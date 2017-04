Entrevista a Evo Morales, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia

Los enemigos saben que si nos dejan solos y en paz seremos capaces de demostrar que otro mundo es posible

Correo del Alba

Hemos enseado que la izquierda puede gobernar y cambiar el orden establecido y torcerle la mano al destino de ignominia al que nos tenan sentenciados, asegura el dirigente.

A pocas horas de subirse al avin que lo conducira a la isla de Cuba, para ser intervenido quirrgicamente de una afeccin en la garganta, el presidente Evo Morales nos concedi una breve entrevista desde Cochabamba.

El primer mandatario boliviano ha sido un frreo denunciante de la ilegalidad de la Organizacin de Estados Americanos (OEA) por su irrespeto con la Repblica Bolivariana de Venezuela al tratar de aplicar persistentemente sanciones contra Caracas.

Bajo la noche fresca de la llamada Llajta (tierra, en quecha), nos acoge con un abrazo clido que nos hace sentir en casa, y da inicio al dilogo.

Desde hace meses la Revolucin Bolivariana est sometida a los ataques del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien parece empecinado en derrocar al presidente Nicols Maduro.

Efectivamente, nos enteramos, en palabras de la canciller Delcy Rodrguez, que quince das despus de tomar posesin de su cargo, Almagro, que tena bien aprendida la tarea de sus jefes los Estados Unidos, lanz la primera arremetida contra Venezuela, y de ah en adelante no ha parado.

No le ha sido ni le va a ser fcil su labor, sabe que no puede aislar a Venezuela, no slo por el hecho de ser la patria de Miranda, Bolvar, Sucre y Chvez sino por la valenta y dignidad del pueblo venezolano. Adems, Venezuela no est sola y, el hecho de que 14 pases pretendan disfrazarse de demcratas y aceptar el mandato de Washington por medio del ttere de Almagro, para entrometerse en los asuntos internos de un pas y de paso intentar su suspensin en la OEA, no quiere decir que vayan a lograr su objetivo. Son muchos los pases que tienen lazos indivisibles con Venezuela y tambin muchos son los hermanos en el mundo que tienen sentimientos de solidaridad que no sern afectados por decisiones arbitrarias y criminales efectuadas por un puado de anti patrias.

Hay odio contra un proyecto integrador regional forjado por un presidente soldado, otro indio, un obrero, un comandante, un guerrillero, dos mujeres y un argentino de provincia?

Revolucin ante el imperio es liberacin del pueblo. El legado de Bolvar, Chvez y Fidel son mandatos supremos que no se abandonan ni se negocian.

Hasta hoy nos mantenemos en contacto con los mandatarios, a travs de mensajes, y estamos al tanto de lo que pretende lograr la derecha mundial y de los inmensos desafos de nuestros pueblos en defensa de sus procesos.

Vivimos momentos histricos picos de la lucha de los pueblos contra la invasin despiadada de los colonizadores que se llevaron el oro, la plata, perlas, esmeraldas, la riqueza de los originarios, y que hoy vienen por el petrleo, litio, oro, entre otros recursos. Arremeten contra la conciencia de Latinoamrica y ganan, en algunos casos, gracias a sus poderossimos medios de comunicacin que procuran cambiar la mentalidad de las personas y vaciar de principios a algunos.

Los pases ALBA somos pilares y guardianes de la defensa de la soberana y la integridad del territorio latinoamericano y no descansaremos hasta lograr la verdadera independencia. Para esto se necesita el retorno de los pueblos al poder, la resistencia incansable e inagotable de los que luchan, que la gente no se deje engaar por quienes tienen todas las armas a su favor y las apuntan contra el pueblo, los que slo velan por su poder econmico sin pesarles la devastacin de algunos pases por la guerra ni estar acabando con la vida en el planeta.

Percibe un doble estndar de parte de los que enjuician a Venezuela?

A Venezuela la quieren expulsar de la OEA como hicieron con Cuba, hace aos atrs, con el pretexto de que eran comunistas.

Hace das recordaba que en mi primera participacin en la Cumbre de las Amricas estaba el presidente de los Estados Unidos y le dije de frente que me siento comunista, socialista y antiimperialista, y que si queran expulsarme que lo hicieran de inmediato, acto que no sucedi. Ahora, usando a algunos partidos y gobiernos, acusan a Venezuela de que carece de democracia y violan los derechos humanos. Pero, quines se nos presentan como los verdugos de la Revolucin Bolivariana? Un puadito de pases cuyas violaciones a los DD.HH. son francamente escandalosas. Desde hace aos que diariamente nos despertamos con noticias de asesinatos y desapariciones de hombres y mujeres de movimientos sociales, campesinos, estudiantes, periodistas, y la OEA nunca se ha pronunciado. Con qu autoridad moral pretenden acusar a Venezuela?

