La dictadura envenenaba presos polticos

Punto Final

Durante la dictadura se emplearon numerosos mtodos de aniquilamiento fsico y destruccin sicolgica de opositores, entre ellos el envenenamiento con armas qumicas, prohibidas por la ONU.

Eugenio Berros, qumico de la Dina, conoca ese engranaje para matar, pero fue ultimado por la Direccin de Inteligencia del Ejrcito (Dine) en Uruguay. Su cuerpo apareci en abril de 1995. El agente de la Dina, Michael Townley, tambin sabe demasiado y vive en Estados Unidos, pas que no ha concedido la extradicin por los crmenes en los cuales particip.

Ahora se conoci otro eslabn. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, conden a los militares Eduardo Arriagada Rehren y Sergio Rosende Ollarz, a 20 aos de crcel en calidad de autores de homicidio calificado de los reos comunes Vctor Hugo Corvaln Castillo y Hctor Walter Pacheco Daz, y en grado de frustrado de los ex presos polticos Guillermo Rodrguez Morales, Ricardo Aguilera Morales, Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muoz Jara y Rafael Garrido Ceballos. Adems, Joaqun Larran Gana, Jaime Fuenzalida Bravo y Ronald Bennett Ramrez debern pagar 10 aos y un da de presidio si se ratifica el fallo del ministro Madrid.

Todo comenz el 7 de diciembre de 1981 en la galera N 2 de la ex Crcel Pblica. Ocho reos presentaron sntomas de una enfermedad gastrointestinal. Las condiciones sanitarias en esa prisin eran deplorables. Desde la galera superior chorreaban aguas servidas, record Ricardo Aguilera a Punto Final .

Elizardo Aguilera fue el primero en sufrir vmitos y diarreas. Continuaron el da siguiente. Luego perdi el habla, tuvo doble visin y parlisis del cuerpo. Sin perjuicio de su gravedad no fueron atendidos ni en la enfermera del penal, ni en la misma celda, seal el juez Madrid en su dictamen. El responsable de la Crcel Pblica era el coronel Ronald Bennett.

El estado de salud de Elizardo Aguilera se agrav y comenz el calvario de sus otros compaeros. El 9 de diciembre siete de ellos fueron llevados a la enfermera de la crcel.

INYECTARON LA BACTERIA

EN LOS TOMATES

Los hermanos Aguilera haban llegado haca pocos das, en prisin preventiva. Yo todava tena las articulaciones de las rodillas reventadas, producto de los colgamientos en la Brigada Investigadora de Asaltos de la PDI, puntualiz Ricardo. Se encontraron en la celda con Guillermo Rodrguez, condenado a presidio perpetuo por un Consejo de Guerra.

A las 19:03 horas del 9 de diciembre los trasladaron al hospital de la ex Penitenciera. Se inform que el reo comn Vctor Hugo Corvaln Castillo muri en el trayecto. Sin embargo, Ricardo sinti el golpe seco de la cada de su cuerpo desde la camilla de la enfermera de la ex Crcel Pblica. No volvi a escuchar sus quejidos ni movimientos y minutos despus fuimos trasladados.

El reo comn Hctor Walter Pacheco Daz, falleci el 10 de diciembre. Al da siguiente lleg un mdico de la Cruz Roja Internacional. En el hospital penitenciario no entendan el cuadro clnico de los envenenados. Gendarmera deca que habamos ingerido pjaro verde(*). El profesional de la Cruz Roja dijo de inmediato que lo ms probable es que fuera botulismo, aadi Ricardo. Elizardo sufri un paro respiratorio. Lo reanimaron y enviaron a la Posta Central.

Guillermo Rodrguez, debido a su gravedad, fue enviado el 10 de diciembre al Hospital San Juan de Dios. Requiri ventilacin mecnica e hizo una neumopata aguda. Fue transferido al Hospital Clnico de la Universidad Catlica. Le apareci una lcera corneal en el ojo derecho. En abril de 1982 se le paralizaron las cuerdas vocales.

Adalberto Muoz Jara recuerda que en la crcel recibieron vveres. Guillermo prepar el almuerzo, que consisti en carne, papas, tomates y una conserva de papayas. Recuerda que sobr ensalada de tomates y la compartieron con los cuatro reos comunes que se encontraban en la celda contigua.

Muoz no se sinti mal el mismo da que sus compaeros, sino al siguiente. Coincidi con el da de visitas. Fue el nico que las pudo recibir. Relat a su esposa lo que estaba sucediendo y le pidi que avisara a la Vicara de la Solidaridad. Alguien debe haber inyectado algo en los tomates, ya que ese fue el nico alimento que se comparti con los reos comunes, asegur.

Gendarmera revisaba todos los alimentos que ingresaban al penal. Fue responsabilidad de ellos la demora en la atencin mdica, expuso Muoz al tribunal.

LA TOXINA LLEGO A LA CANCILLERIA

Das antes un funcionario de Gendarmera, Juan Segura, a cargo de la calle 2 de la Crcel Pblica, aconsej a Muoz que no siguiera compartiendo con los otros reos de la celda. Muoz, cmbiese de carreta, no coma nada con ellos porque usted no tiene nada de poltico, y me dijo que comiera solo. Cuando regres a la calle 2 se percat que ya no estaba el funcionario Segura.

A pesar del pacto de silencio, el juez Madrid logr desentraar la forma cmo produca armas qumicas. El proceso se inici con una querella presentada por los hermanos Aguilera, a la cual adhirieron las otras vctimas y sus familiares. Expusieron que fueron elegidos como conejillos de Indias para probar la efectividad de un agente txico empleado como arma qumica.

