Sin darse por vencida, a pesar de 58 aos de fracaso en sus planes y operaciones encubiertas para derrocar la Revolucin cubana, con intentos de asesinatos incluidos, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, pretende fomentar un plebiscito para cambiar el sistema eleccionario cubano, en su viejo anhelo por imponer nuevamente el sistema capitalista.

Para lograrlo ahora emplean a Rosa Mara Paya Acevedo, hija de Oswaldo Pay Sardias, personaje que jams cont con respaldo popular, ni tampoco de los dems grupos disidentes fabricados por la CIA en la Isla.

Rosa Mara Pay emigr a los Estados Unidos con un visado de refugiada poltica, sin ser perseguida por ninguna autoridad policial, ni haber participado nunca en algn grupsculo contrarrevolucionario; prueba de ello es que pudo estudiar y graduarse en la Universidad de la Habana, lo mismo que sus dos hermanos, sin dificultad; ahora regresa a Cuba peridicamente con plena libertad de movimientos.

Ante la carencia de contrarrevolucionarios jvenes, la CIA aspira a que ella pueda ser la imagen pblica de una aorada oposicin juvenil, para ganar simpata entre funcionarios extranjeros, pues en la Isla no tiene seguidores, ni siquiera el respaldo de los histricos disidentes, que por el contrario la acusan de farsante y mentirosa, como la califica Guillermo Farias.

Sin tener en cuenta los gastos de cientos de miles de dlares en que incurren, Rosa Mara fue enviada nuevamente a una gira por varios pases en busca de apoyo internacional, como si los problemas de una nacin pudieran resolver en el extranjero.

La frmula parece ser una copia de lo que han ejecutado contra Ucrania, Siria, Irn y Venezuela, pretendiendo asentar una matriz de opinin para que varios gobiernos aliados de Estados Unidos, le den respaldo a un seudo movimiento opositor que solo tiene nombre y dirigente radicada en Miami, como es Cuba Decide, construido especialmente para darle reconocimiento internacional a Rosa Mara como opositora, as como el cargo como presidenta de la Red Latinoamericana por la Democracia

La primera escala del tour internacional es Chile, donde fue recibida por el expresidente Sebastin Piera, con posiciones totalmente coincidente con Estados Unidos, quien, siguiendo indicaciones de la embajada yanqui en Santiago, reiter su apoyo al plan de la iniciativa CIA que pretende aprovechar el anunciado fin de la presidencia de Ral Castro, el 24 de febrero del 2018, para que se realice un plebiscito vinculante que pregunte a los cubanos si estn de acuerdo con realizar elecciones libres.

El plan est ms que claro, la nueva lnea de trabajo de la CIA es deformar la realidad cubana con apoyo de sus aliados externos, para crear la imagen de que los cubanos no tienen derechos polticos, algo que declar abiertamente el presidente Barack Obama en diciembre del 2014, cuando asegur:

los ciudadanos deben tener la libertad de participar en los procesos polticos [] insistiremos en que la sociedad civil se nos una para que sean los ciudadanos, y no solo los lderes, los que conformen nuestro futuro

Se engaan ellos mismos al no querer aceptar la realidad, porque los cubanos no aceptarn ser ms dependientes de los dictados de la Casa Blanca, perder su soberana y el derecho a decidir el camino que desean sin imposiciones norteamericanas, como sucedi hasta 1958.

Esos que cacarean de que Cuba debe tener pluripartidismo, son los mismo que no admiten que exista un partido comunista, pues en la diversidad de partidos polticos que poseen en su llamada democracia, todos tienen el mismo objetivo: reforzar el sistema capitalista, y quien intente oponerse a ese diseo sabe que ser sometido a una guerra total, como sucedi en Brasil, Argentina, Venezuela, y los intentos de desestabilizacin en Bolivia y Ecuador.

No es fcil engaar a los cubanos, incluidos a los jvenes, pues estos conocen perfectamente los planes de accin encubierta de la CIA, que por dcadas intentaron destruir a la Revolucin hecha por el pueblo para eliminar el sistema capitalista que no resolvi el hambre, el analfabetismo, la discriminacin racial y de gnero, la desigualdad social, el desempleo y la ausencia de un sistema de salud gratuito para todos, no obstante contar con ms de 20 partidos polticos durante medio siglo.

El pueblo estadounidense debera estar mejor informado de los gastos en que incurre su gobierno, en sufragar los viajes por el mundo de esa seudo refugiada poltica y los cientos de miles de dlares que emplean en los de otros disidentes cubanos, que como se sabe no han obtenido el ms mnimo resultado en casi 60 aos y al final la mitad de ellos se han declarado agentes de la Seguridad Cubana, organismo que sin dudas es el que ms resultados acumula.

Ante tanta maldad de los Estados Unidos no queda otra cosa que recordar a Jos Mart cuando asegur: de esa tierra no espero nada ms que males.



Arthur Gonzlez, especialista en relaciones Cuba-EE.UU., editor del Blog El Heraldo Cubano.



Fuente: http://martianos.ning.com/profiles/blogs/insiste-la-cia-en-cambiar-el-sistema-pol-tico-en-cuba-por-arthur



