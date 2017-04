Trumpismo y los otros 10 jinetes del Apocalipsis de la Bestia (K)

Estos tienen un mismo propsito, y entregarn su poder y su autoridad a la Bestia [...] y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la Bestia, o el nmero de su nombre

Apocalipsis 17,13 y 13,17 (texto citado por K. Marx en El Capital, I, cap. 2 [1873]).

El mundo vive en su momento ms negro pues ni siquiera es segura la supervivencia de la civilizacin en el caso de una gran catstrofe ecolgica marcada por sequas, tornados, inundaciones, elevacin de los mares o de una guerra entre potencias nucleares Guillermo Almeyra





Situacin crtica, crisis y jinetes del apocalipsis

Varios connotados pensadores, investigadores, ingenieros y periodistas han estado planteando, demostrando, alertando e informando sobre potenciales y reales acontecimientos catastrficos y pre-apocalpticos que ponen en total predicamento el futuro inmediato de la humanidad, del planeta y del ecosistema global como tal [1].

En efecto, se trata de una situacin crtica, peligrossima y cuasi apocalptica: pre-apocalptica! Situacin en que nos ha situado, en los ltimos 50 aos y especialmente en los ltimos 20, el modo capitalista de produccin y reproduccin (circulacin-distribucin-intercambio-consumo) como humanidad, como fenmeno vital, y como planeta tierra. As, no se puede seguir hablando simple y neutralmente de causales antropognicos de dicha emergencia, ni tampoco del periodo antropocnico climtico; pues el sistema capitalista, sus leyes, sus dispositivos, sus lgicas, sus contradicciones, sus cosificaciones y sus personificaciones es (son) el (los) causante (s) general (es) de la misma.

El destacado estudioso marxista Jorge Veraza (2011 [2]) demuestra, a partir de los anlisis crticos de Karl Marx, que, en efecto, sus leyes paradjicas y contradictorias han creado una crisis mltiple y civilizatoria que llevan al verdadero colapso, pero sta por s misma, no borra al capitalismo del mapa, pero hace patente: a) para los propios grandes capitalistas la necesidad de remodelar su sistema, y b) a toda la humanidad le demuestra que debe revolucionar tal modo de vida hasta lograr construir una nueva sociedad; y arrumbar como trato viejo en el basurero de la historia al capitalismo so pena de que si no lo hace sucumba en tanto especie animal junto con el resto de las especies tanto vegetales como animales del planeta (p. 4).

Recientemente el gegrafo Julio Garca Camarero [3] seal al capitalismo mismo como la encarnacin del colapso y plante que dicho sistema nos lleva con sus jinetes del apocalipsis, a lomos de sus corceles y a todo galope, hacia el colapso apocalptico comandados por la Bestia como dijo Marx (citando el libro del Apocalipsis en El Capital) o sea, el (K)apitalismo.

Propuestas de los jinetes de la Bestia (K)

El socilogo latinoamericanista Pablo Gonzlez Casanova se refiri en 2010 a 3 de ellos como los ms destacables, cuando plante que:

En estos momentos las ciencias sociales y el pensamiento crtico enfrentan tres problemas centrales: 1) La destruccin de los recursos naturales, el peligro de que desaparezca la vida en la Tierra, el peligro del ecocidio. 2) El peligro de una humanidad que est sufriendo en su inmensa mayora porque el sistema actual de dominacin hace imposible que se resuelvan sus problemas mnimos. 3) El peligro de una guerra con armas que no tienen precedente en la historia de la humanidad y que es mucho ms probable de lo que podemos imaginar por el control de los recursos que buscan los pases altamente industrializados (Estados Unidos en un 80 por ciento) frente a los dems pases.



Por su parte el connotado fsico Stephen Hawking a pesar de proclamarse como optimista hasta el final, en varias ocasiones de 2010 a 2015 ha hecho diversas declaraciones de los peligros destructivos a los que enfrenta la humanidad y la tierra (y hasta el universo). l ha advertido de los peligros del avance rpido y descontrolado de la ciencia y la tecnologa actuales que a pesar de que generan progreso, tambin producen lo contrario (lo malo), pues crean nuevas formas de hacer el mal. En declaraciones recientes a la BBC de Londres ejemplific el progreso (lo bueno) en la posibilidad de que a partir del prximo siglo XXII (y hasta en 1,000 a 10,000 aos) se puedan tener colonias humanas autosostenibles en otros planetas como en Marte; sin embargo advirti de los peligros de la destruccin humanidad-tierra en 100 aos por los siguientes peligros:

1) El desarrollo de la inteligencia artificial, 2) la guerra nuclear, 3) el calentamiento global y 4) los virus (y dems microorganismos de laboratorio causantes de epidemias y pandemias) producto de la ingeniera gentica.

Aunque Hawking es un tanto ingenuo respecto a que el progreso bueno tiene que apuntar a la dispora exoplanetaria para salvar a la humanidad despus de sortear los peligros, sin sealar quin es el demiurgo bestial de estos peligros y por qu la tierra se ha convertido en un lugar frgil en el que no podremos sobrevivir ms de mil aos. El capitalismo para l es una condicin natural de la humanidad pues vislumbra su funcionamiento peligroso como algo propio de los riesgos que nosotros hemos creado [4].

