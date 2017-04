Necesidad de una estrategia anticapitalista

o de los puntos centrales en el debate poltico ha vuelto a los orgenes. En Chile, y por cierto en Latinoamrica, todas las tensiones regresan a la funcin de los mercados. Tras diversas nominaciones e intensidades de las estrategias del gran capital, todas las luchas pasan hoy por esta vieja estructura largamente estudiada. El capitalismo, que en este inicio del siglo ha alcanzado probablemente su fase ms extrema y ubicua, enfrenta tambin despus de unas cuantas dcadas la certera rebelin de sus sbditos. Esta mutacin, que tiene diferentes grados y representaciones en distintas latitudes, tiene en Chile caractersticas especiales. Sus actuales estructuras e instituciones son una extensin de un modelo de mercado instalado en los albores de la expansin neoliberal. Vale recordar que el mismo Milton Friedman estuvo en Chile durante la dictadura de Pinochet para conocer la solidez de las bases de un molde vaciado por sus aclitos.

El modelo neoliberal, que se hunde y resurge en varios pases de esta regin, ha tenido en Chile continuidad permanente. Es una afirmacin que podemos hacer tras el fracaso de las reformas del actual gobierno de Michelle Bachelet, todas a medio andar y con evidente fecha de caducidad. La profundidad de las bases de este diseo es de tal magnitud y la distorsin del poder poltico ha alcanzado tan altos niveles, que la continuidad y extensin de los mercados se ha mantenido sin alteraciones desde su fundacin en la noche de los tiempos dictatoriales.

Un ejemplo del espesor que tienen los mercados, de la enorme capacidad de movilidad del capital para mutar y alterar estrategias, son los resultados empresariales de 2016. Durante este ao, el peor en cuanto a crecimiento del PIB en casi una dcada, las ganancias de las grandes empresas aumentaron 25 por ciento.

Las movilizaciones sociales, con presencia desde finales de la dcada pasada, han mutado. Es una evolucin natural en movimientos polticos con voluntad de ascender y alcanzar el poder como una fuerza que emerge desde abajo tras aos de confusin e inercia. El proceso observado en otros pases iberoamericanos, Espaa dixit , madura tambin en Chile.

Es posible que la tardanza en la reaccin ciudadana tenga relacin con la profundidad y extensin de los mercados, que junto con apretar cuellos y esquilmar a trabajadores y consumidores, ha instalado un nico modo de vida. Un paradigma, un imaginario social y cultural que hoy est en el paredn. Porque no es posible, y este gobierno lo ha demostrado, conciliar derechos ciudadanos con la asignada funcin de consumidores otorgada por las estrategias del capital. En Chile son las corporaciones las que rigen la vida poltica, econmica y social.

En esta escena, no parece haber espacio para la conciliacin con el capitalismo en su fase totalitaria y neoliberal. Los movimientos sociales encaramados hoy en un vehculo poltico estn obligados a armar una estrategia anticapitalista. No slo por opcin, sino porque hoy queda demostrada de manera palmaria la condicin de los Estados como plataformas sobre las que se levanta el orden del gran capital. Con la nacin completa, con sus recursos naturales y ciudadanos, convertida en enormes mercados para goce y lucro del gran capital, ya no hay espacio para reformas ni matices. La fuerza de la ciudadana en la recuperacin de sus derechos adquiridos tras largas y dolorosas luchas, tendr que apuntar a tomar el poder y desarmar el Estado neoliberal. El cientista poltico brasileo Emir Sader escribi sobre este desafo. Un gobierno antineoliberal no debe ceder al liberalismo tradicional, sino avanzar hacia la transformacin radical de los Estados. La verdadera contradiccin en la era neoliberal se da entre las personas convertidas en consumidores u objetos de mercado y verdaderos ciudadanos, o sujetos de derechos. Aqu est la gran tarea.

