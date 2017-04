Luis Mesina: El Gobierno est prisionero de las Administradoras de Fondos de Pensiones

Punto Final

Propone sustituir las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por un sistema solidario y de reparto; plantea la necesidad de restituir los derechos bsicos de salud, educacin, vivienda y previsin; y denuncia la complicidad del gobierno con los grupos empresariales que dirigen el pas. El nombre de Luis Mesina Marn suena en la Izquierda alternativa como posible carta presidencial del Frente Amplio (FA), que agrupa a sectores polticos y sociales que se oponen al modelo neoliberal, instaurado en dictadura y perfeccionado en democracia por el duopolio Concertacin-derecha.

Entrevistado por PF en su oficina que luce una fotografa en que aparece con el fundador de la CUT, Clotario Blest, dice que se siente atrado por el FA, pero afirma que una postulacin presidencial suya debe contar con la venia del Movimiento de Trabajadores No+AFP, del cual es vocero. Su trayectoria poltica es larga. Marxista, de orientacin trotskista, es profesor de historia y geografa de la Universidad de Chile y tiene adems un diplomado en economa. En 1981, fue electo dirigente sindical del sector bancario y hoy es el secretario general de la Confederacin de Sindicatos Bancarios.

Se le ha propuesto una posible candidatura presidencial?

Agradecemos la distincin que se hace al movimiento No+AFP a travs de mi persona para encarnar la gigantesca tarea de representar al pueblo en la eleccin presidencial. Pero una decisin de esta naturaleza tiene que resolverse en nuestra organizacin, de manera democrtica y transversal. Resulta irresponsable rechazarla a priori , pero lo ms probable es que decidamos declinar. No porque pensemos que los trabajadores no tengan derecho a postular, porque estamos ms capacitados que muchos de los que hoy nos gobiernan para ejercer el poder. Lo digo sin soberbia: la experiencia ha demostrado que toda la gente que ha ocupado en los ltimos aos la primera magistratura, lo ha hecho de una manera incompetente, mediocre y cobarde. Tenemos todas las virtudes de las que carece esa gente. No somos cobardes, aunque tampoco temerarios, y tenemos una legitimidad moral que nos da la lucha en que estamos insertos y el hecho que nuestras manos estn limpias. Soy dirigente sindical desde hace 35 aos y hasta ahora no he tocado un peso ms all de lo que gano como asalariado.

Sigue pendiente la tarea de terminar con esta institucionalidad putrefacta y pasar por encima de ella. Trabajo en el sistema financiero hace 40 aos y s que podramos enfrentar exitosamente las situaciones derivadas del manejo de este modelo econmico. Pero tambin creo que nuestro movimiento no ha alcanzado todava la madurez necesaria como para asumir el desafo de disputar el gobierno.

RELACION CON EL FRENTE AMPLIO

Qu opina del Frente Amplio?

Para los que venimos peleando hace aos por la restitucin de derechos fundamentales en nuestra sociedad, la eleccin de Jorge Sharp nos caus alegra y estamos contentos de que haya derrotado al duopolio. Fue una expresin de unidad de quienes hemos sido postergados durante 43 aos, despus de la gran derrota que fue la Unidad Popular.

Bienvenida la convergencia de esta Izquierda, y yo me voy a poner al servicio de ella para empujar sus nuevos proyectos. Lo valoro, pero hay que ser muy cauto con este proceso que est recin empezando. Es necesario nutrirlo de una base programtica ms slida y desterrar la creencia de que la historia de Chile se inicia con esta generacin de jvenes. Ellos deben respetar a aquellos que venimos luchando desde hace largos aos, a pesar de nuestras derrotas; porque hemos peleado, con aciertos y desaciertos, dignamente y con honestidad.

Va a depender de nosotros que avancemos hacia la restitucin de derechos fundamentales; aunque esta pueda considerarse una poltica reformista. En el actual contexto y con el dominio que ejerce el capital financiero, las polticas reformistas se convierten en polticas revolucionarias porque estos Estados ni siquiera quieren restituirnos la salud, la educacin o la previsin; derechos conculcados, que ya se haban ganado en los aos 40 del siglo pasado.