Por su parte el lingista y politlogo norteamericano Noam Chomsky (2016) puso nfasis en dos de los ms peligrosos:

Este es el mundo en el que hemos estado viviendo y en el que vivimos en estos momentos. [1] Las armas nucleares representan un constante peligro de destruccin inmediata pero, al menos en principio, sabemos cmo aliviar la amenaza, incluso cmo eliminarla, una obligacin emprendida (y despreciada) por las potencias nucleares que han firmado el Tratado de No Proliferacin. [ 2 ] La amenaza de calentamiento global no es instantnea, a pesar de su gravedad a largo plazo que podra incrementarse repentinamente. Que tengamos capacidad para lidiar con ello no est del todo claro, pero no puede haber duda de que cuanto ms nos demoremos, ms terrible ser el desastre.

En su turno, el arriba mencionado Julio Garca Camarero recientemente (2016) plante que:

[ ] el sistema capitalista nos lleva con sus 4 jinetes del apocalipsis , a lomos de sus corceles, y a todo galope hacia el colapso apocalptico : 1) El primer jinete el del anticristo, el del becerro de oro ( sistema capitalista y su seguidora la Iglesia Romana-los mercaderes del templo ) con su revolucin verde espolear al corcel del (2) segundo jinete el de la hambruna que generar la muerte de forma muchsimo ms eficiente que juntos el (3) tercer jinete el de las guerras y (4) el cuarto jinete el de las pestes prefabricadas (p. 2).

De esta forma para Garca Camarero, la bomba est a punto de estallar y lo har muy pronto, cuando no quede petrleo suficiente como para que pueda seguir funcionando la agricultura industrial de ciclo abierto , basada en los insumos derivados del petrleo. En ese momento y de golpe se paralizar el 90% del abastecimiento mundial de alimentos que ocupa este tipo de agricultura Y es inevitable que mueran de hambre en pocos decenios miles de millones de seres humanos. Por desgracia en un futuro muy prximo empezar a ser realidad, y lo ms probable es que se combinen dos sistemas de exterminio: i) el que proponen lo que l llama los eco-fascistas (guerras de exterminio y pandemias prefabricadas para acabar con los pobladores sobrantes) y ii) el que proponen las instituciones imperialistas como el BM, el FMI y compaa.

Los 10 jinetes de la Bestia (K)

Desde nuestra perspectiva son 11 jinetes o terrorficas criaturas que llevan el calimbo de la Bestia (K) a continuacin los primeros diez de ellos.

1). En primer lugar, la ms letal, bestial y diablica de las vilezas es la energa nuclear. Por su potencialidad y realidad destructiva masiva, irreversible, irradiadora, etctera. Las mltiples y mejoradas armas nucleares, especialmente las tecno-modernizadas bombas de todo tipo y estilo (misiles ojivales terrestres, submarinos, bombarderos, lanzadores, etc. [5]). Y tambin los reactores nucleares con sus sofisticaciones de cuarta y quinta generacin que son tambin verdaderas bombas de tiempo con sus nefastos accidentes con explosiones y expulsiones de radiaciones mortferas y con sus nefandos desechos, verdaderos detritus radiactivos. Fukushima es considerado el accidente nuclear ms espeluznante habido hasta hoy, pues sus monstruosos y letales efectos radiactivos han contaminado, deformado y matado flora, fauna y ecosistemas de todo el Ocano Pacfico, llegando la radiactividad y las consecuencias malignas a las Costas de Norteamrica (Canad, Estados Unidos y Mxico). Ahora el Ocano Pacfico ya es altamente radioactivo, por lo menos 5-10 veces ms radioactivo que cuando el gobierno de los EE.UU dej caer numerosas bombas nucleares en el Pacfico durante y despus de la Segunda Guerra Mundial [6].

