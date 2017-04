Un juez orden analizar a ms de 300 vecinos de la mina Veladero

Los rastros de la contaminacin

Pgina 12

La asamblea Jchal No Se Toca quiere que en los estudios participe la UBA. (Imagen: Tlam)

El juez penal de Jchal, Pablo Oritja, orden al Ministerio de Salud sanjuanino que analice la sangre de ms de 300 vecinos de ocho pueblos cercanos a la mina Veladero, para ver si hay rastros de contaminacin tras los ltimos derrames de la canadiense Barrick Gold, cuya explotacin an permanece suspendida. Ayer, el concejal de Jchal Jorge Morales present un pedido de ampliacin de los estudios y que se realicen junto con personal de la Universidad de Buenos Aires (UBA) porque es a la provincia a la que no le creemos. En el mismo sentido apunt el abogado de los asamblestas jachalenses, Marcelo Arancibia: Hace mucho que solicitamos esto. La medida es buena, pero tiene que ser implementada por organismos imparciales, sin vinculacin con el controlado y el controlante, un Estado que ha tenido una actuacin poco correcta.

El juez Oritja explic a PginaI12 que dispuso primero que los informes de las entidades que vienen monitoreando el ro Jchal depuren en un grfico los metales que son de inters para la causa y presenten una serie con aquellas sustancias que pueden afectar a la salud de la poblacin y que estn relacionadas con la minera, para poder ver la evolucin de esos metales en cada punto de muestreo y poder compararlos con la lnea de base, y saber qu secuelas han quedado luego de los derrames.

Adems, continu el juez, solicit al Ministerio de Salud Pblica la extraccin de sangre a los pobladores, en toda las localidades al margen del ro Blanco y el ro Jchal, para ver si se ha afectado la salud de esas comunidades. Ped que se detalle si hay alguna intoxicacin con metal y si esa intoxicacin es de carcter crnica o aguda. Esa diferenciacin nos va a dar el dato de si la presencia en la sangre fue paulatina o si ha sido en forma abrupta, es decir aguda, en un corto perodo.

La bsqueda de rastros de mercurio, zinc, aluminio, cianuro, plomo, cromo, entre otros metales que pueden provenir de la minera se har, segn lo dispuesto por el juez, entre los pobladores de las localidades de Malimn, Malimn de Arriba, Chunguillo, Angualasto, paraje La Isla, Finca Buena Esperanza, La Represa y Dique Pachimoco.

Oritja tambin dispuso que se realice una nueva evaluacin del proyecto hidrulico y de la seguridad del sistema en el valle de lixiviacin, e inform que la cautelar que mantiene suspendida la actividad en la mina sigue vigente hasta que no tenga un informe del Ministerio de Minera que diga que en el valle de lixiviacin se han solucionado los problemas.

Ayer a la maana, el concejal Morales, quien haba presentado el amparo vigente contra la minera luego del ltimo derrame, solicit una ampliacin de las medidas dispuestas por Oritja.

Hemos pedido explic el concejal a este diario que las muestras de sangre en nios y adultos se extiendan a otros distritos: Villa San Jos de Jchal, Tamberas, Villa Mercedes, Huaco, Mogna y algunas ms, para que incluya a todas aquellas localidades que pudieron ser afectadas.

Tambin pedimos que los estudios se hagan en forma conjunta con la UBA para que no haya suspicacias, porque es a los organismos de la provincia a los que no le creemos. Dada la actuacin que han tenido tenemos derecho a dudar y poner peritos de parte, sostuvo el concejal.

Sal Zeballos, asamblesta de Jchal No Se Toca, asegur que los anlisis se los habamos pedido al juez Casanello hace un ao, pero qued sin efecto porque el Juzgado Federal de San Juan no actu. Oritja se lo solicit ahora a organismos que pueden estar comprometidos en el ocultamiento de esa informacin. Necesitamos que quien los realice sea imparcial, remarc.

Por su parte, Arancibia seal que est muy bien que se hagan los estudios pero el problema es quin los va a hacer. Tiene que ser un organismo imparcial sin vinculacin con el controlado y el controlante. El Estado provincial no es creble. Adems, el juez tiene los informes trimestrales que le enva la Uncuyo (Universidad Nacional de Cuyo) que viene marcando la presencia anormal de metales que antes no estaban, y record que entre el primero y el segundo derrame de la minera, la UBA realiz un anlisis de sangre en una familia de Jchal y encontr arsnico en niveles lgicos para un adulto de 40 o 50 aos. El problema es que lo encontr en nios.

El abogado sostuvo que hay que entender que es una falla estructural en el valle de lixiviacin y donde se est haciendo la escombrera porque es una zona periglaciar, y lo nico que queda es cerrar la mina para que no haya ms contaminacin.

En cuanto al pedido de Morales de incorporar a la UBA, Oritja explic que en principio no tiene inconvenientes, pero el problema es que el juzgado no maneja una caja como para este tipo de logstica. La Corte nos tiene que autorizar, podra ser un trastorno y no quiero dilatar el procedimiento, asegur el juez, que an espera su pase a un juzgado de flagrancia para el que se present a concurso.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/32848-los-rastros-de-la-contaminacion