Trump se preocupa por unos bebs sirios y no por otros

La madre de todas las hipocresas

Tienen alguna sensacin de vergenza? Cunta insensibilidad! Qu desgracia! Qu indignante que nuestras lgrimas de compasin deban aguardar hasta el momento en que nos demos cuenta de que esta ltima matanza de inocentes no fue tan terrible y no merece la misma cantidad de lgrimas y furia que produjo la matanza anterior. De hecho no era digna de una sola lgrima. Por los 126 sirios -casi todos civiles- que acaban de ser asesinados fuera de Alepo, mientras los musulmanes chies estaban siendo evacuados de dos aldeas controladas por el Gobierno (es decir bajo Bashar) en el norte de Siria. Y sus asesinos eran obviamente de al-Nusra (Al Qaeda) o uno de los grupos sunes rebeldes que ha armado Occidente -o muy posiblemente del propio Desh- y por lo tanto no califica para nuestro dolor.

La ONU golpe fuertemente el tablero como una puesta ms en escena, como de costumbre, palabras sin resultados. El ltimo ataque fue un nuevo horror. Y el papa Francisco lo llam innoble y or por Siria amada y mrtir. Y habiendo sido criado por un padre bastante anticatlico, dije lo que suelo decir cuando pienso que el pontfice ha hecho bien, especialmente Francisco: El bueno del Papa! Por qu incluso el virtual e inexistente Ejrcito Sirio Libre anti-Assad conden el ataque como terrorista?

Pero eso fue todo. Y record todas esas historias sensibleras de que Ivanka Trump, como una madre,estuvo especialmente conmovida por la cinta de video de Khan Shaykoun, el sitio del ataque qumico del 4 de abril, e inst a su padre a hacer algo al respecto. Y entonces fue Federica Mogherini, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Poltica de Seguridad, quien describi el ataque como horrible e insisti en que hablaba en primer lugar como una madre. Todo bien tambin. Pero qu ocurri con todos sus sentimientos maternales -y los de Ivanka- cuando llegaron desde el norte de Siria este fin de semana las imgenes de cuerpos volados en mil pedazos de bebs y nios envasados en bolsas de plstico negro? Silencio.

No hay duda del vil, flagrante, deliberado y cruel ataque del sbado. El atacante suicida se acerc a los autobuses de refugiados con una carga de galletas y papas fritas para los nios. Por cierto, se acerc a una poblacin de civiles chies huyendo muertos de hambre bajo el asedio de los rebeldes anti-Assad (algunos de los cuales, por supuesto, fueron armados por nosotros). Sin embargo ellos no contaban. Sus hermosos bebs -cito a Trump sobre las vctimas del gas anteriores- no nos estimularon para que nos dominase la rabia. Debido a que eran chies? Debido a que los culpables podran haber estado demasiado estrechamente asociados con nosotros en Occidente? O porque -y aqu est el punto- eran las vctimas de la clase equivocada de asesinos?

Para eso, lo que queremos en este momento es que el culpable del mal, el animal, el brutal, etc., sea Bashar al-Assad, que fue el primer sospechoso de haber llevado a cabo el ataque del 4 de abril con gas (cito al The Wall Street Journal, nada menos) y luego acusado por todo Occidente de la responsabilidad total y deliberada matanza con gas. Nadie debe cuestionar la brutalidad del rgimen. Ni su tortura. Tampoco su historia de opresin masiva. Sin embargo hay, de hecho, algunas serias dudas acerca de la responsabilidad de Bashar sobre los ataques del 4 de abril que predeciblemente ha negado- incluso entre los rabes que resisten a su rgimen baasista y todo lo que representa.

Incluso el escritor israel de izquierdas pero difcilmente pro-sirio Uri Avneri -brevemente, en su vida,detective- ha preguntado por qu Assad cometera tal delito cuando su ejrcito y sus aliados estaban ganando la guerra en Siria, cuando un ataque tan grave hara avergonzar al gobierno ruso y a los militares y cuando iba a cambiar la actitud occidental hacia l con el regreso del soporte abiertamente moderado para el cambio de rgimen.

Y la afirmacin del rgimen de que un ataque areo sirio produjo explosiones en un almacn de armas de al-Nusra en Khan Shaykoun (una idea que los rusos tambin adoptaron) sera ms fcil de desechar si los estadounidenses no hubieran utilizado precisamente la misma excusa para el asesinato de ms de cien civiles iraques en Mosul en marzo. Sugirieron que un ataque areo estadounidense a un camin del Desh cargado de armas podra haber matado a los civiles.

Pero esto no tiene nada que ver con el asalto mucho ms sangriento del fin de semana a los convoyes de refugiados que se dirigan al oeste de Alepo. Eran parte de un patrn ya familiar de los intercambios masivos de rehenes entre el Gobierno sirio y sus oponentes en el que los oponentes del rgimen sun de los pueblos rodeados por el ejrcito sirio o sus aliados han sido transportados a Idlib y otras reas bajo los rebeldes hacia puntos seguros a cambio de la libertad de aldeanos chies rodeados por al-Nusra, Desh y nuestros rebeldes a quienes se les ha permitido dejar sus pueblos por la seguridad de las ciudades controladas por el Gobierno. Ellos fueron las vctimas del atentado suicida del sbado. Eran aldeanos chies de al-Foua y Kfraya, junto con varios combatientes del Gobierno, de camino a lo que sera -para ellos- la seguridad de Alepo.

Sea o no, esto constituye una forma de limpieza tnica -otro de los pecados de Bashar, de acuerdo con sus enemigos y es un punto discutible. Al-Nusra no inst exactamente a los habitantes de al-Foua y Kfraya a quedarse en casa porque queran a algunos de sus propios combatientes sunes de vuelta de sus propios enclaves cercados. El mes pasado el gobernador de Homs rog a los sunes a punto de abandonar la ciudad en convoyes rebeldes hacia Idlib que se quedasen en sus casas y permanecieran en la ciudad. Pero esta es una guerra civil y estos terribles conflictos dividen las ciudades y pueblos durante generaciones. Basta con mirar a Lbano 27 aos despus de que su guerra civil haya terminado.

Pero lo que en ltima instancia demuestra nuestra propia participacin en esta guerra civil, inmoral, injusta y terrible es nuestra reaccin a esas dos matanzas de inocentes. Lloramos y nos lamentamos por ella e incluso fuimos a la guerra por esos hermosos bebs que creamos que eran vctimas del Gobierno sun de Assad. Pero a Trump no le import cuando los bebs chies de igual humanidad volaron en pedazos este fin de semana. Y el espritu maternal de Ivanka y Federica simplemente se sec.

Y decimos que la violencia de Oriente Medio no tiene nada que ver con nosotros.

Fuente: http://www.counterpunch.org/2017/04/18/mother-of-all-hypocrisies-trump-cares-for-some-syrian-babies-not-others/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.