [intruso] de ayer a los que la investigacin da hoy la razn) de los pueblos de la Antigedad. Y este Oriente es lo que estar en el centro de la controversia ms importante de estas ltimas dcadas en torno a la epopeya troyana y su autor.

La controversia fue desencadenada por la obra Homers Heimat [La patria de Homero], cuyo subttulo era Der Kampf um Troia und seine realen Hintergrnde [La Guerra de Troya y su verdadero trasfondo], publicada en 2008 y precedida tres meses antes de su publicacin de un artculo del diario Frankfurter Allgemeine Zeitung titulado Se ha resuelto el enigma homrico.

El libro del escritor, poeta, ensayista y comparatista austriaco Raoul Schrott y actualizado en 2010 multiplica las sonadas revelaciones sobre los orgenes de La Iliada y la identidad de su autor: el verdadero Homero es un escriba que trabaja para los asirios. Polglota, habla al menos acadio adems de griego, domina la escritura cuneiforme y bebe directamente de textos escritos de Oriente Prximo para redactar su obra en cilicio. A veces incluso llega a hacer corta y pega. Un peridico publicar el titular Era el gran Homero un plagiario?.

La historia de la investigacin homrica es una historia de querellas. Al igual que la que opuso entre 2001 y 2002 al arquelogo Manfred Korfmann y el historiador Frank Kolb, la disputa actual se desarrolla en este campo de batalla privilegiado que es el espacio germanfono desde Prolegmenos a Homero (1797) de Friedrich August Wolf. Sin embargo, es indita por varios motivos: por su duracin, por sus protagonistas (por primera vez un hombre de letras desata el revuelo) y, sobre todo, por la pasin que suscita. Otro hecho sin precedentes es que supera los crculos eruditos para llegar al gran pblico y los medios se hacen eco masivamente: Raoul Schrott incluso se ganar el derecho a aparecer en el telediario de la segunda cadena de la televisin alemana ZDF.

Las reacciones suscitadas por su libro y las consecuencias son al menos tan importantes, si no ms, que su contenido. El debate apenas haba comenzado cuando el Banco Central Europeo organiz una conferencia en Francfort en mayo de 2008 con el tema De dnde viene Europa? Contexto del debate en torno al Homero de Raoul Schrott. La respuesta de una parte del mundo cientfico no se hizo esperar: un coloquio interdisciplinario internacional reunir los das 13 y 14 de noviembre de 2008 a helenistas, fillogos, asirilogos, hititlogos y otros especialistas del Oriente Prximo antiguo para debatir las tesis de Schrott. Los trabajos de este coloquio, organizado por la Universidad de Innsbruck en esta ciudad y en el que participaron West y Burkert, se publicaron, junto con contribuciones ulteriores, en la obra Lag Troia in Kilikien? [Se encontraba Troya en Cilicie?]. Segn sus editores, el objetivo de esta obre colectiva es desapasionar el debate y sacar a la luz las pistas que debern servir de base a toda discusin sobre el autor de La Iliada y su epopeya.

Aunque ya no se puede discutir la contribucin oriental a la poesa homrica, las respuestas acerca del valor que hay que concederle son divergentes: se puede considerar esencial en el proceso de creacin o bien representa solo un aspecto marginal? Burkert reconoca sobre todo a Schrott el mrito importante de haber demostrado que en lo que concierne a La Iliada, los diversos vnculos con las diferentes formas de textos provenientes de las culturas de Oriente Prximo no son marginales sino constitutivos. Ya en 1964 el fillogo H. Petriconi pona de relieve que escribir sobre la literatura griega sin saber nada de la de Oriente Prximo se ha vuelto tan imposible como estudiar la literatura romana sin conocer la griega.