Los Estados Unidos nos han enseado muchas cosas, una de ellas es que si no hacemos caso nos oprimen con un golpe militar, que eso es parte de su doctrina. Otra es el golpe judicial si no pueden tumbar a un presidente del pueblo democrticamente. En nuestra primera gestin, en el senado tena minora y de los diputados una simple mayora, entonces un diputado se nos ha volcado y en el congreso quedamos en minora en las dos cmaras, sin poder aprobar leyes, por eso segua marchando dos o tres veces desde Caracollo. Esos son mtodos que emplean, para los cuales estamos preparados.

Igualmente el imperio nos ense que se puede criminalizar el cultivo y consumo de la hoja de coca y golpear y reprimir a los campesinos cocaleros, mientras ellos, con otros pases productores, llenan sus arcas fiscales producto del narcotrfico. Nos ensearon a comer sus comidas y a mirar con desconfianza a nuestros hermanos, a crear una gigantesca brecha de principios y conciencia contra el pueblo pobre y marginado que vive y muere sin esperanzas, en los bordes de la miseria, ante la indiferencia y hasta burla de los mandatarios.

Pese a todo hemos enseado que la izquierda puede gobernar y cambiar el orden establecido y torcerle la mano al destino de ignominia al que nos tenan sentenciados.

Qu piensa de Luis Almagro?

Pienso que de esos personajes hemos tenido varios en la historia del continente, por ejemplo, desde hace ms de 500 aos hubo Almagros que iniciaron la invasin, implantaron y continuaron la dominacin, Almagros que quieren desconocer las leyes internacionales y el mandato de los pueblos.

Ahora hay Almagros perritos falderos y obedientes serviles a los poderes imperiales de los Estados Unidos, quienes le dieron la orden de actuar e imagino lo regaan por no haber podido an expulsar de la OEA a un pas digno, a un gobierno libre y antiimperialista como el venezolano.

Cmo ha percibido los ltimos combates librados por la diplomacia bolivariana en el seno de la reunin del Consejo Permanente de la OEA?

Lo que me ha sorprendido ms de aquella sesin de la OEA es que Venezuela nuevamente triunf. Tres o cinco pases defendieron a la revolucin sin dudar de lo que estaban haciendo, sabiendo que con eso se enfrentaban a la histeria de Almagro.

Pero la histeria de Luis Almagro no es fcil de apaciguar porque, en definitiva, proyecta la de su amo, quien controla su voluntad. Qu le aconsejara?

El secretario general, en vez de estar pensando en expulsar o suspender a un pas como Venezuela, debiera ocuparse de unir a nuestros pueblos y hacer respetar la legalidad de una OEA que ya viene bien desprestigiada. En el mejor de los casos quedarse callado y dedicarse a ganar su sueldo, que pagamos nosotros incluyo a Venezuela.

Conjuntamente debiera reunirse con las autoridades mximas de cada pas puesto que si hay que resolver cosas entre pueblos o al interior de los mismos, por ejemplo, asimetras econmicas, la brecha de la desigualdad, pobreza que fomenta la migracin, entre otras, nos ayudemos a coordinar polticamente, contribuyamos a la integracin o a crecer en igualdad, dando poder al pueblo histricamente marginado, producir alimentos en una lucha frontal contra el hambre y as permitir que no slo comas sino que tengas agua y servicios bsicos, salud y educacin de calidad, acceso a la cultura.

En la misma direccin, qu les dira a los mandatarios que respaldaron las instrucciones de Almagro para sancionar recientemente a Venezuela?

Pienso que Almagro, Estados Unidos y otros presidentes y presidentas de la regin se equivocan con nosotros ya que no compartiremos jams sus antojadizos mandatos que favorecen a las grandes corporaciones expoliadoras y explotadoras de la base social para llenar sus bolsillos.

Los mandatos que le damos, como presidentes, gobiernos y pueblos al ALBA, Petrocaroibe, UNASUR, CELAC y OEA, deben ser para unir a los pueblos, para integrarlos mediante polticas de hermandad, solidaridad, reciprocidad y complementariedad.