Son todos ellos inmensamente destructores de todo lo medioambiental, incluido planeta, el sistema solar y la galaxia, etc., que puede trastocar apocalpticamente (irradiaciones, explosiones, estallamientos, caos astronmico, etc.) esta parte del universo. Sabemos de las constantes amenazas y alertas de ataques nucleares guerreristas que han puesto en vilo la existencia misma del planeta pues se ha estado al borde de una guerra mundial atmica (invierno nuclear!) con misiles balsticos letales entre los Estados capitalistas que cuentan con arsenales atmicos, principalmente entre Estados Unidos y la URSS (ahora Rusia, pero adems Francia, Gran Bretaa, China, India, Israel, Pakistn, Corea del Norte). Recin a principios de octubre de 2016, EE.UU. se encontr bajo alerta de anti ataque nuclear, denominado DEFCON (Estado de Defensa), de nivel 3, siendo un sistema de alertas utilizado por el Ejrcito estadounidense para indicar el riesgo de una guerra nuclear, el nivel de DEFCON 3 significa que la Fuerza Area de los Estados Unidos est preparada para movilizarse en slo 15 minutos, segn inform el diario britnico Daily Star. El mencionado sistema cuenta con cinco niveles de alerta, el de menor riesgo se clasifica con DEFCON 5, y el ms grave con el DEFCON 1 [7]. Tambin desde la llegada del guerrerista Donald Trump a la silla de la casa se han incrementado las amenazas entre las Coreas, China, Rusia y los EEUU. Los denominados Nuevos Tratados de Reduccin de Armas Estratgicas entre Estados Unidos y Rusia, conocido como New START, slo han servido y sirven para deshacerse de arsenales obsoletos y fabricar novedosas y cibernetizadas (modernizadas) armas estratgicas; en verdad no hay verdadera proscripcin y menos desmantelamiento total de ellas. La guerra nuclear global es una realidad! El ensayista Marcelo Colussi ha indicado el problema trgico que hoy son las irrisorias hiptesis de guerras nucleares limitadas, ya que stas no sern; sino que si se desata un conflicto, nadie sabe cmo terminar, y la citada expresin de Albert Einstein (no s si habr tercera guerra mundial pero si la hay, seguro que la cuarta ser a garrotazos) puede ser quiz exacta; aunque tal vez no haya oportunidad de la cuarta. Y concluye, con lo que coincidimos plenamente, con lo siguiente: Por eso es que en defensa de la toda la Humanidad y de nuestro planeta debemos luchar denodadamente contra esa enfermiza, perturbadora posibilidad.

2) En segundo lugar las biotecnologas: bioingenieras, biogenticas, por ejemplo la riesgosa y recin divulgada CRISPR, tcnica que permite editar, a manera de tijera molecular, para cortar y pegar el genoma de cualquier clula; as, se est usando para editar en laboratorios especializados el genoma de clulas animales y vegetales . Todas esas tecnologas, pues, no slo capaces de modificar y alterar sintticamente (mediante ensamblajes, recombinaciones y recreaciones antinaturales) las mnimas estructuras y procesos de la vida y su reproduccin (genes, cromosomas, genomas); sino, adems, ser y siendo utilizadas para causar destrucciones y mortandades vitales y ecolgicas; por ejemplo con microorganismos quimicalizados como armas de (bio)terrorismo y de guerra bioqumica, causantes de enfermedades, cnceres, epidemias, pandemias y genocidios. Los laboratorios militares, los centros experimentales controlados por Estados nacionales imperialistas e industrias bioqumicas poderosas da a da llevan a cabo experimentos y tcticas de uso y difusin de estas perniciosas tecnologas.

3). En tercer lugar, el complejo industrial de las energas fsiles (petrleo, gas, carbn, esquisto, gasolinas) causante nodal de los gases de efecto invernadero (bixido de carbono [8], metano, xido nitroso, vapor de agua, etc.), causante tambin de los terribles accidentes (derrame y explosiones principalmente) que causan las industrias y empresas trasnacionales de este complejo fosilista; y principal responsable del calentamiento global-local, del colapso climtico, del desquiciamiento de los ciclos bio-atmosfricos, de los derretimientos de los hielos polares y volcnicos, de inundaciones, sequas, incendios, granizos gigantes, tsunamis, ciclones, desplazamientos, desapariciones de poblaciones enteras y miles de enfermedades causadas por la contaminacin [9]. Precisamente respecto al aceleradsimo proceso de deshielo, a finales de 2015, un estudio, publicado esta semana en la revista "Sciences Advances", adverta que los hielos de Groenlandia se estaban derritiendo a una velocidad 7,6% mayor a la que se prevea, afirmaron cientficos tras descubrir que un punto ubicado bajo la corteza terrestre distorsionaba sus clculos; de la misma manera para finales de 2016 y principios de 2017 se report que la extensin de todo el hielo marino ser la menor en los 38 aos de registros satelitales que existen para ese mes, tanto en el rtico como en el Antrtico, y ello, distorsiona terriblemente el frgil equilibrio de las corrientes marinas y de vientos del planeta, pues dichos hielos funcionan como reguladores de toda la estabilidad geoclimtica. El derretimiento del permafrost de Siberia en estas mismas fechas ha causado severas infecciones epidmicas, adems de estallamientos de metano; esto debido a 4 causas principales que se retroalimentan: a) resurgen cepas de microroganismos poco conocidos que se encuentran enterrados o dormidos (biodesechos, cadveres humanos y animales); b) a que reaparecen heces de animales prehistricos que incrementan el metano de la atmsfera; c) liberacin de grandes cantidades de carbn a la atmsfera; y d) reactivacin de microorganismos metagnicos o metabolizadores de nutrientes del suelo del gas metano y otros gases, que los liberan a la atmsfera.