En la investigacin por el asesinato del qumico de la Dina Eugenio Berrios, un detective concurri al Instituto de Salud Pblica (ISP), entrevist a numerosos funcionarios entre los cuales estaba el qumico farmacutico Marcos Poduje Frugone, quien trabajaba en el departamento de liofilizacin, consigna el fallo. Poduje revel que los coroneles Joaqun Larran Gana, director entonces del Instituto de Salud Pblica (ISP) y Jaime Fuenzalida Bravo, director y jefe de seguridad, colaboraron con la Dina y la CNI para fabricar armas qumicas en el complejo que el ejrcito tena en Talagante, sealaba el fallo.

En 1981, entre el 22 de julio y el 7 de agosto, el comandante Fuenzalida le telefone para que fuera a buscar un encargo a la Cancillera, que en la poca estaba en La Moneda. Se le hizo firmar un documento y se le entreg un paquete pequeo () Al llegar al Instituto Bacteriolgico (actual ISP), lo abri y extrajo un tubo con la leyenda clostridium botulinum . La guard en un refrigerador por tratarse de una bacteria muy peligrosa, declar.

El lunes siguiente llev el tubo a la oficina del jefe del Departamento, Hernn Lobos, creyendo que l lo haba solicitado. Sin embargo, Lobos desconoca el hecho, as que pregunt al coronel Joaqun Larran. El coronel se qued con la toxina y nunca ms supo qu pas con ella, puntualiz. Meses ms tarde Poduje hizo el cuadro: la relacion leyendo la prensa, con la intoxicacin de unos militantes del MIR, expres Poduje.

LABORATORIO SECRETO

En tanto, el coronel Larran confes a la PDI que entreg la toxina clostridium botulinum a pedido de Arriagada. Agreg que como las cepas no existan en el ISP, se solicitaron a Brasil a uno de los tres institutos que se encontraban en la ciudad de Sao Paulo, al parecer, uno de nombre Butantan () Dichas cepas no es posible encargarlas de forma particular, es necesario hacerlo por medio de un organismo como el Instituto Bacteriolgico, detall.

Poduje explic que se refaccion un viejo liofilizador por orden de Larran. Lo arreglaron y despus lo llevaron a la Vicara de Carabineros, una iglesia ubicada en calle San Isidro, y dejaron el aparato detrs del altar.

Por su parte, Jaime Fuenzalida Bravo, dijo que en esa fecha exista un laboratorio de investigacin a cargo de Arrriagada.

La PDI interrog a la suboficial (r) Kathya Estela Medina Hidalgo, quien perteneci al Batalln de Inteligencia y confirm la hiptesis de un laboratorio qumico secreto del ejrcito. Declar que fue creado en 1980 para producir bacterias y agentes patgenos letales, a cargo del mdico cirujano del ejrcito, general (r) Eduardo Arriagada Rehren () Hablaban de bacterias. El laboratorio estuvo en calle Carmen, en una casa militar antigua, precis. El laboratorio se encontraba cerca de la Alameda, en la Vicara Castrense.

Siempre cambiaban de lugar al laboratorio. Despus se enter que se encontraba en la localidad de Nos, dentro de la Escuela de Inteligencia. Trabajaba con un suboficial y una secretaria empleada civil. En 1998 supo que se encontraba en otro un lugar, manifest Medina.

El coronel (r) del escalafn de veterinarios Sergio Rosende Ollarz, seal que en 1977, aproximadamente, cuando estaban malas las relaciones con Argentina, lo llam a su oficina el responsable de la jefatura veterinaria, Eugenio Tastets Sols, quien le present al mdico de sanidad doctor Eduardo Arriagada Rehren, donde se enter que este ltimo estaba a cargo de un proyecto de antdoto de ntrax, expres a los investigadores.

Este proyecto dur hasta 1991 y por ese motivo lo visitaba peridicamente el doctor Arriagada en su laboratorio. Rosende supo que cuando comenz el proyecto, en 1977, Arriagada ya trabajaba para el Servicio de Inteligencia. Elena Eugenia Daz Durn, empleada civil del ejrcito, fue destinada al laboratorio en calle Carmen a la altura del 300. Su superior directo fue Arriagada, que era jefe administrativo del laboratorio, y Rosende trabajaba en l.

En la Vicara Castrense el laboratorio estaba ubicado en el segundo piso. Consista en una oficina administrativa, dos baos y una sala que se ocupada de living. La entrada principal era controlada por guardia militar todo el da, precis Daz.

La funcin de Elena Daz era administrativa: Confeccionaba oficios y documentos varios como la orden del da; a veces por rdenes del doctor Rosende le ordenaban trabajar en los medios de cultivo, indicndole l mismo cmo deba realizar el procedimiento. Solamente le preparaba el agar que se dejaba en las placas, una especie de gelatina que una vez que se enfriaba, se esterilizaba y era dejada en el refrigerador. Respecto a lo ms delicado, haba un tubo donde se mantena el cultivo de ntrax y este siempre permaneca en un refrigerador. El nico que lo manipulaba con implementos de seguridad era el doctor Rosende () Los cultivos sembrados se mantenan con calor de estufas por dos das, crecan en este ambiente, luego se dejaban en frascos o en las mismas placas y se guardaban en el refrigerador.

(*) Bebida alcohlica preparada en base a destilado de alcohol de quemar.

Publicado en Punto Final, edicin N 874, 14 de abril 2017.

