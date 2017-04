"Errar es humano, insistir en el error es norteamericano y dar en el blanco es musulmn"

Novas Pensatas

En la ciudad de Madison, la capital del estado de Wisconsin, Romeu de Oliveira y Egroj Russell, dos amigos que viven actualmente en los EE.UU., se sientan en un bar mexicano para beber margaritas, probar las carnitas y comentar sobre las ltimas noticias.Egroj le pregunta: - Entonces, Romeu, qu te pareci la justificacin de los Estados Unidos para el ataque terrorista del Presidente Donald Trump a Siria? El ataque de Trump te tom por sorpresa?- No, mi amigo... El ataque de Trump a Siria no me tom por sorpresa porque yo estaba prediciendo que l iba a recurrir al acostumbrado recurso terrorista estadounidense para aumentar su popularidad y credibilidad que estaban en declive en los EE.EE. Es que el ataque con 59 misiles, ordenado por Trump contra el Aeropuerto Shayrat de Siria, no ha pasado, una vez ms, de una exhibicin de la estupidez, la soberbia y la arrogancia del gobierno imperial de los Estados Unidos, debido a que la justificacin para atacar a Siria se reduce a una escandalosa mentira ms, como podemos ver en los informes procedentes de Rusia, Siria, Bolivia y otros pases. Esas fuentes han insistido en la falta de evidencia para apoyar la acusacin de Estados Unidos sobre el uso de armas qumicas por parte del gobierno sirio. As que volvemos al mismo dicho que se invent despus de la cada de las torres gemelas en Nueva York: "errar es humano, insistir en el error es norteamericano, dar en el blanco es musulmn".- Me gustara decirle, Romeu, que le las ltimas declaraciones de la organizacin de los Mdicos Suecos por los Derechos Humanos (SWEDHR) sobre este tema y SWEDHR le culpa a la organizacin de los "White Helmets" (Cascos Blancos) y a los "terroristas moderados" financiados por los EE.UU., por esta puesta en escena del uso de armas qumicas en Siria. Por cierto, el SWEDHR ya haba denunciado a los "White Helmets" por haber sido los responsables por la muerte de los nios en Siria y por el uso de las imgenes de nios muertos como propaganda visual contra el gobierno sirio.- S, Egroj, tambin le esta informacin. Ella tambin muestra que los "White Helmets" es una organizacin financiada por el multimillonario estadounidense George Soros, por los EE.UU. y por la Gran Bretaa; es una organizacin que est vinculada a la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), a Hollywood y a ciertos sectores de la industria cinematogrfica estadounidense. De hecho, esta vinculacin entre los "White Helmets", la CIA, Hollywood, Netflix y el actor y director George Clooney, fue revelada luego despus que el documental "White Helmets" gan el premio Oscar de Hollywood en marzo de 2017.- Esta asociacin entre la presidencia, Hollywood, la CIA, el Pentgono, los militares y los grandes medios de comunicacin no es una cosa nueva, Romeu! Esta asociacin fue revelada al pblico en 1997 de una forma muy inteligente por la pelcula (comedia) de Estados Unidos titulada, "Wag the Dog" que fue exhibida en Espaa con el ttulo de La cortina de humo".- De qu se trata la pelcula?- La pelcula cuenta la historia de un presidente de Estados Unidos que se involucra en un escndalo sexual. Frente al escndalo, a la cada de credibilidad y de popularidad del presidente, uno de sus colaboradores (Roberto de Niro), ligado a la CIA, contrata a un productor de Hollywood (Dustin Hoffman) para inventar una pelcula (pelcula dentro de la pelcula) sobre una guerra de los EE.UU. en el exterior para resguardar al presidente del escndalo. A travs de esta pelcula producida por Hollywood, el presidente de Estados Unidos es capaz de desviar la atencin pblica hacia la "guerra inventada" cinematogrficamente, alejndose del escndalo sexual. La pelcula produce una representacin muy realista de lo que est pasando polticamente en los EE.UU. no solo en el pasado, sino en el presente y el futuro.Egroj mordi un taco de carnitas y luego pregunt: - Hay otras razones por las que t esperabas este ataque terrorista de Donald Trump?