4). El cuarto lugar, la sexta extincin que implica el profundo deterioro de la biodiversidad, la desaparicin de cientos de especies animales y vegetales, agotamiento de recursos vitales como agua [10], nutrimentos, fertilidad, las deforestaciones, desertificaciones, desaparicin y deformacin de ecosistemas (como las selvas, bosques, arrecifes y manglares) etc. Causadas por la acumulacin salvaje de capital/dinero y las industrias trasnacionales extractivistas voraces y depredadoras (como la extraccin minera considerada la ms depredadora, destructora de los hbitats y contaminadora con txicos irreversibles tanto al agua, a los mantos freticos, a los sedimentos, al aire; as como la que ms explota y expone a riesgos extremos a los trabajadores [11]). Lleva tambin cambios radicales de las geografas, de los ciclos y los procesos que han prevalecido durante cientos de miles de aos. Por ejemplo las distorsiones de las estaciones por el cambio de las corrientes martimas de los hemisferios del planeta, y de la inclinacin atmosfrica como lo han sealado el climatlogo Paul Beckwith y el ecologista Robert Scribbler respectivamente [12].

5). En quinto lugar, las ciencias y disciplinas cientficas cibernetizadas (basadas en la teora de los sistemas, en la ciberntica, en la electroinformtica, en la inteligencia artificial, en la robtica y en los conocimientos de las ciencias matemticas y biofsicas) dominadas por el capital y sus tomadores de decisiones (cientficos directores, ingenieros, diseadores, distpicos, etc.), con sus resultados y productos (destacando los dispositivos computarizados) contradictorios y tendientes a controlar, manipular, adormecer, enajenar a los sujetos; y, en ltima instancia, a aniquilar al ser humano como especie. La cibervigilancia, la mediatizacin terrorista y las ciberguerras son medios de esa manipulacin, control y alienacin. As tenemos a las Nuticor (Nuevas Tecnologas de la Informacin, la Comunicacin y la Rebiologizacin) y las cibertecnociencias (sistemtica, complejidad, caos, robtica, electroinformtica, prospectiva, science fiction, exoesqueltica, inteligencia artificial, redes, fractales, computacin cuntica, bioingenieras, tecnociencias aeroespaciales, microtecnologas, etc.) como ciberinstrumentos y ciber aparatajes, y el avance en la confeccin y conversin (por ejemplo, mediante procedimientos tele-neuro-informticos y de microchips) de los ciborgs (robots, androides, humanoides, protsicos, parahumanos, posthmanos, etctera).

6). En sexto lugar, las mega-geo-ingenieras y las nanotecnologas (nanoingenieras), concebidas como dos de las tecnologas representativas emergentes de la revolucin 3.0 y que apuntan hacia la 4.0 (vase ms adelante). Cada una en su nivel escalar (mega y nano) muestran los peligros y riesgos tecnolgicos que implican el estar controladas y bajo los propsitos de los intereses y las mentes pro-capitalistas. Ambas son la expresin de las geo-medidas que las tecnologas de la tercera revolucin tecnoindustrial han alcanzado a desplegar empujando hacia la cuarta transformacin, afectando escalas atmosfricas y milmillonsimas (infinitesimales).

Las primeras con complejos aparatajes y armamentos (como el HARPP financiado por el ejrcito norteamericano [13]) capaces de perturbar el clima y las diversas capas de la atmsfera planetaria (tropsfera, ionsfera, estratsfera, etc.) mediante megarrayos lseres, frecuencias, microondas gigantes, etc., adems de manejar en grandsimas cantidades sustancias muy peligrosas y txicas. Se concibe la geoingeniera como la manipulacin intencional, en gran escala, de los sistemas de la Tierra, frecuentemente se discute como un remiendo tecnolgico para combatir el cambio climtico. Las tcnicas de geoingeniera pueden dividirse en tres grandes reas: manejo de la radiacin solar (reflejar la luz del sol hacia el espacio), remocin de gases con efecto de invernadero y modificacin climtica. La geoingeniera puede referirse a un amplio espectro de tcnicas, desde inyectar partculas de sulfato a la estratosfera o blanquear las nubes, hasta reflejar los rayos del sol, verter partculas de hierro a los ocanos para estimular el florecimiento del plancton (y capturar CO2); bombardear a las nubes con yoduro de plata para provocar lluvia o modificar genticamente ciertos cultivos para que su follaje pueda aumentar el albedo terrestre. [14]

Las segundas con utilizacin de materiales (nanomateriales), dispositivos y mquinas (nanobots) a niveles moleculares, atmicos (tomo por tomo, nanomtricos) con efectos perjudiciales y desconocidos para los seres humanos, los seres vivos y los medioambientes. As la industria nanotecnolgica cuenta actualmente con ms de 2000 lneas de productos en los mercados, muchos presentes en nuestra vida cotidiana (alimentos, cosmticos, productos de higiene, farmacuticos); la cual nos dice la investigadora Silvia Ribeiro no est regulada en ninguna parte del mundo, pese a que aumentan los estudios cientficos que muestran toxicidad en ambiente y salud, especialmente para los trabajadores expuestos en la produccin y uso de materiales con nanopartculas.

