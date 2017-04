Entrevista Luis Daniel Torres Rodrguez, escritor, docente e investigador

Luis Daniel Torres Rodrguez (Puerto Rico, 1961-) es uno de nuestros ms prolficos escritores. Daniel Torres es a su vez docente e investigador de Espaol y Estudios Latinoamericanos en Ohio University. Es egresado de la Universidad de Puerto Rico (Literatura Comparada y Estudios Hispnicos, B. A.), de la Universidad del Estado de Nueva York (Espaol, M.A.) y de la Universidad de Cincinnati (Espaol, Ph.D.). Luis Daniel es novelista, ensayista, poeta, cuentista, crtico literario, antlogo, todo ello dentro de lo que ha sido una labor de hispanista forjada durante las pasadas tres dcadas desde Ohio, Estados Unidos. Es oriundo de Caguas, un pas que se ha venido forjando en Puerto Rico, pas con el que ha mantenido una constante colaboracin literaria que le ha permitido -como pocos escritores de la dispora boricua- estar presente an en su ausencia. A partir de su trabajo literario de mayor reconocimiento, Luis Daniel nos da respuesta de lo que ha venido haciendo. Sus respuestas como mis preguntas son para que nos vayamos conociendo y que le vayamos reconociendo a Daniel Torres el trabajo creativo qu hace y cmo lo hace y ha hecho.

- Wilkins Romn Samot (WRS, en adelante) Eres un docente que investiga y escribe relatos. Hace cerca de un ao nos vimos brevemente en Carolina, Puerto Rico. Presentasteis una nueva edicin de unos relatos que tratan de unas cabroneras de sobre veinte aos. Son cuentos viejos, miradas viejas, observaciones viejas, es decir, historias de tres y no de dos cuerpos. Es el libro por el que te conocimos, las historias por las que nos conocemos. De qu trat o tratas en esa coleccin de historias de tres cuerpos?

- Luis Daniel Torres Rodrguez (LDTR, en adelante) Muchas gracias por esta entrevista WRS! Cabroneras: Historias de tres cuerpos es la historia de amores poliamorosos, entre tres, son cuentos que nunca envejecen porque en la cultura del Caribe y en la cultura del mundo hay personas que aman a ms de una persona al mismo tiempo. Llmesele adulterio tambin desde la tradicin judeocristiana: No cometers adulterio; o llmesele tringulo amoroso, en estas historias se explora un primer tringulo de dos mujeres y un hombre (en los primeros tres cuentos), y luego, tres tringulos entre hombres en Puerto Rico, Yucatn y Estados Unidos. Seis cuentos que matemticamente reproducen esa combinacin de seis entre dos, tres. Yo soy el producto de un tringulo amoroso, el de mis padres, y a su vez tambin he reproducido tringulos en mis relaciones amorosas. Y en todo este entramado triangulero se alza el dolor de la traicin como eje del melodrama para contar estos relatos. Fjate que nunca he dejado de pensar en el dolor tan grande que mi nacimiento le ha de haber causado a la esposa de mi padre cuando supo que yo vena en camino De ah, tambin nace el exorcismo que es Cabroneras: Historias de tres cuerpos todo. El prlogo del escritor Max Chrriez a la edicin 20 aniversario explica muy bien estos gajes del oficio amoroso entre tres.

- WRS Cmo surgi la oportunidad de trabajarle? Qu relacin tiene esa coleccin de cuentos con tu trabajo creativo y tu trabajo docente-investigativo entonces y hoy?

