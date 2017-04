Rodeados de chiquillos entrevemos, a partir de sus palabras, la magnitud de los allanamientos a que fueron sometidas diversas comunidades Mapuche en los ltimos meses y, especialmente, los ocurridos a finales del pasado mes de marzo en territorio Trapilhue y en el sector Caihual, Tira. Adems, pudimos visualizar los efectos materiales en viviendas y personas de diversas comunidades activas en la demanda legtima por la recuperacin territorial y enfrentadas a la usurpacin capitalista en sus diversas formas econmicas, sociales y culturales, segn definicin de lderes comunitarios y que se concretan en compaas forestales y salmoneras, latifundistas y transnacionales de diversos sectores productivos que mantienen expoliado el territorio ancestral Mapuche. Pero tambin en sectores eclesiales diversos, que se perciben como actores dinmicos en la penetracin de una espiritualidad enfrentada con el aprendizaje ancestral y la cosmovisin indgena, adems de su correspondiente edificacin material en territorio recuperado.

Sobrecogen los dilogos relativos al sobresalto de cualquier nio/a que se despierte en su habitacin rodeado de policas de la divisin de investigacin (PDI), que haban entrado en las casas armados y embozados (donde queda el cumplimiento de la Convencin de los Derechos de la Infancia ?), antes de pasar a escuchar los testimonios de las distintas diligencias operadas en los diversos domicilios de la/s Comunidad/es, de donde se llevaron una rudimentaria arma de caza, cuadernos y otros escritos. Los peques lo interpretan de una curiosa e inapelable manera: se llevaron las letras. Las descripciones no se corresponden entre la dureza de los acontecimientos y las tranquilas expresiones faciales de quienes nos lo relatan: estamos acostumbrados/as y no vamos a desfallecer en la reivindicacin y la lucha de lo que llevamos siglos reclamando. No vamos a permitir que nos afecte en nuestra disposicin personal o familiar. Y es que estremece escuchar cmo empieza a ser habitual que la niez mapuche est siendo apuntanda con fusiles y sacudida de sus camas para preguntarles por sus papas: tenemos claro que la niez est creciendo dentro del conflicto, y la violencia a la que son sometidos puede convertirse en violencia, sealan sus progenitores.

A estas declaraciones y conversaciones, en las cuales el concepto anticapitalista aparece con fruicin, les sigue el relato de recuperaciones de fundos (predios) y otras movilizaciones por el derecho del Pueblo Mapuche a determinar cual es su modelo social, econmico y cultural. Como colofn, un recuerdo especial hacia Alex Lemn, Matias Catrileo, Juan Collihuin, J. Cariqueo, Jaime M. Collo, Huentecura, Marihuan, anco, Huenupe, Nekul, Huenante y otros pei (herm ano/s) asesinados, a quienes hay que aadir recientemente el feminicidio de la lamgen (hermana) activista Macarena Valds Muoz en Liquie . No se olvidan de los presos y presas politicos/as Mapuche y nos relatan el caso de Lorenza Cayuhan, que fue obligada a parir engrilletada y en presencia de gendarmes, antes de ser devuelta a la prisin . Y sin olvidar a la anciana machi Francisca Linconao, que estuvo en Huelga de hambre durante 14 das, denunciando un montaje judicial.

Ya en otra comunidad del vasto territorio Mapuche, las heridas en las manos y rostro de una lonko (autoridad mapuche) nos muestran que esta realidad va ms all de una posible puntualidad de actos brutales, reflejando la cotidianeidad de una represin que genera cicatrices fsicas y anmicas, y que acrecientan la decisin de las mujeres y hombres del Wallmapu por conseguir un territorio libre y autoorganizado. Un territorio en el cual estos relatos que parecen salidos de una novela de terror (lamentablemente histrica), formen parte del pasado y que su derecho a vivir en paz y bajo su propia determinacin sea lo que defina su presente y su futuro.

