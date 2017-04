Unas notas de rplica a Manuel lvarez Tardo y Roberto Villa (Primera parte)

Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular?

1. Hace un ao, en una conferencia en el CESEDEN de promocin de hecho del libro que iba a publicar, Payne anunciaba la prxima publicacin de un trabajo de Manuel lvarez Tardo y Roberto Villa, en el que segn l se demostraba el fraude generalizado de las elecciones de 1936 y la evidencia de la ilegitimidad de un gobierno, el del Frente Popular, y de la Repblica que tras todo ello haba dejado de ser democrtica; y apostillaba, la sublevacin del 18 de julio no se haba producido, por tanto, contra la democracia. Hasta ahora el estudio de Javier Tusell haba establecido la lnea principal de interpretacin de aquellas elecciones, que consider aceptables en las condiciones de la poca y de las que se haba producido un triunfo democrtico innegable del Frente Popular; una lnea de interpretacin muy incmoda para la derecha historiogrfica y poltica -, que en el fondo nunca se ha sacado de encima el discurso de la ilegitimidad de la Repblica del Frente Popular, discurso justificador antes y despus de la sublevacin.

Por fin tenemos el estudio de lvarez Tardo y Roberto Villa y qu demuestra? Antes que nada la ratificacin de la condena que ya conocemos de la revolucin democrtica iniciada el 14 de abril y de la Repblica que de ella sali. Y su identificacin con la crtica poltica de la derecha antirrepublicana de la poca sobre todo la que representaron la CEDA y su lder Gil Robles convertida por lvarez Tardio y Roberto Villa (en adelante ATV) en verdad historiogrfica. No les reprocho que tengan una posicin ideolgica propia, incluso que tengan sus afinidades polticas aunque no estoy seguro de que ellos si me reprocharan a m sino de que la concrecin de su trabajo historiogrfico est tan sobrecargado de argumentaciones falaces, escamoteo de datos, interpretaciones insidiosas, juicios de intencin y finalmente un burdo juego de prestidigitacin a punto de caer en un discurso ms propio de Cantinflas: no si no, nosotros no decimos, pero decimos, pero no compartimos, pero oiga le damos la razn

Como me compromet a rectificar pblicamente la interpretacin que de aquella victoria del Frente Popular hice en el libro publicado hace un ao por Pasado y Presente, creo que estoy obligado a puntualizar algunas de las tesis y divagaciones principales del libro de lvarez Tardo y Villa, y manifestar porque no creo que haya de corregir lo que yo escrib. Empezando por su captulo primero en el que en una sntesis, ms que apretada simple, de la Segunda Repblica se nos presenta una imagen edulcorada de la CEDA, donde se dice predominaba el sector ms moderado ya se vio en el xito que las propuestas de Gimnez Fernndez tuvieron en el seno de su partido y de su lder Gil Robles. Edulcoracin que se manifiesta en esa presentacin de la propuesta de reforma constitucional cedista tan inocente : Anhelaban un sistema poltico ms favorable para los catlicos, queran un modelo corporativo para las relaciones laborales, hablaban de reforzar el poder ejecutivo frente a la inestabilidad y la parlisis parlamentaria y eran radicalmente antimarxistas y enemigos de la visin liberal clsica de la primaca indiscutible de los derechos individuales. Pero no eran partidarios de un rgimen poltico que anulara las libertades de expresin, reunin y manifestacin; y ni siquiera queran suprimir el Parlamento (pg. 17) La apostilla final ilumina el sentido de esa versin. Lo disfracen o no con generalidades, la CEDA y ya no digamos su inevitable aliado en el vuelco poltico que pretendan, Renovacin Espaola pretendan la sustitucin del parlamentarismo democrtico por un rgimen autoritario, similar al Estado Novo de Salazar, en el que el Parlamento pasara a ser un poder subordinado, las libertades individuales discutidas y los derechos de expresin y manifestacin discriminados de acuerdo con el contenido de las correspondientes expresiones y manifestaciones. En la lnea tambin de lo que vena desarrollando Dollfus en Austria. Y ATV se cuidan muy mucho, por cierto, de recordar las confesiones del propio Gil Robles sobre las simpatas/identidades monrquicas de los afiliados de la CEDA, de las que l no se exclua.