- LDTR Cabroneras se escribe y publica despus de mi primera novelita azul, Morirs si da una primavera (1993) que ganara el Premio Letras de Oro 1991-1992 de la Universidad de Miami y de la American Express. Un premio que buscaba en su momento dar a conocer la literatura escrita en espaol por latinxs en Estados Unidos, pero que no encontr un mercado en aquel momento. Estos fueron mis primeros dos libros publicados. Y aunque me considero sobre todo poeta, comenc publicando narrativa. No fue hasta el ao 2000 que sali Fusilado dios en Isla Negra Editores, casa que se convertira en mi medio de difusin de los textos creativos que escribo (aunque hace dos aos se edit la coleccin de ensayos breves La isla del (des)encanto: Apuntes sobre una literatura boricua actual). A la cabeza es esta empresa editorial caribea ha estado el poeta dominicano-puertorriqueo Carlos Roberto Gmez Beras, quien es para m el mejor editor del mundo. Como docente e investigador, mi trabajo creativo informa tanto mi trabajo en el saln de clases como mi quehacer como crtico literario. Todo va de la mano y es parte de un engranaje. Morirs la escrib mientras trabajaba en mi tesis doctoral sobre el Barroco de Indias que culmin en el mismo 1993 con la publicacin de El palimpsesto del calco aparente: Una potica del Barroco de Indias (sobre tres poetas coloniales y su diferencia del Barroco espaol) en la editorial Peter Lang de Nueva York. Y Cabroneras tambin me ayud para empezar a moldear otro libro de crtica literaria, mi Verbo y carne en tres poetas de la lrica homoertica en Hispanoamrica (sobre Enrique Giordano, Manuel Ramos Otero y Nstor Perlongher) que se publicara en Chile en el 2005 bajo el sello de Cuarto Propio. Como ves, hay siempre un contrapunto entre mi trabajo creativo y mi trabajo de docencia y de crtica. Verbo y carne, por ejemplo, tambin lo frag en un seminario de Ertica en Hispanoamrica con mis estudiantes de postgrado.

- WRS Si comparas tu crecimiento y madurez como persona, docente, investigador y escritor entre la poca que te gradas de la Universidad de Puerto Rico (1984) con tu poca actual de docente-investigador y escritor en Ohio, Estados Unidos, qu diferencias observas en tu trabajo creativo? Cmo ha madurado tu obra? Cmo has madurado t?

- LDTR Se trata de estar de uno y otro lado, pero estar en los dos lados porque cuando eres estudiante aprendes de tus compaerxs y aprendes de tus profesorxs, pero cuando ests del lado del saln en el que toca ensear, le devuelves la batuta a la clase para que ellxs aprendan tambin entre ellxs y contigo porque el trabajo del verdadero maestro es devolverle la voz a lxs estudiantes para que sean ellxs quienes exploren y aprendan, y t meramente eres un moderador, como un director de orquesta que a la vez tambin es dirigido por los msicos. De 1979 a 1984 yo fui el ser ms feliz del mundo en la UPR. Fue una poca de crecimiento en el Recinto de Ro Piedras, mi Alma Mater. Yo estaba en dos concentraciones, Literatura Comparada y Estudios Hispnicos, y sobreviv la huelga de 1982 y eso nos sirvi a todos para madurar polticamente. Cuando estaba a punto de terminar mi carrera tomaba yo cursos tambin de Lneas Areas y Turismo en Emory Career Academy porque como deca mi Moma, la mujer que me cri, con qu se come la literatura?, y yo pensaba utilizar mi entrenamiento en lenguas (ingls, italiano, portugus y francs) para trabajar en una lnera area como Air France y escribir al llegar a casa de un trabajo que no tuviera nada que ver con la literatura, como recomendaba Manuel Puig. Pero una tarde, la Dra. Mercedes Lpez Baralt, mi mentora del Programa de Estudios de Honor, me hizo una pregunta que cambi mi vida para siempre, Danielito, dnde vas a hacer la maestra?. La respuesta a esa pregunta fue mi maestra en la universidad del estado de Nueva York en Stony Brook, mi doctorado en la University of Cincinnati y mis viajes de estudio a la Fundacin Ortega y Gasset en Toledo, Espaa y a la Universidade de Coimbra en Portugal hacia mediados y finales de los aos 80 con sendas becas. En 1990, acab mi doctorado y comenc a ensear en Ohio University, donde he estado desde entonces, y donde tuve el privilegio de llevar estudiantes a Mrida, Yucatn, Mxico, de 1993 a 2013, para estudiar lengua, literatura y cultura hispnicas. Con todas estas experiencias, mi trabajo creativo y mi obra literaria ha madurado a travs del tiempo con lecturas, re-lecturas y experiencias que han forjado mi vida de maestro de espaol y escritor. Yo he madurado como persona, como pedagogo y como artista. Pero es un proceso que no acaba an a mis 56 aos. Cuando yo sea grande me gustara escribir libros como los de Almudena Grandes que mueven masas. Algn da lograr el virtuosismo de una novela como El corazn helado, que es para m una obra literaria perfecta. O la certeza de una prosa como la de El hombre que amaba los perros, novela escrita por Leonardo Padura Fuentes. A eso aspiro llegar algn da como escritor

- WRS Eres especialista en poesa latinoamericana colonial y contempornea. Daniel, cmo visualizas tu trabajo creativo con el de tu ncleo generacional de investigadores y escritores con los que comparte o ha compartido en Puerto Rico y Estados Unidos? Cmo has integrado tu trabajo creativo a tu docencia?