7). En sptimo las desigualdades, polarizaciones y exclusiones en el acceso, en el reparto y en el disfrute de los productos necesarios para la produccin-reproduccin de las vidas (comida, agua, aire, ropa, calzado, vivienda, trabajo, salud, etc.) y tambin las riquezas materiales, mentales y espirituales (aparatos y acceso a redes tecnolgicos, educacin, diversin, entretenimiento y esparcimiento, viajes, artes, etc.). Dichas inequidades llevan a las precarizaciones, al desempleo, a la lumpenizacin (delincuencias, prostituciones, secuestros, narcotrficos, contrabandos de especies, personas, rganos etctera), a las hambrunas, a las pobrezas/miserias, a las desnutriciones, a las enfermedades y vulnerabilidades de todo tipo; igualmente a las frustraciones y a vidas miserables, limitadas, infelices, etc. Por ejemplo, actualmente la ONU y las organizaciones alimentarias consideran que hay hambruna cuando ms de 30 por ciento de nios menores de 5 aos sufren desnutricin aguda y la tasa de mortalidad es de dos o ms fallecimientos por cada 10 mil personas todos los das, entre otros criterios de evaluacin. A principios de 2017 ya se enfrentaba la mayor crisis humanitaria desde la creacin de Naciones Unidas, en 1945; ahora ms de 20 millones de personas en cuatro pases (Yemen, Sudn del sur, Somalia y Nigeria) enfrentan inanicin y hambruna [15].

Muchos autores y el mismo Julio Garca Camarero tienen posturas ambiguas respecto al llamado sobrepoblamiento mundial (o explosin demogrfica), que los idelogos del capital desde el clsico T. Robert Malthus vienen sealando como uno de los causantes nodales de las desigualdades, y actualmente hacen clculos de los excedentes de poblacin humana; segn autores, de 3 a 6 mil millones de personas; que como indica Garca Camarero, por ejemplo podra reducirse a cero si se efectuara una equitativa distribucin de los alimentos y de la riqueza y se sustituyera toda la agricultura industrial por agricultura ecolgica [16].

8). En octavo lugar las guerras, las militarizaciones, las carreras/ mercados armamentistas y las violencias de mltiples expresiones (autoritarias, ultraderechistas, ultraizquierdistas, neofascistas/neonazistas) que producen los exterminios militares, las migraciones, los desplazamientos forzados, los racismos, los etnocidios, las inseguridades, las muertes y las poblaciones lisiadas. Dichas guerras, violencias masivas y armamentismos son producto, fundamentalmente, de las competencias geopolticas imperialistas e interimperialistas por aduearse econmica y polticamente de territorios, pases enteros, recursos y zonas estratgicas. Marcelo Colussi (2016) hace un recuento de la situacin de las guerras contemporneas sealando el meganegocio que son para las grandes empresas, casi todas norteamericanas, ligadas a la industria militar como las siguientes; Lockheed Martin (EUA), Boeing (EUA), BAE Systems (Reino Unido), Northrop Grumman (EUA), Raytheon (EUA), General Dynamics (EUA), Honeywell (EUA), EADS (UE), Halliburton (EUA), Finmeccanica (Italia), General Motors (EUA), IBM (EUA). A todas ellas la guerra les da vida y dinero!; en efecto, 100 de ellas tuvieron ventas en 2016 por casi un billn de dlares, teniendo adems incrementos desde 2010 de 60 por ciento (para ellas no hay crisis econmica) . Adems hay que recordar el desarrollo de todo tipo de bombas tanto las hechas con explosivos TNT como con materiales nucleares, han sido catalogadas como el peor invento humano y varias de ellas han sido bautizadas de madres y padres (de la destruccin) y de satanes (satn 1, 2, etc.).

9). En noveno lugar, estn las industrias agro-qumico-alimenticio-farmacuticas polucionadoras de cuerpos y mentes (por ejemplo las drogas cada vez ms sintticas, adictivas y destrozadoras); pues estas ramas industriales controlan la produccin de alimentos, la obtencin de agua, el aseo, la higiene, la belleza, el mercado de los medicamentos y el aparataje de la mafia biomdica dominante. A nivel de la produccin alimenticia, se conoce que cada vez es ms grave la cantidad de txicos que contienen tantos los productos crnicos (por ejemplo bioqumicos con base en hormonas: clembuterol, ractopamine, cimaterol, fenoterol, ritodrine, terbutaline, salbutanol) como los vegetales (pesticidas, herbicidas, insecticidas), y en s toda la cadena alimenticia; y no se diga de los qumicos aadidos a los alimentos enlatados (conservadores, antioxidantes, estabilizantes, emulgentes, gasificantes, colorantes, espesantes, edulcorantes, saborizantes, reguladores del ph, humectantes, etc.). Ms de un milln de personas mueren al ao por dichos txicos.

10). En el dcimo est todo la materialidad circundante, que se ha convertido en nociva, incluidos los cuerpos (societales, individuales, ambientales), los objetos, las mercancas, la produccin, el consumo, las basuras fsicas, qumicas, electrnicas, aeroespaciales, etc. (la mayora de ellas llegan a los mares y se integran a los ciclos biogensicos y biogeoqumicos [17]), de casi todas las industrias capitalistas. Todos estos objetos y productos son altamente dainos formal y realmente; polucionadores, contaminadores, cancergenos; en suma: valores de uso nocivos (o pseudo valores de uso) para la reproduccin de la humanidad, la vida y para el planeta verde-azul; productos y procesos enbucleados como venenos letales que la Bestia K exuda por todos sus poros.