Nuestra responsabilidad es hacer que a quienes elegimos nadie pueda imponerle nada por presin, plata o poder con el fin de cambiar el rumbo de las decisiones de los pueblos que votan democrticamente cada cierto tiempo. Debemos vigilar que no se inmiscuyan en asuntos internos y no le tuerzan las decisiones a la voluntad popular, cuestin que est ocurriendo con la forzada e interesada aplicacin legislativa en la OEA contra Venezuela.

Cul es el rol que les corresponde jugar a las organizaciones sociales, polticas, acadmicas, culturales, militares, de los pueblos libres del sur en esta coyuntura?

Con todos y todas entrar en una ardua reflexin, porque no faltarn los instrumentos del imperio que intenten tumbarnos, y debemos defendernos.

Nuestros procesos revolucionarios y democrticos no son perfectos. Cmo podran serlo si hemos pasado tanto tiempo defendindonos y resistiendo? Los enemigos saben que si nos dejan solos y en paz seremos capaces de demostrar que otro mundo es posible; mundo urgente y necesario para garantizar la vida en el planeta.

No hemos construido procesos perfectos ni intachables, sabemos que hay dificultades y necesidades pero, en nuestra experiencia, con la unidad uno puede empezar a cumplir los anhelos de las grandes mayoras. Unidos desarrollamos a la persona, la familia y la comunidad.

Quisiera decirle al pueblo venezolano y latinoamericano que estn atentos, que los de la OEA quieren aplicar sanciones a Venezuela sin una base legal y que Luis Almagro, en vez de pasar a la historia como un personaje digno, pasar directo a representar la peor de las experiencias de ese organismo carente de principios patriticos y lleno de mandatos y presiones de los poderes econmicos imperiales que buscan de Venezuela su petrleo y energa, para hacerles abortar los principios libertarios de Bolvar, Chvez y Fidel.

Por ltimo, a l presidente Nicols Maduro le decimos otra vez, como lo mencion hace unos das, que no estn solos, que el pueblo boliviano, sus organizaciones y fuerzas vivas y estoy convencido que lo mismo piensan los pueblos libres, defenderemos a esa querida revolucin .

Cree que esta etapa vivida por nuestros procesos de cambios es parte de un aprendizaje mayor?

S, nunca se termina de aprender. He recorrido el pas y lo he apreciado en su diversidad; he conocido el Beni, Santa Cruz, Pando, Tarija, Potos, y me he encontrado con un pueblo grande y fuerte, que haba ido creciendo a su suerte hasta que nos decidimos a crecer juntos para avanzar y construir unidos un pas mucho ms justo. Por esa senda avanzamos, con muchas dificultades, muchos intereses, pero te aseguro que no nos detendrn, eso est escrito en los ojos de los jvenes y de los nios que dicen: no nos doblegarn otra vez, nunca ms!

Aprendemos diariamente de nuestros pueblos, de su sabidura, es ah donde radica toda la impotencia, las amenazas permanentes, las presiones y pretensiones de quienes quieren acabar con nuestros procesos.

ltimamente se han incrementado tambin las presiones a Bolivia.

Claro, mira lo que ocurre con el pas hermano y vecino de Chile no hablo de la sociedad en general, de ese pueblo al que queremos y respetamos, de quienes esperamos comprensin ante nuestra demanda histrica, un grupo de carabineros armados ingresa a territorio boliviano, secuestran a nuestros compaeros servidores pblicos que protegen la frontera del contrabando que daa la economa del pas y, an ms, les acusan sin pruebas, de espaldas a la cordura que debe primar cuando se trata de conflictos fronterizos, mientras de paso se exacerban en los dichos y las amenazas, aplicando la prepotencia una y mil veces contra nosotros; esos son los mtodos usados permanentemente por los polticos chilenos.

Es una completa injusticia la que se est cometiendo con Bolivia, ante la mirada impasible del mundo. Hemos recibido la solidaridad del pueblo chileno, sin embargo, sabemos que las lites militares y polticas son las que controlan esta situacin. Estamos activando todos los cursos posibles para solucionar el conflicto desde la diplomacia, la poltica pero tendemos puentes que son desechados por la contraparte.

Pareciera que estn decididos a hacernos siempre la vida ms difcil, pretenden dominarnos y acallar nuestra voz, pero nuestra gente es enrgica y vigorosa. El mandato de La Haya ser favorable a Bolivia y nuestros hroes y mrtires podrn decir, desde donde sea que estn, que ha valido la pena la lucha centenaria por recuperar el mar.

Cris Gonzlez. Directora de @CorreodelAlba

(Publicado en Correo del Alba No. 61, marzo-abril de 2017, en: www.correodelalba.com)

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.