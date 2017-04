El racismo como poltica migratoria del Gobierno estadounidense

El racismo como eje de la poltica migratoria del Gobierno estadounidense

Junto a las deportaciones y el incremento de la criminalizacin del migrante, uno de los ejes ms visibles y polmicos de la poltica migratoria del actual gobierno estadounidense ha sido la iniciativa de la construccin del muro. Entre las razones de la administracin gringa para la construccin del muro se encuentran detener la migracin mexicana, controlar las actividades del narco-crimen organizado y contener las amenazas a la seguridad nacional. No obstante, estas iniciativas, lejos de basarse en una lectura histrico-estructural y sociopoltica de estos procesos fronterizos, se fundamentan en prejuicios xenfobos. Los muros, que ya existen en ciertos cruces fronterizos por ejemplo Tijuana/San Isidro y Ciudad Jurez/El Paso-, no han servido para frenar la migracin, que durante el cambio de siglo se increment debido a las reformas neoliberales y a la demanda de mano de obra de Estados Unidos (EU); slo sirvieron para incrementar exponencialmente el nmero de muertes de migrantes. Tampoco redujeron el trasiego de drogas y la actividad de los grupos del crimen organizado, quienes se valieron del uso de tneles, de camiones con compartimentos secretos y otras estrategias para burlar a las autoridades. Finalmente, no es por la frontera sur por donde las principales amenazas a la seguridad nacional los grupos terroristas- han ingresado a EU en las ltimas dcadas.

Por otra parte, las deportaciones basadas en una discriminatoria y excesiva criminalizacin del migrante, se han vuelto un dispositivo violento que lo mismo tipifican como criminal a quienes que se pasaron un alto o cometieron una falta administrativa, que a quien cometi un delito grave como secuestro, portacin ilegal de armas o asesinato-; de hecho, de los migrantes deportados, se calcula que slo poco ms 5.3% cometieron delitos graves. La gran mayora son slo migrantes trabajadores estigmatizados como criminales. Esta poltica migratoria se funda en supuestos falsos, que se oponen a los datos y a diversos estudios. Su eje es la construccin ficticia del estereotipo de los mexicanos como hombres malos transgresores de la ley, desde una postura xenfoba y racista. El panorama que se vislumbra es una masiva y estructural violacin de los derechos humanos de los migrantes mexicanos.

Lejos de estas distorsiones, los migrantes son trabajadores explotados y marginados, con los salarios ms bajos de EU. La forma de combatir estos prejuicios es hacer visibles tres procesos: las aportaciones econmicas de los migrantes a la sociedad de EU, la disminucin de la migracin no documentada desde las crisis del 2008 a la fecha [1] y como las polticas de cerrar y militarizar las fronteras no sirven para detener la migracin y slo aumentan significativamente la muerte de mexicanos [2]. Este texto, slo se centra en el primero de estos procesos, que tiene que ver con la derrama de dinero y generacin de riqueza que deja la migracin en el pas de destino.

Derrumbando estereotipos discriminatorios, contribuciones de los migrantes

La migracin tiene causas estructurales, tanto en Mxico con los contextos adversos que obligan a la gente a salir en bsqueda de mejores empleos, como en EU, que tiene una demanda internacional de trabajadores y atrae a los migrantes. Una idea muy difundida es que las mayores contribuciones de la migracin vienen a Mxico va las remesas. Sin embargo, como ha mostrado el grupo de Economa Poltica de la Universidad de Zacatecas [3], los grandes beneficios econmicos y las ganancias se quedan mayoritariamente en EU. Segn este grupo de investigacin, los migrantes mexicanos, que de 8.8 millones en 2000 crecieron a 11.7 millones para 2007, aportan su juventud y rejuvenecen a la sociedad de EU; por ejemplo, entre 2000 y 2008, alrededor del 70% de los migrantes mexicanos tenan entre 15 y 24 aos [4].

Adems, estos migrantes aportaron significativamente al crecimiento de la fuerza de trabajo en EU, los mexicanos eran y son los trabajadores ms baratos y precarizados; entre 1994 y 2008 los mexicanos tuvieron 3.8 millones de ocupaciones, lo que represent 16% empleo generado y 1 de cada 6 de los trabajos generados. As mismo, los mexicanos contribuyeron con poco ms del 10% del crecimiento del Producto Interno Bruto de EU entre 2000 y 2007 [5]. Lo anterior sin contar que, por ser trabajadores explotados y precarizados, los migrantes abaratan los costos de produccin debido a los bajos salarios, a la carencia de prestaciones y la flexibilizacin laboral [6]. A esto habra que sumar que EU no gast dinero en preparar y formar a los trabajadores migrantes. Finalmente el consumo de ms de 10 millones de mexicanos en EU genera una gran derrama econmica para las industrias, empresas y la economa de aquel pas.

