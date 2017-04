Resea del libro Vietnam y otras fantasas americanas, de Bruce H. Franklin

La guerra de Vietnam y los estadounidenses

Diario Por esto! (Mrida)

Dos de los ms grandes revolucionarios del mundo Jos Mart y Ho Chi Minh, vivieron algn tiempo en los Estados Unidos. Ambos tenan profundos conocimientos acerca de la historia y la cultura estadounidenses. Ambos vieron el lado oscuro de esa nacin, pero tambin advirtieron gran potencial revolucionario en los ideales democrticos de Estados Unidos. El vietnamita Ho Chi Minh escribi sobre el Ku Klux Klan y los linchamientos, y el cubano Jos Mart advirti en el siglo XVIII contra las evidencias del advenimiento prximo del imperialismo en Norteamrica.La cita pertenece a un libro titulado Vietnam y otras fantasas americanas, del multipremiado acadmico y escritor de temas histricos culturales Bruce H. Franklin (n.1934).El libro de Franklin intenta demoler fantasas, mitos y mentiras en las que cree la mayora de los estadounidenses acerca de la relativamente reciente Guerra de Vietnam, mediante la recuperacin de la verdad sobre lo que en verdad fue la guerra imperialista contra los pueblos de Vietnam, Laos y Camboya, que fuera rechazada por una heroica lucha de decenas de millones de estadounidenses.La narrativa dominante actualmente en Estados Unidos sobre esa guerra dice que haba una nacin democrtica llamada Vietnam del Sur, y otra malfica llamada Vietnam del Norte que formaba parte de una dictadura imperial comunista. Vietnam del Norte quiso invadir Vietnam del Sur. Por ser Estados Unidos el lder del mundo libre y defensor de la democracia en la Tierra, tuvo que acudir en defensa de Vietnam del Sur en 1965 y se vio empantanado en un atolladero. No pudimos ganar la guerra porque luchbamos con una mano atada a la espalda, por culpa de algunos estudiantes universitarios movilizados por veteranos profesores izquierdisantes y la actriz Jane Fonda.Franklin aclara en su libro que Vietnam era un solo pas, no dos pases. La guerra de Estados Unidos contra Vietnam comenz en 1945, no en 1965. El movimiento contra la guerra se Inici por soldados y marineros estadounidenses que eran su vanguardia y que finalmente imposibilitaron a Washington continuar la guerra en 1945. Entre 1945 y 1975 la revolucin de Vietnam fue vanguardia de la lucha global contra el colonialismo que trajo la independencia a la mitad la poblacin mundial. Durante esas tres dcadas, EEUU luch para preservar el colonialismo y se convirti en el lder del neocolonialismo, forma postrera del imperialismo en el mundo.Franklin recuerda la verdadera historia del da de la rendicin de Japn, el 14 de agosto de 1945, acudiendo a sus experiencias de aquel da, cuando l apenas tena once aos de edad, montando en una camioneta repleta de nios en alegre celebracin por la calles del barrio de Brooklyn en el que entonces viva. Cremos en un futuro de paz y prosperidad, bien distinto al de una nacin siempre en guerra como el que ahora nos toca vivir.Ese da de agosto fue el comienzo de la revolucin en Vietnam, cuando el pueblo vietnamita se alz y, en menos de tres semanas, derrot la dominacin japonesa y francesa, y logr establecer la Repblica Democrtica de Vietnam.El 2 de septiembre, Ho Chi Minh ley la declaracin de la independencia ante medio milln de vietnamitas en Hanoi, la antigua capital de una nueva nacin que haba estado luchando por su independencia por ms de 2000 aos.De repente, dos aviones de combate aparecieron encima de la multitud. Cuando los vietnamitas reconocieron insignias de Estados Unidos en los aviones lanzaron gritos de alegra. Crean que los estadounidenses eran sus amigos y aliados, y que ellos eran los campeones de la libertad y la independencia del colonialismo.Pero, en esos momentos, Washington conspiraba con Pars para lanzar una invasin contra la Repblica Democrtica de Vietnam que restaurara el dominio colonial francs. Estados Unidos suministrara las armas y la financiacin. ste, puntualiza Franklin, fue el verdadero inicio de la guerra contra Vietnam y seala el principio del movimiento del pueblo de EEUU contra esa guerra. Las tropas britnicas que haban sido enviadas a Saign para desarmar a las restantes fuerzas japonesas, en vez de hacer esto, rearmaron a los japoneses recin desarmados por los vietnamitas.Pronto los japoneses se unieron a los britnicos y a los remanentes de las fuerzas coloniales francesas para guerrear contra la nueva nacin independiente declarada en Vietnam.Cuando Washington decidi ms tarde reemplazar a Francia en la guerra contra Vietnam, una feroz oposicin de la ciudadana lo impidi y, por tal motivo, la participacin militar directa de EEUU tuvo que ser inicialmente encubierta.Bruce H. Franklin recuerda que aunque fue la lucha de los vietnamitas lo que derrot a EEUU, el movimiento contra la guerra, especialmente en las fuerzas armadas, fue lo que finalmente oblig a Washington a firmar un tratado de paz que incluy, palabra por palabra, cada demanda de las vencedoras fuerzas de liberacin vietnamitas.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/