Desde el punto de partida sobre el terreno de los orgenes y de la identidad la querella provocada por Raoul Schrott demuestra hasta qu punto Homero es una pieza fundamental de una construccin que inventa lo oriental y lo occidental para instalarlos en una polaridad antagnica y duradera. En esta composicin la Guerra de Troya se transforma en un primer enfrentamiento y su desenlace en triunfo original de uno sobre otro. Debido a que hay que salvar esta jerarquizacin (que resuena en la afirmacin de No todas las civilizaciones son parecidas, por retomar las palabras de H.E. Stier) algunas personas todava se obstinan en minimizar el papel de Oriente en la creacin homrica. Lo que Homero debe a Oriente es mnimo, escribe Robin Lane Fox (Reisende Helden 2011, traduccin aumentada de la versin original Travelling Heroes, 2008).

Joachim Latacz, fillogo y especialista en Homero, es el jefe de estos minimalistas que todava se resistirn mucho tiempo a la evidencia. La ideologa de los orgenes no es particularmente permeable a los hechos acumulados por la ciencia histrica. Otras personas estn tentadas de recuperar a Homero en el otro sentido: Somos los hijos Oriente, se poda leer en la prensa. Sin embargo, este frente levanta menos la voz. El autor de La Iliada no conoce ni Oriente ni Occidente, no ms que estos otros polos que son Asia o Europa y que pertenecen a una divisin posthomrica del mundo. Homero no es europeo. Es griego? Eso depende de la respuesta a la pregunta: desde cundo Grecia es griega?

Este debate nunca ha tenido eco en Francia. Ahora bien, la integracin definitiva de Oriente en el campo de estudios homricos est reformulando la problemtica esencial de la gnesis y de la composicin de La Iliada y trastocando los dems trminos de una cuestin homrica ms que nunca plural. As, tanto los paralelismos literarios como la referencia a la historia asiria forman parte de los elementos que llevan a una nueva datacin de la epopeya: emerge un consenso que sita La Iliada en la segunda mitad del siglo VII. Para West, entre 680 y 640 4.

El viejo enigma homrico no se ha resuelto sino que se ha enriquecido con ingredientes nuevos: Dnde y cmo conoci Homero unos textos orientales? Por el momento, Raoul Schrott da las respuestas ms inditas y radicales a estas preguntas. Pero sigue siendo el nico que sita la Guerra de Troya en Cilicia y considera a Homero greco-asirio. Mucho antes que l Luciano de Samosata presenta en La Historia verdadera (Siglo II) a un Homero que al hablar de s mismo afirma ser un babilonio. Walter Burkert imagina a Homero como un poeta que ha amasado su saber en una escuela aramea.

La investigacin sigue preguntndose sobre las posibles zonas de interseccin de las culturas griega y de Oriente Prximo que vieron emerger una obra como La Iliada y sobre las complejas vas de transmisin de los materiales orientales. Pero Homero ya ha empezado a reintegrar el mundo que era el suyo: un mundo en movimiento, unos espacios geogrficos que se confunden y en los que circulan imgenes e ideas, en el que un prncipe de Karkemish afirmaba conocer doce lenguas y cuatro escrituras. Un prncipe que nunca haba odo hablar de identidad nacional 5 ...





Notas

1 Probleme der frhgriechischen Geschichte und Kultur , Historia (1950).

2 Walter Burkert, The Orientalizing Revolution, Harvard University Press, 1992.

3 Actualizacin alemana de la versin original italiana traducida al francs con el ttulo de La tradition orientale dans la culture grecque, Macula, 2001.

4 The Making of the Iliad, Oxford University Press, 2011.

5 Entrevista a Walter Burkert en el diario FAZ , 17 de enero de 2008.





Dalila Zouaioui-Becker, residente en Colonia, ha participado en conferencias literarias. Actualmente prepara nuevos encuentros sobre los temas El Olimpo a ambos lados del Rhin: comparacin de las traducciones francesa y alemana de La Iliada y Heinrich Heine, Abu-l-Ala y el dilogo inter-abrhamico. Tambin es traductora de rabe/francs/alemn.