- LDTR Los que brincamos el charco de Puerto Rico a Estados Unidos somos lo que nos llam la gran escritora puertorriquea Magali Garca Ramis (autora de Felices das to Sergio): la generacin de la fuga de cerebros. Otro compaero de mi generacin, Luis Ral Albaladejo en un artculo clsico en la revista En rojo del semanario Claridad nos etiquet la generacin soterrada. En los aos 80, muchos estudiantes de la UPR continuamos estudios de postgrado en Estados Unidos. A la universidad del estado de Nueva York en Stony Brook llegamos ocho de nosotros a estudiar desde la UPR y casi todos hoy en da somos profesores de planta con permanencia (tenure) en varias universidades de este pas en el que vivo y en Puerto Rico mismo porque pudieron volver de este exilio profesional obligado. Ese ncleo generacional de escritores-profesores, muchos de ellos, formamos parte de una revista que se llam Filo de juego, que comandaban Juan Carlos Quintero Herenica (profesor en Maryland) y Rafa Acevedo (profesor en Puerto Rico) y de esa misma camada surgieron voces como Mayra Santos Febres (profesora en la UPR). Con ella me une la aventura del Festival de la Palabra porque me comision la creacin de un Programa Acadmico durante el festival que ya va a entrar en su tercer ao ahora en 2017. Como ya contest en la pregunta anterior, mi docencia informa mi trabajo creativo y uno se nutre del otro. El saln de clase es el mejor lugar para llevar a acabo este experimento porque puedes compartir con tus estudiantes a travs de talleres de creacin literaria muchas de las tnicas necesarias para escribir poesa, cuento, novela, ensayo u otros gneros como la crnica o la crtica literaria. Cuando visito Puerto Rico siempre tengo en el horno un libro por presentar, un congreso por organizar como el Programa Acadmico del Festival de la Palabra, o ahora en junio, que voy para el CLiQ, Congreso de Literatura Queer, que organiza el escritor Max Chrriez de la Editorial La Tuerca en la UPR, Carolina, y en el que nos conocimos t y yo, cuando present Cabroneras, su edicin 20 aniversario. Este ao voy a presentar la edicin 10 aniversario de mi segunda novela, Conversaciones con Aurelia, una historia de dragas, de travestis, de hombres que se visten de mujer y se construyen como mujer para lipsinkear en el escenario de El pjaro azul sus amores y desamores a travs de sus tormentos internos o para celebrar quines son de verdad. Y esto no est tan alejado de lo que poetas virreinales como Don Carlos de Sigenza y Gngora, Sor Juana Ins de la Cruz, Juan del Valle y Caviedes y Hernando Domnguez Camargo, entre otros, hicieron en el siglo XVII americano, como criollos que buscaban su lugar en el mundo del imperio espaol de ultramar a travs de calcar el estilo barroco en su propio estilo y crear as una especie de palimpsesto o amalgama de muchas escrituras en una esencial.

- WRS Cmo concibes la recepcin a tu trabajo creativo dentro de Puerto Rico y fuera, y la de tus pares?