Ese era desde el primer momento el objetivo de Gil Robles y la razn por la que Alcal Zamora no accedi a darle los definitivos puestos de mando del gobierno fue porque no comparta el calado de esa reforma constitucional, para cuya consecucin Gil Robles haba diseado un plan progresivo que iba desde la entrada en el gobierno en minora, el control de espacios institucionales fundamentales en una expectativa de cambio el Ejrcito - , la implementacin de un programa de Obras Pblicas y de reconsideracin de la reforma agraria en la que haba no solo la propuesta moderada de Gimnez Fernndez, sino la inmoderada Ley de arrendamientos rsticos y otras mejoras materiales para culminar, cuando fuera posible, en el acceso a la jefatura del gobierno y en cualquier caso en el agotamiento de la legislatura para dar tiempo a capitalizar en beneficio de la CEDA toda esa poltica supuestamente regeneracionista. Alcal Zamora no le neg la presidencia del gobierno por capricho personal, sino por antagonismo poltico fundamental.

No solo distorsionan el objetivo estratgico de la CEDA. ATV escamotean el contexto europeo, como si Espaa no solo fuera diferente sino una isla ajena a lo que estaba sucediendo al Norte de los Pirineos y al Este de Mallorca; un contexto europeo que explican muchos comportamientos polticos espaoles de la poca, consecuencia directa de l o de la percepcin que de l se tuviera. Escamotean la cuestin militar. Resulta escandaloso como se esconden los importantes cambios de Gil Robles dando el mando a significados militares enfrentados por una u otra razn con la Repblica, conspiradores intermitentes algunos de ellos antes de 1936 y luego a partir de marzo de 1936 organizadores conscientes de una sublevacin para la que asumen si no desean, algunos el riesgo de la guerra civil: Fanjul, Franco, Goded. Ya veremos ms adelante la cuestin de las presiones militares en el invierno de 1936. Y escamotean el conflicto social; no existe para ellos ms conflicto social en la Repblica que el catlico. De manera que el comportamiento de la izquierda obrera no es ninguna manifestacin de conflicto social sino de la suma de ambicin de poder de sus dirigentes y de la barbarie de sus bases; el movimiento obrero queda reducido a la condicin de manifestacin del pueblo incivilizado: intimida, violenta, se queja sin razn o exagerando las razones El conflicto queda encorsetado en el conflicto partidario y la poltica reducida a su dimensin ms negativa de lucha por el poder, segregada de su dimensin social. Desde esa perspectiva, para ellos la polarizacin del 36 fue resultado de los acontecimientos del 34 y sobre todo del hecho de que las izquierdas no lo condenaran. La insistencia en la no condena es obsesiva; pero no solo eso es una insistencia que sugiere que un nuevo octubre era, en el fondo, el plan oculto de la izquierda obrera, afirmacin que no puede documentarse de ninguna manera simplemente porque no existi el plan ni la documentacin que lo atestige (a menos que demos crdito a los documentos del mito de la Cruzada, del supuesto complot para convertir a Espaa en un satlite de la URSS y otras sandeces por el estilo).

Las derechas no tienen, para ellos, arte ni parte en esa polarizacin. Octubre del 34 solo existe como insurreccin, no existe como represin. ATV menosprecian la represin, que no se limit al sofocamiento del levantamiento de Asturias cruento, de brutalidad desproporcionada de cuya planificacin militar fue responsable un Franco al que siempre se le exonera de sus veleidades antidemocrticas -; se extendi en forma de despidos masivos de trabajadores en razn no de su accin sino de su carnet, de desahucios de campesinos arrendatarios (ms de 2.000 desahucios de rabasaires en Catalua, tirando por lo bajo), de detenciones y proceso arbitrarios como el de Azaa, de sustitucin masiva de ayuntamientos electos por gestoras y por gestoras claramente partidarias, de imposicin indecente y polticamente afrentosa de Pich y Pon al frente de la Generalitat intervenida. Su menosprecio llega al extremo de burlarse de la reivindicacin de la amnista que consideran injustificada porque, dicen ellos, no afectaba a 30.000 detenidos como sostenan las organizaciones obreras sino solo a 8.000, cifra que deducen pero no documentan.

