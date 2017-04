La OEA y la ONU sirven solo a Estados Unidos

Barmetro Internacional

Represente a nuestro pas [Venezuela] por doce aos ante estos organismos internacionales y comprob que ambas instituciones sirven a los Estados Unidos, y a travs de estas se manipula a los pases del planeta. Estas instituciones deberan de cumplir, mantener la paz y la seguridad internacionales, y tomar medidas colectivas para prevenir las amenazas a la paz, de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional. Fomentar relaciones de amistad basadas en el respeto de la igualdad y a la libre determinacin de los pueblos. Realizar la cooperacin internacional en la solucin de los problemas internacionales de carcter econmico, social, cultural, para lograr el desarrollo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distincin por motivos de raza, sexo, idioma o religin. Ninguna de las dos instituciones cumple con estos objetivos.Cuestione el privilegio que tienen algunos pases dentro del Sistema Interamericano de DD.HH. EE.UU no ha firmado la Convencin Americana de Derechos Humanos. Pero tiene comisionados y su sede est en Washington, adems financia el 80% del presupuesto de la Comisin y la Corte Interamericana DD.HH.. La ONU tiene sede principal en Nueva York y Ginebra. EE.UU financia el 25% de todo su presupuesto. Cuando exista la Comisin de Derechos Humanos en Ginebra los pases sancionados que violaban los derechos humanos eran solo los que no aceptaban los mandatos de EE.UU, por ejemplo Cuba y los pases del bloque socialista.Durante los 40 aos de gobierno de AD y Copei en Venezuela, donde se violaban los derechos humanos todos los das, la Comisin IDH solo recibi 3 denuncias y la Corte solo conoci un caso: El Amparo. Cuando comenz el gobierno de Chvez, -1999- donde nunca se han suspendidos las garantas constitucionales, no ha cerrado ningn peridico, tuvimos 102 denuncias en la Comisin y 16 casos en la Corte IDH. Como seal nuestro embajador Roy Chaderton, en la IV Repblica la Comisin y la Corte era sorda y muda. Desde 1999, comenz la campaa contra Venezuela como violadora sistemtica de derechos humanos, porque nacionalizamos la industria petrolera.El 11/04/2002 sucedi el golpe de Estado y la OEA no lo conden, se cumplieron 15 aos de estos sucesos y tenemos 18 aos de conspiracin continuada. En la ONU tenemos el caso de Irak, Libia y Siria, donde existe ejrcitos de mercenarios armados, financiados por EE.UU, Arabia Saudita, entre otros, hacindole la guerra a los gobiernos legtimos. El Alto Comisionado ONU para los Derechos Humanos, solicit a Venezuela que respete el derecho a la manifestacin pacfica y la libertad de expresin de sus ciudadanos e hizo un llamamiento a todas las partes a renunciar a la violencia.Estamos preocupados por todos los actos de violencia durante las protestas. Elizabeth Throssell, portavoz del alto comisionado, y mencion la inhabilitacin del lder opositor Henrique Capriles, y record que ste ha sido democrticamente elegido y es dirigente durante dcadas. Zeid Raad Al Hussein, el comisionado de DD, HH prncipe Jordano pidi una investigacin sobre la muerte de Jairo Ortiz, joven fallecido en el municipio Carrizal. Pero ninguno conden las acciones violentas de la oposicin venezolana.Estas instituciones no se enteran de las violaciones que ocurren en otros pases, como Colombia, 200 mujeres asesinadas en el ao 2016. En Mxico encuentra siempre algunas fosas comunes. No condenan a los EE.UU, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil, entre otros. Porque desde que existe el Consejo de Derechos Humanos de ONU, donde todos los pases deben presentar informes cada 4 aos, ha quedado comprobado que los 193 pases del planeta violan los derechos humanos. Vale recordar a nuestra canciller Delcy Rodrguez, citando una frase de Julio Cortzar estamos en la hora de los chacales y las hienas. Los chacales van por el petrleo venezolano y las hienas por lo que sobre del festn.Fuente: http://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2017/04/la-oea-y-la-onu-sirven-solo-estados.html