- LDTR Hay una cita de Juan Gelp que contesta muy bien esta pregunta: a pesar de las artimaas que se le han tendido a la literatura puertorriquea, dicha literatura sigue existiendo, en sus mejores manifestaciones, como escritura que se encarga de sobresaltar y enfrentarse al poder Mi trabajo creativo ha tenido una recepcin tal vez limitada, aunque ahora que estaba corrigiendo el PDF de la versin final de Aurelia para enviar a prensa, me top con varias tesis que se han escrito sobre la novela, unos artculos en Francia como el de Nicolas Balutet, otros aqu en USA. Pienso tambin que esta draga mala que es Aurelia lleg a venderse en la Librera Berkana en Madrid, que es una librera de la comunidad LGBT en las Espaas Se present en San Juan, Santo Domingo, Mrida (la de Yucatn) y en Estados Unidos. La recepcin que han tenido mis pares est mejor representada por la internacionalizacin de la literatura puertorriquea que representan las novelas de una Mayra Santos Febres, pero que vena desde antes con Edgardo Rodrguez Juli, Luis Rafael Snchez, Ana Lydia Vega, Lourdes Vzquez y otrxs escritorxs que han hecho escuela a travs de premios internacionales como el Juan Rulfo o el modo de difusin de sus obras allende nuestros mares. Los de la generacin del 80 tal vez nos hemos mantenido un poco ms en nuestro espacio insular, pero hay varios colegas como Juan Carlos Quintero Herencia que presenta sus libros en USA o Edgardo Nieves Mieles que se pasea por Mxico y es un poeta conocido en ese pas hermano, as como en Centroamrica. Otro ejemplo son las mltiples ediciones a los dos lados del Atlntico del maravilloso libro de cuentos de Luis Negrn, su Mundo cruel que es nuestro mejor bestseller isleo. Lo que falta es una industria del libro en Puerto Rico que aglomere a todos los trabajadores de la palabra y que pueda lanzar nuestra literatura a los mejores mercados y plataformas del mundo (como ferias del libro internacionales), no slo de habla espaola, y se hagan ediciones continentales. Algn da lo lograremos. No olvidemos que ya tenemos un Premio Rmulo Gallegos, nuestro brillante Eduardo Lalo con una novela como Simone, que es la novela de la ciudad de San Juan y de su gran diversidad caribea, de la isla como lugar del encuentro de varias identidades, como la china, que comenta nuestra condicin de sujetos postcoloniales.

- WRS S que vos es de Caguas, Puerto Rico. En Caguas se creen ahora que son un pas. Te consideras un escritor puertorriqueo o no? O, ms bien, un escritor, sea este puertorriqueo o no. Por qu? Jos Luis Gonzlez se senta ser un universitario mexicano. Cmo se siente vos?

- LDTR Yo soy boricua de pura cepa. Nac Luis Daniel Carrasquillo Cotto, de los Carrasquillo del Barrio Caaboncito en Caguas, Sector Los Carrasquillo. Pero como soy hijo ilegtimo, fui dado en adopcin a los doce aos, aunque desde los dos viva ya con la familia Torres Rodrguez, quienes fueron mis paps adoptivos, ya fallecidos. Pertenezco a cuatro familias, Carrasquillo, Cotto, Torres, Rodrguez y s, Caguas es nuestro pas. Hubo una poca en que detestaba mi pueblo porque quera irme de ah, deca que lo mejor de Caguas era la salida para San Juan. Pero ahora, mucho tiempo despus, me doy cuenta que extrao recorrer las calles de Caguas, el olor de los rboles de la Plaza Palmer, plantarme frente al reloj de flores que es el emblema del pueblo, y mirar hacia la Catedral Dulce Nombre de Jess de un lado y la alcalda del otro, todo redeado de montaas, porque el Valle del Turabo es mi nico lugar en el mundo. Ah algn da he de volver. Cuando caigo en una trampa de la nostalgia como sta, extrao tambin el balcn de mi casa en la Calle Madrid nmero 24, esquina con la Calla Domingo Lasa, y todas esas historias que se han colado a travs del eco de la memoria en mi propia literatura. A la misma vez soy un escritor puertorriqueo que vive en Ohio y que despus de recorrer algunas partes del mundo (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Mxico, Espaa, Francia, Italia, Portugal, Cuba, Repblica Dominicana me falta el Oriente como frontera-) tambin me siento como un ciudadano del mundo, como nos ense Borges. Conoc a Jos Luis Gonzlez (JLG) en 1982 en los pasillos de la UNAM, cuando intent estudiar en el Colegio de Mxico en el DF. Pero econmicamente no me fue viable. Y una cosa que me dijo el Maestro JLG fue que l nunca haba dejado de ser puertorriqueo y eso se nota en toda su literatura. Es posible dejar de ser puertorriqueo? Esa mancha de pltano, como decimos en la Isla, es lo que nos distingue, nos paremos donde nos paremos somos animales antillanos... Se nos nota a legua.

- WRS Cmo integras tu identidad tnica y tu ideologa poltica con o en tu trabajo creativo y tu formacin en Estudios Hispnicos, Literatura Hispanoamericana o Latinoamericana?