Trumpismo: el Onceavo jinete del fin del mundo

[] la seguridad y la supervivencia de la especie humana enfrentan un serio riesgo debido a que la mortfera dialctica de las armas puede terminar desatando una guerra termonuclear que, an si fuera limitada, tendra efectos catastrficos sobre la vida en el planeta Tierra. Ojal que este aciago curso de accin sea interrumpido antes de que sea demasiado tarde. Si no, ser cuestin de ver otra vez el magnfico film de Stanley Kubrick, Dr. Inslito, o cmo aprend a dejar de preocuparme y amar la bomba para anticipar lo que, desgraciadamente, podra ser nuestro futuro . Atilio Born



10+1). En onceavo lugar, y quiz para los prximos 4 aos (si llegan), est el ms diablico jinete que recin se acaba de encarnar en el malicioso presidente de Estados Unidos Donald Trump, que ha desatado/encabezado el maligno fenmeno del trumpismo, emergido de las peores penumbras para estos tiempos. Como hemos planteado en un texto anterior (Racismo y trumpismo en el pre-apocalipsis: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=221333) el trumpismo es un fenmeno que se ha venido incubando desde hace varios aos en la entraas del capitalismo imperialista yanqui en la era del neoliberalismo rapaz y que ahora este mismo se presenta precisamente con el trumpismo con una renovada faz halconfera con antifaces proteccionistas, nacionalistas y hasta obreristas.

Dicho trumpismo tiene su asiento econmico-social e ideolgico y, por supuesto, electoral, en masas poblacionales norteamericanas relativamente decepcionadas y desamparadas por el obamismo, y que los cabecillas (facciones de industriales, banqueros, polticos, multimillonarios, militares, sionistas, ultradrechistas, fascistas, etc.) y el cabezal mayor (Donald Trump) incitan y justifican esas irritaciones; de ello se constituyen sus posiciones y acciones ultras en racismo suprematista, xenofobia, discriminacin, nacionalismo, proteccionismo, negacionismo/escepticismo climtico, imperialismo etc. Ahora este provocador y desquiciado personaje, arropado desde el Partido Republicano que como dice Noam Chomsky se ha convertido en la organizacin ms peligrosa del mundo, y enfundado en su nombramiento de jefe de las fuerzas armadas de los USA, ha enardecido la carrera armamentista (convencional y atmica) y el militarismo guerrerista feroz que favorece la reactualizacin tecnoindustrial de mortferos armamentos. De esta forma el trumpismo y concretamente D. Trump tiene en sus manos los cdigos y botones nucleares que pueden llevar a la humanidad y al planeta al colapso final.

Ya antes (Racismo y trumpismo en el pre-apocalipsis: Rebelin, 7-01-2017) hemos hecho una caracterizacin de la emergencia y los perfiles autoritarios y siniestros de trumpismo como fenmeno social y geopoltico de los tiempos actuales.

Enseguida slo vamos a proporcionar datos empricos para reafirmar su clara tendencia autoritaria y pre-apocalptica, es decir provocadora y promotora de los desastres hacia el apocalipsis:

a) Form un gabinete de multimillonarios, ultraderechistas y halcones militares, todos ellos viejos lobos en el negocio empresarial del gran dinero, de la gran ambicin y del gran poder militar material para aplastar a los enemigos e indciles.

b) Trump mand borrar los contenedores de la Web de la Casa Blanca que contenan informacin del cambio climtico, del movimiento LGBTT y del aborto. Orden el congelamiento del presupuesto y adems prohibi la comunicacin con la prensa y hacer declaraciones en redes digitales de las instancias gubernamentales siguientes: la Agencia de Proteccin Ambiental, el Departamento de Salud y el Departamento de Agricultura.

c) Firm la orden de derogar y sustituir el Obamacare, mand al Congreso la iniciativa presidencial para sustituirlo por otro llamado 'American Health Care Act', que finalmente fracas debido al rechazo de los republicanos del Caucus.

d) Contratar 5,000 agentes de vigilancia para controlar la frontera con Mxico/Latinoamrica. Va a contratar 10, 000 agentes de migracin para incrementar las deportaciones de ilegales. Creo la orden para disear y buscar recursos en la construccin del muro de dicha frontera. Aunque han sido bloqueadas ha creado dos iniciativas presidenciales para impedir la entrada de inmigrantes, refugiados y personas provenientes de pases de religin musulmana: Siria, Irn, Sudn, Libia, Somalia, Yemen e Irak.

c) Busca no slo actualizar su enorme arsenal atmico estratgico sino expandirlo y hacerlo ms poderoso. Pues Estados Unidos debe, en gran medida, fortalecer y ampliar su capacidad nuclear hasta tal tiempo que el mundo recupere su sentido y entre en razn en torno al armamento atmico . Anunci a principios de febrero el desarrollo de sus fuerzas nucleares para refrendar su supremaca en armamento atmico, pues los EUA no quieren ceder su supremaca nuclear a nadie y para ello trabajan para mantener su arsenal atmico y modernizarlo, estando a la cabeza de la manada.

