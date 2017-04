Para evitar un inminente nuevo golpe de Estado

El eminente jurista Fbio Konder Comparato en una entrevista a Carta Capital del 12 de abril de 2017, considera que debido a la desmoralizacin de los lderes polticos y la corrupcin generalizada es muy posible otra intervencin extralegal para evitar la continuacin de todo esto; no est fuera de la cuestin un nuevo golpe de Estado.

Los agentes de este nuevo golpe seran, segn Comparato, los empresarios (la minora rica) y los propietarios, por un lado, y por otro, los principales agentes del Estado. Por agentes del Estado deduzco que se trata del Ministerio Pblico, del Colegio de Abogados y aadira la Polica Federal y algunos ministros del STF.

Mi temor es que los grupos mencionados anteriormente utilicen la misma estrategia que estuvo en vigor en 1964: las oligarquas utilizaron el poder militar para dar un golpe de clase, como muestra irrefutablemente Ren Dreifuss en su tesis de Glasgow, La conquista del Estado, accin poltica, poder y golpe de clase (Voces 1981, 841 pgs.): lo que ocurri en Brasil no fue un golpe militar, sino un golpe de clase con uso de la fuerza militar (p.397).

La confusin total de la poltica actual, corroda por la corrupcin de arriba a abajo, desenmascarada por las denuncias de Odebrecht (faltan an por venir) hace altamente problemtica la continuidad del actual gobierno. La ilegitimidad del presidente y de gran parte de los parlamentarios de las dos Cmaras por cargos de delitos graves, convierten en vergonzosa la celeridad de los cambios, claramente antipopulares e incluso inconstitucionales.

Este golpe se puede dar en cualquier momento, pues los empresarios estn sintindose perjudicados, especialmente en los niveles habituales de alta acumulacin. Queda por saber si los militares aceptaran tan espinosa tarea. Pero se sienten los guardianes de la Repblica, ya que fueron ellos los que pusieron fin a la monarqua. En momentos tan graves como los actuales, pueden sentirse urgidos, aunque de mala gana, a tomar esta responsabilidad nacional.

Si esto ocurre, probablemente un triunvirato de generales asumira el poder, clausurara el Congreso, mandara arrestar a los principales lderes polticos acusados de corrupcin, no exceptuando, aunque dndole un tratamiento privilegiado al presidente Temer, retirara coercitivamente a Gilmar Mendes, el ms parcial de los ministros del STF, forzara la renuncia de los gobernadores involucrados en la corrupcin y establecera un sistema de purga de los corruptos y de sus aliados y empresarios corruptores y contara, sin duda, con el apoyo de la prensa conservadora que siempre apost por un golpe. Esto no contradice la poltica de los organismos de seguridad de Estados Unidos, especialmente bajo Donald Trump, pues estara al servicio del full spectrum dominance. Lo que vendra despus es una incgnita, porque el poder es uno de los arquetipos ms tentadores de la psique humana. Los militares podran no querer dejar el poder asumido.

Otra salida, an dentro del marco democrtico, sera convocar para este ao elecciones generales porque el sujeto originario del poder es el pueblo que, al elegir a sus polticos, les dara legitimidad. Lava Jato continuara llenando los tribunales de procesos en las diferentes instancias del poder judicial.

Otra va sera la anulacin por el TSF de la candidatura Dilma-Temer, seguida de una eleccin indirecta por el Parlamento de un nuevo presidente. No sabemos qu fuerza tendra al ser elegido indirectamente, con una base parlamentaria en gran medida desmoralizada y con varios casos criminales.

Una tercera va, ms radical, estara inspirada por la Comisin de Verdad y la Reconciliacin de Sudfrica, coordinada por el obispo Desmond Tutu, que present aqu como viable. En ella se trataba de conocer la verdad sobre los crmenes cometidos contra la poblacin negra durante dcadas, no excluidos los crmenes cometidos por los negros.

Tres ejes estructuraban el proceso: la verdad, la responsabilidad y la justicia restaurativa y curativa. Todo se hizo en el marco de un valor cultural comn que nos falta: Ubuntu, que significa: yo slo puedo ser yo a travs de ti. Este valor daba y da cohesin a la sociedad de Sudfrica, ya que supera el individualismo, tpico de nuestra cultura occidental.

