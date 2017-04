Entrevista a Eduardo Garzn, economista y autor de Desmontando los mitos econmicos de la derecha

La economa convencional esconde la ideologa con ecuaciones matemticas

CTXT

La cada de Lehman Brothers en septiembre de 2008 y, con ella, la puesta en cuestin del orden econmico mundial no se ha saldado, desgraciadamente, con un cambio profundo en la orientacin de las polticas pblicas que rigen la vida social. A pesar de la persistencia y de la relativa buena salud del neoliberalismo, el malestar provocado por la crisis est llevando a que cada vez ms economistas realicen trabajos para refutar los mitos econmicos dominantes. Uno de estos casos es el de Eduardo Garzn (Logroo, 1988) que, con su ensayo Desmontando los mitos econmicos de la derecha. Gua para que no te la den con queso (Ediciones Pennsula), ha construido todo un antimanual para mostrar la verdadera cara de la economa dominante: un laberinto de razonamientos con apoyo matemtico destinado a enmascarar una ideologa al servicio de la conservacin del statu quo y de los privilegios de las clases dominantes.

Cmo es el proceso de aprendizaje de la economa en la universidad? Qu efectos acaba produciendo en los futuros economistas?

Se trata de un adoctrinamiento sutil. La ciencia econmica es algo muy plural, con mltiples enfoques. El problema es que se ensea solo uno de ellos y se priva a los alumnos de conocer el resto de las perspectivas. Las personas que acaban estos estudios terminan pensando que el enfoque aprendido es el nico posible y, despus, ejerciendo como profesores, empresarios o tertulianos, actan como si conociesen la verdad absoluta.

Muchos economistas le diran que estos juicios econmicos vienen apoyados por razonamientos matemticos

Cuando hablamos de la Economa, nos referimos a una ciencia social sujeta al libre albedro del ser humano. Todo tiene mucho ms que ver con la tica, con la moral, con la poltica y con el poder que con la resolucin de un problema matemtico. Por ejemplo, si un ayuntamiento tiene un presupuesto para construir o bien un colegio o bien una iglesia pero no las dos cosas, ese problema no tiene una nica solucin, no va a haber ninguna ciencia exacta que nos diga qu hacer. Eso depender ms bien de las preferencias de cada una de las personas que se vayan a ver afectadas por esta decisin, lo que nos traslada a un mbito subjetivo y de opinin. Por tanto, cuando uno intenta aplicar a esta realidad tan compleja y tan subjetiva herramientas matemticas, no est utilizando instrumentos verdaderamente tiles para entenderla.

Y los modelos matemticos? Son herramientas muy precisas...

La corriente convencional en Economa utiliza modelos matemticos, pero partiendo de una serie de premisas que son como verdades indemostrables, que se dan por ciertas y que constituyen las reglas del juego que condicionan los resultados de la aplicacin de la lgica matemtica. Estas premisas no tienen por qu asemejarse en absoluto a la realidad. Una de las ms conocidas afirma que el ser humano es un ser racional y que consume bienes y servicios de acuerdo con una funcin que define sus preferencias. Pero esto es ilgico, porque cada persona es diferente y, por tanto, tenemos preferencias distintas que, adems, estn sujetas a una multitud de variables incontrolables que no se pueden materializar en una ecuacin. Esta es una de las trampas de la ciencia econmica convencional: tratar de presentar una ciencia social como una ciencia exacta a travs de frmulas matemticas y de ecuaciones, disfrazando algo que en realidad es una ideologa.

Este enfoque dominante tiende a fortalecer el statu quoy los intereses de las clases poderosas. Si quieres prosperar en el mundo econmico convencional, se te va a pedir que utilices bien los postulados oficiales. Por ejemplo, en la universidad se te pide una serie de mritos que sern mayores si se ajustan a los postulados convencionales; en cambio, si utilizas un enfoque ms marginal, al estar menos valorado, lo tendrs mucho ms difcil para obtener esos mritos, para publicar en las revistas cientficas, etc. El sistema se retroalimenta mediante este mecanismo.

