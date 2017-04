Unificacin cambiaria: el estruendo de la nada

La unificacin cambiaria suele ser vista en Cuba como una especie de madre de todas las reformas, pero nada significativo se ha hecho.

No dispongo de una encuesta que permita confirmarlo, pero se trata probablemente de la medida econmica respecto a la cual existe un consenso ms amplio sobre su necesidad, urgencia y relevancia.

Reconocidos especialistas como Humberto Prez han calificado la multiplicidad de tasas de cambio como una debilidad cardinal y nudo gordiano principal, afirmando que de todos los escollos este es el de efectos ms negativos, deformantes, confusionistas y contraproducentes.

Hasta donde conozco, todos los dirigentes polticos y estatales que se han pronunciado sobre el tema al menos desde 2011- han reafirmado la necesidad de eliminar, lo antes posible, la multiplicidad cambiaria del pas. En su Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), en abril de 2016, Ral Castro reafirm que la solucin de la dualidad monetaria no quedar para las calendas griegas.

No me voy a referir en este breve comentario a los valiosos anlisis que sobre las causas e implicaciones del fenmeno han publicado acadmicos cubanos como Vilma Hidalgo, Pavel Vidal y Omar Everleny Prez, y Juan Triana y Jessica Len. Tampoco me detendr aqu en las sugerencias y propuestas generales que estos, y otros especialistas, han hecho acerca de cmo acometer una posible reforma del actual sistema de tasas de cambio.

Llamar la atencin sobre las propuestas especficas con descripcin detallada de mecanismos y secuencias- que pudieran existir, porque lo que me interesa destacar es que las complejidades tcnicas, que ciertamente existen, no son las que parecen explicar la relativa inaccin que se observa en cuanto a la unificacin cambiaria.

De manera pblica existe un texto titulado Unificacin de tasas de cambio: el caso de Cuba, de Augusto de la Torre y Alain Ize, especialistas del Banco Mundial, que considero que es la propuesta tcnicamente ms detallada que se ha publicado sobre el tema en los ltimos aos. Fue publicado por Brookings Institution (diciembre de 2013) como la versin revisada de una ponencia que presentaron los autores en un evento organizado por la Universidad de La Habana, en septiembre de 2013. Quizs exista alguna otra propuesta publicada con un nivel similar de detalle, pero no la conozco.

Asumo, pero no estoy seguro, pues no dispongo de informacin, que los especialistas cubanos que trabajan en entidades estatales vinculadas al tema (Banco Nacional de Cuba, Ministerio de Economa y Planificacin, Ministerio de Finanzas y Precios, y otros) han preparado opciones de programas detallados para implementar la unificacin cambiaria pues existen expertos muy competentes en esas instituciones.

Todo lo anterior me lleva a adoptar dos premisas y a formular una pregunta:

Premisa # 1: El gobierno cubano desea consumar la unificacin de tasas de cambio en el pas.

Premisa # 2: El gobierno cubano recibe asesoramiento tcnico de excelencia que le permite disponer de una serie de variantes tcnicas bien fundamentadas para poder adoptar una decisin de poltica pblica sobre la unificacin cambiaria.

Pregunta: Cul es el problema esencial que impide hoy que la evaluacin poltica de costos y beneficios de la unificacin cambiaria sea positiva?

Obviamente no tengo una respuesta para esa pregunta. Tampoco la he visto claramente expresada en el debate pblico sobre el tema.

Si el problema no es la ausencia de buenos anlisis econmicos ni la falta de propuestas tcnicas, lo que sugiero entonces es desplazar la atencin que hoy se hace en ese plano hacia un anlisis de lo que pudiera llamarse la Economa Poltica de la unificacin cambiaria. Es un enfoque se ha utilizado en otros casos, pero no conozco su aplicacin en el contexto cubano.

Bsicamente consistira en adoptar la perspectiva de que, siendo la tasa de cambio el precio relativo fundamental de una economa abierta como la cubana y teniendo en cuenta que el rgimen cambiario es esencialmente el resultado de una decisin estatal, la poltica cambiaria refleja inevitablemente cada aspecto de la economa poltica del pas.

Un aspecto de lo anterior consiste en que los dirigentes y las instituciones polticas (el Bur Poltico del PCC, para no andarnos por las ramas) tienen la responsabilidad de decidir cmo y cundo se hace la unificacin cambiaria y para ello necesitan tener el convencimiento de que existen probabilidades razonablemente altas de que la decisin resulte en mayores beneficios que costos polticos, o sea que exista cuando menos- un nivel de consentimiento popular que evite procesos de desestabilizacin poltica en el pas.

Tambin habra que tomar en cuenta la existencia de un entramado de mecanismos institucionales que inevitablemente tendra que ser reformado cuando se pase desde un rgimen de multiplicidad cambiaria a una tasa de cambio unificada. Esto pudiera reflejarse en percepciones de perdedores y de ganadores entre diversas instituciones. Cmo van a reaccionar de manera anticipada aquellas instituciones que se perciban como potenciales perdedoras ?, tendran la capacidad para bloquear la unificacin?

Siguiendo con los intereses institucionales, Cul sera el riesgo poltico de reemplazar la funcin de la dualidad cambiaria como mecanismo de cuasifiscalidad (captacin y transferencias de recursos estatales por fuera del mecanismo presupuestario formal) con una tasa nica? Por supuesto que la unificacin cambiaria pudiera resolver distorsiones importantes, pero est asegurado que exista un reemplazo efectivo en el corto plazo para ingresar recursos al presupuesto, de la manera en que hoy opera la cuasifiscalidad del rgimen cambiario? Una respuesta a esa pregunta es importante en circunstancias de tensiones presupuestarias como las actuales.

Otro aspecto a considerar es que si el funcionamiento de la tasa oficial de uno a uno ha surgido y se ha mantenido histricamente como parte de un esquema diseado para proteger el nivel de vida de la poblacin frente al choque que desat el Periodo Especial, Qu riesgos polticos pudieran existir si se desmantela ese mecanismo sin tener evidencia razonable de que otros mecanismos de compensacin pudieran establecerse rpidamente para evitar el desfondamiento del nivel de vida material -ya bajo- del cubano promedio?

Si se toma de conjunto una serie de factores polticos internos (prximo cambio generacional de la direccin del PCC y del gobierno), la actual crisis de crecimiento econmico, las dificultades del mayor socio econmico de Cuba, y la incertidumbre respecto al posible comportamiento del gobierno de los EE.UU, pudiera ser que la evaluacin poltica de costos y beneficios de una unificacin cambiaria no sea lo suficientemente positiva ahora mismo como para inclinar a los dirigentes polticos cubanos a actuar en plazos inmediatos.

Mi conclusin preliminar es que los polticos cubanos han hecho el tipo de anlisis que, en general, los economistas cubanos no hemos sido capaces de aportar, al menos pblicamente.

Mi modesta sugerencia es que la incorporacin de una perspectiva de Economa Poltica pudiera reforzar el anlisis econmico que se requiere para asegurar un buen debate sobre la unificacin cambiaria en Cuba.

