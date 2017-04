Resolucin aprobada en la reunin de la Coordinacin Nacional de la Central Sindical e Popular CSP-Conlutas el 9 de abril del 2017

Huelga general El 28 de abril vamos a parar Brasil!

CSP-CONLUTAS

Es hora de que todos se sumen a la construccin unitaria de la huelga general, que va a ocurrir el prximo 28 de abril. Este llamado es, sin duda, una gran victoria de la clase trabajadora brasilea y tambin de nuestra Central que hace mucho tiempo viene defendiendo la necesidad y la posibilidad de parar el pas contra los ataques del Gobierno.

Nuestra insistencia en el llamado a la construccin unitaria de la huelga general se ha basado en la comprensin de que existe una fuerte disposicin de lucha e indignacin de la clase trabajadora. Esto, frente al desempleo, el empeoramiento de las condiciones de vida, el aumento de la violencia que victimiza al pueblo pobre y negro de la periferia; contra el mar de lama de la corrupcin y la continuidad de la poltica de retirada de derechos, que ya venan ocurriendo en los gobiernos del PT, y que ahora se intensifica an ms con el actual Gobierno de Temer (PMDB).El da

de huelga general se dar en un escenario donde el Gobierno tiene menos del 10% de popularidad y la crisis econmica se profundiza an ms, al mismo tiempo que asistimos el avance de las denuncias de corrupcin, con menciones de ms de 10 gobernadores y centenas de parlamentarios en las investigaciones de la Lava Jato y en las delaciones de Odebrecht. A este cuadro se suma el explosivo y vergonzoso caso de la llamada operacin Carne Dbil. Indiferente a esta situacin el Gobierno Temer y el Congreso Nacional se atreven a seguir atacando a los trabajadores con la aprobacin de la tercerizacin y la continuidad de la tramitacin de las reformas de pensiones y laborales, aumentando an ms la indignacin y disposicin de lucha de los trabajadores y del pueblo pobre.

Al mismo tiempo, el Gobierno Temer perdi la disputa de la defensa de su Reforma de Pensiones frente a la poblacin y presenta fisuras en su base en el congreso, en la medida en que no logr colocar para votacin la Reforma de la Previdencia.

Todos nosotros debemos enfrentar el desafo de la realizacin de esta huelga general apoyndonos en la experiencia de las huelgas y manifestaciones que ocurrieron durante todo el mes de marzo, actividades en las cuales nuestra Central estuvo activa e involucrada polticamente, demostrando nuestro acierto en insistir en la defensa de la unidad de accin en las calles y consecuentemente, en haber contribuido para la ampliacin de la movilizacin de nuestra clase.

El da 8, Da Internacional de la Mujer Trabajadora fue uno de estos das que este ao se extendi con inmensa fuerza en todas las partes del mundo y, consecuentemente, influenci acciones y manifestaciones que ocurrieron a partir de all. Tambin nos vamos alimentando de las huelgas y paralizaciones que ocurrieron el da 15, as como de las manifestaciones y acciones de los empleados pblicos de las tres esferas, realizadas el da 28, as como las marchas y actos pblicos que ocurrieron el ltimo da 31.

A diferencia del fracaso del ltimo intento de movilizacin realizada por organizaciones declaradamente de derecha, como la del ltimo da 26 de marzo convocada por el MBL [Movimiento Brasil Libre; n. de t.] para defender las reformas, vimos que, en las luchas de nuestra clase, que ocurrieron recientemente, estuvo presente una fuerte y amplia unidad de los trabajadores. Esta unidad, al construirse con la actualizacin de las formas y mtodos de movilizacin de la clase obrera potencializaron las movilizaciones y aumentaron nuestra conviccin de que la huelga general es posible y su fuerza puede derrotar las reformas y colocar en jaque a este Gobierno.