d) La presidencia de Trump cre el Da Nacional del Patriotismo; orden aumentar la plantilla de su ejrcito global en ms de 400, 000 efectivos; otorg ms facultades al Departamento de Defensa; solicit a finales de febrero el presupuesto para armamentos ms alto en la historia de los EUA para 2018, con un incremento de 56, 000 millones de dlares (9%) a los cerca de 600, 000 millones de dlares de su presupuesto total; para ello recorta el gasto a programas sociales internos y a los de ayuda internacional (como a la ONU, a los acuerdos medioambientales). la Agencia de Proteccin Ambiental (EPA, por sus siglas en ingls).

e) Donald Trump a consejo de su hija Ivanka, despus de ensearle imgenes de nios agonizando a consecuencia de gases qumicos sarn supuestamente lanzados por el gobierno de Al Assad, orden el 7 de abril sin consultar a ninguna institucin nacional o internacional (Congreso de EUA, ONU) lanzar 59 misiles crucero Tomahawk a la base area Siria de Al-Shairat. Los misiles fueron lanzados desde buques de guerra norteamericanos estacionados en el este del mar Mediterrneo . Segn el analista Jalife-Rahme se consum la Hillaryzacin de Trump o sea la inercia guerrerista del establishment geo-poltico-industrial-financiero del pas imperialista ms poderoso del mundo se impuso con contundencia.

e) El jueves 14 de abril Trump orden utilizar por primera vez en combate una de las bombas areas de artillera masiva (creada en 2003) de 11 toneladas de explosivos llamada MOAB Madre de todas la bombas o GBU-43/B, contra posiciones subterrneas del Estado Islmico en Afganistn en una zona de frontera con Pakistn.

f) Trump declar que el problema norcoreano iba a ser tratado y que su gobierno estaba estudiando opcin militar para frenar los planes nucleares de Norcorea, e inmediatamente envi a la pennsula el portaviones Carl Vinson cargado de armas nucleares escoltado por tres embarcaciones lanzamisiles, tambin habl de una armada que incluira submarinos, para asestar un golpe preventivo a Norcorea,

Todas esas locuras del cuerdo-desquiciado Donad Trump han llevado a que varios analistas consideren que los EUA, o mejor dicho, como dice Atilio Boron [18], los militares del Pentgono, estn amedrentando, amenazando y aterrorizando a sus competidores y enemigos geopolticos [19] (principalmente China, Rusia, Irn, Siria, Norcorea, Venezuela). Que se trata de provocaciones de guerra nuclear, y que, segn el Bulletin of Atomic Scientists (BAS), quebrantan el equilibrio estratgico y aumentan el riesgo de destruccin mutua y asegurada, o sea un escenario de tercera guerra mundial (TGM) termoatmica, donde la extincin masiva de especies en curso [] sera instantnea [20].

Se habla, de esta manera, del ms all del momento 1962 y de la santa pascua nuclear [21], sealando la situacin pre-apocalptica actual que rebasa en mucho la que se dio en la crisis de los misiles en Cuba en 1962.



Reflexin final?

As tenemos hoy da que todos estas criaturas malignas se retroalimentan recursivamente causando verdaderas y reales perturbaciones, caos, catstrofes y cataclismos; todo, fuera del control humano consciente, racional y eco-armonizado [22] . Todo el sistema, pues, bajo la irracional locura demens del capital, sus leyes y sus encarnaciones en personalidades nefastas como los Trump, los Clinton, los perros locos, etc.; o sea, en trminos conceptuales crticos, estamos hablando de la subsuncin del planeta y sus integrantes bajo el capitalismo ms barbrico-destructivo conocido en la historia reciente de la humanidad.

Desde aqu hacemos un llamado urgente al proletariado mundial diversificado a unirnos en las resistencias y luchas internacionales globales y nacionales Tenemos que pararlos lo ms pronto posible antes de que sea demasiado tarde, o ni siquiera habr tiempo para lamentarlo!



Notas

[1] Para mayor abundamiento vase nuestro libro: En el Pre-apocalipsis planetario!, ecomarxismo antropolgico frente al colapso capitalista-imperialista, Editorial Itaca, Mxico, diciembre de 2016.

[2] Ver El Gestell totalitario capitalista en crisis (sus diecisis leyes), en Rebelin, 15-09-2011, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=135610.

[3] El capitalismo y sus cuatro jinetes del apocalipsis (Rebelin.org, 16-07-2016)

[4] Disponible en http://www.bocalista.com/stephen-hawking-advierte-la-destruccion-de-la-tierra-en-100-anos/ consulta junio de 2016.

[5] Ambas potencias Rusia y Estados Unidos cuentan con aproximadamente entre 7 mil y 8 mil ojivas nucleares cada uno; aunque con una pequea fraccin de ellas bastara para acabar con la humanidad, con la vida y con el planeta. Como veremos en el prximo captulo en el caso del desequilibrado y energmeno recin electo presidente Donald Trump, ste tendr en sus manos los cdigos atmicos para lanzar ataques nucleares en contra de cualquier pas del mundo en el momento que se le ocurra.