Hay una disociacin entre movimientos sociales y organizaciones polticas?

Realizamos un esfuerzo conjunto con el Colegio de Profesores, la Confech, el movimiento feminista, Ukamau, defensores del medioambiente y otros movimientos sociales, para luchar por la previsin, la salud, la educacin, la vivienda digna y un ecosistema libre de contaminacin; porque hemos llegado a la conclusin que para lograr resultados, debemos unirnos.

Tambin sabemos que la gente sigue a los movimientos sociales en la medida que estos puedan representar sus problemas, y entendemos tambin que la perspectiva histrica de las grandes utopas se logra solo cuando la gente adquiere ms conciencia. Hoy el trabajador chileno est abrumado porque no tiene cmo parar la olla o pagar los estudios de sus hijos. Por ese motivo, no va a pelear por una Asamblea Constituyente; pero s por la educacin, la previsin o el agua.

Chile es el pas ms bancarizado de Amrica despus de Estados Unidos y Canad. Est ms bancarizado que Mxico o Brasil. Estamos llegando en algunas reas de la economa a extremos a los que ni siquiera los norteamericanos han llegado. Mediante el uso de la tecnologa digital, Chile desarrolla procesos experimentales que no existen en otros lugares del mundo. Tambin se estn experimentando aqu diseos de divisin del trabajo que son brutales, que este sindicalismo pusilnime que tenemos es incapaz de entender o discutir, porque su objetivo es ser obsecuente con el gobierno de turno.

Surgen concepciones posmodernistas que creen que el trabajador, como sujeto de derecho, desapareci. Pero el trabajador sigue existiendo y sigue teniendo su fuerza de trabajo como nica fuente de sustentacin. El problema es que no tiene quin la compre y muchas veces debe trabajar de colero o recogiendo tomates y papas en las ferias para alimentarse. Es el sector medio, con calificacin tcnica o profesional, el ms golpeado por el actual modelo, porque muchas reas productivas de la economa desaparecieron por obra de la transformacin capitalista que vive Chile, que ha modificado profundamente las formas de organizacin del trabajo. Lo ms grave es que el sindicalismo actual es incapaz de entender este proceso.

EL FONDO E

Una informacin de La Tercera dice que el fondo E est perdiendo plata y lo culpan a usted de haber recomendado a los afiliados cambiarse a ese fondo.

La Tercera es vocera de los sectores ms reaccionarios y lo hace con una impresionante prctica: manipulacin, mintiendo abiertamente. El titular del diario dice que los afiliados que emigraron al fondo E dejaron de ganar ms de 983 mil pesos, y eso es falso. Segn las AFP, la informacin corresponde a un estudio que hicieron el 25 de julio de 2016, sobre la base de datos de la Superintendencia de Pensiones, que sealan que el fondo A rent un 11,7 %, y el E un 7,4 %. Es decir, rent menos, pero no perdi dinero. Esto marca una diferencia de cuatro puntos y no de siete, como afirma el artculo de La Tercera.

Hay una intencin evidente de mentir para sostener el sistema de AFP. La gente que se mantuvo en el fondo E, efectivamente ha tenido en el ltimo semestre un rendimiento menor que el fondo A, porque en EE.UU. mucha gente migr sus inversiones desde la renta fija a renta variable, luego de algunas declaraciones de Trump. El drama es que nuestros ahorros son manejados por ludpatas, que invierten en la Bolsa como si estuvieran en un casino. Por obra de las AFP, desgraciadamente la suerte de nuestros fondos est sujeta a un mensaje de Twitter del presidente de EE.UU..

Los empresarios han manifestado su disposicin de aportar un 5% en el fondo de pensiones. Cmo visualiza esta propuesta, con la que el gobierno est de acuerdo?