Finalmente, es evidente que si estas reformas son aprobadas representarn un ataque brutal a nuestros derechos. No vamos a aceptar esto! Por eso, lleg la hora de asumir an ms esta tarea. Sabemos que la fuerza de la huelga general puede derrotar las reformas e inclusive derrumbar el Gobierno Temer. Para que esto ocurra, necesitamos apostar en la organizacin por abajo.

Desde ahora, adems de las asambleas de categoras organizadas y de la unidad de accin entre las Centrales Sindicales, es necesario apostar en los ejemplos de disposicin, organizacin y lucha del pueblo pobre y negro de la periferia; as como buscar involucrar a las comisiones de fbrica, grupos de barrio, locales de trabajo y estudio y las organizaciones de pensionados y de lucha. De esta forma, ayudamos a que en cada uno de estos locales, se organicen Comits de Lucha Contra las Reformas y hagamos que estos se transformen en verdaderos comandos de base de la huelga general.

Nuestras tareas no acaban el prximo da 28, por eso debemos empearnos en la construccin de un primero de mayo unitario y clasista y una agenda de acciones y actividades en los siguientes meses, dando continuidad a la lucha contra las reformas y contra el Gobierno.

Vamos a colocar en las calles la fuerza de nuestra lucha y Parar Brasil. De norte a sur, de este a oeste. Desde los obreros hasta los pequeos comerciantes, desde los empleados pblicos hasta los trabajadores de las empresas privadas. Vamos a unir el campo, la ciudad, la juventud y todos los hombres y mujeres de nuestra clase y mostrar la fuerza que nosotros tenemos. Es necesario y posible luchar para que la huelga extrapole las categoras y haya una paralizacin general en la produccin y en la circulacin y comercializacin de mercancas. Para que tengamos de hecho, una huelga activa y con amplia participacin popular.

Durante este proceso de construccin y preparacin de la huelga general debemos ser vigilantes contra todo intento de negociacin y traicin, es decir, de entrega de derechos. En caso que ocurra, debemos denunciar y escrachar a cualquiera que intente traicionar nuestra lucha, ya sea un parlamentario o incluso sectores de la direccin del movimiento sindical.

Tampoco podemos aceptar que alguien venga a intentar desviar nuestras acciones y batallas para el camino de los acuerdos electorales con la burguesa o simplemente en defensa de Lula 2018. Estas propuestas no nos representan y dividen el movimiento, impidiendo la unidad necesaria para derrotar las reformas que incluso es capaz de derrumbar al Gobierno.

Es posible y necesario que en esta lucha y en la accin directa podamos construir tambin una alternativa poltica y de clase contra la derecha tradicional representada por el PMDB/PSDB y otras variantes y contra el proyecto de conciliacin de clases representado por el PT/PCdoB y sus aliados. Ninguno de estos dos proyectos representa los intereses de nuestra central y de la clase trabajadora. Esto nos plantea el desafo de construir un campo de clase independiente y un proyecto clasista: contra las reformas de las pensiones y laborales; la tercerizacin; por empleo y ningn derecho a menos; para sacar a TEMER y todos(as) los(as) corruptos(as) del congreso; y exigir castigo y confiscacin de los bienes de todos(as) los(as) corruptos(as) y corruptores.

Vamos todos juntos, obreros, jvenes, pueblos originarios, pensionados, empleados pblicos, campesinos, movimientos de lucha contra las opresiones, de lucha por vivienda, desempleados, profesionales liberales, autnomos, todos! Es la hora de colocar en las calles la fuerza de nuestra lucha y para Brasil.

Es hora de la huelga general. Vamos a para el Pas, de norte a sur, de este a oeste. Este es el camino. Esta es la tarea. Es as que nosotros, de la CSP-CONLUTAS, estaremos involucrados, junto con todo el pueblo trabajador, en la construccin de la huelga General que realizaremos el prximo da 28 de abril.

28 de abril vamos a parar Brasil!

Fuente: http://cspconlutas.org.br/