Adems, los migrantes viven en condiciones de marginacin y exclusin social, especialmente los no documentados. Por un lado y especialmente aquellos mexicanos que carecen de documentos, tienen difcil acceso a servicios sociales debido a su situacin migratoria. Asimismo viven en condiciones de precariedad material para poder enviar dinero a Mxico y tienen los mayores niveles de pobreza y el menor ingreso en EU. A lo previo, habra que aadir que son los trabajadores ms propensos a que se violen sus derechos, y el grupo que menor movilidad socioeconmica tiene en aquel pas.

La migracin mexicana, lecturas prejuiciadas y proceso a la baja

Como lo han documentado diversos estudios [7], desde la debacle de la economa de EU en el 2008 ha habido un descenso de la migracin no documentada. La razn de esto reside en que con la crisis econmica los empleos que tenan decenas de miles de migrantes desaparecieron y dada la lenta recuperacin econmica de los ltimos aos no ha crecido la generacin de puestos laborales en la construccin, la manufactura y otros nichos laborales- donde puedan insertarse los migrantes.

En cambio desde las ltimas administraciones estadounidenses ha habido una clara alza en el nmero de las deportaciones. Se calcula que slo en la administracin de Obama se deportaron cerca de 2.5 millones de mexicanos. Los migrantes que carecen de papeles migratorios tratan de permanecer ms tiempo en EU y han experimentado cada vez con mayor frecuencia violaciones ms agudas y visibles de sus derechos humanos y laborales, as como padecido procesos de separacin familiar ms prolongados e intensos. Las deportaciones implican de facto claras rupturas familiares y socio comunitarias, algunos estudios estimaban que a septiembre 2015 cerca del 4 % de los migrantes deportados tena un hijo en EU con la ciudadana de aquel pas.

Gnesis de la actual poltica migratoria, de dnde viene la idea del muro?

Los antecedentes de la propuesta del muro en todo la frontera tienen su punto de origen en las medidas de control de ciertos puntos de la frontera en la dcada de 1990, con la idea de cerrar las vlvulas y puntos de cruce. Estos fueron los casos de las operaciones Blockade (Paso 1993) y Gatekeeper (San Diego 1994), con la construccin de vallas, el incremento de efectivos de la patrulla fronteriza y el aumento significativo del gasto en seguridad fronteriza. No obstante, los efectos de esta poltica migratoria fueron magros y errticos, pues de hecho entre 1994 -2007 hubo un claro aumento de la migracin, debido, tanto a las crisis y cierre de empleos en Mxico, como a la demanda de mano de obre en EU. Lo nico que consiguieron estas polticas fue la invisibilizacin social de los migrantes, el surgimiento de rutas muchos ms peligrosas como el desierto de Altar-, la disminucin de la probabilidad de arresto del migrante es decir ms dinero y menos detenciones-, la reduccin de los salarios de los trabajadores migrantes en EU y, sobretodo y lo ms dramtico, el incremento exponencial de migrantes muertos en la frontera; slo debido a la operacin Gatekeeper entre Tijuana-San Diego se registr entre 1994 y 2009 un aproximado de 5,600 migrantes que perdieron la vida. Desde la dcada de 1990, hubo un fuerte desfase entre la poltica de integracin econmica relacionada al TLCAN -que permita el libre flujo de ciertas mercancas- y la poltica migratoria -que restringa el paso de personas-.

El adverso porvenir

Hay tres grandes situaciones que se vislumbran actualmente derivas del panorama actual:

(1) El mantenimiento de una poltica xenofbica y racista hacia la migracin internacional y hacia los mexicanos.

(2) Esto supone una masiva y estructural violacin de los derechos humanos de los migrantes, tanto por ser mexicanos injustamente criminalizados, como por ser trabajadores explotados y vulnerables.

(3) Lo cual se lleva a cabo mediante el perfeccionamiento e intensificacin de la maquinaria de deportacin creada por Bush y Obama-, y que actualmente tiene como acciones eje: la construccin del muro ahora en espera de recursos-, las deportaciones masivas e injustificadas y la criminalizacin y exclusin social de connacionales [8].

Guillermo Castillo Ramrez es profesor de licenciatura y posgrado de la UNAM

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/184923