La verdad tena dimensin factual: conocer los hechos tal como ocurrieron. Otra dimensin era personal: cmo la persona senta subjetivamente el delito cometido. La tercera era social: cmo la sociedad interpretaba y analizaba la gravedad de los crmenes. Por ltimo, la verdad restauradora y curativa: restauracin moral del pasado y disposicin a construir una nueva memoria.

Se concedi amnista a los que reconocan pblicamente la responsabilidad por los crmenes cometidos. La confesin pblica de sus acciones era el gran castigo moral. Es la amnista por la verdad que tiene una funcin reparadora y curativa, rehacer el tejido social y estar dispuesto a no cometer los mismos crmenes bajo el lema para que no se olvide y para que no vuelva a suceder. Para los crmenes contra la humanidad haba castigo legal conveniente y no haba amnista.

Se discuti entonces y todava se discute hoy: si la ley no castiga a los que delinquen no se devala la nocin misma del imperio de la ley, base de un Estado de derecho?

Aqu, en vista del Ubuntu, de mantener la cohesin y no dejar heridas abiertas, se alcanz un compromiso pragmtico entre la dimensin poltica y la dimensin del principio.

Lgicamente, no existe un orden legal, necesario, sin el cual la sociedad se vuelve catica. Pero ella reposa en un orden tico y axiolgico. Este fue invocado. Esto significa ir ms all del discurso jurdico y poltico y entrar en el campo antropolgico profundo, de los valores que dan un sentido trascendente a la vida personal y social. Es un acto de confianza en el ser humano que es redimible. Eso es lo que mostr Hannah Arendt en Jerusaln con motivo del juicio y condenacin de Eichmann, el exterminador de los judos bajo el rgimen nazi. Ella adujo el valor del perdn, no exactamente como valor religioso, sino como capacidad humana para poder librarse de la dependencia del pasado y abrir una nueva pgina de la historia colectiva.

Tales procedimientos podran aplicarse al caso brasileo. Marcelo Odebrecht y su padre Emilio Odebrecht reafirmaron que prcticamente todos los polticos (con excepciones conocidas por su integridad tica) fueron elegidos a travs de la caja 2. La caja 2 se considera un delito en virtud del artculo 350 del Cdigo Electoral y el artculo 317 del Cdigo Penal. Esto es lo que ha repetido muchas veces la presidenta del Tribunal Supremo.

Debido, sin embargo, a la corrupcin que se generaliz y afect a la gran mayora de los partidos, se podra aplicar una amnista en los moldes de la Comisin de la Verdad y la Reconciliacin de Sudfrica. Todo el que se aprovech de la caja 2 confesara su delito en pblico y manifestara su propsito de no volver a recurrir a este recurso para ser elegido. La revelacin de sus nombres y su confesin pblica sera un castigo moral real.

Otra cosa, sin embargo, es el soborno recibido de las empresas con la promesa de darles ventajas legales y la corrupcin como desvo de los fondos pblicos, millones y millones, hasta el punto de arruinar un E stado como Ro de Janeiro. Aqu se trata directamente de delitos que deben ser procesados y castigados de manera adecuada y, sobre todo, recuperar para las arcas pblicas el dinero robado. En este contexto ha habido crmenes de lesa humanidad como los 300 millones desviados de la Salud de Ro de Janeiro que, evidentemente, han perjudicado a miles de personas, causando muchas muertes. Para estos, las penas ms severas.

Este camino sera muy humanitario, fortalecera nuestra democracia que siempre ha sido de baja intensidad y traera una atmsfera moral y tica al campo de la poltica, como bsqueda colectiva del bien comn.

La crisis actual de la poltica brasilea, oscureciendo cualquier futuro esperanzador, nos obliga a pensar y a buscar posibles formas de evitar una convulsin social de consecuencias imprevisibles. Este es el significado de estas reflexiones.

Leonardo Boff es profesor emrito de tica de la UERJ y dr.h.c. en ciencias polticas por la Universidad de Turn, ttulo otorgado por Norberto Bobbio.

Traduccin: M Jos Gavito Milano

Fuente: https://leonardoboff.wordpress.com/2017/04/19/para-evitar-un-inminente-nuevo-golpe-de-estado/