El hecho que los empresarios hayan asumido el aumento de 5% del costo de la previsin, es directamente una conquista de nuestras movilizaciones. La pensin bsica solidaria subi a 102.900 pesos: en un 10%, despus de la gran marcha del ao pasado. Sin esas movilizaciones, todava estara bajo 100 mil pesos. El debate sobre quin administra el fondo de reparto, no es fundamental. Pero si el gobierno plantea que este 5% tiene que ser administrado por un organismo distinto a las AFP, entonces pregunto: Cul es la razn para seguir con el otro 10% en manos de las AFP? Cambiemos mejor la administracin de todos los fondos a un organismo pblico, como proponemos nosotros.

Se dice que al pasar de la cotizacin individual a un modelo de reparto, los fondos individuales de los trabajadores sern expropiados.

Los fondos que aparecen en las cuentas individuales de cada trabajador no sern tocados. El nuevo sistema se har cargo de todos los trabajadores y garantizar un mejoramiento sustantivo de sus pensiones. Los empresarios han generado una discusin sobre una supuesta expropiacin de las cuentas individuales a travs de un video, exacerbando la contradiccin entre solidaridad e individualismo. Las AFP han llegado a decir que el Estado les roba la plata, y eso es falso. Estamos en presencia de un gobierno cobarde, que ha sido incapaz de resolver un grave problema de poltica pblica, que afecta a la previsin de los trabajadores. El gobierno sabe lo que quiere la gente, pero trata de confundirla. Por eso le presta el canal estatal a las AFP para que mientan descaradamente. La gente ya no tolera ms mentiras y por eso se moviliza. En Magallanes la ciudadana sali a la calle con lluvia y fro. Pero el gobierno no quiere escuchar: est prisionero de las AFP.

AFP EN MANOS EXTRANJERAS

Cuntas AFP estn en manos extranjeras?

Cinco de seis AFP estn controladas por transnacionales. Tres son de capitales norteamericanos, una colombiana y otra brasilea. Estn autorizadas para invertir en el exterior un porcentaje importante de nuestros ahorros. Con ellos financiamos proyectos, que no guardan relacin con nuestros intereses como pas. Si un empresario norteamericano quiere construir carreteras, va a Provida, que es Netline (la compaa de seguros ms grande del mundo) o a Principal, que es la duea de Cuprum; emite acciones o bonos de deuda y le pide a la AFP controlada por ellos que compre esos papeles. As, los fondos de los trabajadores financiarn las carreteras que Trump ha prometido a los norteamericanos.

Estamos en presencia de una poltica antipatritica y todos los que rasgan vestiduras por la patria, debieran estar en primera fila detrs de la Coordinadora No+AFP. Las FF.AA. debieran estar con nosotros; porque la cartera de inversin de las AFP es la poltica ms antichilena que existe. Pone el ahorro interno al servicio de grandes capitales transnacionales. Bajo otro rgimen, hasta diez mil millones de dlares podran prestarse a Codelco para su reinversin, de manera segura y con una tasa garantizada de rentabilidad de 3 4%, para que haga exploracin de nuevos yacimientos o expanda sus faenas en beneficio del pas.

Qu organismo pblico podra hacerse cargo de este fondo?

El fondo de pensiones debiera ser administrado por el Instituto de Previsin Social (IPS) pero con una normativa distinta que lo convierta en una corporacin de derecho pblico, autnoma del gobierno, con atribuciones estrictas para recaudar las cotizaciones de los trabajadores activos y pagar las pensiones de los pasivos. El excedente debe administrarlo con un sentido de rentabilidad social; lo que significa cambiar el modelo previsional y debilitar la intromisin del dinero en la vida pblica. Un nuevo IPS debe tener acotadas sus atribuciones, obligaciones y derechos, y estar bajo la supervisin de la Contralora General de la Repblica.

Publicado en Punto Final, edicin N 874, 14 de abril 2017.

[emailprotected]

www.puntofinal.cl

www.pf-memoriahistorica.org