Yo no quiero democracia, quiero mis privilegios

Excandidato presidencial Guillermo Lasso: contina trama desestabilizadora

jams reconoceremos la victoria de un candidato declarado por el Consejo Nacional Electoral como Presidente Electo. Frase textual del banquero Guillermo Lasso, candidato derrotado. No vale la pena mencionar que su aliado el Alcalde de Quito fue reconocido por ese mismo rgano y que lo mismo ocurre con sus asamblestas. Debemos de ver con claridad qu anuncia para los prximos 4 aos y sepan, sin ser profeta, que Lasso no es Capriles y que sus intereses como banquero lo sacarn de las calles, pero testaferros de vocacin fascista y de fcil alquiler, bien se prestan a cualquier aventura.

La tctica: 1. Calentar las calles y de ser posible generar un asesinato como parte de la supuesta represin; 2. Deslegitimizar el orden constitucional, el estado de derecho y la democracia; 3. Convertir en el imaginario popular, a los derechos ciudadanos en opcin populista y dictatorial; 4. Transformar la imagen del Presidente en un tirano. 5. Buscar corromper a algn militar de alto rango y mantener, en base al financiamiento, la movilizacin de sectores indgenas y populares conservadores, o engaados. Este es el proceso de desgaste, y tienen los recursos para mantenerlo por meses. Ellos han trado el modelo venezolano de desestabilizacin pero, parafraseando a Jos Carlos Maritegui, si ninguna revolucin ser calco ni copia, tampoco ninguna contrarrevolucin lo ser. La prudencia con la que se ha respondido y la defensa del estado de derecho ha bastado por ahora para desmontar la asonada programada.

La derecha apunt a la mayora en la Asamblea y no lo logr. Perdieron la consulta popular sobre los parasos fiscales y por pocas dcimas no son derrotados en la primera vuelta. Gritaron fraude desde antes del conteo y lo mismo hicieron en la segunda vuelta. Hoy esta oligarqua del banquero, desesperada evidencia qu quiere y ya: la recuperacin de sus privilegios y nada ms. Ya en artculos anteriores habamos mencionado a Gene Sharp, el nuevo terico de las protestas desestabilizadoras proimperiales, recomiendo leerlo y analizarlo. El proceso no ser corto. Ellos han trado, repito, el modelo venezolano de desestabilizacin. Una especie de guerra de baja intensidad en las calles, destinada a minar la autoridad, el estado de derecho y la institucionalidad. Con los millones que tienen, aspiran a comprar la presencia popular, sostenerla, generar algn asesinato para culpar al gobierno y en base a una o varias mentiras sostenidas desconocer todo respeto a la Constitucin, todo orden constitucional. Eso es todo. No hay debate, no hay reconteo de votos, no hay bsqueda de otra cosa que no sea volver a los privilegios.

Hasta ahora mantener a los sectores democrticos fuera de las calles ha dado resultado. Al no encontrar contrincante la oligarqua no ha podido producir heridos ni muertos, salvo, como siempre ha ocurrido en estos aos, policas golpeados por furiosos nios bien o lumpen contratado.

Nuestras tareas. Todos coincidimos que los primeros 100 das sern claves. Muestras concretas de aplicacin del programa propuesto y las correcciones indispensables de las tareas que se dejaron de lado. Frentes Amplios en cada parroquia, con los Presidentes de las Juntas Parroquiales sean de Alianza Pas o de cualquier otra tienda poltica siempre y cuando defiendan los intereses de las mayoras en este concepto amplio y policlasista que es la Revolucin Ciudadana, con los Alcaldes en los Cantones y en cada Frente Amplio una comisin de tica compuesta por los hombres y las mujeres honorables de cada localidad destinada a evitar cualquier forma de corrupcin.

Alianza Pas deber democratizar sus mecanismos de eleccin, reunificar sus filas y revisar el modelo de construccin del Movimiento. Dejar de lado ese estilo de privilegiar grupitos de poder local y abrirse a la nueva realidad de participantes. Entender que ser la principal fuerza poltica no nos garantiza ni obliga a una hegemona en la construccin al interior del movimiento. Por su parte el nuevo Gobierno deber preocuparse mucho al elegir gobernadores y directores provinciales cuyo trabajo es fundamental para recuperar ese voto de castigo que hemos recibido en Sierra Centro y Amazona principalmente. Es muy fcil culpar al estilo confrontativo del Presidente y decir que por ello perdimos votos. La verdad es que la falta de recursos en algunos casos, la indolencia de malos funcionarios y la falta de coherencia de AP han sido, en muchsimos casos, factor de derrota, generando este voto de castigo. Finalmente sin educacin y cultura poltica no habr avances sustantivos. Alianza Pas requiere democratizacin y formacin, requiere redefinirse como movimiento y abrir las puertas de los locales y reinventar su estructura.

La fuerza simptica de Lenin y su mano abierta puede funcionar un tiempo. Si no hay cumplimiento de los compromisos adquiridos en los 5 puntos de la campaa y en las tres misiones, la frustracin ser mayor. Ganamos, pero ser autocrticos implica ligarse a los movimientos sociales, leer el mensaje de la ciudadana y pasar de la autocomplacencia al servicio verdadero al ciudadano y a la ciudadana. Mil veces repiti Rafael Correa el mensaje sobre lo que deben ser los servidores pblicos. Mil veces se ha incumplido. Cambiemos. Dicen que ya no habr enlace ciudadano, es indispensable encontrar un mecanismo de educacin y rendicin de cuentas que ligue a Lenin y su gobierno a la educacin poltica y al contacto permanente con la ciudadana. En ello la Asamblea deber cumplir un papel fundamental de legislar con el pueblo. Asamblea itinerante y en permanente contacto con los mandantes. Pepe Serrano jugar un papel fundamental en esta correa de transmisin que debe ser legislar con la base, para romper la hegemona de las leyes muchas veces nacidas del escritorio tecnocrtico. El cambio es para profundizar y redistribuir con mayor eficiencia. La Revolucin Ciudadana debe satisfacer a ese amplio espectro de sectores sociales y de clase, que representa hoy el mil veces legtimo gobierno de Lenin Moreno.