- LDTR Soy un mulato cuartern que siempre ha tenido inquietudes de izquierdas, pero como deca uno de mis mejores escritores y del cual he escrito dos libros, el mexicano Jos Emilio Pacheco, mis opiniones polticas estn en reparaciones. Es tan difcil emitir una opinin informada viviendo en este rincn del sureste de Ohio, en la regin ms pobre de Estados Unidos, en las montaas de Appalachia, donde se puede ver de primera mano el fracaso del sueo americano. Porque el Condado de Athens, donde yo vivo, es uno de los ms pobres de la nacin supuestamente ms rica del planeta. Es verdad que el ghetto dorado de Ohio University, donde trabajo, es un oasis entre tanto problema socioeconmico, pero no tienes nada ms que ir al supermercado para verle la cara a la pobreza y a la miseria de ese sueo americano fallido: la falta de educacin, los servicios mdicos en banca rota y un pas que ha elegido a un presidente por estar en contra de otro y no querer elegir a una mujer a la presidencia porque tambin haba una desconfianza intrnseca a los demcratas y a los Clinton. Como profesor de lengua y literatura lo mejor que puedo hacer es educar y siempre es un proceso lento. En mi clase del semestre pasado, Raza, gnero y dispora en el Caribe hispnico, tuve una estudiante appalache que me coment en uno de los exmenes orales lo cercana que se senta a las lecturas sobre el Caribe hispnico, a la negociacin de identidades que ella tena que hacer como estudiante de primera generacin en la universidad. Porque ella tambin haba conocido la carencia que mucha de la literatura del Caribe muestra, y al final para ella, no era tan distinto crecer en Appalachia como crecer en el Caribe hispnico, en un lugar como Puerto Rico. Para m fue uno de esos momentos en los que la docencia te ensea que no ests tan lejos de tu origen.

- WRS Cmo se integra tu trabajo creativo a tu experiencia de vida como estudiante antes y despus de tu paso por la Universidad de Puerto Rico? Cmo integras esas experiencias de vida en tu propio quehacer de docente en Ohio hoy?

- LDTR En la contestacin a la pregunta pasada te comentaba precisamente esto. Yo tambin soy el primero de mi familiar nuclear que tuvo acceso a la universidad. Mi pap era agricultor, fue bombero, fue taxista, y luego volvi al campo. Mi mam cocinaba en el Centro Head Start del Residencial Ral Castelln y comenz planchando ropa en Caguas. Mi hermana trabaj en fbricas y en construccin. Mi hermano es maestro de Educacin Fsica y deportista. Mi pap adoptivo fue Croupier del casino del Hotel Caribe Hilton y mi mam adoptiva era ama de casa. Esta experiencia de vida me permite llevar a los estudios una perspectiva de la clase trabajadora que sabe de primera mano cun importante es la educacin. No todos mis estudiantes son de primera generacin en la universidad, pero tener de profesor a una persona con mi experiencia de vida creo que les facilita a mis chicxs poder visualizar la literatura que estudiamos. O cuando se trata de clases de lengua, hay todo un rico vocabulario de la calle y de expresiones idiomtias de distintas partes de nuestra Amrica que puedo complementar por mis viajes y mi experiencia en los pases que he visitado. El paso por la UPR fue clave para m, como dije antes, pero tambin el entrenamiento de maestro de lengua espaola en la maestra y el doctorado aqu en USA, me dieron las armas para desarrollar destrezas como docente que me permiten incorporar la tecnologa en el saln de clases para que la lengua que estudiemos sea una lengua viva y no slo memorizar vocabulario y conjugar verbos. Se trata de contextualizar el aprendizaje de una lengua con las expresiones de su cultura: cine, televisin, literatura, arte, videojuegos, cmic strips, series televisivas, etc. Todo lo que nos permita adquirir el dominio de otra lengua y su cultura. Ah el viaje de estudios al extranjero es crucial. De los mejores momentos como pedagogo fue cuando por veinte aos ense en Mrida, Yucatn a mis estudiantes de Ohio porque lo que aprendan en el saln de clase lo practicaban inmediatamente al salir por la puerta del saln de clases.

- WRS Qu diferencia observas, al transcurrir del tiempo, con la recepcin del pblico a tu trabajo creativo y a la temtica queer del mismo? Cmo ha variado?