2. Dando por buena la interpretacin de Gil Robles - de que la disolucin anticipada de las Cortes y la convocatoria de elecciones fue el principio de la catstrofe que habra de desembocar en la guerra civil - ATV se aplican a la tarea de desacreditar todo lo que puedan el proceso electoral y poner en interrogantes su resultado. El ejercicio proporciona conclusiones que no estn en proporcin, se levantan demasiadas piras contra tan pocas herejas. Da la sensacin final de que los autores hayan estado buscando un asesinato el que invocaba Payne, el que han invocado los medios de la derecha de hoy que han jaleado su libro que no han conseguido encontrar; ante lo cual, sin poder cumplir aquel primer objetivo lo reducen a la sospecha de un homicidio, quien sabe si imprudente incluso. En su eplogo pretenden no animar ningn debate sobre la legitimidad del Gobierno del Frente popular o de la Repblica como Rgimen; pero ese debate es el que dan por sentado Payne y los comentaristas de la derecha y de hecho ellos mismos permanentemente en el libro, por ms que pretendan lo contrario.

Sostienen que nuestro estudio supone un vuelco respecto de lo que ahora sabemos (pg.518). Dnde est el vuelco? De entrada en que Hasta ahora la mayora de historiadores haban proporcionado una imagen de normalidad de la jornada del da 16 que resulta bastante engaosa si no se explica la intervencin de la fuerza pblica. Esta se funda en el hecho cierto de que la campaa electoral haba sido muy violenta, hasta el punto de registrarse un nmero de agresiones, muertos y heridos sin precedente en ninguna otra convocatoria electoral aunque luego aaden, no sin dejar de contradecirse con la boca pequea recurso constante que La violencia no fue tan generalizada como para obstaculizar decisivamente el proceso electoral, pero s fue una manifestacin contundente de la radicalizacin poltica (pg. 520). Para ese viaje no era necesario alforjas; Tusell ya lo haba escrito: que se produjeron incidentes, pero que nunca excedieron de los trminos del conflicto del momento, ni tuvieron trascendencia significativa en el resultado. De pasada otro recurso habitual - ATV colocan de matute una de las suyas: no hubo incidente porque hubo despliegue policaque si no, seguro que la plebe brbara los hubiera producido. Porque hubo disuasin previa ante la voluntad de intimidacin de las izquierdas; una voluntad de intimidacin que se afirma en las exposiciones descriptivas como un factor constante de interferencia en el proceso electoral, en el escrutinio y en la proclamacin final y definitiva de los diputados; por ms que en textos de conclusiones se reconoce sin trascendencia, excepto determinadas situaciones locales. Lo dicho un estilo de tirar la piedra y esconder la mano.

Campaa violenta sin parangn anterior? Para empezar el parangn se limita al perodo republicano y en un ejercicio flagrante de mala prctica historiogrfica se elude considerar la incidencia de la violencia en los procesos electorales desde el restablecimiento del sufragio masculino universal en 1890 (no su instauracin, sta se haba producido en 1868). Y en ese perodo republicano la comparacin se hace en exclusiva con las elecciones de 1933, convertidas en referencia fundamental de limpieza electoral y, sobre todo, de resultados (los de 1933 tendran que avalar o desacreditar los de 1936 en caso de conflicto) lo que es, cuando menos, una barbaridad estadstica (tendr que repetirlo ms adelante). Pues bien, en el captulo 6, Catlicos y anarquistas. La violencia electoral un mejunje curioso despus de decirnos que en la Espaa de la Segunda Repblica la violencia poltica tuvo un papel relevante, como si no hubiera existido antes y, sobre todo, como si solo entonces hubiera sido relevante, se compara la campaa de 1933 en la que se habran producido 27 muertos y 58 heridos graves, con la de 1936 en la que las cifras seran 41 muertos, de las que 9 ellos mismos reconocen que su condicin de violencia poltica es dudosa, y 80 heridos graves y aprovechan, una vez ms, para aludir a la intervencin salvadora de la polica gracias a la cual solo se dio esa cifra abultada de heridos y no una ms abultada de muertos (?); ms adelante se nos dir que las fuerzas de orden causaron 8 de los 41 muertos, frente a 6 causadas por derechistas, 8 por elementos del Frente Popular y 4 anarquistas (ellos asignan 6 vctimas a la accin de desconocidos que presuponen que sean en un caso de derechas y en 5 de izquierdas y suman las 5 acciones de los anarquistas al conjunto de la violencia poltica de la campaa, lo que es absolutamente impropio).

