Confirm por carta lo ya anunciado al presidente de facto de Brasil

El papa no visitar a Temer

Pgina 12

Molto difficile. Hablando en italiano el papa Francisco le dijo ayer al alcalde de So Paulo, Joo Doria, que considera muy difcil visitar Brasil este ao, confirmando la decisin que ya haba anunciado al presidente sin votos ni popularidad Michel Temer.

Aunque no viaje espiritualmente estoy con ustedes complet Francisco mientras reciba la bandera y la camiseta de la seleccin brasilea, con la firma de los jugadores, obsequiada por el intendente paulista que, en un italiano aportuguesado, le pidi reconsiderar su decisin.

Humildad es algo que no le falta al papa (..) este papa de los papas (..) volver atrs es un gesto de grandeza (..) sera importante que nos visite, somos el pas catlico ms importante del mundo, 130 millones de catlicos declar el intendente conservador Doria, un hbrido de Donald Trump y Michael Bloomberg, perteneciente al partido de Fernando Henrique Cardoso.

La conversacin de 57 segundos que mantuvo con Joo Doria en la soleada plaza de San Pedro fue otro movimiento de una larga jugada diplomtica iniciada por Francisco en 2016 cuando recibi un convite formal de Temer al cual slo respondi seis meses ms tarde. La misiva papal lleg esta semana a Brasilia donde caus una considerable repercusin.

No est de ms recordar que el propio Bergoglio haba prometido retornar al pas hace cuatro aos durante la misa que celebr en la Baslica Nacional, en el interior paulista, ante decenas de miles de fieles, durante su primera gira internacional tras ser elegido como sucesor de Joseph Ratzinger.

Faltan informaciones de primera mano para poder afirmar categricamente que se propone el papa con tamao ninguneo hacia un Temer cada vez ms aislado: en 11 meses de gobierno hubo una sola visita de Estado en Brasilia, la del argentino Mauricio Macri en febrero pasado. Y la semana prxima ocurrir la segunda, cuando desembarque el espaol Mariano Rajoy.

Ms all de especulaciones lo cierto es que cuando el Jefe de Estado vaticano rechaza la invitacin de su colega brasileo, y lo hace pblico en una misiva, est desconociendo a un mandatario de facto. El telogo Leonardo Boff, conocedor de las intimidades vaticana, aprob el faltazo.

El papa no tena ningn motivo para venir a Brasil a apoyar a un golpista, si hubiera venido habra legitimado este estado de cosas.

Por su parte Francisco alega que su agenda de compromisos le impide hacer una segunda gira brasilea, lo cual es una verdad incompleta (o una mentira piadosa), ya que en setiembre prximo desembarcar en Colombia, pas limtrofe con Brasil que en octubre festejar los 300 aos de su patrona.

Colombia est gobernada por un dirigente conservador, como es Juan Manuel Santos, pero ste, a diferencia de Temer, fue electo.

Bergoglio ya haba hecho notar su rechazo al gobierno de excepcin a travs de una carta de solidaridad dirigida a la ex presidenta Dilma Rousseff y la inauguracin de una estatua de la Virgen Aparecida, de la cual es devoto, en los jardines del Vaticano, cuando manifest su tristeza sobre la regresin poltica brasilea.

No podemos confiar ms en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del marcado recomend Bergoglio a Temer en la correspondencia de la que ayer se habl en el Parlamento, la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y los medios. S que la crisis que enfrenta el pas no es de simple solucin (...) pero no puedo dejar de pensar en los ms pobres. Los humildes son quienes pagan el precio ms amargo y lastimoso de algunas soluciones fciles y superficiales adoptadas frente a crisis que van mucho ms all de la esfera financiera.

Los cuestionamientos centrales formulados por Bergoglio fueron replicados ayer por la Conferencia de Obispos en un documento de rechazo a las reformas (o contrarreformas) previsional y laboral de las que depende la administracin para sobrevivir hasta el fin del mandato fijado para el 31 de diciembre de 2018.

Temer minimiz el desgaste causado por las crticas del Vaticano a travs de un vocero oficioso, el diputado Arthur Maia, responsable en el Congreso de llevar adelante el proyecto previsional.

Al leer la carta de Su Santidad el presidente se qued feliz, l vio que el papa coincide con lo que l ha hecho en el gobierno, declar Maia, poco despus de reunirse con su jefe, el mandatario.

Lo cierto es que este martes fue un da fatdico para el Palacio del Planalto que fue derrotado en el Parlamento al intentar aprobar con forceps un norma para acelerar la flexibilizacin laboral y no logr avanzar en el debate sobre el sistema jubilatorio.

Fuera Temer festejaron ayer diputados del Partido de los Trabajadores al lograr una de las primeras victorias legislativas desde que se instal el actual gobierno. Ese triunfo se explica en las contradicciones dentro del bloque oficialista que meses atrs pareca blindado, pero comenz a ajearse conforme Temer fue perdiendo gobernabilidad y su rechazo super el 60 por ciento segn las encuestadoras Ibope y Vox Populi.

El hundimiento de Temer, el desempleo del 13 por ciento y el rechazo del 93 por ciento a la reforma jubilatoria se completa, segn Vox Populi, con el ascenso sostenido de Luiz Incio Lula da Silva quien, quien contina favorito con vistas a los comicios de 2018 en los que sera elegido en primera vuelta ya que cuenta con el 44-45 por ciento de los votos vlidos frente al 32-35 por ciento del resto de los candidatos.

Lula dijo el lunes en el Sindicato de los Metalrgicos de So Paulo que Temer lleva adelante un proceso de demolicin de conquistas que vienen del siglo pasado.

La presencia del ex tornero en el gremio paulista coincidi con el plan de lucha que lanzaron las centrales sindicales y los movimientos sociales de cara a huelga nacional convocada para la semana que viene.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/32845-el-papa-no-visitara-a-temer