- LDTR Mi mismo trabajo ha variado. En la ltima lectura que hicimos aqu en Ohio University un grupo de escritores de Mxico, Bolivia, Puerto Rico, Guatemala y Estados Unidos, le mis poemas ms recientes que lidian con el fenmeno de la nostalgia. Slo dos poemas queer le en esa lectura. Aunque he publicado ya dos ediciones aniversario de dos obras de temtica LGBT y ahora en junio sale otra, y la novela que preparo es la culminacin de una triloga de historias de dragas o travestis, tengo en el candelero una memoria a llamarse La historia de Danielito sobre el nio que una vez fui y del cual he contado parte de su historia en esta entrevista. La recepcin de mis libros ha ido en aumento porque cuando yo comenc en 1981 publicando en Taller de Poesa 1981, una plaquette, chapbook u octavilla del taller de poesa liderado por otra de mis ms preciadas mentoras, la poeta Mara Arrillaga, autora de Ciudades como mares y Maana Valentina, jams pens que llegara a tener la carrera que he tenido como profesor, ensayista y escritor. Un libro requiere al menos diez aos de publicado para que se pueda medir no slo el xito editorial (que no he tenido ninguno), pero s las crticas y los estudios donde los lectores profesionales aprecian el trabajo de los autores. Hay un grupo de lectores de literatura LGBT en Puerto Rico que conoce mis libros, pero todava hay muchos que no me conocen y estas ediciones aniversarios que se han ido publicando en los ltimos aos son una manera de llegar a las nuevas generaciones. O cuando algn profesor asigna mis textos y me llegan pedidos por Facebook o por correo electrnico de estudiantes vidos de aprender. A lo largo del tiempo he mantenido una correspondencia espordica con ellxs y me he dado cuenta que hay lectorxs nuevxs a los que mis viejas palabras les dicen algo. Al principio era la novedad de escribir sobre lo queer como un escndalo, pero ahora es continuar una conversacin sobre el lugar de este apartado en nuestra cultura y de libros como Morirs si da una primavera, Cabroneras, Fusilado dios, Mariconeras, debellaqueras (poemario que mereci el Premio Nacional de Poesa 2009 del PEN Club de Puerto Rico), y ver as qu tienen todava que decirle a lxs lectorxs de nuevas generaciones.

- WRS - Qu otros proyectos creativos tienes pendientes?

- LDTR Ya te cont de la memoria La historia de Danielito y te mencion de pasada Lucy, t qu sabes, que es la tercera novela de la triloga de dragas o travestis sobre las trans ya viejas y lo que deben pasar para continuar siempre vigentes en un mundo donde la construccin del gnero sigue siendo un reto. Para Lucy llegar a ese punto de la vejez donde es totalmente aceptada, porque nadie se fija en las viejas, es su momento mximo. La novela abre con el entierro simblico y real de Aurelia por un grupo de dragas que se dirigen al cementerio marino Santa Magdalena de Pazzi en el Viejo San Juan, que es conocido como el cementerio de los prceres, y hacia all se dirigen ellas Calle Norzagaray arriba para esparcir las cenizas de Aurelia entre las tumbas frente al mar. Y lo dems se va cocinando a fuego lento entre clases, conferencias, compromisos, viajes y dems pendientes hasta que tenga el tiempo de sentarme y terminar de escribirla Otro proyecto que tengo es la ensaystica completa de la poeta Mara Arrillaga a titularse Ocurrencias gozosas: La ensaystica de Mara Arrillaga. Ya estamos terminando el proceso de digitalizacin de los textos para armar y editar todo el manuscrito, y buscar editor. Este ejercicio de recopilar las obras de un mismo autor lo hice con Dulce canoro cisne mexicano: La poesa completa de Carlos de Sigenza y Gngora (2012), libro que se public en Barcelona en la editorial Paso de Barca, y lo continu con la recopilacin de toda mi poesa (in)completa hasta 2011 porque haba comenzado a publicar en 1981 mi primer poema en Taller de poesa 1981. El volumen se llam En (el) imperio de (los) sentidos: Poesa (in)completa 1981-2011 (2013) y sali en Isla Negra Editores. Finalmente, tengo una idea que no he madurado y que es una coleccin de cuentos a llamarse Confesiones de un Chacn Dancer y un divertimento literario que se titular Diva Undercover, sobre un hombre gay que se viste de macho y vive como tal desde las fronteras del clset, aunque es una diva total y absoluta. Siempre las fronteras entre los gneros sean literarios o de indentidad sexual, me llaman la atencin.





Wilkins Romn Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realiz estudios avanzados en Antropologa Social y Derecho Constitucional.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.