- Por supuesto, mi querido Egroj. Estas son las razones: En primer lugar, Donald Trump estaba siendo sometido a acusaciones constantes y sistemticas del Partido Demcrata, de los medios corporativos (CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post ...), de las agencias de inteligencia (CIA, FBI, NSA): bsicamente acusando que Rusia ayud a Trump a ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos.Romeu, tom un sorbo de margarita, y luego continu: - En segundo lugar, Donald Trump estaba siendo perseguido por diversas derrotas sucesivas: no solo en el Congreso (el rechazo de su proyecto para eliminar el Affordable Care Act, el llamado "Obamacare"), sino en la Justicia estadounidense (el rechazo a los "decreto-leyes" que queran prohibir la migracin de la poblacin de siete pases de mayora musulmana hacia los EE.UU.).Romeu, tom un bocado de un taco de carnitas, y en seguida continu: - En tercer lugar, Donald Trump estaba siendo presionado por la cada en su nivel de aprobacin (del 46 al 38 por ciento) en las ltimas semanas frente al pblico de los Estados Unidos. Es decir, que era necesario para Trump iniciar una nueva guerra (o continuar las guerras sin fin en los pases pobres) para detener inmediatamente el declive de su popularidad y de su credibilidad en el pas; y para crear de inmediato un nuevo consenso entre los estadounidenses.Estimulado por el argumento de Romeo, el amigo Egroj reflexiona: - Por lo tanto, Donald Trump, decidi apelar a la misma clase de mentira, al mismo tipo de farsa y al mismo recurso terrorista que haban sido eficaces para todos los presidentes republicanos (y/o demcratas) antes de l. De esta vez el pretexto de Trump para bombardear Siria fue la denuncia (sin pruebas) del uso de "armas qumicas" por el gobierno sirio.-Estamos de acuerdo! El gobierno de Trump est utilizando ilegalmente el mismo tipo de pretexto mentiroso, el mismo tipo de estafa que fue utilizado antes por el gobierno de George W. Bush contra Irak (la acusacin de que Saddam Hussein posea armas de destruccin masiva, armas nucleares), es decir, como un recurso terrorista para invadir a Irak y comenzar la guerra y luego ocupacin de aquel pas.Egroj resume su pensamiento: - En pocas palabras: el nuevo presidente de Estados Unidos (un supremacista, racista y militarista) no hizo ms que continuar (a travs del ataque terrorista hacia Sria de Bashar al-Assad) una larga historia y la perenne tradicin del gobierno estadounidense, es decir, propagar mentiras para engaar a la opinin pblica, de dentro y fuera de los EE.UU. y atacar a las naciones y a la poblacin de los pases pobres del Oriente Medio. Una tradicin que se ha intensificado en las ltimas presidencias por los crmenes de guerra de los gobernantes terroristas y genocidas tales como los ex presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.- El discurso de Trump enga a la opinin pblica durante las primeras semanas en el poder. Las apariencias indicaban que l, como presidente, se portara de manera diferente de los ex presidentes de los EE.UU.; que l hara una poltica independiente de los poderes establecidos previamente. Ahora, Trump hizo un cambio de discurso de 180 grados: Antes, en su discurso, la OTAN no tena mucho valor. Ahora, la OTAN es esencial para sus planes de gobierno. Anteriormente, en su discurso, Rusia era una nacin indispensable, y era necesario tener una buena relacin con Putin para resolver problemas globales. Ahora, en su discurso, las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos han llegado a su punto ms bajo.- Qu tipo de conclusin podremos sacar de todos estos cambios de Donald Trump?- La conclusin que podemos sacar es que el presidente Donald Trump, al igual que todos los presidentes anteriores, fue finalmente sometido al poder del "estado profundo" de los EE.UU. En resumen, a partir de ahora, el presidente Trump, va a escuchar, obedecer y hacer el mismo tipo de poltica que todos los presidentes han hecho antes que l; es decir, se someter a las decisiones del Complejo Industrial-Militar, de las agencias de inteligencia (CIA, FBI, NSA); a las directrices ideolgicas y polticas de los Newcons (nuevos conservadores), a las demandas econmicas financieras de Wall Street y de las empresas multinacionales del imperialismo estadounidense. Esencialmente, nada va a cambiar, absolutamente nada durante el gobierno de Trump.- Est bien hermano! Vamos a tener que dejar esta conversacin en este punto. Tomemos la ltima copa de margarita y vmonos saliendo de inmediato, porque podemos terminar en la crcel. Es ilegal conducir con margaritas en la sangre en este pas de mierda!Fuente: http://novaspensatas.blogspot.com/2017/04/pensatas-de-domingo-errar-e-humano_65.html