Afirma que el mercado es una criatura del Estado. Un economista convencional tiende a ver el mercado como un resultado del orden espontneo, del libre intercambio entre las personas, cuanto ms libre, mejor

Cuando uno se aleja de los postulados oficiales, no cuesta mucho entender que el mercado tiene numerosas reglas, un lugar en el que se producen las transacciones comerciales, un procedimiento para realizarlas, etc. Todas estas reglas han sido creadas por el ser humano y por las autoridades competentes y responden a decisiones pblicas que pueden ser autoritarias o democrticas. De hecho, cada uno de los mercados que existen en el mundo es distinto porque responde a decisiones polticas diferentes.

Cuando se dice que se va a desregular el mercado, en realidad, se lo quiere regular en funcin de otros intereses distintos a los existentes. El mercado siempre est regulado. Las Administraciones Pblicas, mediante el salario mnimo, por ejemplo, lo regulan para proteger a los ms dbiles. Los liberales abogan por una regulacin del mercado que no proteja a ningn colectivo frente a otro y en la que cada uno juegue con el poder que tiene. Este es el error del liberalismo: no tiene en cuenta que nacemos con unas reglas del juego trucadas y con agentes econmicos que tienen muchsima ms influencia y poder, por lo que se acaba imponiendo la ley del ms fuerte.

Qu les dira a las personas de clase media o media baja desilusionadas con la poltica y que prefieren tener todo el dinero en sus bolsillos y depender de sus propios ahorros, sin intervencin pblica?

Pues les dira que un autnomo, por muy buena voluntad que tenga, si empieza un negocio y tiene que competir con las multinacionales, que tienen muchos ms medios, poder e influencia, va a acabar perdiendo siempre. Y que la solucin no es darle ms libertad; la solucin est precisamente en el control de los abusos de poder de esas grandes empresas, lo que requiere redisear las reglas de juego. Lo pblico, que no tiene por qu ser la poltica en minsculas, es una herramienta que hay que utilizar de la mejor forma posible, sin corrupcin, de manera democrtica y participativa para disminuir estos efectos perversos. No olvidemos que en el sector privado tambin hay corrupcin y que esta no depende de la naturaleza pblica o privada de las instituciones. Lo que hay que hacer es limitar el poder de determinados agentes para que no se produzcan abusos, cambiar las reglas de juego, proteger a los ms desfavorecidos y controlar a los ms poderosos.

Dice que un Estado monetariamente soberano puede crear todo el dinero que haga falta. Pero esta creacin de dinero puede terminar generando mucha inflacin

Dinero se crea todos los das y, adems, por mecanismos no controlados por la soberana popular, como el dinero bancario. Los bancos privados, al conceder crditos, incrementan la cantidad de dinero que hay en circulacin. Y se nos dice que eso no genera inflacin y, sin embargo, cuando lo hace un Estado, s? Se trata de una postura meramente ideolgica: nos han ocultado que los bancos crean dinero y nos han dicho que sera muy perjudicial que el Estado lo hiciera. El Estado no est constreido financieramente para crear todo el dinero que quiera. Eso no quiere decir que crear todo el dinero que se quiera sea bueno. Pero la idea aqu es darle la vuelta al argumento dominante: un Estado puede crear dinero sin que las cosas empeoren y es bueno disponer de esta herramienta cuando haga falta para garantizar la satisfaccin de nuestras necesidades.

La creacin de ese dinero bancario est detrs del descomunal incremento de los precios de la vivienda en el pasado?

Por supuesto, eso es algo que tambin se oculta. En realidad, lo que provoc ese incremento de los precios fue la burbuja especulativa: muchos compraban para despus vender ms caro. Para eso necesitas dinero y el dinero bancario estuvo detrs estimulando esa conducta. Hoy da el dinero es una herramienta secuestrada; en el pasado, las autoridades pblicas la utilizaban con mayor o con menor xito pero, al fin y al cabo, estaba supeditada a decisiones polticas ms o menos democrticas. Pero ahora la creacin de dinero solo responde a decisiones del sector privado, mientras que la va para generar dinero desde lo pblico est constreida por disposiciones y reglas sobre el dficit pblico, sobre su financiacin, etc. La creacin de dinero fue privatizada hace tiempo y cada vez se intenta privatizar ms, y esto responde a decisiones ideolgicas ms que tcnicas. Cuando los bancos crean dinero, hacen negocio con l; cuando el Estado lo crea, nadie se lucra. Esta es la diferencia.

