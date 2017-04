Una recomendacin para el da del libro (ms una rosa tan enrojecida como Rosa Luxemburg)

No pretendo una resea. No es eso.

Es una recomendacin para el da del libro, para Sant Jordi aqu. Por si quieren tenerla en cuenta. S que recibirn muchas pero presten atencin a sta si es posible y lo consideran oportuno.

De hecho, no se lo oculto, es el regalo que he escogido para mi compaera. Es este libro de Martn Alonso: El catalanismo, del xito al xtasis, III. Impostura, impunidad y desistimiendo.

Lo ha publicado El Viejo Topo, que tambin public las partes I y II, hace pocos das. Est ya en libreras. El precio no es menor (ms asequible en todo caso con el descuento del da) pero si comparamos precio/calidad/profundidad/informacin/ pginas es ms que aceptable.

Adems, si no se pudiera, podemos y debemos solicitarlo en bibliotecas pblicas. Tendra que estar,merece estar en todas ellas.

S adems -es ms que una conjetura- lo que me dir mi compaera cuando se lo regale: Menudo tocho-ladrillo! 865 pginas! Parece un Joan-Llus Marfany II! No llego a todo, no lo tiene en cuenta! Pero quince nanosegundos despus, se lo puedo asegurar, se lo aseguro, se pondr a leerlo-devorarlo como hizo con los volmenes I y II de la triloga. Y desde entonces no me har ni caso, como si no existiera, como si fuera una encarnacin del No ser. Hasta que acabe slo existirn Martn Alonso y ella.

Son ocho captulos, incluida la introduccin (El procesismo como estadio superior del pujolismo), ms las referencias bibliogrficas y un ndice nominal. Les copio algunos ttulos de estos captulos para abrirles boca: Banca Catalana: la marca de la doctrina Pujol, El modelo social del catalanismo orgnico, La cadena de montaje: la impostura.

El captulo que ms toca, que ms preguntas nos plantea, el que ms est vinculado con nosotras (y con muchas de vosotras compaeras), es el sexto:. La izquierda: la sntesis imposible, el desistimiento y el desplome, pp. 471-628. Unas ciento cincuenta pginas. Hay que ponerse, sin prejuicios, calibrando bien informaciones y argumentos crticos. No saldremos de l como hemos entrado.

Destaco la dedicatoria: a El Viejo Topo: a las personas que lo han hecho posible a lo largo de las cuatro dcadas que ahora cumple el proyecto y muy especialmente a las que se encuentran en este momento al volante. Miguel Riera, el director de la revista, es una de las personas que siguen al volante.

Tambin hay un homenaje, ms que merecido, a Jos Mara Mena y a Carlos Jimnez Villarejo: a quienes el hostigamiento de uno y el desistimiento de los ms no dejaron ahorrarnos todo lo que vino despus.

Cabe ir cerrando con una reflexin de Baltasar Gracin de El Criticn que se recoge en la pgina 15 del libro, acompaando a la introduccin: La verdad muda, la mentira trilinge Varias y grandes con las monstruosidades que se van descubriendo () Entre todas, la ms portentosa es el estar el Engao en la entrada del mundo y el Desengao a la salida.

Leamos, anotemos y discutamos. Hay mucha tela que cortar.

Un ensayo, un largo y documentando ensayo, que podra la base sustantiva de un seminario de un ao de duracin sobre el tema, con dos reuniones quincenales, y con deseos de aprender y de dejar de repetir, una vez y otra vez como un mantra, que el pueblo cataln se ha expresado con claridad sobre el dret a decidir y a otra cosa, que es viernes y el Bara, que siguen queriendo que sea ms que un club (incluso una marca de Catalua), perdi el pasado mircoles su eliminatoria con la Juve (caben ahora las metforas sobre las remontadas y el procs? No caben? No somos ahora un pueblo invencible como el Bara?).

Adems, por si faltara algo, la prosa es vibrante, muy poco masculina, y el autor expone, piensa y reflexiona sobre maestros que han sido decisivos para muchas de nosotras, con coraje, sin cobarda intelectual, diciendo S cuando hay que decir S y escribiendo NO cuando es necesario decir NO porque se est de desacuerdo, en profundo desacuerdo.

Una sugerencia, finalizo con ella: las notas a pie de pgina, todas ellas, son de inters, de muchos inters. Algunas son largas, inevitablemente largas, casi una pgina del libro en letra ms pequea. En una primera lectura, podemos obviarlas; podemos prestar la atencin a ellas debida en una relectura posterior. El autor seguro que comprende esta estrategia de aproximacin.