[6] Ver La radiacin de Fukushima ha contaminado todo el Ocano Pacfico y se pone cada vez peor. Ha habido mortandades de peces nativos, arenques, atunes, estrellas de mar que, incluso, se desintegran; en 2014, la radiacin en las playas de California aument en un 500 por ciento As, sigue produciendo 300 toneladas de desechos radiactivos en el Ocano Pacfico cada da y continuar hacindolo indefinidamente ya que la fuente de la fuga no puede ser sellada ya que es inaccesible tanto para humanos como para robots debido a temperaturas extremadamente altas. En http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/La-radiacion-de-Fukushima-ha-contaminado-todo-el-Oceano-Pacifico-y-se-pone-cada-vez-peor

[7] Las tensiones entre Rusia y EE.UU. fueron extremadamente peligrosas en esos momentos a raz de la suspensin de conversaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin sobre la tregua en Siria. Con toda probabilidad, tan dinmicas como en ocasiones vividas durante la crisis de los misiles de 1962, sostuvo el Diario, en referencia al enfrentamiento entre los Estados Unidos y la entonces Unin Sovitica, pas que pretenda desplegar misiles nucleares en Cuba en aquel ao. Consltese: EEUU eleva su alerta antiataque nuclear ante la amenaza rusa; en http://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/311270/defcon-eleva-alerta-ataque-nuclear-amenaza-rusia . Recuperado el 16 de octubre de 2016. Hace unos das, el 7 de abril de 2017 volvieron a tensarse las relaciones entre ambos pases (incluidos sus aliados respectivos) por los bombardeos de los EUA a una base area Siria.



[8] Las concentraciones de dixido de carbono, que subieron a 406,13 partes por milln a principios de 2017.

[9] Por ejemplo cerca de 100 millones de personas tienen enfermedades relacionadas con la contaminacin medioambiental y cerca de 2 millones de nios mueren por las mismas causas.

[10] Las fuentes de agua subterrnea se agotan de manera alarmante.

[11] La extraccin mundial de minerales se triplic en las ltimas cuatro dcadas.

[12] Vase La muerte del invierno, la distorsin que pone en alerta a la comunidad cientfica, en https://actualidad.rt.com/ciencias/211885-muerte-invierno-distorsion-poner-alerta-cientificos , 1 de julio de 2016, consultado, 11 de octubre de 2016.

[13] HARPP es el Programa de Investigacin de Auroras Activas de Alta Frecuencia (High-Frequency Active Auroral Research Program por sus siglas en ingls). Se trata de una instalacin ubicada cerca de Gakona (Alaska) que inici su actividad en 1990, y consiste en un transmisor de alta potencia (3.600 kilowatios) que se emplea para excitar de forma temporal un rea limitada de la ionosfera, y en un grupo de instrumentos muy sofisticados (entre los que destacan 180 antenas) diseados para observar los procesos fsicos que suceden en la regin excitada. Vase el artculo de Malkenai (2011), en http://naukas.com/2011/03/15/por-que-el-proyecto-haarp-es-tan-atractivo-para-los-magufos/. Consultado en 23 de septiembre de 2016.

[14] Vase la pgina del grupo ETC: http://www.etcgroup.org/es/issues/climate-geoengineering (consulta 20 de octubre de 2016).

[15] Garca Camarero considera que ante esta catstrofe apocalptica (principalmente agrcola) es urgente practicar una planificacin familiar de un nico hijo, y que la mayor cantidad de habitantes se preparen para aumentar su resilencia iniciando la autoproduccin de alimentos en huertos ecolgicos pequeos.

[16] Pero como esto, dentro de este sistema, va a ser imposible, lo que suceder inevitablemente es que este excedente de poblacin humana despus del colapso aumentar repentina y desorbitadamente. Qu pasa con ellos? Sobran?, entonces, tenemos que extinguirlas violentamente mediante guerras o mediante pestes prefabricadas en laboratorios militares, como nos indican los eco-fascistas? o con otra indicacin tal vez an ms cruel e hipcrita la del FMI, TTIP, BM, etc., que consiste en crear muros vergonzosos por toda la superficie del globo como lo son los muros existentes entre: EEUU y Mxico, los de Ceuta y Melilla, o los que se levantan contra la oprimida e indefensa poblacin palestina, o los muchos muros que consisten en no admitir refugiados dejndolos a la deriva para que terminen muriendo de hambre al otro lado.

[17] Cada minuto se derrama en los mares, el equivalente a un camin de basura!

[18] Ver Atilio Born: Dr. Inslito en la casa Blanca, Rebelin.org,15-04-2017, en https://www.rebelion.org/noticia.php?id=225378

[19] E incluso a sus amigos o aliados.

[20] Vase John Saxe-Fernndz: Riesgo de guerra nuclear

[21] Cfr. Alfredo Jalife-Rahme: Bajo la Lupa. La Pascua nuclear de Trump: momento 1962, en La Jornada, 16 de abril de 2017, p. 10.

[22] Es decir, basada esta eco-armonizacin en la ecorporeidad humana, en las verdaderas fuerzas productivas, en las verdaderas necesidades radicales y en los valores de uso (calidad de vida y de los modos-de-vida).