Una salida del euro implicara un colapso econmico al dejarnos con una gigantesca deuda en una moneda fuerte?

Evidentemente, salirse de una zona monetaria comn de manera no pactada genera muchsimo desequilibrio. Otra cosa es si el impacto negativo se compensa por los beneficios de recuperar tu moneda y dejar de regirte por un proyecto neoliberal como el euro. Pero yo creo que el debate no es si nos salimos del euro o no, porque esta es una sola entre muchas variables. Si nos salimos del euro, aunque podramos acceder a muchas herramientas para mejorar nuestra situacin, teniendo a Rajoy de presidente y aplicando polticas neoliberales como las actuales, podramos acabar incluso peor, ya que al menos ahora tenemos una moneda fuerte que tiene sus ventajas. El debate est, ms bien, en torno a la correlacin de fuerzas existentes: qu polticas vamos a aplicar, a quines van a beneficiar estas esto es lo importante. Si tenemos una correlacin de fuerzas que nos permita beneficiar a la mayora, s tendra sentido salir de la moneda nica. Lo ideal sera conseguir dicha correlacin dentro de la eurozona, pero se trata de algo que se me antoja ms difcil todava.

De lo que dice se deduce que una izquierda en un Estado monetariamente soberano se convertira en una fuerte amenaza para el statu quo

Si una izquierda llegara al poder con soberana monetaria y pudiera crear el dinero para beneficiar a la mayora tendra mucho margen fiscal para cambiar los desequilibrios de renta y de riqueza. Sera una de las herramientas ms importantes, aunque no la nica. No es casualidad que cualquier opinin en este sentido sea atacada con brusquedad para que estas ideas tan peligrosas no prosperen.

La poltica monetaria puede ser de izquierdas?

Efectivamente. La poltica monetaria y la poltica fiscal son dos caras de la misma moneda y tienen que estar controladas por la ciudadana para que no se cometan los abusos que se producen ahora mismo y que benefician a una minora.

Hablando de ideas peligrosas, cmo explica que en tan pocas semanas hayan sido publicados dos libros de Juan Ramn Rallo criticando la poltica monetaria que usted defiende?

No hace falta darle muchas vueltas. Su propio autor ha manifestado haberlos redactado para controlar y frenar una serie de movimientos que considera muy peligrosos. Son peligrosos para los poderosos porque significa poner de manifiesto que existe una herramienta econmica para servir a la mayora social. Entonces se intenta frenar antes de que nazca.

Afirma que podemos generar empleo mediante el trabajo garantizado. Los liberales expresan numerosas crticas a esta medida y, adems, los partidarios de la Renta Bsica Universal tambin tienen sus objeciones

Peor que lo que hoy hay, con ms de cuatro millones de desempleados, no puede ser. Si pones a buena parte de esa gente a trabajar en actividades que mejoren nuestro bienestar, dicho bienestar aumentar de manera vertiginosa. Al remunerar determinadas actividades que son necesarias para la sociedad, estas dejan de ser voluntarias y pasan a la esfera pblica, dignificadas, lo que incrementa el PIB al contabilizar una actividad que antes no se consideraba. La renta bsica es otra opcin, adems, perfectamente compatible con el trabajo garantizado. Creo que debemos aspirar a una renta bsica mayoritariamente en especie, es decir, que cada ciudadano solo por el hecho de haber nacido ya tenga derecho a un alojamiento, a una educacin, a una sanidad, a una determinada cantidad de alimentos, etc. Y, despus, quiere y puede trabajar en una serie de actividades que redunden en el bienestar de todos, que pueda hacerlo. El Estado sera el ltimo garante de este tipo de derechos reconocidos. No tiene por qu haber incompatibilidad entre una y otra medida, siempre que se diseen bien. Es perfectamente factible complementar estas medidas sin que ninguna vea mermadas sus virtudes.

Fuente: http://ctxt.es/es/20170412/Politica/12193/eduardo-garzon-entrevista-economia-neolibaral-renta-basica-CTXT.htm