Dejemos fuera del comentario esa constante exoneracin de los comportamientos policiales, que va contra la absoluta evidencia, y centremos en la manipulacin estadstica que se ha hecho para establecer una violencia poltica sin parangn; algo, la manipulacin estadstica, que ya practicaron en su estudio sobre la violencia anticlerical entre febrero y junio de 1936, aunque en aquel las trampas eran constatables (desglose de episodios en acciones, con lo que las cifras se multiplicaban) por que se daba el detalle, cosa que en esta ocasin no se hace. Aun as, queda en evidencia la manipulacin. Para empezar la de los tiempo: la duracin de las dos campaas fue diferente, la de 1933 fue de 40 das, la de 1936 de 47. Si hacemos la correlacin, imprescindible, entre tiempo de campaa y vctimas mortales, y solo consideramos las que en efecto ellos consideran como indudablemente fruto de la violencia poltica, el coeficiente resultante es de hecho el mismo: el 0,675 en 1933 y el 0,680 en 1936. Dnde est el salto sin parangn? En la morbosa imaginacin de lvarez Tardo y Villa. La cifra en la que si hay una diferencia sustancial es la de los heridos, pero si no se nos da el detalle de las circunstancias en las que se producen es imposible de interpretar, ms all del juicio de intencin; quizs solo se pueda suponer que en 1936 los incidentes de grupo fueron ms tumultuosos en 1936 que en 1933, pero eso no es en s mismo un indicativo del nivel de violencia, sino del de movilizacin. Y en esto ltimo podemos estar de acuerdo, en la campaa de 1936 hubo una mayor movilizacin; lo que no es malo, sino bueno desde una perspectiva democrtica.

La imagen de la violencia poltica electoral porque ese, electoral, es el ttulo del captulo se completa con un cuadro de Actos de violencia poltica, a la manera del cuadro de la anticlerical ya citado, pero sin poder saber si hay o no desagregacin de acciones de un solo incidente y que es a todas luces de una muy grosera confeccin. El total suma 487 actos, incluyendo en ellos 25 que corresponden a detenciones gubernamentales lo cual sera muy discutible como violencia poltica electoral, o en todo caso tendra que discriminarse caso por caso y en la que se mezclan razones polticas con razones sociales, que nada tendran que ver, forzosamente, con la violencia electoral. Hay dos filas definidas inadecuadamente: la de detenciones policiales con violencia (motivos socio-polticos) que suman 19 actos y atentados polticos o socio-laborales, 70; en ninguno de los dos casos se tenan que haber hecho semejante suma de motivos polticos, sociales y laborales en un cuadro que pretende establecer la violencia poltica y, adems, la violencia poltica en campaa electoral. Esa incorporacin de actos sociales o laborales ponen ms que en entredicho que fueran violencia poltica electoral las acciones atribuidas a los anarquistas (4 muertos de una lista de 41; de los que los propios autores reconocen que 9 son por causas dudosas, que solo concretan en dos casos en los que no hay ninguna participacin anarquista). Tendramos que restar tambin esas 4 vctimas del cmputo de la violencia poltica electoral? En la cuestiones de la violencia hay que ir con mucho ms cuidado en la conceptualizacin y la interpretacin.

Su cuadro, resumen grfico de lo que plantean, es extravagante, incorrecto; con un resultado final desacreditado, porque se construye a partir de actos y no de episodios, porque que se mezclan en el la competencia partidaria electoral y la accin gubernamental y, sobre todo, por esa impresentable mezcla de motivos, por otra parte muy reveladora del pensamiento de los autores. El vuelco en lo conocido no resulta ni tan siquiera una ligera modificacin. Pero aunque se esconda la mano que tir la piedra, y se nos ensee la otra libre de pecado la piedra ha sido tirada: la campaa que llev al Frente Popular al poder estuvo precedida de una violencia sin parangn. Falso.